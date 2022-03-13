Слуцкий заявил о существенном прогрессе в переговорах Москвы и Киева

Сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации России Леонид Слуцкий.

«Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на RT.

По его словам, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. «По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», – уточнил политик.



Он также добавил, что подписание документов в ходе российско-украинских переговоров ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара замечает сближение позиций по некоторым вопросам между Москвой и Киевом.

В воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.

Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.