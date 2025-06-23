Минпросвещения собралось перевести изучение украинского языка в факультатив

Tекст: Антон Антонов

Проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к проекту говорится, что из образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования убирают блоки, связанные с преподаванием «украинского языка в связи с изменившейся геополитической ситуацией в мире».

В ведомстве пояснили, что учить украинский язык предложат в рамках факультативов (внеурочной деятельности), передаетТАСС.

Проектом приказа в программах образования также аннулируются пункты 52, 68 и 72 – «Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родной (украинский) язык"». Кроме того, обновлены рабочие программы по предметам «История», «Обществознание», «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный (французский) язык». Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

В мае на Украине похвастались рекордным сокращением русскоязычных учеников. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь сообщил, что число школьников, обучающихся на русском языке или изучающих его как иностранный, сократилось с примерно 100 тыс. в 2021-2022 учебном году до 345 детей.