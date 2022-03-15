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«Новые люди» призвали ограничить распространение маркировки на ряд продуктов
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История с маркировкой товаров начиналась как правильная вещь, она помогла обелить рынок люксовых товаров, однако распространение маркировки на молоко, воду, соки – это повышение цен, которое негативно скажется как на потребителях товаров, так и на самих предпринимателях, заявил лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.
В понедельник, 14 марта, в Госдуме прошел круглый стол на тему «Распространение обязательной маркировки товаров на новые отрасли производства». Организатор круглого стола – Александр Демин, председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству (МСП) и депутат от «Новых людей», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.
Открыл мероприятие Нечаев. По его словам, история с маркировкой начиналась как здравая вещь, и помогла обелить рынок люксовых товаров, однако распространение маркировки на молоко, воду, соки, по его мнению, – это повышение цен, которое негативно скажется как на потребителях товаров, так и на самих предпринимателях.
«Одной рукой правительство раздает выплаты семьям с детьми, а другой производители будут забирать у людей сотни и тысячи рублей. В то время как Запад хочет разрушить нашу страну, мы не можем позволить себе доить деньги с предпринимателей и промышленников», – заявил он.
По словам Александра Демина, председателя комитета по МСП, цены на маркированные товары для конечного потребителя повышаются отнюдь не на 50 копеек и ощутимо скажутся на кошельках наших граждан.
«Введение обязательной маркировки на бюджетные товары особенно сильно ударит прежде всего по самым незащищенным слоям населения. Такая же картина будет наблюдаться и по остальным группам товаров масс-маркета – один рубль повышения себестоимости дает плюс два рубля к цене товара «на полке». Среднестатистическая российская семья и так тратит более 30% своего бюджета на продукты питания, а с постоянным ростом цен эта доля будет только увеличиваться», – отметил депутат.
При этом Демин отметил, что «мораторий на маркировку означает лишь отсрочку, а вовсе не отказ от нее, поэтому наша основная цель – довести до регулятора исчерпывающую обратную связь от деловых и отраслевых объединений обо всех проблемах и рисках, которые могут возникнуть после введения обязательной маркировки на товары повседневного спроса, особенно в бюджетном сегменте».
Анастасия Татулова, общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, сочла маркировку ряда товаров вредной для бизнеса: «Я не против маркировки лекарств, но маркировка карандашей и велосипедных рам – это просто бизнес (...) По факту – эти товары не подделывают, потому что их подделывать себе дороже. Предлагаю совместно с отраслевыми объединениями решить, как отслеживать цепочки, чтобы бороться с контрафактом».
С ней согласен Борис Кац, председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» и член правления некоммерческой организации «Ассоциация предприятий индустрии детских товаров». Он отметил, что не достигаются цели, заявляемые ЦРПТ, оператором системы маркировки: «На всех рынках остаются проблемы, то, что было теневым, таким и осталось. Все контрафактные каналы останутся. Стоимость контроля может превышать прибыль отрасли. А для внедрения маркировки нужны импортные материалы, но у нас сейчас даже кассовая лента в дефиците. Просто ЦРПТ думает, что если в каких-то отраслях много штук товара, то будет прибыль, вместо того чтобы проводить анализ. В итоге мы получим, например, для самых бедных подорожание всего школьного ассортимента примерно вдвое».
Отмечается, что «Новые люди» уже подготовили более 70 предложений по поддержке малого и среднего бизнеса, среди которых не только ограничения на маркировку новых видов товаров. Партия также предлагает заморозить штрафы и пени на три месяца, давать больше льготных кредитов, снизить налоговые ставки для бизнеса.
Грузинские рестораторы предлагают россиянам «почувствовать себя оккупантами»
Пятнадцать грузинских ресторанов объединились в кампанию «солидарности с Украиной», которая в том числе подразумевает предложение гражданам России «почувствовать себя оккупантами», сообщила телекомпания «Мтавари архи» («Главный канал»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В рамках этой кампании посетителям предлагают заказать борщ, а деньги за это блюдо будут перечисляться поварам, работающим на Украине в «горячих точках». Кроме того, в этих ресторанах повсюду есть стикеры в поддержку Украины и со словами оскорблений в адрес России и ее властей.
Как сказала одна из рестораторов, «посетители нашего заведения из России должны почувствовать, что они оккупанты».
На чеках в этом ресторане приписано, что «двадцать процентов территории Грузии оккупировано Россией». Граждан Украины обслуживают здесь бесплатно.
