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Народная милиция ДНР сообщила о «денацификации» 53-й бригады украинских войск
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Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о «денацификации» 53-й бригады украинских войск на Мариупольском направлении, которая понесла масштабные потери.
«По данным разведки, Генеральным штабом ВСУ рассматривается вопрос об ее расформировании в связи с масштабными потерями», – говорится в сообщении ведомства в Telegram -канале.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Россия взяла под контроль дорогу Крым – Мариуполь
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Крым и Донбасс в рамках проведения специальной операции на Украине удалось связать сухопутным коридором, сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
«Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», – цитирует РИА «Новости» Мурадова.
По его словам, пока идут бои с украинскими националистами, автомагистраль может стать подспорьем для поставок грузов гуманитарного характера населению освобожденных районов ДНР.
«Эта дорога может стать важной для Крыма магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем – металлургическим центром Приазовья – и промышленным регионом Донбасса. В советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов», – подчеркнул постпред.
По его мнению, уже сейчас надо думать о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты Крыма и ключевые порты Азовского моря – Мариуполь и Бердянск. «В этом залог будущего развития всего региона», – подчеркнул Мурадов.
Ранее советник председателя правительства ДНР Ян Гагин сообщил, что при отступлении украинские войска используют тактику «выжженной земли»: разрушают гражданскую инфраструктуру, дома. Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в воскресенье ночью видеообращении пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с российскими военными и способствовать созданию Херсонской народной республики.
В Минобороны России заявили об утрате Киевом способности управлять администрациями областей и районов Украины. В ведомстве также отмечали, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной.
В Минобороны России подчеркивали, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Le Figaro удалила репортаж о положении мирных жителей в ДНР и ЛНР
Французское издание Le Figaro удалило с сайта материал о положении мирного населения Донбасса, сообщила автор репортажа, журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель.
«И Le Figaro только что отозвала мою опубликованную статью и с этого момента сделала ее невидимой. Почему? Спросите их», – рассказала журналистка. После нескольких вопросов в адрес редакции издания она назвала произошедшее «цензурой», передает ТАСС.
На сайте издания все еще присутствуют ссылки на материал под заголовком «Украина: в Донбассе, где все началось», а также короткий отрывок из беседы с жителями города Амвросьевка на территории Донецкой народной республики (ДНР) близ границы с Россией.
Журналистка также пожаловалась на блокировку видеохостингом Youtube ее репортажа о ситуации в Мариуполе от 10 марта. На странице с видео говорится, что оно якобы нарушает правила платформы о распространении ненависти.
Анн-Лор Боннель – французский режиссер и журналист, сняла документальный фильм о жителях Донбасса, вышедший в 2016 году. В сентябре 2020 года на площадке ассоциации «Франко-российский диалог» она рассказала, что на протяжении некоторого времени снятые ею материалы пропадали из общего доступа в сети, а о ее фильме «нельзя было писать в прессе». Позже она рассказала, что собиралась снять вторую часть фильма с украинской стороны, однако не получила разрешения от властей. Она также обвиняла французские СМИ в однобоком освещении конфликта в Донбассе, начавшегося в 2014 году.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
В пятницу Мизинцев заявил, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны. Он также отмечал, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной. Кроме того, по его данным, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
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В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У»
Все фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У» украинских военных уже установлены, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Вчера были выяснены данные, исходя из того, что у нас был серийный номер ракеты, что за подразделение, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование, соответственно команда... то есть все фамилии виновных установлены», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире «России 24».
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Стало известно о похищении украинскими военными детей в Славянске
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Украинские военные взяли в заложники 17 несовершеннолетних в Славянске, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
В штаб обратились жители населенных пунктов Мирное, Гранитное, Староигнатьевка, они сообщили, что 20 февраля на оздоровительный отдых в Святогорск были отправлены в общей сложности 17 детей, передает РИА «Новости».
«В настоящее время ребята находятся в Славянске, о чем они сообщили своим родителям во время сегодняшнего телефонного разговора. Также добавили, что планируется их насильственная эвакуация в неизвестном направлении сегодня в 14.00 по киевскому времени (15.00 мск)», – добавили в штабе.
