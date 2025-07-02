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    2 июля 2025, 08:50 • В мире

    Школьники вынесли приговор украинской власти

    Школьники вынесли приговор украинской власти
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Андрей Резчиков

    На Украине продолжает резко сокращаться число школьников. По данным местного Госстата, зафиксирован самый низкий показатель за последние 30 лет. Реальные цифры могут быть еще более угрожающими с учетом того, что некоторые из уехавших за границу не отчисляются, а переводятся на дистанционное обучение. Как говорят эксперты, такая ситуация возникла не только из-за военного положения, но и действий властей за последние 15 лет.

    По данным украинского Госстата, на начало 2024-2025 учебного года в системе образования страны насчитывалось около 3,74 млн школьников. Это самый низкий показатель за последние 30 лет. По минимальным оценкам, в странах, где принимают беженцев с Украины, а родителей обязывают отдавать детей учиться в местные школы, находится около 345 тыс. украинских детей.

    Как пояснило издание NGL.media, Минобразования Украины учитывает только тех школьников, которые остались в украинской системе образования, но многие дети после выезда за границу не прекращают обучение в украинской школе. Поэтому с учетом того, что некоторые уехавшие за границу подростки не отчисляются, а переводятся на дистанционное обучение, всего за границей может находиться около 720 тыс. украинских школьников.

    По данным ЮНЕСКО, в прошлом году только в странах Евросоюза обучалось почти 665 тыс. украинских школьников. При этом 29% из них совмещают обучение в обеих странах, а еще 16% полагаются исключительно на украинское онлайн-образование.

    Осенью прошлого года министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о высоком оттоке учащихся 10–11-х классов. Эта тенденция сохраняется до сих пор, хотя он ее не считает угрожающей. Из данных Минобразования Украины о количестве учащихся 8–12-х классов за 2021–2025 годы также следует, что 2-4% учеников ежегодно не переходят в следующий класс, то есть покидают школу. При этом в прошлом году в украинские вузы поступило 197 тыс. студентов – это самый низкий показатель за последние девять лет.

    О том, что школьники массового покидают Украину, неоднократно писали местные СМИ. На западе страны получили распространение «туры» по вывозу юношей допризывного возраста. К тому же в Словакии и других странах, как сообщала доцент Киевской школы экономики Ольга Купец, у украинских школьников нет проблем с поступлением в местные учебные заведения.

    Однако с учетом последних тенденций возможностей покинуть страну становится все меньше. С недавного времени Швейцария принимает беженцев с Украины по «норвежской» модели, то есть из прифронтовых регионов. При этом некоторые страны начали депортировать беженцев как в случае с Нидерландами, откуда уже выслали две тысячи украинцев.

    Еще одна проблема – это массовый отъезд из страны молодых девушек. Как пишет британская газета The Telegraph, в первую очередь это происходит из-за военного положения и отсутствия перспектив. Молодые украинки хотят выйти замуж за иностранца и жить в Европе. Все это создает «демографическую бомбу замедленного действия», потому что молодежь не рассчитывает возвращаться на родину.

    «Когда-то на Украине проживал 51 млн человек, а сейчас – не более 27 миллионов. И это главный приговор социально-политической системе страны, причем резкое сокращение населения на Украине началось задолго до СВО. А затем Украину покинули еще 7-8 млн человек. Поэтому снижение количества школьников логично», – считает экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050.

    По его словам, с Украины уезжают не только школьники, но и целые семьи с детьми, потому что многие родители не хотят через несколько лет отдавать своих детей в ВСУ: «А те, кто остались, смотрят на затянувшийся конфликт и понимают, что мальчиков лучше вывезти до наступления 18 лет, а то потом власть снизит мобилизационный возраст и отправит ребенка на фронт».

    Среди других факторов, побуждающих родителей отпускать детей за границу или уезжать вместе с ними – отсутствие каких бы то ни было перспектив: «Идут боевые действия. Энергетика и экономика дышат на ладан. В стране проводится силовая мобилизация. Вместо системы школьного и высшего образования – профанация в чистом виде, причем это наблюдалось еще до начала СВО».

    В свою очередь политолог Владимир Скачко полагает, что одна из основных причин сокращения школьников – не только их отъезд, но и убыль населения Украины. «Другая причина чисто экономическая. Падение уровня жизни привело к сокращению рождаемости. Эти процессы начались около 15-20 лет назад, когда власти Украины начали сворачивать выгодные отношения с Россией. Чтобы в семьях появлялись дети, у людей должна быть уверенность в завтрашнем дне, а ее нет», – пояснил обозреватель «Украины.ру».

    Общий вывод, подчеркивает политолог, заключается в том, что отток школьников стал «приговором всей системе власти и организации политической, экономической, общественной, культурной и духовной жизни». «Когда страна выбрала неправильный поворот, то выписала себе путевку в ад. Это происходило не только в 1991 году, но и в 2004-м, а затем и окончательно в 2014-м», – добавил Скачко.

    Лизан подчеркивает, что сегодня во многих украинских школах большинство учащихся – девочки, в некоторых классах их доля может составлять 70% и более. «Если власти решат, что воевать должны будут все, в том числе женщины, то на границах будет не протолкнуться из-за девочек и мам, которые их вывозят», – полагает экономист.

    Отток за границу молодых девушек тоже стал своего рода приговором.

    По словам Лизана, «пребывание на Украине – пустая трата времени, если ты не родился с золотой ложкой во рту. Если кто-то из родственников уехал и смог обосноваться, то логично, что потом он попытается подтянуть свою родню», – пояснил эксперт, добавив, что для многих украинок главным стимулом стала возможность завести семью в Европе.

    По мнению эксперта, если существующие тенденции продолжатся, то в будущем Украина превратится в «страну женщин и стариков». Мужчин в возрасте 18-60 лет массово мобилизуют, «а молодежь при любой возможности старается уехать из страны».

    «В целом же исторические события последних 600 лет показывают, что благоприятное развитие Украины происходило только в составе Московского царства, затем Российской империи и Советского Союза. Как только страна выпадала из этой орбиты и становилась орудием в чужих руках, то сразу превращалась в то, что мы наблюдаем сегодня», – заключил Скачко.

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