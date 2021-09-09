Зачем США помогают России зарабатывать на нефти

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9 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 21:42  |  vz.ru
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У «Северного потока – 2» возникли две новые польско-украинские проблемы

Получить сертификаты «Северному потоку – 2» будет непросто Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Стройка «Северного потока – 2» окончена. Но его ярые противники – Украина и Польша – ухватились за следующую проблему газопровода. России надо получать сразу два сертификата. Один – технический, куда «лезет» не имеющая к этому отношения польская госкомпания. Другой – сертификат независимого оператора, которым решила стать Украина для управления «Северным потоком – 2». Что это за два сертификата и в чем сложность их получения?  Подробности...
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Киев готовится выйти из Минских соглашений

Украина втихаря саботирует все решения парижского саммита 2019 года Алексей Никольский/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Запад, подыгрывая Украине, предпринял попытку «смягчить», а по сути выхолостить Минские соглашения в рамках подготовки саммита глав государств «нормандской четверки». Тем временем Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса. Подробности...
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Внук Королева поддержал конкуренцию с Маском в космосе

Ради встречи с внуком и правнуком Королева Илон Маск внес изменения в свой сверхплотный график facebook.com/andrey.korolev.moscow
«Илон Маск уверен, что достижения корпорации SpaceX базируются на труде титанов, к числу которых он относит и Сергея Павловича Королева», – рассказал Андрей Королев, внук одного из основателей советской космонавтики. Он поделился с газетой ВЗГЛЯД впечатлениями от встречи с американским миллиардером-изобретателем Маском и от посещения завода космической компании SpaceX. Подробности...
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Скандал с «33 вагнеровцами» станет новым американским поводком для Зеленского

В США считают, что Зеленский не является той политической фигурой, с которой можно вести конструктивный диалог Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
Телеканал CNN сообщил, что в прошлогодней попытке СБУ захватить российских граждан в Белоруссии участвовало ЦРУ. В ФСБ отметили правдивость данной информации, а на Украине решили отрицать изложенные в сюжете сведения, причем в грубой форме. С какой целью CNN раскрыл роль ЦРУ в этой операции и как публикация новых данных отразится на президенте Зеленском?  Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Богатые страны хотят выйти из ЕС

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Венгрии и Польше начались разговоры о выходе из Евросоюза. Ранее об этом подумывала Греция. Но вероятность того, что ЕС покинут эти страны, пока невелика. Несколько больше шансов у других – более богатых – стран. Подробности...
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Байден не снял Украину с «минского крючка»

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Охладить воинственный пыл украинских политиков смогли лишь учения российской армии на юго-западе РФ. Если бы их не было, высока вероятность, что в конце весны – начале лета ВСУ начали бы полномасштабные боевые действия в Донбассе. Подробности...
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Советские Ленины были талантливее нынешних Калашниковых

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Ваятель тщательно формирует задницу статуи, стоящей в нише, а на вопрос: «Зачем?», отвечает: «Бог увидит». И парадоксальным образом этому идеалу скульптора – «Бог увидит» – более соответствует советская индустрия Ильичей, нежели теперешнее вольное художество. Подробности...
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Уничтожить репетиторов ради детей

Провал ЦРУ на Украине

День уничтожения военной игрушки

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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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В подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Зачем США помогают России зарабатывать на нефти

    Россия продает все больше нефти в США    9 сентября 2021, 20:30
    Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Американцы закупают у России все больше и больше нефти. Хотя США сами являются крупнейшим производителем черного золота, а в соседях у них Канада и Мексика. Остановка добычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Ида», конечно, объясняет возросшую востребованность российской нефти у американцев. Однако не до конца. Есть еще фундаментальные причины.

    Несмотря на санкционную войну, США закупают все больше и больше нефти у России. Сейчас причиной роста импорта стал ураган «Ида», из-за которого по-прежнему закрыты 77% добывающих мощностей в Мексиканском заливе, передает Bloomberg.

    В итоге цена на нефть марки Urals достигла семимесячного максимума. Накануне ее стоимость почти сравнялась с ценой американской марки Dated Brent (1,05 доллара на каждый баррель). Тогда как до урагана баррель Urals был дешевле американской марки на 1,95 доллара.