Напомним, Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
Минобороны показало видео ударов Ка-52 по военной технике Украины
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Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой видно, что вертолеты Ка-52 армейской авиации ВКС России наносят удары по военной технике и живой силе украинских войск.
На видео демонстрируется запись с экрана оператора оружия вертолета – на кадрах видно, как Ка-52 точными попаданиями из своей 30-миллиметровой авиационной пушки уничтожает военный грузовик и 122-миллиметровую гаубицу «Акация», передает РИА «Новости».
В Минобороны также сообщили, что вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар, уничтожив военную технику и живую силу ВСУ. «Также авиационным ударом была уничтожена огневая позиция 122 мм самоходных артиллерийских установок ВСУ», – отметили в ведомстве.
Кроме того, по информации Минобороны, экипажи вертолетов Ка-52, действуя парами, выполнили пуски авиационных ракет по наземным целям.
Ранее появилось видео, на котором видно, как ВС передали трофейную украинскую военную технику ДНР и ЛНР. В ролике, опубликованном МО РФ, военным ДНР и ЛНР были переданы один исправный танк Т-64БВ (второй однотипный танк украинских ВС в кадре стоит с оторванным стволом), бронемашина «Казак», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-4, буксируемая 152-мм гаубица «Мста-Б», а также противотанковые ракетные комплексы Nlaw и Javelin. В видео показано, как танкисты народной милиции садятся в трофейный танк и уезжают на нем.
Патрушев сообщил о получении документов о подготовке вторжения Киева в Крым
Документальные подтверждения того, что Киев готовил в марте вторжение на территорию ДНР и ЛНР, а также в Крым, были получены в ходе российской спецоперации на Украине, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«В ходе проведения специальной военной операции получены документальные подтверждения подготовки Киевом вторжения в марте этого года на территорию ДНР, ЛНР и российского Крыма», – сказал Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, передает его слова РИА «Новости».
Ранее Минобороны сообщало, что имеет документ, подтверждающий готовившуюся Киевом на март наступательную операцию в Донбассе. Речь шла об оригинале приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.
Документы были найдены в штабе украинских радикалов, нападение на Крым и Донбасс было запланировано на 8 марта 2022 года.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Стало известно о кассетном заряде в выпущенной по Донецку украинской «Точки-У»
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В использованной при ударе по Донецку ракете «Точка-У» был кассетный заряд, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета «Точка-У», есть пострадавшие. Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых.
«Небольшое уточнение: «Точка-У» несла кассетный заряд, запрещенный, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает как теракт, совершенный в целях геноцида, обстрел украинскими войсками Донецка ракетой «Точка-У», в результате которого погибли и были ранены мирные граждане.
«Украинские вооруженные формирования в очередной раз применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» по жилым кварталам Донецка, в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры», – говорится заявлении народной милиции.
По данным Народной милиции ДНР, террористическая атака украинских войск произошла в районе улицы Университетская и бульвара Шевченко.
По словам Пушилина, среди погибших из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты «Точка-У» есть дети.
«Люди просто стояли в очереди, на остановке. Двадцать человек, по предварительным данным, погибших, девять еще раненых. Среди погибших есть дети», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, если бы «Точка-У» долетела до места назначения, то радиус поражения составил бы 500 метров.
«Вообще ничего живого не осталось. Чудовищно, но это нынешняя Украина, и то, с чем бы обязаны справиться, и чем быстрее это произойдет, тем, конечно, меньше принесет это жертв и разрушений», – добавил глава ДНР.
Минздрав ДНР заявил, что после обстрела Донецка 18 пострадавших доставлены в больницы.
«По состоянию на 12.22 пострадавшие в количестве 18 человек доставлены в учреждения здравоохранения службой скорой медицинской помощи. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь в полном объеме. Информация о погибших уточняется», – говорится в сообщении ведомства.
