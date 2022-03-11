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Орбан заявил об отсутствии намерения у ЕС вводить санкции против нефти и газа из России
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Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз (ЕС) не будет вводить санкций против России, затрагивающих нефтяной и газовый секторы.
Орбан заявил после встречи глав ЕС в Версале, что «не будет санкций, касающихся нефтегазового сектора, то есть энергоснабжение Венгрии будет обеспечено в дальнейшем», передает РИА «Новости» со ссылкой на портал hirado.hu.
Ранее президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон.
Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
Также в США оценили возможность отказа Европы от российской нефти, указав, что большинство стран ЕС не смогут присоединиться к введенному штатами запрету.
Вместе с тем напомним, что в феврале США получили из России рекордные за три года объемы дизеля. Восточная часть страны лидировала по потреблению российского дизтоплива: местные нефтеперерабатывающие заводы устарели, они не в состоянии удовлетворять спрос на это топливо. Спрос дизтоплива из России на Северо-Востоке США вырос из-за холодной зимы – в этом регионе чаще используются дизельные генераторы для производства электроэнергии из-за высокой стоимости природного газа.
Словения захотела потратить замороженные в ЕС средства России на Украину
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Средства российских предпринимателей и российских госорганизаций, замороженные в ЕС, можно направить на поддержку Украины, заявил глава правительства Словении Янез Янша.
Янша заявил в Версале, где проходит неформальный саммит ЕС, что «есть идея создать фонд на европейском уровне, в который бы были направлены деньги, замороженные сейчас на счетах российских олигархов или российских госорганизаций, для возмещения ущерба».
Кроме того, он заявил, что Украина «должна получить гарантированное членство в ЕС» и призвал к скорейшему отключению ЕС от российских источников энергии. Янша полагает, что отключение должно произойти как можно скорее, «так как говорить о том, что это произойдет через десять лет, оскорбительно для тех, кто погибает на войне», передает РИА «Новости» со ссылкой на STA.
Напомним, Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине с целью ее денацификации и демилитаризации. В планы Москвы не входит оккупация Украины. При этом киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
ЕС собрался «усилить давление» на Россию из-за Украины
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Евросоюз готов к введению дополнительных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам первого дня неформального саммита в Версале.
В документе сказано, что в ЕС «полны решимости еще больше усилить давление на Россию и Белоруссию» и «готовы быстро ввести новые» санкции. ЕС намерен «оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку» Украине и помочь «восстановлению демократической Украины» после завершения боевых действий.
От России потребовали «обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам на Украине, а также обеспечить безопасный проход для тех гражданских лиц, которые хотят уехать», передает ТАСС.
Совет ЕС поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в содружестве. Указывается, что ЕС продолжит укреплять связи с Украиной, которая «принадлежит к европейской семье».
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что в ЕС подтвердили приверженность Украины европейскому пути, но подчеркнул, что «в Евросоюз нельзя вступить за ночь». Процесс рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или годы, заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.
Как заявил президент Литвы Гинтарас Науседа, европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
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Боррель заявил о достижении предела в финансовых санкциях против России
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Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали все, что могли», – сказал Боррель в эфире Franceinfo, пишет «Коммерсант».
Он считает, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
По словам Борреля, помощь Европы Украине не должна приводить к эскалации ситуации, необходимо избежать вступления в войну с Россией, поскольку в таком случае весь мир ждет третья мировая война.
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Ранее агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС сообщило, что Евросоюз планирует постепенно отказаться от закупок российской нефти, газа и угля из-за событий на Украине.
В Евросоюзе не раз заявляли, что отказ от российского топлива повлияет на обычных европейцев.
Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, без каких-либо иллюзий насчет того, что Запад может быть надежным партнером.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Украине разъяснили отсутствие ускоренной процедуры вступления в ЕС
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 10 марта объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует, говоря о заявлении Украины.
«Важно то, что Украина попросила о вступлении в ЕС <...>. Ускоренной процедуры по вступлению в ЕС нет», – заявил он по прибытии на внеочередной саммит ЕС в Версале, передает ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины из-за спецоперации, проводимой на ее территории. Поэтому нужно быть осторожнее, отметил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
Байден связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций
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Рекордные темпы инфляции в стране связаны с ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями, заявил президент США Джо Байден.
