В Крыму упал еще один украинский беспилотник Ту-141

На территории Крыма 11 марта упал запущенный с территории Украины беспилотник Ту-141.

Он упал в районе города Красноперекопска недалеко от границы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сегодня было два случая использования Украиной беспилотного летательного аппарата Ту-141 «Стриж» советской разработки», – сказал он.

Первый упал в районе города Красноперекопска (Республика Крым), второй – в Загребе (Хорватия), пролетев более 700 км.

Ранее сообщалось, что президент Хорватии Зоран Миланович сообщил об упавшем ночью на окраине Загреба беспилотнике, который был запущен с территории Украины. По словам президента, ведется расследование инцидента.

Ранее в Минобороны Румынии подтвердили, что в ночь на 11 марта в воздушном пространстве Румынии со стороны Украины появился беспилотный летательный аппарат, который потом взял курс на Венгрию.

Ту-141 «Стриж» – многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат разработки ОКБ им. Туполева, входил в состав комплекса ВР-2 «Стриж».