Небензя напомнил о поддержке жителями Мариуполя независимости ДНР

Постпред России при ООН Василий Небензя опроверг «фейки» представителей западных стран о действиях российских сил в Мариуполе и Чернигове.

Небензя на заседании СБ ООН отметил, что был озвучен «целый ряд сообщений». В частности, высказывались обвинения в «обстреле ставшего уже нарицательным роддома в Мариуполе и бомбежке мариупольского театра», а также в том, что Россия якобы «не выпускает беженцев». Кроме того, утверждалось, что «Россия бомбила мечеть султана Сулеймана в Мариуполе», а «российские войска из автоматического оружия расстреляли очередь в Чернигове». «Все эти фейки неоднократно опровергались», – сказал он.

Так, Небензя указал, что «российских военнослужащих в Чернигове нет», а обстрел очереди, вероятно, стал «последствием бездумной раздачи оружия кому угодно на Украине». Он отметил, что «помимо других видов вооружения, населению было бесконтрольно выдано 25 тыс. единиц автоматического оружия», передает РИА «Новости».

Небензя сообщил, что «еще 13 марта в широком доступе частными лицами была опубликована информация, полученная от жителей Мариуполя, чудом вырвавшихся из города». В соответствии с этой информацией, националистический батальон «Азов» удерживал в драмтеатре «огромное количество людей и готовил кровавую провокацию». Кроме того, «здание театра не расценивалось российскими войсками как цель для авиаудара», передает ТАСС.

Украинские радикалы так упорно цепляются за Мариуполь, потому что он скрывает следы их преступлений, заявил Небензя, отметив, что «Мариуполь был одним из главных центров сопротивления в ДНР», а «его жители почти единогласно поддержали независимость Республики в ходе референдума, активно выступали против националистического киевского режима».

Небензя сообщил, что Россия запросит экстренное заседание СБ ООН по теме биолабораторий США на Украине в связи с вновь выявленными деталями. Как сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, заседание запрошено на 18 марта на 17.00 мск.

При этом Россия пока не будет выносить на голосование свой проект резолюции, призывающей к прекращению огня на Украине, достигнутому на основе переговоров, для вывода мирных граждан – это вызвано давлением западных стран на государства ООН с тем, чтобы они не поддерживали российский проект. Небензя сообщил, что «коллеги из многих делегаций жалуются на беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнеров, вплоть до экономического шантажа и угроз». При этом проект резолюции западных стран по Украине, который те собираются продвигать в Генассамблее ООН, не принесет абсолютно никакой пользы гуманитарным организациям.

Россия создает все необходимые условия для оказания гуманитарной помощи населению освобожденных территорий Украины, сказал он, а Соединенные Штаты и Запад подливают бензин в украинский конфликт, поставляя все новые вооружения Киеву.

Напомним, Минобороны России сообщило, что в здании театра нацисты батальона «Азов» могли удерживать мирных жителей в заложниках, а верхние этажи использовать в качестве огневых точек. Кроме того, как утверждают выбравшиеся из Мариуполя очевидцы, боевики размещали танки возле гражданских объектов и перед бомбоубежищами. При этом российское руководство и перед началом операции, и уже при ее осуществлении постоянно подчеркивает, что объектами атак ВС России являются только военные объекты на территории Украины или базы расположения приравненных к ним подразделений нацбатов. Таким образом, мирное население и гражданские объекты стали единственной эффективной защитой «Азова» от наступающих союзных войск России и ДНР.

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