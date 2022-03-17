Камерунца отдали под суд за обман 19 российских «невест»

Уроженца Камеруна отправили под суд за обман 19 россиянок, которых тот, по версии следствия, обманом вынуждал отдавать деньги, сообщили в МВД.

Камерунец, по версии следствия, знакомился с россиянками в социальных сетях и на разных сайтах. Он заявлял, что служит по контракту в Сирии, Афганистане или Пакистане, и уверял, что хочет создать семью с российской гражданкой, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

После этого он сообщал, что получил ранение или что его представительство подверглось нападению. Затем он просил принять спецгрузом его личные вещи, документы или ценности для сохранности.

«От имени курьера звонил и писал адресатам, уведомлял о необходимости оплатить сборы и накладные расходы. Обманутые женщины переводили на указанные реквизиты различные суммы. Фактически никаких посылок не существовало, полученные финансы аферист похищал», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Противоправную деятельность удалось пресечь оперативникам уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Медведевский» Марий Эл. Его задержали еще в прошлом году в подмосковных Люберцах.

В арендованной квартире у него нашли свыше 20 банковских карт, мобильные телефоны и семь паспортов иностранного гражданина, шесть из которых поддельные.

«За четыре года от криминальных действий иностранца пострадали 19 женщин, в том числе пенсионного возраста. Кроме того, на его уловки попались четверо мужчин, у которых под различными предлогами фигурант выманил деньги. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 25 млн рублей», – уточнила Волк.

Ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве, на имущество наложили арест. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело передано в суд.

Ранее в Москве задержали уроженца Чечни Артура Денисултанова по подозрению в мошенничестве на 37 млн рублей под предлогом обмена валюты.