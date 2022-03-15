Эксперт: Запрет на поставку в Россию предметов роскоши бьет по ЕС

«ЕС пытается сделать то, что нам самим нужно сделать давно, – уменьшить закупки европейских товаров», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов. Во вторник Евросоюз ввел четвертый пакет антироссийских санкций, запретив экспортировать предметы роскоши.

«Новые санкции не бьют по широким слоям общества, потому что основная масса населения не покупает предметы роскоши. Поэтому очередные санкции – это хорошие воспитательные меры в отношении нашей неотесанной буржуазии. Максимум, кто страдает, – это деятели культуры. Нельзя будет купить напрямую высококачественные концертные рояли. Придется заказывать их через Молдавию или Казахстан, то есть обходным путем», – считает экономист Василий Колташов.

Более того, если российская элита будет заказывать мебель в России, а не в Италии, «то мы получим импортозамещение». «Очень хорошо, что мы избавились от одежды дорогих брендов. Она стоит дорого совершенно необоснованно. Наконец, русскую буржуазию надлежит воспитывать в протестантском духе, а не в духе нуворишей, которые сорят деньгами. Эти деньги нужно вкладывать в реальное производство, создавать рабочие места, а не покупать яхты», – добавил Колташов.

По его словам, эти санкции направлены в основном против ЕС, потому что дешевых товаров они не производят. «ЕС пытается сделать то, что нам самим нужно сделать давно, – уменьшить закупки европейских товаров», – подчеркнул собеседник.

Во вторник Евросоюз ввел четвертый санкционный пакет в отношении России, запретив экспорт духов, алкоголя, бытовой техники, одежды и других товаров стоимостью более 300 евро за единицу. Кроме того, «запрещены прямые или косвенные поставки продукции из железа и стали», «продажа, поставки и экспорт предметов роскоши физическим и юридическим лицам в России или для использования в России». Среди прочего ЕС запретил поставки люксовых автомобилей дороже 50 тыс. евро и мотоциклов дороже 5 тыс. евро.

«Это наше послание, которое говорит о том, что санкции направлены против состоятельных россиян, связанных с властью. Обычные россияне должны иметь возможность приобретать товары», – указали в ЕС.

Под санкциями оказываются музыкальные инструменты дороже 1500 евро, дорогая звукозаписывающая аппаратура, домашняя техника, коллекционные монеты, а также деликатесы, алкоголь, духи, сумки класса люкс. В целом экспорт люксовых товаров за пределы ЕС оценивается в 80 млрд евро ежегодно, такой экспорт в Россию составлял до 3,53 млрд евро.

Кроме того, ЕС и другие члены Всемирной торговой организации (ВТО) договорились отказать российским товарам и услугам в режиме наибольшего благоприятствования на рынках ЕС. Таким образом, в ЕС рассчитывают, что это «приостановит значительные преимущества, которыми Россия пользуется как член ВТО».

«Четвертый пакет санкций – это в основном символическая мера, политический жест для внутренней аудитории, поскольку ясно, что богатые россияне смогут достать дорогие европейские товары если не прямыми, то обходными путями. Этот рынок международный, существует масса каналов, цепочек, через которые предметы роскоши могут проходить в страны третьего мира, а оттуда в Россию», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Что касается приостановки действия режима наибольшего благоприятствования ВТО, то собеседник напомнил, что Россия всегда занимала в этой организации «оборонительную позицию». «Мы больше занимались тем, что представляет угрозу для российской экономики, чем теми новыми возможностями, которые возникают на внешних рынках. Поэтому для российской экономики это будет скорее плюсом, чем минусом. Протекционизм будет приветствоваться очень многими российскими производителями», – прогнозирует Кортунов.

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