Ранее власти Грузии призвали граждан не паниковать из-за приезда россиян.
До этого глава МВД Вахтанг Гомелаури сообщил, что «после 24 февраля в Грузию за две недели въехало более 20 000 граждан России, и эта цифра примерно вдвое меньше показателей аналогичного периода допандемийного 2019 года».
В последнее время в социальных сетях и в обществе Грузии говорят о «наплыве россиян». Этот вопрос педалирует оппозиция, призывая ввести визы, отмененные для граждан России экс-президентом Михаилом Саакашвили десять лет назад.
В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения спецоперации на Украине
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Предполагаемые сроки завершения спецоперации России на Украине Кремль не озвучивает, однако она идет по плану и завершится в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не озвучивается», – ответил он на вопрос, озвучивает ли Кремль предполагаемый или планируемый срок окончания операции.
«Россия обладает самостоятельным потенциалом для ведения специальной военной операции на Украине, она развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объеме», – передает слова Пескова ТАСС.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Псаки заявила, что США с союзниками «сокрушили» экономику России
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
«Каким будет конец игры – это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», – сказала она, добавив, что США с союзниками «оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство». Москва, по словам Псаки, «должна определить, как выглядит путь вперед», передает РИА «Новости».
При этом, комментируя российско-украинские переговоры, Псаки заявила, что США «не видят никаких свидетельств того, что президент Путин делает что-то, чтобы остановить наступление или предотвратить эскалацию», передает ТАСС.
Ее попросили прокомментировать, какими именно будут последствия для Пекина, если он начнет помогать Москве в обход американских рестрикций. Псаки отказалась «вдаваться в конкретные подробности», но заявила, что «последствия» будут «значительными». США намерены внимательно следить за шагами Китая в отношении России.
Псаки также спросили, до какой отметки может вырасти стоимость бензина в США. Она не захотела «предсказывать, что произойдет дальше». Однако в Белом доме, по ее словам, «по-прежнему считают», что цена «будет повышаться». Вашингтон «пытается предпринять шаги, чтобы ее снизить и смягчить эффект». Так, отметила Псаки, «стоимость нефти немного снизилась». Власти США продолжат «рассматривать ряд шагов», включая «взаимодействие с крупными производителями нефти» и «ряд мер внутри страны».
Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
Напомним, США не в первый раз хвастаются якобы эффективными санкциями против России. Так, в 2015 году президент США Барак Обама охарактеризовал положение России после начала украинского кризиса, похваставшись, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Отметим, что состав команды нынешнего президента США Джо Байдена частично совпадает с сотрудниками администрации Обамы. В частности, та же Псаки была в период президентства Обамы официальным спикером Госдепа.
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В Германии заявили об отсутствии санкций против экспортеров российских продуктов питания
Санкций против экспортеров российских продуктов питания нет, трудности с поставками связаны с возможными последствиями ограничительных мер, заявил представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер.
«Нет санкций против экспорта российских продуктов питания. Возможно, имеет место эффект так называемого over compliance (англ. «чрезмерное соблюдение» санкционного режима – прим. ВЗГЛЯД) или, скажем так, последствий санкций, например, в финансовой сфере, которые осложняют деятельность. Мы работаем, чтобы этого не допустить», – цитирует ТАСС Бургера.
Ранее в ЕС пообещали утвердить новые антироссийские санкции 14 марта.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
СМИ: США могут ввести эмбарго на торговлю с Россией
Введение эмбарго на торговлю с Россией, блокирование доступа к международным морским путям, а также новые ограничения в сфере экспорта рассматриваются в качестве возможных мер в отношении России из-за операции на Украине, заявила корреспондент Си-эн-би-си Кайла Тауш со ссылкой на замминистра финансов США Уолли Адемейо.
Тайуш написала, что якобы США рассматривают новые санкции в отношении России, куда входит ограничение на экспорт никеля, урана, алюминия и возможностей к сфере криптовалютных операций. Также США планируют ввести эмбарго на торговлю с Россией и попытаются заблокировать доступ России к международным морским путям, передает ТАСС.
По ее словам, Адемейо заявил в интервью, что эти предложения «находятся на столе». В эфир полная версия интервью Адемейо пока не выходила. В опубликованном фрагменте чиновник в ответ на вопрос, рассматриваются ли перечисленные шаги в качестве возможных дальнейших действий, заявляет, что в соответствии с указаниями президента Министерство финансов США предпринимает все усилия, чтобы воздействовать на российскую экономику и продолжит это делать в том числе за счет введения экспортного контроля и мер в отношении представителей российской элиты.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что российскому рынку акций грозит «взрыв» сразу после открытия. Также он решил призвать к прекращению нормальных торговых отношений с Россией.
