При атаке дронов в Брянске пострадали два сотрудника водоканала

Богомаз: Два работника водоканала были ранены из-за удара FPV-дронов

Tекст: Денис Тельманов

Информация об инциденте поступила от губернатора Александра Богомаза. По его словам, украинские FPV-дроны атаковали поселок Сопычи Погарского района. Удар был совершен по бригаде работников МУП «Водоканал», которые занимались ремонтом водопроводных сетей.

«Укронацисты с помощью FPV-дронов атаковали поселок Сопычи Погарского района. Целенаправленный удар нанесен по бригаде работников МУП «Водоканал» Погарского района», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, бригада проводила ремонтные работы на водопроводных сетях, чтобы обеспечить жителей поселка водой.

В результате атаки два сотрудника водоканала получили ранения и были доставлены в больницу. Богомаз подчеркнул, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшим была оказана.

Состояние раненых работников водоканала уточняется. Власти региона организовали оказание необходимой помощи пострадавшим.

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