    Парадокс в том, что еще до урагана США наращивали закупку нашего топлива. Так, с января по май 2021 года импорт нефти, нефтепродуктов и минерального топлива из России в США вырос на 78% – до 6,7 млрд долларов. Российской нефти американцы купили на 1,46 млрд долларов за этот период. В мае Россия даже обогнала Мексику и стала вторым в мире среди крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов в США. Россия поставила 26,17 млн баррелей нефти – это абсолютный рекорд для России на американском рынке.

    По сути, ураган всего лишь усилил спрос на российскую нефть со стороны США. Однако главная причина совсем не в «Иде» и простаивании части мощностей в Мексиканском заливе.

    «Россия стала поставщиком топлива для американских производителей в основном потому, что она производит тяжелую нефть. А многие НПЗ в США приспособлены под тяжелую нефть, в том числе российскую Urals.

    Поставки нефти из России замещают недостаток тяжелой нефти из Венесуэлы, на которую Штаты наложили санкции и запрет на покупку», – объясняет ведущий аналитик EXANTE Янис Кивкулис.

    Сами Соединенные Штаты добывают легкую, более дорогую нефть. Она не предназначена для большинства нефтеперерабатывающих заводов в стране, да и намного выгодней продать ее на экспорт, а импортировать более дешевую тяжелую нефть.

    Вносят свою лепту и ограничения ОПЕК на добычу. Это затрудняет поставки топлива в США с Ближнего Востока, оставляя возможности для российских экспортеров, добавляет эксперт.

    У главного поставщика нефти для США – Мексики – добыча падает вот уже два года подряд, и в 2022 году ожидается дальнейшее падение. На рост добычи в Канаде надежды у США тоже небольшие.

    «Все это последствия огромного недостатка инвестиций в нефтедобычу в прошлом году»,

    – говорит Кивкулис. И добыча в самих Штатах на 12,2% ниже максимумов до пандемии, тогда как потребление энергии восстановилось и близко к рекорду. Так, до пандемии добыча в Штатах на пике превышала 13 млн баррелей в сутки, а после долгое время курсировала вокруг отметки 11 млн баррелей в сутки и лишь незадолго до урагана поднялась до 11,5 млн. «Это внушительный разрыв, вернувший Штатам статус импортера энергии и вызывающий падение запасов», – говорит собеседник.

    «Спрос на бензин в США растет намного быстрей добычи в самих Штатах и у ближайших их соседей. За несколько недель до урагана «Ида» стало отмечаться определенное оживление в буровой активности, но ураган пока спутал карты. Спустя какое-то время, вероятно, мы увидим ускоренное восстановление добычи нефти в США, но сокращение импорта из России, возможно, придется ждать еще многие месяцы», – считает Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

    «Пока есть ураганы и приостановка своей добычи, американцы будут покупать российскую нефть. Если запретят санкциями (что вряд ли), то, конечно, перестанут», – говорит Кивкулис.

    Любопытно, что на американские нефтяные компании очень давит «зеленая» повестка. «Под разработку новых месторождений перестают давать кредиты, акционеры вынуждают компании понемногу сворачивать активность и переходить на «зеленые» рельсы. То есть своей нефти США добывать, как прежде, уже не смогут, и придется закупать ее в других местах», – считает эксперт.

    Чтобы американцы стали меньше закупать российскую нефть, необходимо, чтобы на рынке появилось больше предложения либо снизился спрос, то есть потребление энергии в США. Например, два крупнейших потребителя в мире – США и Китай – могут начать продавать нефть из стратегических резервов, что позволит восполнить нехватку топлива и сбить цены на нефть, указывает Купцикевич.

    Есть предпосылки и для существенного замедления темпов роста потребления в Америке. «Рынок труда теперь восстанавливается не так быстро, как в предыдущие месяцы, а ФРС и правительство постепенно убирают кризисные стимулы. При этом нефтедобытчики США могут ускорить инвестиции в добычу, не скованные ограничениями ОПЕК+, а также воодушевленные призывом Байдена наращивать добычу, чтобы сбить цены», – говорит Купцикевич.


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