До этого Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
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«Координация» России и Китая вызвала беспокойство у США
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Высокопоставленный представитель Белого дома рассказала о переговорах помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, члена Политбюро Ян Цзечи в Риме.
Чиновница сообщила, что делегации «затронули спектр вопросов, представляющих интерес для США и международного сообщества». Переговоры продолжались порядка семи часов и «охватили весь спектр вопросов американо-китайских отношений». Указывается, что «состоялся продолжительный разговор о России и Украине». Салливан изложил мнение Вашингтона о рисках, которые США видят в перспективе в связи со специальной операцией России на Украине. В детали чиновница вдаваться не стала, передает ТАСС.
США заверили, что переговоры «давно планировались», а не были экстренно организованы из-за «конкретных событий, относящихся к России, Украине». По ее словам, переговоров как таковых по каким-то конкретным вопросам между американской и китайской делегациями в Риме не было, состоялся «откровенный и прямой обменом взглядами».
Она отказалась отвечать на вопросы относительно утверждений по поводу того, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь в связи с операцией на Украине. Салливан предупредил Пекин о «потенциальных последствиях определенных действий». Как заявила чиновница, у США «есть глубокая озабоченность по поводу того, что Китай в настоящее время сходится с Россией».
«У нас есть глубокие обеспокоенности по поводу координации Китая с Россией в это время, и советник по национальной безопасности был откровенен по этому поводу и потенциальных последствиях некоторых действий», – приводит ее слова РИА «Новости».
Делегация США также заявила должностным лицам Китая о том, что Вашингтон рассчитывает на взаимодействие с Пекином в вопросах, касающихся КНДР. Также Вашингтон заверил, что США проводят политику «одного Китая», но при этом считают, что Пекин несет ответственность за провокационные действия в Тайваньском проливе.
Напомним, власти США заявили, что Китай ожидают последствия в случае оказания им военной помощи Москве в связи с ситуацией вокруг Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что Москва не запрашивала у Пекина помощь для ведения специальной военной операции на Украине. Соответствующая версия была приведена ранее в публикации газеты «Файнэншл таймс».
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь также заявил, что сообщения со стороны США о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, являются дезинформацией.
Роскосмос пообещал не бросать американского астронавта на МКС
Американский астронавт Марк Ванде Хай, как и планировалось, вернется на Землю на корабле «Союз» 30 марта, заявили в Роскосмосе, опровергнув слухи о том, что Россия решила не возвращать на Землю космонавта США.
«Роскосмос никогда не давал повода сомневаться в своей надежности как партнера. Безопасная работа экипажа на орбите МКС является для нас важнейшим приоритетом. Американский астронавт Марк Ванде Хай вернется на Землю 30 марта на борту российского космического корабля «Союз МС-19» вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым», – цитирует РИА «Новости» заявление госокорпорации.
Марк Ванде Хай прилетел на МКС на «Союзе МС-18» вместе с Петром Дубровым и другим российским космонавтом Олегом Новицким еще 9 апреля прошлого года. Пятого октября на станцию прибыл «Союз МС-19» с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко.
После 12 дней съемок фильма «Вызов» на орбите «киноэкипаж» вместе с Новицким вернулись на Землю на «Союзе МС-18», а Дубров со Шкаплеровым продолжили работу на станции.
Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия угрожает США прекращением сотрудничества по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю американского астронавта Марка Ванде Хая.
Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что прекращение сотрудничества между Россией и США по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением станции на Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Индию или Китай. Также Рогозин потребовал от партнеров по МКС снять санкции с госкорпорации.
Он также назвал ограничения против российской космической отрасли «санкциями Альцгеймера».
НАСА указало на невозможность независимой работы американского сегмента МКС
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Российский и американский сегменты МКС взаимозависимы, они не могут работать независимо друг от друга, сообщил глава американской программы МКС Джоэл Монтальбано.
Монтальбано заявил, что Россия и США «нужны друг другу, чтобы работать на МКС». При этом он подчеркнул, что со стороны «российских партнеров не было сигналов, что они хотят работать по-другому». В связи с этим американцы «планируют продолжать деятельность в соответствии с имеющимися на сегодня планами», передает ТАСС.
НАСА продолжает подготовку к реализации соглашения о перекрестных полетах с Россией к МКС. В частности, «в расписании стоит тренировка космонавтов в Хьюстоне, а также поездка команды в Звездный городок для подготовки к работе на «Союзе».
