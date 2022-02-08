США нашли спасение в российском дизеле

Американцы вынуждены увеличивать зависимость не только от российской нефти, но и от российского дизельного топлива. В феврале США получат из России рекордные за три года объемы дизеля. Это в очередной раз вскрывает двойные стандарты США: ни геополитическая война с Россией, ни переход на «зеленую» энергетику не мешает американцам делать выгодный бизнес за счет российских традиционных углеводородов.

В этом месяце США получат из России больше дизельного топлива, чем за последние три года. По данным поставщика нефти Vortexa, США купили в России более 1,55 млн баррелей дизтоплива с поставкой в феврале. Это рекорд с 2019 года. Это составляет 22% от всего импорта дизтоплива в США, отмечает Bloomberg.

С чем это связано? Почему страна, которая ведет санкционную войну с Россией с целью ослабить российскую экономику, сама помогает финансово российским нефтяникам?

То, что США скупают российскую нефть и мазут, не было секретом. А вот дизельное топливо из России американцы начали активно скупать только с осени прошлого года. Теперь понятно, что это уже не разовая акция.

Восточная часть страны лидирует по потреблению российского дизтоплива. Дело в том, что местные нефтеперерабатывающие заводы устарели, они не в состоянии удовлетворять спрос на это топливо.

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На втором месте по потреблению дизтоплива из России – Северо-Восток США. Здесь спрос на дизтопливо вырос из-за холодной зимы. В этом регионе чаще используются дизельные генераторы для производства электроэнергии из-за высокой стоимости природного газа.

При этом в целом в стране отмечается снижение запасов дизельного топлива до минимума с 2014 года. «На рынке нефтепродуктов США случилось примерно то же, что и на большинстве сырьевых рынков. Во время пандемии производители снизили объем предложения как на стадии добычи, так и на стадии нефтепереработки, ожидая достаточно продолжительного кризиса. Но спрос восстановился достаточно быстро. Поэтому запасы как бензина, так и дистиллятов опустились близко к минимумам за пятилетний диапазон», – объясняет аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Переработка нефти в США снизилась и по-прежнему не вернулась на допандемийный уровень. «Даже сейчас многие американские нефтяные компании медленно наращивают добычу, уделяя больше внимания снижению долга и выплатам акционерам. Из-за этого

добыча в США все еще сильно ниже, чем была в начале 2020 года. Это неизбежно вынуждает Америку искать топливо где-то на мировом рынке. Россия является одним из вариантов, который может предложить существенный объем»,

– говорит Кауфман.

Пока в США есть проблемы с собственными мощностями и объемами запасов, импорт российского дизеля может оставаться на повышенном уровне.

И этому не мешают ни политические разногласия США с Россией, ни даже объявленный американцами тренд на «зеленую» политику и избавление от традиционных углеводородов. «Переход на «зеленые» источники энергии происходит не за год и даже не за десятилетие. США находятся только в начале этого пути, поэтому их энергобаланс пока имеет достаточно классический вид», – говорит Кауфман.

Геополитическая война с Россией с самого начала никак не мешала американскому бизнесу закупать российские товары, в том числе нефть и другие нефтепродукты (мазут в частности).

Когда США ввели жесткие санкции против Венесуэлы, американские НПЗ столкнулись с дефицитом тяжелой нефти. Ведь Венесуэла поставляла им 20 млн баррелей в месяц. Исторически так сложилось, что американские нефтеперерабатывающие заводы изначально были заточены под переработку тяжелой нефти из Венесуэлы. Ведь собственной нефти у США, по сути, не было вплоть до сланцевой революции. Однако сланцевая нефть, которую американцы стали добывать, сильно отличалась от тяжелой венесуэльской. Это легкая, а не тяжелая нефть. Чтобы перерабатывать ее на старых американских НПЗ, потребовались бы большие инвестиции на модернизацию предприятий. Во-вторых, легкая нефть дороже, чем тяжелая, поэтому сырье для американских НПЗ априори стало бы дороже.

Бизнес нашел экономически более приемлемый вариант. Менять нефтепереработку они не стали, а появившуюся легкую нефть стали просто продавать на экспорт. Когда прикрыли импорт дешевой венесуэльской нефти, пришлось найти ей замену. Российская нефть на эту роль вписалась идеально. Она недорогая и технологически подходит для перерабатывающих заводов США. В основном американцы покупают даже не сырую нефть, а российский мазут.

По сути, американские НПЗ подмешивают российский мазут к легким сортам нефти для доведения до параметров, подходящих для переработки на заводах, которые были построены еще до сланцевого бума в США. Для нужд американской экономики заточены также канадские НПЗ, но с ними такая же ситуация, как и с американскими.

Сложился любопытный парадокс. С одной стороны, США стали одним из крупнейших экспортеров нефти благодаря сланцевой революции. С другой стороны, США продолжают зависеть от импорта тяжелой нефти,

которая есть у их политического оппонента – России. Теперь дело дошло и до дизельного топлива, которое также имеется у геополитического врага.

США производят 11,4 млн баррелей в сутки, а потребляют в полтора раза больше – 20 млн баррелей в сутки. Поэтому Штаты остаются дефицитными и по нефти, и по нефтепродуктам.

Азия и Европа им помочь не в состоянии. Там энергоресурсы стали дорогими, и им самим не хватает топлива на фоне энергетического кризиса. У России же явно есть что предложить и Европе, и за океаном. «Россия производит более чем в два раза больше дизельного топлива, чем потребляет: порядка 78 млн тонн против 35 млн тонн. Примерно 40 млн тонн надо экспортировать. В основном российское дизтопливо везут в Европу, но почему бы США, где внутренний рынок становится премиальным, не закупить определенные объемы в России, которая предлагает конкурентное по цене и качеству дизельное топливо», – отмечает заместитель директора российского Института национальной энергетики Александр Фролов.