Народная милиция ДНР сообщила о «денацификации» 53-й бригады украинских войск

При обстреле больницы в Волновахе бойцами ВСУ погибли шесть человек

Украинские войска при отступлении из Волновахи заминировали корпуса больницы, после чего обстреляли медицинское учреждение с пациентами, в том числе роженицами, из танка и РСЗО «Град», сообщили сотрудники больницы.

Здание Центральной больницы Волновахи получило серьезные повреждения при обстреле со стороны ВСУ, в нескольких местах снарядами оказались пробиты стены, часть из них обрушилась, практически полностью выбиты стекла на трех этажах, разбиты лечебные корпуса, палаты, врачебные помещения, передает РИА «Новости».

По словам сотрудников больницы и бойцов армии ДНР, на площади перед больницей они насчитали как минимум шесть тел погибших мирных жителей, подсчет еще ведется, поскольку не разобраны завалы. Кроме того, на территории и в здании медучреждения обнаружены тела двух погибших в форме украинских военных – по словам врачей, отступая из медучреждения, украинские военнослужащие добивали своих.

«Прямой наводкой стреляли из танка. Зачем? Спросите у них! Они чай тут пили, (мы) кормили их, лечили… А они потом отъехали и начали лупить, и заходили смотреть, что тут творится», – рассказал сотрудник больницы в интервью. По его словам, во время обстрела в больнице прятались не только пациенты, но и жители близлежащих домов, у которых нет подвалов.

«Здесь находились мирные жители, доктора, которые им (украинским военным) поневоле помогали, они же медики», – сказал сотрудник больницы. «Танки (украинские) стояли прямо во дворе», – рассказал главный врач больницы Виктор Саранов.

По его словам, при обстреле «Градами» украинские войска для наводки ориентировались на звонки пациентов и сотрудников больницы по мобильным телефонам. «Люди поднимались повыше (этажом), разговаривали по телефону, поскольку хоть так связь была (доступна), у нас в трех местах, где люди разговаривали – туда и прилетало», – сказал Саранов.

Большинство врачей и пациентов, включая рожениц из родильного отделения, выжили, укрывшись в подвале. Один из врачей рассказал, что за время, пока все скрывались в подвалах, медики приняли роды, на свет появилось шестеро младенцев.

«Принимали роды уже без света, когда не было ни солярки, ни электричества», – сказал сотрудник больницы.

Войска ДНР в больнице освобожденной Волновахи обнаружили британские ПТРК NLAW, которые предназначены для поражения различных видов бронетехники, в том числе танков. Также там были найдены укупорочные ящики и «цинки» под 30-миллиметровые гранаты ВОГ-17М для автоматических гранатометов серии АГС. На этих деревянных ящиках и металлических коробках нанесена англоязычная маркировка. Причем, кроме VOG-17M, боеприпасы помечены как IO-30 – под таким названием их выпускают болгарские компании.

Ранее Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.

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