Монтальбано сказал, что в Белом доме «знают, что данные операции» продолжаются. «Нам задают иногда какие-то вопросы, мы на них отвечаем, но на сегодняшний день мы продолжаем работать в соответствии с этими соглашениями», – заявил он.
Глава пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец сообщил, что ведомство прорабатывает новые варианты дальнейшей эксплуатации МКС «в том числе в рамках складывающихся новых условий международной кооперации». Отмечается, что расходы приходится регулярно пересматривать, так как проект подвержен влиянию внешних обстоятельств, в том числе внеотраслевых, передает РИА «Новости».
Напомним, в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия угрожает США прекращением сотрудничества по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю американского астронавта. Роскосмос пообещал не бросать астронавта на МКС. В ведомстве заверили, что Марк Ванде Хай, как и планировалось, вернется на Землю на корабле «Союз» 30 марта.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что прекращение сотрудничества между Россией и США по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением станции на Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Индию или Китай. Также Рогозин потребовал от партнеров по МКС снять санкции с госкорпорации.
Агенты СБУ попытались попасть в Мариуполь с гуманитарной церковной колонной
Доставка гуманитарной помощи в Мариуполь и эвакуация из города в Запорожье сорвались из-за лиц, «подсевших» по дороге, сообщил организатор колонны митрополит Запорожский и Мелитопольский (УПЦ) Лука.
Митрополит заявил, что «доброе дело происходит с искушениями», причем «искушения создают граждане Украины». «Во время следования нашей колонны подсаживались к нам», – приводит его слова РИА «Новости».
Как пояснил митрополит, «в связи с этими людьми возникали проблемы у колонны, проблемы с прохождением контроля» со стороны российских войск. Он заявил: «С Божьей помощью и по милости Божьей мы эти проблемы решаем».
При этом источники сообщают, что в колонну под видом журналистов подсели агенты Службы безопасности Украины. Они хотели попасть в Мариуполь, по дороге изучив российские блокпосты и позиции.
Напомним, Мариуполь окружен войсками России и ДНР. Силами ДНР при поддержке российских военных уничтожены почти все огневые точки неонацистов в пригородах.
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Стало известно о гибели подо Львовом троих ветеранов британского спецназа
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Три наемника из Британии могли быть ликвидированы при ударе по полигону Яворовский рядом со Львовом на западе Украины, сообщает Daily Mirror со ссылкой на источники.
По информации издания, трое британцев являлись бывшими служащими сил специального назначения. Отмечается также, что они не были частью подразделений «иностранного легиона», проходивших подготовку на подвергшемся удару полигоне, пишет РИА «Новости».
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы знают места нахождения зарубежных наемников на Украине, по ним будут наноситься точечные удары.
Конашенков также отмечал, что армия России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Кроме того, американские СМИ сообщили, что во время российского ракетного удара по территории Яворовского полигона на Украине там находились в том числе и американские боевики.
Появилось видео высадки российских военных на базе под Бердянском
Российские военные высадились на базе Береговой охраны Украины под Бердянском, сообщил корреспондент RT Мурад Газдиев.
По словам корреспондента, на базе также присутствует технический персонал для того, чтобы понять, что делать с брошенными украинскими катерами. Видео опубликовано в Telegram-канале Газдиева.
Ранее сообщалось, что Крым и Донбасс в рамках проведения специальной операции на Украине удалось связать сухопутным коридором.
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что уже сейчас надо думать о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты Крыма и ключевые порты Азовского моря – Мариуполь и Бердянск.
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МО: Украинские нацбаты начали отнимать деньги у зажиточных жителей Запорожья
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Украинские националисты получив доступ к банковской информации в Запорожье, похищают зажиточных граждан и отбирают у них деньги якобы на нужды сил территориальной обороны, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Запорожье боевики, захватив финансовые учреждения города, проводят проверки банковских счетов вкладчиков. Граждан, имеющих значительные финансовые накопления, похищают, насильно удерживают и, угрожая убийством, отнимают у них деньги якобы на нужды отрядов территориальной обороны», – цитирует РИА «Новости» Мизинцева.
По его словам, мирные жители пытаются уехать из города самостоятельно, чтобы избежать насилия и произвола.
«На блокпостах, контролируемых радикалами, людей задерживают, избивают, подвергают унижениям или вымогают последние ценности за беспрепятственный выход из города», – добавил генерал.
