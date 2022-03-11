Орбан заявил об отсутствии намерения у ЕС вводить санкции против нефти и газа из России

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11 марта, пятница  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
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Десять выгод Китая от экономического передела мира

Главным бенефициаром экономической войны может стать Китай Zuma/ТАСС
Третьи страны могут выиграть от экономического противостояния Запада с Россией. Но особенный куш в этом глобальном переделе получит Китай как крупнейшая экономика в мире. Выгоды у Пекина буквально во всем – он может превзойти Запад и на сырьевых, и на финансовых рынках, и даже в сфере авиаперевозок. Газета ВЗГЛЯД составила 10 главных преимуществ, которые может получить Пекин от происходящего передела мира. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Запад пытается загнать в угол ВМФ России

Корабль ВМФ России в открытом море принимает топливо от танкера Серьга Вадим/ТАСС
Корабли Военно-морского флота России потеряли одну из важнейших возможностей в дальнем плавании – заходить в чужие порты и пополнять там топливо и припасы. Как и почему такое произошло, какое влияние это оказывает на боеспособность ВМФ и что нужно сделать, чтобы решить эту острейшую проблему российских Вооруженных сил? Подробности...
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Япония увидела в России Китай

Премьер Японии Фумио Кисида пророчит миру крупнейший кризис со времен Второй мировой войны TORU HANAI/POOL/EPA/ТАСС
Официальный Токио обратился в международный суд в Гааге в связи с действиями армии РФ на Украине. Ранее Япония уже позволила себе несколько беспрецедентных шагов, которые обрушивают ее отношения с Россией в пропасть. Зачем японцам конфликт, о котором они рискуют сильно пожалеть впоследствии? Ведь еще совсем недавно отношения лидеров двух стран были почти дружескими. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Бандеровский мир не просто тесен, он конкретно жмет

Алексей Блюминов
Алексей Блюминов, публицист
Поддержав «их Украину» сегодня, вы с гарантией получите с доставкой на дом продолжение их политики завтра. Причем в еще более мракобесном и агрессивном изводе, ибо они будут считать себя победителями, а значит – в своем праве. Подробности...

России нужен пятиуровневый список недружественных стран

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Список недружественных России государств вполне можно разделить на пять групп по степени враждебности к ней – от более жесткой к более мягкой. Тем самым получается пятиступенчатая «лестница», которая бы адекватно отражала степень враждебности тех или иных государств. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск № 2)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Левый берег Киева остается дугой стабильности и относительного порядка, несмотря на все более активные бои в Броварском районе Киевщины. На правом берегу ситуация иная. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Лаборатории Пентагона на Украине

Денацификация Украины: как и зачем

Обсуждение: 6 комментариев

Байден запретил русскую нефть

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    «невыполнимая идея»


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    Видео

    режим террора


    Киевские власти отняли у украинцев право спасать свою жизнь

    попытки договориться


    Когда Украина станет сговорчивее

    стратегический план


    Как будет разбита украинская армия

    энергетическое эмбарго


    Отказ от российской нефти дорого обходится американцам

    социальная поддержка


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    страшный сепаратный мир


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    пестрая картина


    Тимофей Бордачёв: Кризис в Европе повышает ценность постсоветского пространства

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    Орбан заявил об отсутствии намерения у ЕС вводить санкции против нефти и газа из России

    		    11 марта 2022, 10:55
    Фото: Reiner Zensen/Imago/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз (ЕС) не будет вводить санкций против России, затрагивающих нефтяной и газовый секторы.

    Орбан заявил после встречи глав ЕС в Версале, что «не будет санкций, касающихся нефтегазового сектора, то есть энергоснабжение Венгрии будет обеспечено в дальнейшем», передает РИА «Новости» со ссылкой на портал hirado.hu.

    Ранее президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон.

    Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.

    Также в США оценили возможность отказа Европы от российской нефти, указав, что большинство стран ЕС не смогут присоединиться к введенному штатами запрету.

    Вместе с тем напомним, что в феврале США получили из России рекордные за три года объемы дизеля. Восточная часть страны лидировала по потреблению российского дизтоплива: местные нефтеперерабатывающие заводы устарели, они не в состоянии удовлетворять спрос на это топливо. Спрос дизтоплива из России на Северо-Востоке США вырос из-за холодной зимы – в этом регионе чаще используются дизельные генераторы для производства электроэнергии из-за высокой стоимости природного газа.


