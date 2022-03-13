|
|
Слуцкий заявил о существенном прогрессе в переговорах Москвы и Киева
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации России Леонид Слуцкий.
«Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на RT.
По его словам, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. «По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», – уточнил политик.
Он также добавил, что подписание документов в ходе российско-украинских переговоров ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара замечает сближение позиций по некоторым вопросам между Москвой и Киевом.
В воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Зеленский: Украине придется расплачиваться за помощь Запада
|
|
Западные страны предоставляют Украине помощь, но не безвозмездно, Киеву предстоит за нее расплачиваться, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге для иностранных журналистов.
«Сегодня деньги, которые выделяет нам Европа, мир, они идут все-все на гуманитарную помощь или оружие. Иногда, вы знаете, оружие, которое нам выделяют, вы должны понимать, что не везде, но у всего этого есть счет. И когда будут обсуждать те суммы, которые нам выделяют, все это стоило, это не бесплатно», – передает ТАСС его слова.
По словам Зеленского, Украина заслужила быть в ЕС. «И не нужно нам ничего обещать, нас нужно конкретно поддержать», – добавил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
Между тем участники саммита лидеров стран Евросоюза в Версале разошлись во мнении по вопросу о вступлении Украины в ЕС.
Париж анонсировал новые санкции против России
|
|
Страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы, сообщили в Елисейском дворце после переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера России Владимира Путина.
По его словам, Москва «не продемонстрировала желания остановить войну». «Мы примем новые санкционные меры в ближайшие часы», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал Бэ-эф-эм.
Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора российский лидер рассказал о выявленных многочисленных фактах нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права. По его словам, операции по спасению гражданского населения систематически срывают националистические батальоны Украины.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
Зеленский пригрозил украинцам смертью за создание Херсонской народной республики
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в воскресенье ночью видеообращении пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с российскими военными и способствовать созданию Херсонской народной республики.
Как утверждает Зеленский в видеообращении, опубликованном в воскресенье ночью в Telegram-канале президента Украины, Россия на территории Херсонской области при содействии местных руководителей и депутатов стремится создать ХНР – Херсонскую народную республику.
«Я хочу сказать некоторым деятелям и деятельницам [Херсонской области]. Если кто-то из них вдруг соблазнится на предложения оккупантов, вы подписываете себе приговор (…)», – заявил Зеленский.
Накануне в Минобороны России заявили об утрате Киевом способности управлять администрациями областей и районов Украины. В ведомстве также отмечали, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной.
В Минобороны России подчеркивали, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации; когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В офисе Зеленского заявили о приближении компромисса с Россией
|
|
Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Участник украинской переговорной группы сообщил, что стороны диалога приступили к оформлению договоренностей, подробности которых пока не раскрывают, передает «Коммерсант».
«Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча – четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы», – пояснил Подоляк.
Он также отметил, что итог переговоров должен «учитывать те гарантии безопасности, которые хочет получить и Российская Федерация, которая имеет свои страхи по отношению к целому ряду глобальных военных союзов».
«У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит (на ситуацию – прим. ВЗГЛЯД)», – резюмировал советник главы офиса Зеленского.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.
Кроме того, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан может провести у себя встречу между Россией и Украиной, у Баку есть опыт проведения встреч Россия-НАТО.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В Китае предупредили США о риске обжечься на Украине
|
|
Политика Соединенных Штатов в отношении Украины является отражением «эгоистичных геополитических целей», при этом Вашингтон должен помнить, что «играющий с огнем обязательно обожжется», выразил мнение китайский обозреватель Синь Пин в своей статье в газете Global Times.
Как отмечает автор, в 2014 году бывший госсекретарь США Генри Киссинджер писал, что Украина должна стать мостом между Востоком и Западом, а не «форпостом противостоящих друг другу сторон». А «архитектор американской стратегии сдерживания СССР» Джордж Кеннан, в свою очередь, еще в 1998 году выражал свое недовольство расширением НАТО, назвав это «началом новой холодной войны» и предсказав, что Россия «со временем будут реагировать на это все более негативно», передает РИА «Новости».
«Возглавляемая США НАТО проигнорировала эту рекомендацию, продолжив продвижение на восток в сторону России. Таким образом была подготовлена почва для украинского кризиса, готового взорваться в любой момент», – указывает Пин.
