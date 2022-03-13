В Анкаре заявили о частичном сближении позиций России и Украины

Анкара замечает сближение позиций по некоторым вопросам между Москвой и Киевом, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«По некоторым вопросам есть сближение, о чем и говорил российский лидер (Владимир) Путин. Мы это тоже замечаем. Но, прежде всего, необходимо добиться прекращения огня», – сказал Чавушоглу, передает РИА «Новости».

Чавушоглу также подчеркнул, что в ходе телефонных переговоров с президентом Турции российский лидер Владимир Путин заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским.



«Мы усердствуем для того, чтобы организовать встречу лидеров (России и Украины – прим. ВЗГЛЯД). Еще до начала войны у нас были такие старания. В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи... Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы тоже поддерживаем», – уточнил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.

Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.