Якутская птицефабрика выпустила продукцию с маркировкой в поддержку российской армии

Якутская птицефабрика выпустила серию продукции в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации по демилитаризации Украины, сообщили в пресс-службе птицефабрики.

«Якутская птицефабрика в ограниченном количестве выпустила серию яиц «#ZaРоссию». Лимитированные яйца в поддержку российской армии поступят в продажу сегодня», – написали в Instagram птицефабрики.



Накануне патриотические автопробеги и другие акции в поддержку российских военнослужащих прошли в некоторых регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России.

В пятницу в России запустили проект по сбору патриотического контента «Zа нами правда!».

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.