«Сегодняшний отчет [Минтруда] об инфляции является напоминанием того, что бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен и семьи [в США] начинают ощущать последствия повышения цен [из-за президента РФ Владимира] Путина. <…> Как я говорил с самого начала, у нас будут издержки внутри страны, поскольку мы вводим калечащие санкции в ответ на необоснованную войну Путина», – говорится в письменном заявлении президента США, передает ТАСС.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему отказ от российской нефти дорого обходится американцам.
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Макрон: Европа должна быть готова к любому сценарию по поставкам российского газа
Европа обязана быть готова к любому сценарию по поставкам российского газа. Об этом заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон перед началом внеочередного саммита ЕС в Версале.
«Остается вопрос, будет ли Россия в какой-то момент оказывать давление и использовать поставки газа в качестве рычага. Президент России Владимир Путин сказал, что Россия будет продолжать поставки, но мы не знаем, до какого времени и на каких условиях», – цитирует его ТАСС.
Он подчеркнул, что «мы должны быть готовыми к любому сценарию».
Франция, как отметил Макрон, «сегодня в меньшей степени зависима от России по поставкам газа, но Европа зависит от импортируемого газа, в том числе на 40% – от поставок газа из России».
Ранее немецкая компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая, для «средней берлинской квартиры» он составит 26%.
В Белом доме заявили, что цены на бензин в США еще будут расти
Власти США ожидают, что цены на бензин и энергоносители продолжат расти, однако считают, что это будет временным явлением, заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы ожидаем, что цены на бензин и энергоносители будут расти. <…> Мы также считаем, что это будет временным и непродолжительным явлением», – цитирует ТАСС Псаки.
В четверг американский Минтруд сообщил, что по итогам февраля индекс потребительских цен в США за последние 12 месяцев достиг 7,9%, что стало наивысшим показателем с января 1982 года. В месячном выражении потребительские цены в феврале выросли на 0,8%. По данным Минтруда, больше всего выросли цены на бензин, жилье и продукты питания.
Президент США Джо Байден связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Между тем Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
Напомним, Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему отказ от российской нефти дорого обходится американцам.
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Лидеры ЕС разошлись во мнении о членстве Украины
Участники саммита лидеров стран Евросоюза в Версале расходятся во мнении по вопросу о вступлении Украины в ЕС, сообщают информационные агентства.
Bloomberg сообщает, что при обсуждении того, «следует ли настаивать на ускоренной процедуре», ряд «восточных стран» призвал выступить с «более твердым заявлением в поддержку заявки Киева», передает ТАСС.
Тем временем глава украинского государства Владимир Зеленский, комментируя «дискуссии относительно будущего Украины в Европейском союзе» заявил: «Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия уже сделали все, чтобы нас хотели там видеть среди равных, чтобы нас туда пригласили».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
Немецкая компания объявила о росте цен на газ для клиентов
Немецкая компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая, для «средней берлинской квартиры» он составит 26%, говорится в сообщении.
«Начиная с мая клиенты базовых услуг будут платить в общей сложности 118,72 евро в месяц за квартиру среднего размера в Берлине, потребляющую 12 000 киловатт-часов. Это на 24,50 евро больше в месяц и соответствует увеличению примерно на 26%», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что рост был заметен на фоне происходящего на Украине. Меры коснутся почти 400 тыс. человек, сообщает таблоид Bild.
Отмечается, что стоимость газа в Европе побила рекорд. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта. Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ.
В США оценили возможность отказа Европы от российской нефти
Большинство европейских стран не смогут присоединиться к введенному ранее Вашингтоном запрету на закупки российской нефти, в США это понимают, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
«Мы понимаем, что не все страны находятся в той же позиции, что и мы, в плане возможности отказаться от российских нефти и газа. Мы относительно независимы в этом отношении», – цитирует ТАСС Йеллен.
Она отметила, что США, в отличие от европейских стран, способны сами обеспечивать себя нефтью и даже экспортировать ее, добавив, что не рассчитывает, что союзники в Европе смогут сделать то же самое.