При этом Москва недвусмысленно предложила США и НАТО остановить дальнейшую экспансию и размещение наступательных вооружений в соседних с ней странах, однако Вашингтон проигнорировал эти серьезные озабоченности, напоминает он.
Как отмечает обозреватель, на всем протяжении текущего кризиса Украина является инструментом США по сдерживанию России, при этом она не должна рассчитывать на то, что Соединенные Штаты и НАТО искренне предоставят ей серьезные гарантии безопасности.
«Этот кризис является отражением менталитета холодной войны и той антагонистической игры, которую ведут США, преследуя свои эгоистичные геополитические цели. Америка должна понять, что играющий с огнем обязательно обожжется», – заключает автор.
В среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США рассказала о попытках Запада убедить Китай отказаться от нейтралитета в ситуации вокруг Украины. В тот же день США пригрозили Китаю последствиями игнорирования санкций против России. Ранее Соединенные Штаты потребовали от Китая соблюдать санкции Запада против России.
В прошлую среду Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о наличии у России друзей в мире напомнила про Китай. Днем ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой. США, в свою очередь, пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за поддержку России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинские военные обстреляли российское судно в Азовском море
Украинские военнослужащие обстреляли в Азовском море российское гражданское судно, шедшее из Греции в Таганрог, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с обстрелом российского судна», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
12 марта украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну «Сормовский 3064» в акватории Азовского моря. Оно направлялось из порта Греции в Таганрог. Пострадавших нет.
Le Figaro удалила репортаж о положении мирных жителей в ДНР и ЛНР
Французское издание Le Figaro удалило с сайта материал о положении мирного населения Донбасса, сообщила автор репортажа, журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель.
«И Le Figaro только что отозвала мою опубликованную статью и с этого момента сделала ее невидимой. Почему? Спросите их», – рассказала журналистка. После нескольких вопросов в адрес редакции издания она назвала произошедшее «цензурой», передает ТАСС.
На сайте издания все еще присутствуют ссылки на материал под заголовком «Украина: в Донбассе, где все началось», а также короткий отрывок из беседы с жителями города Амвросьевка на территории Донецкой народной республики (ДНР) близ границы с Россией.
Журналистка также пожаловалась на блокировку видеохостингом Youtube ее репортажа о ситуации в Мариуполе от 10 марта. На странице с видео говорится, что оно якобы нарушает правила платформы о распространении ненависти.
Анн-Лор Боннель – французский режиссер и журналист, сняла документальный фильм о жителях Донбасса, вышедший в 2016 году. В сентябре 2020 года на площадке ассоциации «Франко-российский диалог» она рассказала, что на протяжении некоторого времени снятые ею материалы пропадали из общего доступа в сети, а о ее фильме «нельзя было писать в прессе». Позже она рассказала, что собиралась снять вторую часть фильма с украинской стороны, однако не получила разрешения от властей. Она также обвиняла французские СМИ в однобоком освещении конфликта в Донбассе, начавшегося в 2014 году.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
В пятницу Мизинцев заявил, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны. Он также отмечал, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной. Кроме того, по его данным, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Генсек НАТО заподозрил Россию в планах применить химоружие
Москва может планировать химические атаки, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt.
«Теперь, когда были сделаны эти ложные заявления, мы должны сохранять бдительность, потому что возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием», – цитирует РИА «Новости» Столтенберга. По его словам, это было бы «военным преступлением».
Ранее глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что Россия якобы может применить химическое оружие на Украине.
Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленского обвинили в утрате контроля над Украиной
|
|
Украинский лидер Владимир Зеленский полностью утратил контроль над ситуацией на Украине, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет.
«Зеленский утратил контроль над ситуацией в стране. Ситуация сложилась катастрофическая. Формирования националистов фактически взяли власть в регионах в свои руки и живут раздельной жизнью. Нет никакого взаимодействия и слаженности, из-за чего страдают и гибнут мирные граждане», – сказал РИА «Новости» Шеремет.
По его словам, своей политикой Зеленский лишь множит жертвы среди мирного населения и украинской армии, бросает солдат на амбразуру, в то время как сам «где-то далеко отсиживается в теплых кабинетах».
