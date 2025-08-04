Над Россией за ночь нейтрализовали 61 украинский дрон

Tекст: Алексей Дегтярев

С 23.00 мск 3 августа до 5.20 мск 4 августа 18 дронов ликвидировали над Черным морем, 12 – над Воронежской областью, 11 – над Крымом, восемь – над Белгородской областью, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также шесть дронов нейтрализовали над Волгоградской областью, два – над Брянской, другие два – над Ростовской, по одному – над Московским регионом и над Рязанской областью.

Вечером в воскресенье Минобороны сообщало, что за вечер 4 августа над страной перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников.