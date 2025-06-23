  • Новость часаCNN: Трамп не будет отвечать на удары Ирана по базам США в Катаре
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война на Ближнем Востоке угрожает Центральной Азии

    Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Нужно постоянно напоминать Западу о концлагере

    Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем. Западный человек накачан этим до судорог.

    6 комментариев
    23 июня 2025, 22:55 • Новости дня

    Минпросвещения собралось перевести изучение украинского языка в факультатив

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения России сообщило о намерении оставить возможность изучения украинского языка в рамках факультативов. Преподавание украинского языка собираются убрать из федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП).

    Проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к проекту говорится, что из образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования убирают блоки, связанные с преподаванием «украинского языка в связи с изменившейся геополитической ситуацией в мире».

    В ведомстве пояснили, что учить украинский язык предложат в рамках факультативов (внеурочной деятельности), передаетТАСС.

    Проектом приказа в программах образования также аннулируются пункты 52, 68 и 72 – «Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родной (украинский) язык"». Кроме того, обновлены рабочие программы по предметам «История», «Обществознание», «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный (французский) язык». Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

    В мае на Украине похвастались рекордным сокращением русскоязычных учеников. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь сообщил, что число школьников, обучающихся на русском языке или изучающих его как иностранный, сократилось с примерно 100 тыс. в 2021-2022 учебном году до 345 детей.

    23 июня 2025, 08:23 • Новости дня
    Москва назвала ключевую гарантию невступления Украины в НАТО

    Грушко заявил о требовании России отменить решение саммита НАТО 2008 года о членстве Украины

    Москва назвала ключевую гарантию невступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы МИД России Александр Грушко назвал отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года одной из ключевых гарантий для Москвы.

    По словам Грушко, Россия рассматривает отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года о будущем членстве Украины в альянсе как одну из гарантий ее невступления в блок, передает РИА «Новости» .

    Он подчеркнул, что Москва добивается «железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО». По словам дипломата, среди прочих мер это должно включать отказ Североатлантического альянса от планов по членству Украины.

    Грушко отметил, что такой подход необходим для обеспечения безопасности России и предотвращения дальнейшего обострения ситуации в Европе. Власти России неоднократно называли планы расширения НАТО на восток прямой угрозой национальным интересам.

    Ранее сообщалось, что Украина отсутствует в повестке саммита НАТО в Гааге. МИД России заявил, что Москва намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от ее принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.

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    23 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    СВР заявила о наращивании Сербией военных поставок на Украину
    СВР заявила о наращивании Сербией военных поставок на Украину
    @ Tech. Sgt. J.D. Strong II/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербские предприятия оборонной промышленности, используя опосредованные схемы через страны НАТО, увеличили экспорт боеприпасов для тяжелых систем, поступающих на Украину.

    Сербия использует обходные пути для поставок военной продукции для ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

    В ведомстве отметили: «Предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства коллективного Запада с Россией. Во многом это стало возможным за счет использования опосредованных схем поставок».

    По информации разведки, украинские военные выражают благодарность сербским производителям за вклад в поддержание боеспособности ВСУ.

    Боеприпасы, произведенные в Сербии, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, направляются в страны НАТО в виде комплектов деталей для дальнейшей сборки. После этого они формально поступают на Украину уже как продукция, собранная на заводах западных государств, в первую очередь Чехии и Болгарии.

    В СВР подчеркнули, что в Сербии хорошо осведомлены о конечных получателях и о том, что боеприпасы будут использоваться против российских военнослужащих и мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СВР заявила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море и о том, что Лондон разрабатывал планы терактов, которые украинские исполнители осуществили на железной дороге в Брянской и Курской областях.

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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    23 июня 2025, 04:06 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прогремела вторая после полуночи серия взрывов, сообщают украинские СМИ.

    В Киеве после первой серии взрывов отменили воздушную тревогу, передает ТАСС.

    Однако в 3.44 мск сирены снова сработали, передает РИА «Новости».

    «К Киеву несутся крылатые ракеты: всю ночь удары идут по району аэропорта Жуляны с позиционным районом ЗРК Patriot и по заводу Антонова», – пишут «Военкоры Русской весны».

    Кроме того, «налет идет на ряд объектов на левом берегу Киева». Начались пожары в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах.

    Ранее «Военкоры Русской весны» сообщили, что по объектам в Киеве «нанесено множество ударов». Сначала цели в Киеве и Киевской области Украины атаковал «рой» «Гераней», затем по украинской столице «ударили баллистические ракеты». Уточняется, что в атаке задействовали «более 100 дронов».

    Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и подконтрольном украинским войскам городе Херсоне.

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    23 июня 2025, 13:59 • Новости дня
    Опубликовано видео удара «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум
    Опубликовано видео удара «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара комплексом «Искандер» по центру подготовки мобилизованных на Украине в районе города Сумы ликвидированы до 100 военнослужащих и уничтожены 14 единиц техники, сообщило Министерство обороны России.

    Российские войска нанесли удар по центру подготовки мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе города Сумы, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Для атаки был использован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

    По информации ведомства, потери среди личного состава украинских сил составили до 100 человек. Кроме того, уничтожено до 14 единиц автомобилей и бронетехники, часть которых была иностранного производства.

    Министерство обороны России заявило, что вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям ВПК, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС на территории Киевской области.

    Российские военные также нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.

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    23 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Вучич заявил о полном прекращении экспорта боеприпасов Сербией

    Вучич: Сербия остановила вывоз боеприпасов, продукция идет на нужды армии

    Вучич заявил о полном прекращении экспорта боеприпасов Сербией
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербия ввела полный запрет на экспорт боеприпасов, сосредоточив поставки исключительно на внутренние потребности национальных вооруженных сил и военных складов.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Сербия полностью прекратила экспорт боеприпасов, вся продукция теперь поступает только на склады вооруженных сил и в казармы, передает ТАСС.

    Вучич подчеркнул: «Сейчас мы ничего не экспортируем, мы все остановили. Для поставок должны быть приняты отдельные и специальные решения. Больше не будет так, чтобы разрешение давали два министра, и товар спокойно шел».

    Президент добавил, что на сербском ВПК напрямую заняты 24 тыс. человек, косвенно – 50 тыс., а с семьями – 150 тыс., и его задача как главы государства заключалась в открытии рынков, включая азиатские и американский сегмент. Он уточнил, что американский рынок потребляет до 80% продукции компании «Први партизан».

    Вучич также сообщил о продолжающейся интенсивной модернизации армии Сербии. По его словам, в сентябре ожидается крупнейший военный парад, где будет продемонстрирована обновленная техника и достигнутые успехи. Вучич отметил необходимость повышения обороноспособности страны на фоне переменчивой геополитической ситуации.

    Напомним, Служба внешней разведки России распространила информацию об обходных поставках сербских боеприпасов на Украину через страны НАТО, включая Чехию и Болгарию. По данным СВР, продукция сербских заводов могла поступать для дальнейшей сборки и отправки на Украину. Особо упоминались завод «Крушик» и предприятие «Элинг» как участники подобных схем поставок комплектующих.

    В частности, СВР сообщила, что согласно полученным данным, завод «Крушик» из сербского Валево продал чешской компании «Поличске строирни» несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град». А оборонное предприятие «Элинг» направило из республики болгарской фирме «Эмко» комплекты для производства 120 и 122-мм ракет.

    Владимир Песков подчеркнул, что вопрос передачи сербской военной продукции на Украину вызывает обеспокоенность и активно обсуждается между Россией и Сербией на высшем уровне.

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    23 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Генерал: Ударами по Киеву российская армия сделала шаг на два года вперед
    Генерал: Ударами по Киеву российская армия сделала шаг на два года вперед
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли массированные удары по военным целям в Киеве, повредив стратегически важные объекты, включая Киевский политехнический институт и завод «Антонов».

    Серию комбинированных ударов по военным объектам Киева в ночь на 23 июня нанесла российская армия, передает «Московский Комсомолец». Среди пораженных целей оказались корпус Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, завод «Антонов» и объекты в районе аэропорта Жуляны.

    Генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК» заявил: «Этими ударами российская армия сделала шаг на два года вперед». Он пояснил, что разрушение научных центров и заводов приведет к значительной задержке в разработке и производстве новых военных технологий на Украине.

    По словам Попова, на пораженных объектах велись не только сборка беспилотников, но и создание новых образцов техники, включая аналоги дальнобойных ракет «Таурус». Разрушение лабораторий вынудит украинские предприятия приостановить работу и искать новые площадки для исследований и производства.

    Эксперт отметил, что удары по наукоемким объектам приведут к отставанию ВСУ в технологическом развитии минимум на два года. Попов также подчеркнул, что ранее подобные удары не наносились из-за особого отношения к украинцам, но теперь Россия вынуждена защищать свои интересы любыми средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили укрепрайон украинских сил в центре Часова Яра. Войска России также заняли позиции на южных окраинах города. В нескольких областях, включая Киев, украинские власти объявили воздушную тревогу. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что после выхода российских военных на западную границу ДНР Киев может потерять контроль сразу над несколькими регионами.

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    23 июня 2025, 08:55 • Новости дня
    Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя
    Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России заняли позиции в селе Малиновка на Гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, где продолжаются ожесточенные столкновения, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По словам Рогова, российские войска закрепились в селе Малиновка на Гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, идут бои за его освобождение, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что российские подразделения продвинулись к центральной части населенного пункта, бои за освобождение Малиновки продолжаются, российские войска развивают наступление.

    Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что российские военные закрепились в районе Малиновки на Запорожском направлении СВО.

    Наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, где ширина фронта превышает 30 км.

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    23 июня 2025, 12:17 • Новости дня
    ВС России поразили групповым ударом военные цели в Киевской области

    Минобороны: ВС России поразили групповым ударом военные цели в Киевской области

    ВС России поразили групповым ударом военные цели в Киевской области
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям ВПК, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС на территории Киевской области.

    Групповой удар по военным объектам в Киевской области был нанесен с высокой точностью, передает Telegram-канал Минобороны. Для атаки использовались высокоточное оружие и ударные беспилотники.

    По данным российского военного ведомства, в числе пораженных целей оказались предприятия военно-промышленного комплекса, объекты военного аэродрома и арсенал минно-торпедного вооружения Военно-морских сил Украины. Официальное сообщение отмечает: «Все назначенные объекты поражены».

    Ранее сообщалось, что в Киеве прозвучала воздушная тревога и произошли взрывы.

    Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. Потери вооруженных сил Украины составили более 70 человек.

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    23 июня 2025, 06:22 • Новости дня
    Офис производителя ЗРК NASAMS открылся на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине начал работу офис норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace, разработчика систем ПВО NASAMS, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров.

    «Сегодня на Украине открылся офис компании Kongsberg Defence & Aerospace. Это ведущий норвежский производитель вооружения, в частности систем NASAMS», – приводит слова Умерова РИА «Новости».

    Умеров отметил, что ключевым направлением сотрудничества станет развитие совместных проектов в сфере противовоздушной обороны. Министр уточнил, что сейчас готовятся «новые решения на базе NASAMS». В планах также создание совместных производств перехватчиков, усиление ПВО и укрепление защиты морских границ. Умеров подчеркнул, что это откроет дополнительные возможности для взаимодействия украинских и норвежских инженеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace планирует открыть на Украине завод для производства ракет для комплексов NASAMS.

    Financial Times в июне сообщала, что здание, где размещался офис Boeing в Киеве, получило серьезные разрушения в результате массированного удара.

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    23 июня 2025, 07:24 • Новости дня
    ПВО уничтожила за ночь 23 БПЛА над тремя областями

    Минобороны сообщило об уничтожении 23 БПЛА над тремя областями

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО уничтожили 23 беспилотника самолетного типа над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями, причем 14 из них – над Ростовской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, в ночь на 23 июня силы ПВО России уничтожили 23 ударных беспилотника самолетного типа над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями. В Ростовской области сбиты 14 аппаратов, в Волгоградской – пять, в Астраханской – четыре дрона.

    В сообщении Минобороны также указывается, что с 22:00 22 июня по 7:00 23 июня перехвачены и уничтожены 16 украинских БПЛА, из которых 13 сбиты над Ростовской областью, два – над Астраханской, один – над Волгоградской областью.

    Ранее сообщалось, что после атаки украинского беспилотника на промышленном предприятии в Ростовской области произошло возгорание.