    Словения захотела потратить замороженные в ЕС средства России на Украину
    		    11 марта 2022, 03:30
    Фото: Nicolas Maeterlinck/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Средства российских предпринимателей и российских госорганизаций, замороженные в ЕС, можно направить на поддержку Украины, заявил глава правительства Словении Янез Янша.

    Янша заявил в Версале, где проходит неформальный саммит ЕС, что «есть идея создать фонд на европейском уровне, в который бы были направлены деньги, замороженные сейчас на счетах российских олигархов или российских госорганизаций, для возмещения ущерба».

    Кроме того, он заявил, что Украина «должна получить гарантированное членство в ЕС» и призвал к скорейшему отключению ЕС от российских источников энергии. Янша полагает, что отключение должно произойти как можно скорее, «так как говорить о том, что это произойдет через десять лет, оскорбительно для тех, кто погибает на войне», передает РИА «Новости» со ссылкой на STA.

    Напомним, Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине с целью ее денацификации и демилитаризации. В планы Москвы не входит оккупация Украины. При этом киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Коментарии (65)
    ЕС собрался «усилить давление» на Россию из-за Украины
    		    11 марта 2022, 06:56
    Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Евросоюз готов к введению дополнительных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам первого дня неформального саммита в Версале.

    В документе сказано, что в ЕС «полны решимости еще больше усилить давление на Россию и Белоруссию» и «готовы быстро ввести новые» санкции. ЕС намерен «оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку» Украине и помочь «восстановлению демократической Украины» после завершения боевых действий. 

    От России потребовали «обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам на Украине, а также обеспечить безопасный проход для тех гражданских лиц, которые хотят уехать», передает ТАСС.

    Совет ЕС поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в содружестве. Указывается, что ЕС продолжит укреплять связи с Украиной, которая «принадлежит к европейской семье».

    Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что в ЕС подтвердили приверженность Украины европейскому пути, но подчеркнул, что «в Евросоюз нельзя вступить за ночь». Процесс рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или годы, заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.

    Как заявил президент Литвы Гинтарас Науседа, европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.

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    Коментарии (30)
    Боррель заявил о достижении предела в финансовых санкциях против России
    		    10 марта 2022, 15:34
    Фото: Alberto Paredes/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    «Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали все, что могли», – сказал Боррель в эфире Franceinfo, пишет «Коммерсант».

    Он считает, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».

    По словам Борреля, помощь Европы Украине не должна приводить к эскалации ситуации, необходимо избежать вступления в войну с Россией, поскольку в таком случае весь мир ждет третья мировая война.

    Ранее агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС сообщило, что Евросоюз планирует постепенно отказаться от закупок российской нефти, газа и угля из-за событий на Украине.

    В Евросоюзе не раз заявляли, что отказ от российского топлива повлияет на обычных европейцев.

    Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, без каких-либо иллюзий насчет того, что Запад может быть надежным партнером.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Коментарии (51)
    Украине разъяснили отсутствие ускоренной процедуры вступления в ЕС
    		    10 марта 2022, 21:43
    Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 10 марта объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует, говоря о заявлении Украины.

    «Важно то, что Украина попросила о вступлении в ЕС <...>. Ускоренной процедуры по вступлению в ЕС нет», – заявил он по прибытии на внеочередной саммит ЕС в Версале, передает ТАСС

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины из-за спецоперации, проводимой на ее территории. Поэтому нужно быть осторожнее, отметил он. 

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

    Коментарии (23)
    Байден связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций
    		    10 марта 2022, 19:04
    Фото: Saul Loeb/CNP/Consolidated News Photos/
    Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Рекордные темпы инфляции в стране связаны с ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями, заявил президент США Джо Байден.

    «Сегодняшний отчет [Минтруда] об инфляции является напоминанием того, что бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен и семьи [в США] начинают ощущать последствия повышения цен [из-за президента РФ Владимира] Путина. <…> Как я говорил с самого начала, у нас будут издержки внутри страны, поскольку мы вводим калечащие санкции в ответ на необоснованную войну Путина», – говорится в письменном заявлении президента США, передает ТАСС.

    Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему отказ от российской нефти дорого обходится американцам.

