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Газпром оценил готовность «Северного потока – 2»

26 марта, пятница  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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Зачем Америка скупает нефть у России

Россия зарабатывает на американских покупателях нефти Юрий Смитюк/ТАСС
Американцы в еще больших объемах стали покупать российскую нефть и мазут для производства бензина. Поставки достигли максимума за десять лет, подсчитали в Минэнерго США. Как так получилось, что Вашингтон наращивает закупку нефти у одного из своих главных геополитических оппонентов? Подробности...
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Украина хочет отказаться от «Донбасса» с умыслом

«Никакого Донбасса не существует», – подчеркивают в СНБО Александр Кряжев/РИА Новости
На фоне очередного обострения в Донбассе в СНБО Украины разглядели элементы «гибридной агрессии России» в самом термине «Донбасс» – и теперь призывают от него отказаться как от «наносного» и «опасного». Что это – очередная безумная инициатива украинских властей или трезвый расчет, за которым кроется страх навсегда потерять Донецкий угольный бассейн? Подробности...
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Российские регионы борются за деньги туристов

Внутренний туризм с каждым годом становится все более востребованным Егор Комаров/РИА «Новости»
Возможность путешествовать для россиян по своей важности находится сразу после базовых ценностей здоровья, семьи и работы. Закрытые из-за пандемии границы и программа кешбэка дали толчок развитию внутреннего туризма в России. Почувствовав перспективы заработка, регионы начали активно завлекать к себе отдыхающих. Куда и за чем туристы едут в России, и какой прием им готовят в на месте? Подробности...
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Байден наконец-то определился с главной мировой угрозой

«Какая пресс-конференция?» – удивленно переспросил Байден REUTERS/Leah Millis
Первая пресс-конференция Джо Байдена в качестве президента США новостями не побаловала. Пентагон задержится в Афганистане на несколько месяцев, миграционный кризис остается острой проблемой, а борьба с пандемией – главной задачей. Но было и то, что можно расценить как сенсацию: хозяин Белого дома назвал своим внешнеполитическим приоритетом… Северную Корею. Что это – помутнение рассудка или хитрый ход? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Собчак победила запреты, только непонятно, зачем

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если очень стараться в исследовании зла, можно в конце концов спуститься в подземелье, в самый ад даже и на более длительное время – навсегда. Понравится ли там победительнице запретов – другой вопрос. Подробности...

Почему Красная армия так долго гнала фашистов до границ СССР

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В этот день – 26 марта 1944 года – Красная армия дошла до границ СССР. Немцы доскакали до Москвы за полгода – мы, как только окончательно (после Курска) получили инициативу, вернулись к довоенным границам почти за такое же время – на несколько месяцев дольше. Подробности...

Немцы устали от некомпетентной власти

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В принципе, ничего страшного в пятидневном локдауне нет. Просто все события минувшего года нависли уже таким огромным ледяным навесом над «бандой Меркель», что хватило снежка, чтобы он рухнул. Подробности...
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    Зачем Америка скупает нефть у России

    Россия зарабатывает на американских покупателях нефти    26 марта 2021, 11:30
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Американцы в еще больших объемах стали покупать российскую нефть и мазут для производства бензина. Поставки достигли максимума за десять лет, подсчитали в Минэнерго США. Как так получилось, что Вашингтон наращивает закупку нефти у одного из своих главных геополитических оппонентов?

    Закупка российской нефти явно расходится с энергетической доктриной США, однако американцы продолжают ее покупать, причем с каждым годом все больше и больше. В прошлом году импорт нефти и нефтепродуктов из России в США достиг максимума с 2011 года, подсчитали в Минэнерго США. В среднем в 2020 году американцы покупали у России 538 тыс. баррелей в сутки. Как результат, Россия стала вторым по объемам поставок импортером нефти и нефтепродуктов в США, оттеснив Саудовскую Аравию на третью строчку (538 тыс. против 514 тыс. баррелей в сутки).

    Первое, как всегда, удерживает соседняя Канада. Там американцы закупают 3,2 млн баррелей в сутки (минус 5,4% по сравнению с 2019 годом).

    Американцы стали наращивать импорт российского сырья в 2019 году – в апреле того года показатель перешагнул отметку в 500 тыс. баррелей в сутки. В прошлом году объемы поставок в мае–июне упали из-за сильных ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Но уже в июле американцы вновь стали закупать выше 500 тыс. баррелей в сутки у России. В итоге за несколько лет доля российской нефти от общего импорта черного золота выросла с 0,5% до 7% в 2020 году.