    Силами ПВО вечером в воскресенье были перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа над Волгоградской, Астраханской и Ростовской областями.

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    23 июня 2025, 07:32 • Новости дня
    Командование ВСУ перебросило неукомплектованные части под Сумы

    Tекст: Вера Басилая

    Командование ВСУ в спешке направило на сумское направление недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду, сообщили в силовых структурах.

    По данным силовых структур, командование ВСУ спешно направило на сумское направление недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду, чтобы попытаться сдержать российское наступление, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах сообщили, что эта бригада была сформирована в прошлом году и сейчас оснащена вооружением лишь на 30%, а личным составом – на 70%.

    По информации собеседника агентства, подразделение перебрасывалось в условиях нехватки времени и средств. В то же время отмечается, что на сегодняшний день ВС России освободили уже 14 населенных пунктов в Сумской области.

    СМИ сообщали, что российское наступление на севере Украины привело к тому, что до центра Сумской области ВС России осталась пара десятков километров.

    Ранее сообщалось, что бойцы российской армии ведут активные бои почти в десяти поселениях Сумской области.

    Президент России Владимир Путин заявил, что перед российскими военными не стоит задача взять под контроль город Сумы, но не исключил такого хода развития событий.

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    23 июня 2025, 00:58 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прозвучала воздушная тревога, произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Сирены в городе работают с 23.53 мск, передает РИА «Новости».

    В подконтрольном украинским войскам городе Херсоне также прозвучали взрывы, передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что в результате удара по учебно-тренировочному полигону в районе населенного пункта Давыдов Брод потери ВСУ превысили 70 человек.

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    23 июня 2025, 03:18 • Новости дня
    Атака БПЛА привела к пожару на промышленном предприятии в Ростовской области

    Tекст: Антон Антонов

    Ростовская область подверглась атаке беспилотников, на промышленном предприятии произошло возгорание, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

    Работники предприятия в Каменском районе не пострадали, сообщил Слюсарь в Telegram.

    По его словам, силы ПВО отражают воздушную атаку на севере региона, беспилотники сбиты в пяти районах области.

    Напомним, вечером в воскресенье российская ПВО за час сбила семь украинских беспилотников над тремя регионами, в том числе над Ростовской областью. Кроме того, ранее силы ПВО сбили над Ростовской областью еще два украинских БПЛА.

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    23 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Страны НАТО запланировали выделить Киеву 40 млрд евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    В течение следующего года страны НАТО планируют выделить Киеву 40 млрд евро, заявил источник в правительстве ФРГ.

    По его словам, это обязательство по поддержке Украины будет зафиксировано на наступающем саммите НАТО. Он уточнил, что речь идет о сумме, сопоставимой с объемом помощи, пообещанной на прошлогоднем саммите альянса, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что страны Европы собираются увеличить оборонные расходы на фоне опасений по поводу возможного сокращения поддержки НАТО со стороны США и непредсказуемости президента Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Главной темой встречи станет вопрос о повышении военных расходов всех стран-участниц альянса до 5% от ВВП. Ранее сообщалось, что в НАТО договорились довести минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.

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    23 июня 2025, 12:12 • Новости дня
    ФСБ задержала двух жительниц Запорожской области за шпионаж для СБУ

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в государственной измене двух жительниц Запорожской области, они передавали СБУ данные о ВС России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Две жительницы Запорожской области были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене, передает ТАСС.

    По сообщению Центра общественных связей ФСБ России, женщины подозреваются в сборе и передаче Службе безопасности Украины сведений о размещении подразделений российских вооруженных сил.

    В ФСБ отметили, что противоправная деятельность обеих задержанных была пресечена на территории Запорожской области. Спецслужба установила, что подозреваемые передавали украинской стороне информацию о местах дислокации личного состава и военной техники армии России.

    В настоящее время в отношении задержанных ведутся следственные действия.

    Ранее ФСБ задержала в Крыму двух мужчин за попытку поджога релейных шкафов.

    ФСБ ранее задержала жителя ЛНР за передачу СБУ данных о российской армии.

    Украинца Кирилла Щербака в ЛНР признали виновным в передаче мест дислокации российских военных и техники украинской стороне.

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    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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