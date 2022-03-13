Зеленского обвинили в утрате контроля над Украиной

Украинский лидер Владимир Зеленский полностью утратил контроль над ситуацией на Украине, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет.

«Зеленский утратил контроль над ситуацией в стране. Ситуация сложилась катастрофическая. Формирования националистов фактически взяли власть в регионах в свои руки и живут раздельной жизнью. Нет никакого взаимодействия и слаженности, из-за чего страдают и гибнут мирные граждане», – сказал РИА «Новости» Шеремет.

По его словам, своей политикой Зеленский лишь множит жертвы среди мирного населения и украинской армии, бросает солдат на амбразуру, в то время как сам «где-то далеко отсиживается в теплых кабинетах».

«Зеленский ничего не делает, чтобы остановить кровопролитие, а лишь подливает масло в огонь», – подчеркнул депутат.

Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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