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    Коментарии (30)
    Макрон: Европа должна быть готова к любому сценарию по поставкам российского газа
    		    10 марта 2022, 21:18
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Европа обязана быть готова к любому сценарию по поставкам российского газа. Об этом заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон перед началом внеочередного саммита ЕС в Версале.

    «Остается вопрос, будет ли Россия в какой-то момент оказывать давление и использовать поставки газа в качестве рычага. Президент России Владимир Путин сказал, что Россия будет продолжать поставки, но мы не знаем, до какого времени и на каких условиях», – цитирует его ТАСС.

    Он подчеркнул, что «мы должны быть готовыми к любому сценарию».

    Франция, как отметил Макрон, «сегодня в меньшей степени зависима от России по поставкам газа, но Европа зависит от импортируемого газа, в том числе на 40% – от поставок газа из России».

    Ранее немецкая компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая, для «средней берлинской квартиры» он составит 26%.

    Коментарии (21)
    В Белом доме заявили, что цены на бензин в США еще будут расти

    10 марта 2022, 21:48

    Текст: Вера Басилая

    Власти США ожидают, что цены на бензин и энергоносители продолжат расти, однако считают, что это будет временным явлением, заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    «Мы ожидаем, что цены на бензин и энергоносители будут расти. <…> Мы также считаем, что это будет временным и непродолжительным явлением», – цитирует ТАСС Псаки.

    В четверг американский Минтруд сообщил, что по итогам февраля индекс потребительских цен в США за последние 12 месяцев достиг 7,9%, что стало наивысшим показателем с января 1982 года. В месячном выражении потребительские цены в феврале выросли на 0,8%. По данным Минтруда, больше всего выросли цены на бензин, жилье и продукты питания.

    Президент США Джо Байден связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.

    Между тем Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.

    Напомним, Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему отказ от российской нефти дорого обходится американцам.

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    Коментарии (22)
    Лидеры ЕС разошлись во мнении о членстве Украины

    11 марта 2022, 04:29

    Текст: Антон Антонов

    Участники саммита лидеров стран Евросоюза в Версале расходятся во мнении по вопросу о вступлении Украины в ЕС, сообщают информационные агентства.

    Bloomberg сообщает, что при обсуждении того, «следует ли настаивать на ускоренной процедуре», ряд «восточных стран» призвал выступить с «более твердым заявлением в поддержку заявки Киева», передает ТАСС.

    Тем временем глава украинского государства Владимир Зеленский, комментируя «дискуссии относительно будущего Украины в Европейском союзе» заявил: «Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия уже сделали все, чтобы нас хотели там видеть среди равных, чтобы нас туда пригласили».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.

    Коментарии (4)
    Немецкая компания объявила о росте цен на газ для клиентов

    10 марта 2022, 14:51

    Текст: Кристина Цыцура

    Немецкая компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая, для «средней берлинской квартиры» он составит 26%, говорится в сообщении.

    «Начиная с мая клиенты базовых услуг будут платить в общей сложности 118,72 евро в месяц за квартиру среднего размера в Берлине, потребляющую 12 000 киловатт-часов. Это на 24,50 евро больше в месяц и соответствует увеличению примерно на 26%», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.  

    Отмечается, что рост был заметен на фоне происходящего на Украине. Меры коснутся почти 400 тыс. человек, сообщает таблоид Bild.

    Отмечается, что стоимость газа в Европе побила рекорд. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта. Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ.

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    В США оценили возможность отказа Европы от российской нефти

    10 марта 2022, 20:19

    Текст: Вера Басилая

    Большинство европейских стран не смогут присоединиться к введенному ранее Вашингтоном запрету на закупки российской нефти, в США это понимают, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

    «Мы понимаем, что не все страны находятся в той же позиции, что и мы, в плане возможности отказаться от российских нефти и газа. Мы относительно независимы в этом отношении», – цитирует ТАСС Йеллен.

    Она отметила, что США, в отличие от европейских стран, способны сами обеспечивать себя нефтью и даже экспортировать ее, добавив, что не рассчитывает, что союзники в Европе смогут сделать то же самое.

    Ранее президент США Джо Байден связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.

    Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему отказ от российской нефти дорого обходится американцам.

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    Коментарии (0)
    Макрон высказался о вступлении Украины в ЕС

    10 марта 2022, 20:56

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины.

