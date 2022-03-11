Орбан заявил об отсутствии намерения у ЕС вводить санкции против нефти и газа из России

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз (ЕС) не будет вводить санкций против России, затрагивающих нефтяной и газовый секторы.

Орбан заявил после встречи глав ЕС в Версале, что «не будет санкций, касающихся нефтегазового сектора, то есть энергоснабжение Венгрии будет обеспечено в дальнейшем», передает РИА «Новости» со ссылкой на портал hirado.hu.

Ранее президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон.

Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.

Также в США оценили возможность отказа Европы от российской нефти, указав, что большинство стран ЕС не смогут присоединиться к введенному штатами запрету.

Вместе с тем напомним, что в феврале США получили из России рекордные за три года объемы дизеля. Восточная часть страны лидировала по потреблению российского дизтоплива: местные нефтеперерабатывающие заводы устарели, они не в состоянии удовлетворять спрос на это топливо. Спрос дизтоплива из России на Северо-Востоке США вырос из-за холодной зимы – в этом регионе чаще используются дизельные генераторы для производства электроэнергии из-за высокой стоимости природного газа.