«Зеленский ничего не делает, чтобы остановить кровопролитие, а лишь подливает масло в огонь», – подчеркнул депутат.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о подготовке «Ростелекома» к сценариям ограничения деятельности
«Ростелеком» готовился к вероятным сценариям ограничения деятельности как по импортозамещению, так и по отказоустойчивости программного обеспечения, рассказал глава компании Михаил Осеевский.
«Подразделения ИТ- и кибербезопасности, а также технической инфраструктуры «Ростелекома» готовились к возможным сценариям ограничения нашей деятельности как по линии импортозамещения, так и по линии отказоустойчивости нашего ПО и оборудования», – передает ТАСС его слова.
Ранее появилась информация, что LINX отключит российских операторов «Мегафон» и «Ростелеком» от точки международного обмена трафиком.
В Минцифры прокомментировали отключение России от LINX.
Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотником украинской РСЗО
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотником с высоты более трех тысяч метров высокоточным боеприпасом украинской реактивной системы залпового огня, сообщила пресс-служба ведомства.
«Минобороны России опубликовало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня ВСУ. Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более трех тысяч метров высокоточным боеприпасом», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что задействованные беспилотники в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.
Ранее Минобороны России обнародовало видеозапись с кадрами уничтожения полевого командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) точечным ударом высокоточным снарядом «Краснополь» артиллеристов ВС России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны показало уничтожение пункта управления ВСУ высокоточным снарядом
|
|
Минобороны России обнародовало видеозапись с кадрами уничтожения полевого командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) точечным ударом высокоточным снарядом «Краснополь» артиллеристов ВС России.
На кадрах можно увидеть работу системы наведения и последующий удар снаряда. После этого украинский военный объект исчезает в облаке пыли, передает РИА «Новости».
«На видео объективного контроля зафиксировано точное попадание высокоточного артиллерийского снаряда в командный пункт и полное уничтожение одиночной цели», – уточнили в оборонном ведомстве.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации; когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский назвал число погибших украинских военных
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля погибли 1,3 тыс. украинских военных.
«У нас погибло военных где-то 1 300 человек», – сказал Зеленский на пресс-конференции иностранным журналистам, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны России назвало потери при проведении спецоперации на Украине – в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
Семьям погибших военных выплатят по 7 млн рублей, по 3 млн рублей получат раненые во время спецоперации.
СБУ открыло охоту на желающих эвакуироваться в Россию украинцев
Подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) проводят массовые проверки среди местных жителей для выявления желающих эвакуироваться в Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Как заявил начальник центра управления обороной РФ, «людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России», передает РИА «Новости».
По словам военного, после того как российская сторона начала разглашать статистику по желающим эвакуироваться в Россию, СБУ получила указание «круглосуточно выявлять все звонки», «проводить задержания и аресты, обыски и допросы».
«Мы вынуждены теперь всех обращающихся к нам инструктировать, чтобы они немедленно уничтожали все возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить даже малейшим образом заподозрить их в общении с нашим координационным штабом, а также другими организациями и ведомствами Российской Федерации», – пояснил генерал.
Мизинцев процитировал одно из сегодняшних обращений. «Прошу спасти мою сестру с двумя малолетними детьми. Они находятся в Киеве. Маршрут гуманитарного коридора Киев – Чернобыль небезопасен. Боевики не выпускают. Чаты с сестрой в мессенджерах и информация о предоставленных коридорах блокируются украинскими спецслужбами. Сестра выезжать на запад Украины и далее в Польшу и получать статус беженца не хочет. Прошу помочь», – говорилось в сообщении. Как сказал военный, «комментарии здесь излишни».
Ранее Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации; когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме призвали Зеленского выполнить «шесть важных пунктов»
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский, если ему действительно еще не безразлично будущее Украины, обязан выполнить «шесть важных пунктов» по урегулированию ситуации в стране, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет.
«Зеленский, если ему действительно еще не безразлично будущее Украины, как это мы слышим в его пылких речах, обязан выполнить, по моему мнению, шесть важных пунктов. В их числе денацификация, демилитаризация, закрепление в конституции страны нейтрального статуса и русского языка, на котором говорит большинство граждан Украины, как одного из государственных, а также признание российского статуса Крыма и независимости ДНР и ЛНР», – сказал Шеремет, передает РИА «Новости».
По его словам, Украина должна перестань быть страной, несущей угрозу безопасности России и ее гражданам.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации; когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.