Вместе с тем Донецкое агентство новостей (ДАН) сообщает, что среди госпитализированных в Республиканский травматологический центр пострадавших есть пациенты в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, «у всех минно-взрывные травмы».
Агентство сообщает со ссылкой на Минздрав, что в больницы доставлено 23 пострадавших, в том числе один ребенок.
Ранее в понедельник в ДНР сообщили о гибели 20 человек из-за атаки ВСУ ракетой «Точка-У».
В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло 20 человек
В результате атаки украинских войск по Донецку с применением ракеты «Точка-У» погибли 20 человек, еще девять пострадали, сообщил штаб Донецкой народной республики.
«В центре Донецка возле Дома правительства сбили украинскую ракету «Точка-У». Есть пострадавшие. Информация уточняется», – написал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в Telegram.
По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего пенсионеры. На месте работают пожарные.
Ранее сообщалось, что украинские войска 14 марта выпустили шесть мин калибром 120 мм по Петровскому району Донецка.
Также сообщается, что за прошедшие сутки из-за обстрелов ранения получили четыре мирных жителя, из них трое с ранее освобожденных силами ДНР территорий.
Подсчитаны потери украинских войск за последние сутки
Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) за прошедшие сутки потеряли 137 человек личного состава, а также технику, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес существенные потери в живой силе и военной технике: 137 человек личного состава, пять танков, четыре боевых машины пехоты, одна единица БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина.), шесть единиц автомобильной техники, три единицы ПТРК (противотанковый ракетный комплекс), три долговременные огневые точки», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В Минобороны России сообщили, что ВС передали трофейную украинскую военную технику ДНР и ЛНР.
В ролике, опубликованном МО РФ, военным ДНР и ЛНР были переданы один исправный танк Т-64БВ (второй однотипный танк украинских ВС в кадре стоит с оторванным стволом), бронемашина «Казак», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-4, буксируемая 152-мм гаубица «Мста-Б», а также противотанковые ракетные комплексы Nlaw и Javelin. В видео показано, как танкисты народной милиции садятся в трофейный танк и уезжают на нем.
«Техника и вооружение как советского производства, так и поставляемая западными странами, после проверки ее технического состояния и восстановления передается подразделениям народных республик», – сообщили в МО РФ.
Как отмечают в ведомстве, трофейная техника и вооружение «была брошена, хранилась на складах и была выведена из строя в ходе специальной военной операции».
Там добавили, что в ходе проведения специальной военной операции подразделениями ВС РФ «было захвачено большое количество трофейной военной техники вооруженных сил Украины».
Переданные вооружения будут использованы для освобождения территории ДНР и ЛНР, заключили в Минобороны.
Ранее в понедельник в ДНР сообщили о гибели 20 человек из-за атаки ВСУ ракетой «Точка-У». Кроме того, украинские войска выпустили шесть мин по Петровскому району Донецка.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В ДНР решили объявить 15 марта днем траура
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В ДНР 15 марта объявлен днем траура по погибшим в результате обстрела Донецка «Точкой-У», заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин написал в Telegram, что «завтра, 15 марта, объявляется днем траура».
«Украинские нацисты совершили чудовищный теракт в отношении мирных жителей Донбасса – применили ракетный комплекс «Точка-У» с зарядом кассетного типа по центру Донецка. И если бы ракету не удалось уничтожить в воздухе, жертв было бы несоизмеримо больше. Удар был нанесен в дневное время, когда на улице много людей, активно движется транспорт, работают банки, магазины. В результате варварского преступления украинской армии множество погибших и раненых мирных жителей. По оперативной информации, погибло 17 человек, еще 28 ранены, среди них есть ребенок. Данные уточняются», – написал он.
Глава ДНР отметил, что имеются данные, позволяющие «точно установить причастных к убийству мирных жителей: зафиксированы номера данной «Точки-У».
«Виновные не уйдут от наказания. Военным преступлениям киевского режима в ближайшее время будет положен конец. Освободительная операция ускоряется, вооруженные силы Народных Республик при огневой поддержке армии России выдавливают фашистскую нечисть из наших городов и сел», – подчеркнул он.
Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.
До этого в ДНР сообщили, что в результате атаки украинских войск по Донецку с применением ракеты «Точка-У» погибли 20 человек, еще девять пострадали.
Пушилин заявлял, что огневая позиция, с которой по Донецку была выпущена ракета «Точка-У», будет уничтожена.
Украинские войска провели массированный артобстрел Петровского района Донецка
Украинские войска ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка, сообщил во вторник утром мэр города Алексей Кулемзин.
«Украинские боевики ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка. Просьба к жителям, по возможности, спуститься в подвалы или укрытия!», – передает РИА «Новости» сообщение Кулемзина.
Между тем представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские войска в 08.10 обстреляли поселок Пантелеймоновка в ДНР.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Верхнеторецкое – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров», – сообщили в представительстве.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска.
В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В МИД заявили, что Россия решительно осуждает обстрел Донецка украинской стороной: это преступление против человечности не окажется безнаказанным.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом обратил его внимание «на варварскую акцию» с обстрелом Донецка.
СК России возбудил дело по факту обстрела Донецка «Точкой-У»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели жителей ДНР в результате обстрела украинскими националистами Донецка ракетой «Точка-У», сообщили в понедельник в пресс-службе СК.
«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»)», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате атаки украинских войск по Донецку с применением ракеты «Точка-У» погибли 20 человек, еще девять пострадали.
В ДНР уточнили число погибших при обстреле Донецка «Точкой-У»
В результате ракетного удара «Точкой-У» по центру Донецка, по уточненным данным, 17 человек погибли и 28 получили ранения, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
«По уточненным данным, в центре Донецка на месте падения обломков ракеты ТРК «Точка-У» 17 погибших и 28 раненых», – информирует штаб в Telegram-канале.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что огневая позиция, с которой по Донецку была выпущена ракета «Точка-У», будет уничтожена.
До этого в ДНР сообщили, что в результате атаки украинских войск по Донецку с применением ракеты «Точка-У» погибли 20 человек, еще девять пострадали. Пушилин заявил, что в использованной при ударе по Донецку ракете «Точка-У» был кассетный заряд.
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При обстреле больницы в Волновахе бойцами ВСУ погибли шесть человек
Украинские войска при отступлении из Волновахи заминировали корпуса больницы, после чего обстреляли медицинское учреждение с пациентами, в том числе роженицами, из танка и РСЗО «Град», сообщили сотрудники больницы.
Здание Центральной больницы Волновахи получило серьезные повреждения при обстреле со стороны ВСУ, в нескольких местах снарядами оказались пробиты стены, часть из них обрушилась, практически полностью выбиты стекла на трех этажах, разбиты лечебные корпуса, палаты, врачебные помещения, передает РИА «Новости».
По словам сотрудников больницы и бойцов армии ДНР, на площади перед больницей они насчитали как минимум шесть тел погибших мирных жителей, подсчет еще ведется, поскольку не разобраны завалы. Кроме того, на территории и в здании медучреждения обнаружены тела двух погибших в форме украинских военных – по словам врачей, отступая из медучреждения, украинские военнослужащие добивали своих.
«Прямой наводкой стреляли из танка. Зачем? Спросите у них! Они чай тут пили, (мы) кормили их, лечили… А они потом отъехали и начали лупить, и заходили смотреть, что тут творится», – рассказал сотрудник больницы в интервью. По его словам, во время обстрела в больнице прятались не только пациенты, но и жители близлежащих домов, у которых нет подвалов.
«Здесь находились мирные жители, доктора, которые им (украинским военным) поневоле помогали, они же медики», – сказал сотрудник больницы. «Танки (украинские) стояли прямо во дворе», – рассказал главный врач больницы Виктор Саранов.
По его словам, при обстреле «Градами» украинские войска для наводки ориентировались на звонки пациентов и сотрудников больницы по мобильным телефонам. «Люди поднимались повыше (этажом), разговаривали по телефону, поскольку хоть так связь была (доступна), у нас в трех местах, где люди разговаривали – туда и прилетало», – сказал Саранов.
Большинство врачей и пациентов, включая рожениц из родильного отделения, выжили, укрывшись в подвале. Один из врачей рассказал, что за время, пока все скрывались в подвалах, медики приняли роды, на свет появилось шестеро младенцев.
«Принимали роды уже без света, когда не было ни солярки, ни электричества», – сказал сотрудник больницы.
Войска ДНР в больнице освобожденной Волновахи обнаружили британские ПТРК NLAW, которые предназначены для поражения различных видов бронетехники, в том числе танков. Также там были найдены укупорочные ящики и «цинки» под 30-миллиметровые гранаты ВОГ-17М для автоматических гранатометов серии АГС. На этих деревянных ящиках и металлических коробках нанесена англоязычная маркировка. Причем, кроме VOG-17M, боеприпасы помечены как IO-30 – под таким названием их выпускают болгарские компании.
Ранее Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации; когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.
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Эксперт: Украинские военные умышленно нанесли удар по толпе мирных жителей в Донецке
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«Ракетный удар ВСУ по центру Донецка с кассетным запрещенным зарядом имеет четкое юридическое название в международном праве – военное преступление», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор Владимир Крымский. Ранее центр Донецка был обстрелян украинской ракетой «Точка-У», что привело к многочисленным жертвам среди горожан.
«Судя по всему, украинские военные готовились к этой провокации, они ожидали появления толп в центре города и ударили по ним, понимая, что это абсолютно мирные граждане, что будущие жертвы никакого отношения не имеют к боевым действиям. Украинцам просто нужны были эти погибшие, чтобы самоутвердиться», – заявил генерал-майор, бывший начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Владимир Крымский. По мнению генерала, украинские военные заранее через социальные сети сделали все, чтобы в центре города собрались толпы. «Мы во всех частях света видели подобные приемы. Именно таким образом террористические организации решают свои задачи», – возмущается он.
Прецедент косвенно доказывает и достоверность других заявлений Москвы о том, что «нацбаты ВСУ никогда не жалеют мирных жителей», добавил Крымский. «На Западе даже посвященные в тему Украины люди почему-то не верят таким утверждениям. Вот им конкретный пример», – отметил собеседник. Крымский уверен, что российская армия не допустит повторения подобных атак. «Вряд ли это повторится. Ракета прилетела с территории, военные объекты которой стояли на очереди как цели для уничтожения. Может, операция продвигается не так быстро, как хотелось бы, но она идет», – заключил эксперт.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры. Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, в результате погибли 17 человек и 28 получили ранения. Среди жертв есть дети, отметили власти республики.
«Точка-У» несла кассетный заряд – запрещенный, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», – заявил глава республики Денис Пушилин. «Нашими специалистами устанавливается огневая точка (позиций ВСУ, с которых была выпущена ракета «Точка-У). Она, конечно же, будет уничтожена», – пообещал он.
Народная милиция ДНР расценила произошедшее как теракт. «Украинские вооруженные формирования в очередной раз применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» по жилым кварталам Донецка в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры», – указано в заявлении.
По некоторым данным, Киев тщательно готовился к этому удару. За день до него в Telegram была создана группа «Союз матерей Донбасса», говорится в сообщении Telegram-канала «Оперативные сводки». В приложенном скриншоте указан адрес и время сбора участников этой группы. Адрес совпадает с местом нанесения удара – центр Донецка, возле правительственного здания. Помимо этого, в социальной сети TikTok широко разошлись призывы выйти в полдень к этому же зданию.
В Госдуме произошедшее назвали «очередным военным преступлением украинских нацистов». «После всего того, что на протяжении нескольких лет творят украинские боевики, устраивая геноцид русских людей за их национальную и языковую принадлежность, Украина должна быть признана террористической и экстремистской организацией. Давно стерлась грань между официальными вооруженными формированиями и нацбатами: и те, и другие – военные преступники», – написал в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его мнению, «нацистских убийц ждет второй Нюрнберг».
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