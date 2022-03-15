«Новые люди» призвали ограничить распространение маркировки на ряд продуктов

История с маркировкой товаров начиналась как правильная вещь, она помогла обелить рынок люксовых товаров, однако распространение маркировки на молоко, воду, соки – это повышение цен, которое негативно скажется как на потребителях товаров, так и на самих предпринимателях, заявил лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.

В понедельник, 14 марта, в Госдуме прошел круглый стол на тему «Распространение обязательной маркировки товаров на новые отрасли производства». Организатор круглого стола – Александр Демин, председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству (МСП) и депутат от «Новых людей», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Открыл мероприятие Нечаев. По его словам, история с маркировкой начиналась как здравая вещь, и помогла обелить рынок люксовых товаров, однако распространение маркировки на молоко, воду, соки, по его мнению, – это повышение цен, которое негативно скажется как на потребителях товаров, так и на самих предпринимателях.

«Одной рукой правительство раздает выплаты семьям с детьми, а другой производители будут забирать у людей сотни и тысячи рублей. В то время как Запад хочет разрушить нашу страну, мы не можем позволить себе доить деньги с предпринимателей и промышленников», – заявил он.

По словам Александра Демина, председателя комитета по МСП, цены на маркированные товары для конечного потребителя повышаются отнюдь не на 50 копеек и ощутимо скажутся на кошельках наших граждан.

«Введение обязательной маркировки на бюджетные товары особенно сильно ударит прежде всего по самым незащищенным слоям населения. Такая же картина будет наблюдаться и по остальным группам товаров масс-маркета – один рубль повышения себестоимости дает плюс два рубля к цене товара «на полке». Среднестатистическая российская семья и так тратит более 30% своего бюджета на продукты питания, а с постоянным ростом цен эта доля будет только увеличиваться», – отметил депутат.

При этом Демин отметил, что «мораторий на маркировку означает лишь отсрочку, а вовсе не отказ от нее, поэтому наша основная цель – довести до регулятора исчерпывающую обратную связь от деловых и отраслевых объединений обо всех проблемах и рисках, которые могут возникнуть после введения обязательной маркировки на товары повседневного спроса, особенно в бюджетном сегменте».

Анастасия Татулова, общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, сочла маркировку ряда товаров вредной для бизнеса: «Я не против маркировки лекарств, но маркировка карандашей и велосипедных рам – это просто бизнес (...) По факту – эти товары не подделывают, потому что их подделывать себе дороже. Предлагаю совместно с отраслевыми объединениями решить, как отслеживать цепочки, чтобы бороться с контрафактом».

С ней согласен Борис Кац, председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» и член правления некоммерческой организации «Ассоциация предприятий индустрии детских товаров». Он отметил, что не достигаются цели, заявляемые ЦРПТ, оператором системы маркировки: «На всех рынках остаются проблемы, то, что было теневым, таким и осталось. Все контрафактные каналы останутся. Стоимость контроля может превышать прибыль отрасли. А для внедрения маркировки нужны импортные материалы, но у нас сейчас даже кассовая лента в дефиците. Просто ЦРПТ думает, что если в каких-то отраслях много штук товара, то будет прибыль, вместо того чтобы проводить анализ. В итоге мы получим, например, для самых бедных подорожание всего школьного ассортимента примерно вдвое».

Отмечается, что «Новые люди» уже подготовили более 70 предложений по поддержке малого и среднего бизнеса, среди которых не только ограничения на маркировку новых видов товаров. Партия также предлагает заморозить штрафы и пени на три месяца, давать больше льготных кредитов, снизить налоговые ставки для бизнеса.