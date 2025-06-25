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Вассерман: Изучать украинский язык не хотят ни школьники, ни их родители
Украинский язык был создан искусственно, он использовался только в тех регионах, где насаждался насильственно. Сейчас в России учить украинский не хотят ни дети, ни взрослые, заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя инициативу изъять украиснкий язык из общеобразовательных школьных программ.
Министерство просвещения России сообщило, что в российских школах изучение украинского языка намерены оставить в качестве факультатива, а не обязательного занятия. Его преподавание уберут из общеобразовательных программ страны.
«Я сторонник того, чтобы в любом российском регионе изучали местный диалект помимо литературного русского языка. Это относится и к тому диалекту, который называют украинским языком. И я прекрасно знаю, что этот самый диалект русскому большинству жителей земель, в разное время именовавшихся Украиной, навязывали принудительно», – говорит Вассерман
Он поясняет, что живые южно-русские говоры, как и любые другие местные, несколько отличаются от литературной нормы. Но украинский язык, по словам депутата, создавали путем предельного подчеркивания отличия от нормы. Для этого «прочесывали» южные диалекты в поисках слов, максимально отличающихся от русских. Если такое слово находилось, то оно объявлось исконно украинским. А если замены не было, то брали, как правило, латинское слово, прошедшее польскую или немецкую адаптацию. «Поэтому украинский язык с самого начала его разработки, а это около полутора веков назад, был искусственным», – поясняет Вассерман.
Навязывали украинский язык, по его словам, принудительно. «И как только в каком-то регионе принуждение заканчивалось, а век назад 'этот язык пытались привить жителям Воронежской области, Кубани, то его употребление тут же прекращалось. Насколько мне известно, и в регионах, вернувшихся в состав Российской Федерации, этот язык, мягко говоря, не пользуется спросом», – отмечает депутат.
«Кроме того, тратить время на его изучение не хотят ни сами школьники, ни их родители. Поэтому действительно можно оставить украинский язык факультативом. И уже по тому количеству людей, которые захотят его учить, убедиться, что не хочет практически никто», – подчеркивает собеседник.
Он напоминает, что на рубеже тысячелетий в Москве было создано несколько школ с обучением на украинском языке. Но опыт оказался негативным из-за низкого спроса, впоследствии эти учебные заведения перепрофилировали в обычные русскоязычные школы.