    Почему американцы покупают российскую нефть и нефтепродукты? Неужели больше не у кого? Оказывается, что действительно больше не у кого. Причем США сами загнали себя в эту геополитическую ловушку. 

    «Основная причина понятна. Трамп ввел жесткие санкции против Венесуэлы, и на американских НПЗ возник дефицит тяжелой нефти. Этим дефицитом и воспользовалась Россия. Рынок глобальный, трейдеры везут туда, где выгодно можно продать», – говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

    В итоге сложилась парадоксальная ситуация как в экономическом, так и в политическом плане.

    С одной стороны, США уже давно перестали быть крупным импортером нефти. Наоборот, они стали добывать собственную сланцевую легкую нефть и смогли стать крупным производителем нефти в мире и ее экспортером. С другой – они продолжают зависеть от импорта тяжелой нефти, которая есть у политического оппонента – России.

    «Это связано с экономикой нефтеперерабатывающих заводов США, у которых маржа выше при переработке тяжелой нефти. Так построена независимая переработка нефти в Соединенных Штатах», – поясняет Симонов. Собственную легкую нефть американцам выгодней везти на экспорт, а на своих НПЗ перерабатывать чужую тяжелую нефть.

    Любопытно, что Россия продает США в основном не сырую нефть, а мазут. Американские НПЗ подмешивают российский мазут к легким сортам нефти для доведения до параметров, подходящих для переработки на заводах, которые были построены еще до сланцевого бума в США.

    «Мазута в таких объемах действительно ни у кого нет, потому что это весьма специфическое малокачественное топливо. Нефтепереработка у нас, к сожалению, до конца не модернизирована, и у нас такой продукт есть. Но опять же – если бы у нас не было мазута, мы бы, как Венесуэла, поставляли туда сырую вязкую нефть. Важно, что у нас было и есть конкурентное предложение для США», – говорит Симонов. По тяжелым сортам нефти альтернативы у США не было, потому что они сами убрали и Венесуэлу, и Иран.

    Экономика поставок российского мазута для США, скорее всего, выгодна, иначе его никто бы не покупал. «На фоне ослабления рубля российская нефть становится гораздо выгоднее других стран-производителей», – замечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    В прошлом году крупнейшим импортером российской нефти в США была компания Valero, которая купила почти 55 млн баррелей, за ней идет компания Exxon с почти 50 млн баррелей. По данным таможни, на долю этих компаний в совокупности приходилось почти 50% от общего импорта российской нефти в США.

    Любопытно наблюдать, как Соединенные Штаты политически пытаются обыграть эту необычную историю. «Демократическая партия все валит сейчас на Трампа: «Посмотрите до чего он довел Америку – русские, оказывается, поставляют нефть США из-за этого деятеля». Сам Трамп еще в январе говорил, что сейчас Байден придет со своей «зеленой» программой, обвалит американскую сланцевую нефть, и русские захватят американский рынок своей нефтью», – говорит Константин Симонов.

    Хотя, по его мнению, обвинять Трампа сложно. Его задача была продвинуть американскую нефть на экспортные рынки, и он успешно ее выполнил, убрав конкурентов – Венесуэлу и Иран. «В целом американская нефть от этого только выиграла. Но возник вот такой политический прикол», – добавляет эксперт.

    Любопытно, что буквально на прошлой неделе стало известно о первых поставках в США российской легкой нефти марки ESPO в объеме более 3 млн баррелей. Симонов уверен, что это какая-то разовая история. Потому что США нет никакого смысла покупать у России легкую нефть, когда у них есть своя такая же.

    Возможно, такая сделка была совершена из-за низкой ставки фрахта и низкого спроса на марку нефти со стороны китайских независимых переработчиков, отчасти из-за роста поставок дешевой иранской нефти, полагают аналитики Reuters. Российская ESPO, как правило, ориентирована на Китай и пользуется популярностью среди независимых нефтепереработчиков в провинции Шаньдун. Эти НПЗ географически расположены относительно близко от добычи – на доставку требуется всего три-четыре дня.

    Что касается Саудовской Аравии, то она в последние годы все больший акцент делает на более премиальный азиатский регион. В прошлом году она стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Между саудитами и россиянами происходит ожесточенная битва за китайский рынок.

    «Саудовская Аравия наращивает поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку объем рынка там больше, чем в Штатах, потребителей больше, ценовые параметры выгоднее. Саудиты идут по пути увеличения доли рынка в Азии, потому дополнительно предлагают скидки потребителям, в результате доля арабской нефти на этих рынках постепенно растет», – поясняет Деев.

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