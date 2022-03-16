Уроженец Чечни задержан в Москве по делу о мошенничестве при обмене валют

В столице задержали уроженца Чечни Артура Денисултанова по подозрению в мошенничестве на 37 млн рублей под предлогом обмена валюты, сообщил источник в правоохранительных органах.

В правоохранительные органы обратился 26-летний местный житель, он сообщил, что знакомый посоветовал ему обратиться к валютному брокеру Вадиму Прохорову для перевода накоплений в валюту, сказал собеседник ТАСС.

«14 марта он встретился с брокером около отделения Сбербанка на Новослободской улице. Брокер сказал, что к заявителю подойдет другой мужчина в помещении банка и поменяет его рубли на валюту. Спустя полчаса к москвичу подошел неизвестный, забрал у него сумку с 37,025 млн рублей, проследовал в кассу и исчез», – уточнил источник.

Через какое-то время по обвинению в причастности к мошенничеству задержали уроженца Чечни Артура Денисултанова. У него дома нашли и изъяли 6,5 млн рублей.

У Денисултанова есть судимости за похищение человека в 1998 году, в 2000 году – за мошенничество, растрату, похищение человека и вымогательство, применение насилия в отношении представителя власти и подделку документов.

Также в его адрес выдвигалось обвинение в покушении на убийство человека на Украине. В криминальных кругах Денисултанов известен под прозвищем Динго.

Ранее стало известно о новых схемах мошенников на фоне санкций против банков. Так, жительница Москвы поддалась на уговоры злоумышленников и перевела им 335 тыс. рублей.