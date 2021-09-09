Зачем США помогают России зарабатывать на нефти

Американцы закупают у России все больше и больше нефти. Хотя США сами являются крупнейшим производителем черного золота, а в соседях у них Канада и Мексика. Остановка добычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Ида», конечно, объясняет возросшую востребованность российской нефти у американцев. Однако не до конца. Есть еще фундаментальные причины.

Несмотря на санкционную войну, США закупают все больше и больше нефти у России. Сейчас причиной роста импорта стал ураган «Ида», из-за которого по-прежнему закрыты 77% добывающих мощностей в Мексиканском заливе, передает Bloomberg.

В итоге цена на нефть марки Urals достигла семимесячного максимума. Накануне ее стоимость почти сравнялась с ценой американской марки Dated Brent (1,05 доллара на каждый баррель). Тогда как до урагана баррель Urals был дешевле американской марки на 1,95 доллара.

Парадокс в том, что еще до урагана США наращивали закупку нашего топлива. Так, с января по май 2021 года импорт нефти, нефтепродуктов и минерального топлива из России в США вырос на 78% – до 6,7 млрд долларов. Российской нефти американцы купили на 1,46 млрд долларов за этот период. В мае Россия даже обогнала Мексику и стала вторым в мире среди крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов в США. Россия поставила 26,17 млн баррелей нефти – это абсолютный рекорд для России на американском рынке.

По сути, ураган всего лишь усилил спрос на российскую нефть со стороны США. Однако главная причина совсем не в «Иде» и простаивании части мощностей в Мексиканском заливе.

«Россия стала поставщиком топлива для американских производителей в основном потому, что она производит тяжелую нефть. А многие НПЗ в США приспособлены под тяжелую нефть, в том числе российскую Urals.

Поставки нефти из России замещают недостаток тяжелой нефти из Венесуэлы, на которую Штаты наложили санкции и запрет на покупку», – объясняет ведущий аналитик EXANTE Янис Кивкулис.

Сами Соединенные Штаты добывают легкую, более дорогую нефть. Она не предназначена для большинства нефтеперерабатывающих заводов в стране, да и намного выгодней продать ее на экспорт, а импортировать более дешевую тяжелую нефть.

Вносят свою лепту и ограничения ОПЕК на добычу. Это затрудняет поставки топлива в США с Ближнего Востока, оставляя возможности для российских экспортеров, добавляет эксперт.

У главного поставщика нефти для США – Мексики – добыча падает вот уже два года подряд, и в 2022 году ожидается дальнейшее падение. На рост добычи в Канаде надежды у США тоже небольшие.

«Все это последствия огромного недостатка инвестиций в нефтедобычу в прошлом году»,

– говорит Кивкулис. И добыча в самих Штатах на 12,2% ниже максимумов до пандемии, тогда как потребление энергии восстановилось и близко к рекорду. Так, до пандемии добыча в Штатах на пике превышала 13 млн баррелей в сутки, а после долгое время курсировала вокруг отметки 11 млн баррелей в сутки и лишь незадолго до урагана поднялась до 11,5 млн. «Это внушительный разрыв, вернувший Штатам статус импортера энергии и вызывающий падение запасов», – говорит собеседник.

«Спрос на бензин в США растет намного быстрей добычи в самих Штатах и у ближайших их соседей. За несколько недель до урагана «Ида» стало отмечаться определенное оживление в буровой активности, но ураган пока спутал карты. Спустя какое-то время, вероятно, мы увидим ускоренное восстановление добычи нефти в США, но сокращение импорта из России, возможно, придется ждать еще многие месяцы», – считает Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

«Пока есть ураганы и приостановка своей добычи, американцы будут покупать российскую нефть. Если запретят санкциями (что вряд ли), то, конечно, перестанут», – говорит Кивкулис.





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Любопытно, что на американские нефтяные компании очень давит «зеленая» повестка. «Под разработку новых месторождений перестают давать кредиты, акционеры вынуждают компании понемногу сворачивать активность и переходить на «зеленые» рельсы. То есть своей нефти США добывать, как прежде, уже не смогут, и придется закупать ее в других местах», – считает эксперт.

Чтобы американцы стали меньше закупать российскую нефть, необходимо, чтобы на рынке появилось больше предложения либо снизился спрос, то есть потребление энергии в США. Например, два крупнейших потребителя в мире – США и Китай – могут начать продавать нефть из стратегических резервов, что позволит восполнить нехватку топлива и сбить цены на нефть, указывает Купцикевич.

Есть предпосылки и для существенного замедления темпов роста потребления в Америке. «Рынок труда теперь восстанавливается не так быстро, как в предыдущие месяцы, а ФРС и правительство постепенно убирают кризисные стимулы. При этом нефтедобытчики США могут ускорить инвестиции в добычу, не скованные ограничениями ОПЕК+, а также воодушевленные призывом Байдена наращивать добычу, чтобы сбить цены», – говорит Купцикевич.