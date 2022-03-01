Шойгу назвал главную задачу операции на Украине

Защита России от военной угрозы со стороны Запада является главной задачей специальной операции на Украине, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», – цитирует ТАСС заявление Шойгу на селекторном совещании.

При этом министр подчеркнул, что Россия не пытается оккупировать украинскую территорию. Армия принимает все меры для сохранения жизни мирных жителей.

«Удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

По его словам, российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей.

«В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов», – сказал Шойгу.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.