Ранее президент США Джо Байден связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему отказ от российской нефти дорого обходится американцам.
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Макрон высказался о вступлении Украины в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины.
«Как вы знаете, три страны – Украина, Молдавия и Грузия – подали официальные заявки (на вступление в Евросоюз). Мы будем обсуждать их сегодня вечером, и это важно. В первую очередь, я думаю, в этот период нужно отправить сильный сигнал Украине и украинцам...», – сказал Макрон перед началом саммита лидеров ЕС в Версале, передает РИА «Новости».
По словам главы Франции, необходимо быть осторожным, так как на территории Украины «ведется война».
«Должны ли мы закрыть дверь и сказать: «Никогда». Это было бы несправедливо. Можно ли забывать про баланс в регионе? Надо обращать внимание», – подчеркнул французский лидер.
Также он высказался о заявке Молдавии, отметив ее высокую зависимость от российского газа и большое число украинских беженцев.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Путин назвал просчетом Европы рост цен на энергоносители
Рост стоимости энергоресурсов в западных странах связан с их собственными просчетами, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«А цены там растут, но не по нашей вине – это результат их собственных просчетов, нечего на нас сваливать», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее немецкая компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая, для «средней берлинской квартиры» он составит 26%.
Стоимость газа в Европе побила рекорд. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что если Европа перестанет покупать нефть и газ, Россия не будет ее уговаривать.
Президентом Венгрии впервые избрали женщину
Парламент Венгрии избрал новым президентом страны министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталину Новак: она стала первой женщиной на этой должности.
Национальное собрание Венгрии на заседании выбрало новым президентом страны вице-председателя правящей партии, министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак. За нее проголосовало 137 из 199 депутатов. Трансляция велась на венгерском канале М1, передает РИА «Новости».
Другим кандидатом в президенты на выборах был 80-летний представитель оппозиционной коалиции экономист Петер Рона. Самой же Новак 44 года.
Президент республики избирается Национальным собранием сроком на пять лет. С 2012 года эту должность дважды занимал Янош Адер.
Ранее глава Минфина Венгрии Михай Варга заявил, что Будапешт не поддержит включение энергетического сектора в санкции ЕС против России. По его словам, «расширение санкций на эту сферу представляет серьезнейшую угрозу для форинта» – национальной валюты страны.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что причиной российской спецоперации по демилитаризации Украины стало то, что Москва не получила требуемых гарантий безопасности.
Кроме того, Орбан заявил, что Венгрия не будет отправлять Украине оружие, поскольку стране необходимо все имеющееся у нее вооружение.
Цена нефти колеблется после двухдневного падения
Мировые цены на нефть в пятницу утром не показывают однозначной динамики после двух торговых сессий снижения, недельное удешевление может стать сильнейшим с ноября, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.43 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,05%, до 109,28 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – росла на 0,25%, до 106,29 доллара, пишет РИА «Новости».
Уточняется, что перспективы поставок оказались главным ожиданием трейдеров на неделе. После начала торгов на этой неделе из-за значительной неопределенности цена Brent кратковременно достигала 139,13 доллара за баррель – впервые с 16 июля 2008 года, WTI - поднялась до 130 долларов, впервые с 22 сентября 2008 года.
Как при этом отметили аналитиков SSY Futures для газеты Wall Street Journal, прослеживается сильное влияние риторики России на стоимость сырья. «Россия попыталась ослабить опасения по поводу того, что покупатели избегают ее нефти: министр иностранных дел России заявил, что у страны достаточно покупателей для ее нефти и газа даже в условиях западных санкций», – приводит газета их мнение.
Тем временем в Белом доме заявили, что цены на бензин в США еще будут расти.
Президент США Джо Байден связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Между тем Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
Напомним, Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
Путин: Газотранспортная система Украины загружена на 100%
Президент России Владимир Путин сообщил, что газотранспортная система (ГТС) Украины загружена полностью по российским контрактам на поставку газа в Европу.
«[На] сто процентов загружена даже ГТС Украины по нашим контрактам. Это удивительно, но факт», – сказал Путин на совещании с членами правительства, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что Газпром продолжает в штатном порядке подавать российский газ для транзита в Европу через территорию Украины.