    «Как вы знаете, три страны – Украина, Молдавия и Грузия – подали официальные заявки (на вступление в Евросоюз). Мы будем обсуждать их сегодня вечером, и это важно. В первую очередь, я думаю, в этот период нужно отправить сильный сигнал Украине и украинцам...», – сказал Макрон перед началом саммита лидеров ЕС в Версале, передает РИА «Новости».

    По словам главы Франции, необходимо быть осторожным, так как на территории Украины «ведется война».

    «Должны ли мы закрыть дверь и сказать: «Никогда». Это было бы несправедливо. Можно ли забывать про баланс в регионе? Надо обращать внимание», – подчеркнул французский лидер.

    Также он высказался о заявке Молдавии, отметив ее высокую зависимость от российского газа и большое число украинских беженцев.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. 

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    Путин назвал просчетом Европы рост цен на энергоносители

    10 марта 2022, 17:43

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Рост стоимости энергоресурсов в западных странах связан с их собственными просчетами, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «А цены там растут, но не по нашей вине – это результат их собственных просчетов, нечего на нас сваливать», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Ранее немецкая компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая, для «средней берлинской квартиры» он составит 26%.

    Стоимость газа в Европе побила рекорд. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что если Европа перестанет покупать нефть и газ, Россия не будет ее уговаривать.

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    Президентом Венгрии впервые избрали женщину

    10 марта 2022, 14:12

    Текст: Вера Басилая

    Парламент Венгрии избрал новым президентом страны министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталину Новак: она стала первой женщиной на этой должности.

    Национальное собрание Венгрии на заседании выбрало новым президентом страны вице-председателя правящей партии, министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак. За нее проголосовало 137 из 199 депутатов. Трансляция велась на венгерском канале М1, передает РИА «Новости».

    Другим кандидатом в президенты на выборах был 80-летний представитель оппозиционной коалиции экономист Петер Рона. Самой же Новак 44 года.

    Президент республики избирается Национальным собранием сроком на пять лет. С 2012 года эту должность дважды занимал Янош Адер.

    Ранее глава Минфина Венгрии Михай Варга заявил, что Будапешт не поддержит включение энергетического сектора в санкции ЕС против России. По его словам, «расширение санкций на эту сферу представляет серьезнейшую угрозу для форинта» – национальной валюты страны.

    До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что причиной российской спецоперации по демилитаризации Украины стало то, что Москва не получила требуемых гарантий безопасности.

    Кроме того, Орбан заявил, что Венгрия не будет отправлять Украине оружие, поскольку стране необходимо все имеющееся у нее вооружение.

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    Цена нефти колеблется после двухдневного падения

    11 марта 2022, 08:12

    Текст: Александра Юдина

    Мировые цены на нефть в пятницу утром не показывают однозначной динамики после двух торговых сессий снижения, недельное удешевление может стать сильнейшим с ноября, следует из данных торгов.

    По состоянию на 7.43 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,05%, до 109,28 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – росла на 0,25%, до 106,29 доллара, пишет РИА «Новости».

    Уточняется, что перспективы поставок оказались главным ожиданием трейдеров на неделе. После начала торгов на этой неделе из-за значительной неопределенности цена Brent кратковременно достигала 139,13 доллара за баррель – впервые с 16 июля 2008 года, WTI - поднялась до 130 долларов, впервые с 22 сентября 2008 года.

    Как при этом отметили аналитиков SSY Futures для газеты Wall Street Journal, прослеживается сильное влияние риторики России на стоимость сырья. «Россия попыталась ослабить опасения по поводу того, что покупатели избегают ее нефти: министр иностранных дел России заявил, что у страны достаточно покупателей для ее нефти и газа даже в условиях западных санкций», – приводит газета их мнение.

    Тем временем в Белом доме заявили, что цены на бензин в США еще будут расти.

    Президент США Джо Байден связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.

    Между тем Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.

    Напомним, Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России. 

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    Путин: Газотранспортная система Украины загружена на 100%

    10 марта 2022, 17:39

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что газотранспортная система (ГТС) Украины загружена полностью по российским контрактам на поставку газа в Европу.

    «[На] сто процентов загружена даже ГТС Украины по нашим контрактам. Это удивительно, но факт», – сказал Путин на совещании с членами правительства, сообщает ТАСС.

    Ранее стало известно, что Газпром продолжает в штатном порядке подавать российский газ для транзита в Европу через территорию Украины.

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