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Школьники вынесли приговор украинской власти
На Украине продолжает резко сокращаться число школьников. По данным местного Госстата, зафиксирован самый низкий показатель за последние 30 лет. Реальные цифры могут быть еще более угрожающими с учетом того, что некоторые из уехавших за границу не отчисляются, а переводятся на дистанционное обучение. Как говорят эксперты, такая ситуация возникла не только из-за военного положения, но и действий властей за последние 15 лет.
По данным украинского Госстата, на начало 2024-2025 учебного года в системе образования страны насчитывалось около 3,74 млн школьников. Это самый низкий показатель за последние 30 лет. По минимальным оценкам, в странах, где принимают беженцев с Украины, а родителей обязывают отдавать детей учиться в местные школы, находится около 345 тыс. украинских детей.
Как пояснило издание NGL.media, Минобразования Украины учитывает только тех школьников, которые остались в украинской системе образования, но многие дети после выезда за границу не прекращают обучение в украинской школе. Поэтому с учетом того, что некоторые уехавшие за границу подростки не отчисляются, а переводятся на дистанционное обучение, всего за границей может находиться около 720 тыс. украинских школьников.
По данным ЮНЕСКО, в прошлом году только в странах Евросоюза обучалось почти 665 тыс. украинских школьников. При этом 29% из них совмещают обучение в обеих странах, а еще 16% полагаются исключительно на украинское онлайн-образование.
Осенью прошлого года министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о высоком оттоке учащихся 10–11-х классов. Эта тенденция сохраняется до сих пор, хотя он ее не считает угрожающей. Из данных Минобразования Украины о количестве учащихся 8–12-х классов за 2021–2025 годы также следует, что 2-4% учеников ежегодно не переходят в следующий класс, то есть покидают школу. При этом в прошлом году в украинские вузы поступило 197 тыс. студентов – это самый низкий показатель за последние девять лет.
О том, что школьники массового покидают Украину, неоднократно писали местные СМИ. На западе страны получили распространение «туры» по вывозу юношей допризывного возраста. К тому же в Словакии и других странах, как сообщала доцент Киевской школы экономики Ольга Купец, у украинских школьников нет проблем с поступлением в местные учебные заведения.
Однако с учетом последних тенденций возможностей покинуть страну становится все меньше. С недавного времени Швейцария принимает беженцев с Украины по «норвежской» модели, то есть из прифронтовых регионов. При этом некоторые страны начали депортировать беженцев как в случае с Нидерландами, откуда уже выслали две тысячи украинцев.
Еще одна проблема – это массовый отъезд из страны молодых девушек. Как пишет британская газета The Telegraph, в первую очередь это происходит из-за военного положения и отсутствия перспектив. Молодые украинки хотят выйти замуж за иностранца и жить в Европе. Все это создает «демографическую бомбу замедленного действия», потому что молодежь не рассчитывает возвращаться на родину.
«Когда-то на Украине проживал 51 млн человек, а сейчас – не более 27 миллионов. И это главный приговор социально-политической системе страны, причем резкое сокращение населения на Украине началось задолго до СВО. А затем Украину покинули еще 7-8 млн человек. Поэтому снижение количества школьников логично», – считает экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050.
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По его словам, с Украины уезжают не только школьники, но и целые семьи с детьми, потому что многие родители не хотят через несколько лет отдавать своих детей в ВСУ: «А те, кто остались, смотрят на затянувшийся конфликт и понимают, что мальчиков лучше вывезти до наступления 18 лет, а то потом власть снизит мобилизационный возраст и отправит ребенка на фронт».
Среди других факторов, побуждающих родителей отпускать детей за границу или уезжать вместе с ними – отсутствие каких бы то ни было перспектив: «Идут боевые действия. Энергетика и экономика дышат на ладан. В стране проводится силовая мобилизация. Вместо системы школьного и высшего образования – профанация в чистом виде, причем это наблюдалось еще до начала СВО».
В свою очередь политолог Владимир Скачко полагает, что одна из основных причин сокращения школьников – не только их отъезд, но и убыль населения Украины. «Другая причина чисто экономическая. Падение уровня жизни привело к сокращению рождаемости. Эти процессы начались около 15-20 лет назад, когда власти Украины начали сворачивать выгодные отношения с Россией. Чтобы в семьях появлялись дети, у людей должна быть уверенность в завтрашнем дне, а ее нет», – пояснил обозреватель «Украины.ру».
Общий вывод, подчеркивает политолог, заключается в том, что отток школьников стал «приговором всей системе власти и организации политической, экономической, общественной, культурной и духовной жизни». «Когда страна выбрала неправильный поворот, то выписала себе путевку в ад. Это происходило не только в 1991 году, но и в 2004-м, а затем и окончательно в 2014-м», – добавил Скачко.
Лизан подчеркивает, что сегодня во многих украинских школах большинство учащихся – девочки, в некоторых классах их доля может составлять 70% и более. «Если власти решат, что воевать должны будут все, в том числе женщины, то на границах будет не протолкнуться из-за девочек и мам, которые их вывозят», – полагает экономист.
Отток за границу молодых девушек тоже стал своего рода приговором.
По словам Лизана, «пребывание на Украине – пустая трата времени, если ты не родился с золотой ложкой во рту. Если кто-то из родственников уехал и смог обосноваться, то логично, что потом он попытается подтянуть свою родню», – пояснил эксперт, добавив, что для многих украинок главным стимулом стала возможность завести семью в Европе.
По мнению эксперта, если существующие тенденции продолжатся, то в будущем Украина превратится в «страну женщин и стариков». Мужчин в возрасте 18-60 лет массово мобилизуют, «а молодежь при любой возможности старается уехать из страны».
«В целом же исторические события последних 600 лет показывают, что благоприятное развитие Украины происходило только в составе Московского царства, затем Российской империи и Советского Союза. Как только страна выпадала из этой орбиты и становилась орудием в чужих руках, то сразу превращалась в то, что мы наблюдаем сегодня», – заключил Скачко.