Ранее Мизинцев заявил, что националисты заставляют вступать в их батальоны жителей Харькова, Одессы и Николаева в возрасте от 18 до 60 лет.
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Минобороны: Уничтожены почти все огневые точки неонацистов по периметру Мариуполя
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Силами ДНР при поддержке российских военных уничтожены почти все огневые точки неонацистов в пригородах Мариуполя, спецназ ликвидировал основные силы неонацистов в жилых кварталах по периметру города, сообщили в Минобороны России.
«Сегодня в результате эффективных действий формированиями Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооруженных сил России точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Маневренными действиями подразделений специального назначения ликвидированы основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города», – сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает ТАСС.
Он добавил, что «успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15.00 открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов», сообщает РИА «Новости.
Сообщается, что для эвакуации мариупольцев сформированы 4 колонны общей численностью 200 автобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь. Все желающие жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного размещения. Отправлены автомобильные колонны с гуманитарным грузом. Первая колонна уже прибыла в Мариуполь и доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания.
Ранее Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
В среду вечером в украинских СМИ появились кадры разрушений после якобы удара авиации по роддому и детской больнице в Мариуполе. Сообщалось о раненых женщинах и детях. Власти Мариуполя утверждали, что в «результате авиаудара» пострадали 17 рожениц и членов медперсонала.
Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил в авианалете Россию, назвав это зверством, и вновь призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной.
Напомним, 10 марта генсек ООН Антониу Гутерреш осудил «нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения».
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Власти Грузии призвали граждан не паниковать из-за приезда россиян
Президент Грузии Саломэ Зурабишвили назвала «деликатным» вопрос прибытия в эти дни в страну граждан России и призвала общественность «не паниковать» на этот счет, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Выступая в парламенте, она отметила, что вопрос прибытия россиян «не должен стать поводом к разделению (в грузинском обществе), нанесению ущерба репутации Грузии и паники».
Она сказала, что власти обязаны предоставлять общественности «своевременную и точную» информацию на этот счет.
«Власти обязаны убедить общество, что надежно обеспечивают общественный порядок на границе и в стране», – заявила Саломэ Зурабишвили.
Президент при этом подчеркнула, что «необходима осторожность, исходя из оккупации, региональных вызовов, экономической и социальной обстановки в Грузии».
Грузии следует себя вести как «другу Украины» и «члену международного сообщества», заявила она и призвала проводить на этом направлении «сбалансированную политику».
Ранее вице-премьер Грузии Теа Цулукиани резко осудила имевшие место инциденты с нападением на лиц, которые местным радикалам «кажутся русскими».
«Этнические грузины пишут (в соцсетях), что у них нет традиционной кавказской внешности, и что на них напали сограждане, которым они показались русскими. Это непредставимо! К этому подстрекает местная «партия войны» (саакашвилевское «Единое национальное движение»)», – сказала она телекомпании «Имеди».
По ее словам, имел также место случай, когда напали на украинца, приняв его за русского.
«Ксенофобию следует остановить», – обратилась она к радикальным оппозиционерам.
По словам Теи Цулукиани, прибывшие в Грузию граждане России попадают в страну согласно всем строгим требованиям закона.
«Страшные вещи происходят в эти дни, все стали говорить об этносе, национальности. В сторону все фобии, это стыдно», – сказала она.
Ранее глава МВД Вахтанг Гомелаури сообщил, что «после 24 февраля в Грузию за две недели въехало более 20 тыс. граждан России, и эта цифра примерно вдвое меньше показателей аналогичного периода допандемийного 2019 года».
В последнее время в соцсетях и в обществе Грузии говорят о «наплыве россиян». Этот вопрос педалирует оппозиция, призывая ввести визы, отмененные для граждан России экс-президентом Михаилом Саакашвили десять лет назад.
Власти Грузии осудили нападения на «похожих на русских» людей.
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Минобороны отомстит за Донецк ударами по предприятиям ОПК Украины
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Вооруженные силы России примут меры в отношении украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые националисты используют для восстановления вооружений, в ответ на удар по Донецку, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ответ на эти действия Вооруженные силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений», – цитирует его ТАСС.
В военном ведомстве призвали граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов покинуть потенциально опасные зоны.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры.
«Точка-У» несла кассетный заряд – запрещенный, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», – заявил глава республики Денис Пушилин. «Нашими специалистами устанавливается огневая точка (позиций ВСУ, с которых была выпущена ракета «Точка-У). Она, конечно же, будет уничтожена», – пообещал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.