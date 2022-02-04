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Отряд российских военных кораблей прибыл в Сирию
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Отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов в составе шести БДК «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королев», «Минск» и «Калининград» завершил переход вокруг Европы и прибыл в восточную часть Средиземного моря в рамках учения ВМФ России, проводимого под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Общая протяженность перехода составила более 6000 морских миль», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
В настоящее время корабли находятся на рейде сирийского порта Тартус, где пополняют запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия до требуемых норм.
Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ расположен на побережье Средиземного моря в районе порта Тартус и обеспечивает стоянку, восстановление технической готовности и ремонт российских военных кораблей, а также пополнение их необходимыми запасами материальных средств и другого имущества до требуемых норм.
Большие десантные корабли проекта 11711 («Петр Моргунов») и 775 («Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королев», «Минск» и Калининград») предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники.
Напомним, 18 января ВС России по просьбе сирийских властей взяли морской порт Латакия под круглосуточную охрану в связи с угрозой терактов. По данным сирийских органов безопасности, теракты в портах Тартус и Латакия планируют совершить диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из идлибской зоны деэскалации.
Лукашенко предложил Шойгу продать переброшенную на учения военную технику
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует закупать у России практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях.
«Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной... Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом и следующем году и так далее», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.
По его словам, это важно для Белоруссии и Союзного государства «в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда».
Между тем Шойгу высоко оценил действия по переброске группировок войск Восточного военного округа в Белоруссию и их прием на белорусской территории.
«Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть все организовано просто блестяще. Есть еще возможности по дополнительному приему техники», – отметил Шойгу, которого цитирует БелТА.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.
В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.
Ранее в четверг в Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.
Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Украина обстреляла ДНР натовскими боеприпасами
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Киев уже применил западное оружие на востоке Украины, обстрел подстанции в Еленовке велся натовскими боеприпасами, сообщила полпред ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой.
По ее словам, поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. «Очевиден вывод: поставка любого вооружения (Киеву от стран Запада) приводит к новым обстрелам Донбасса», – сказала Никонорова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны. Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.
Байден объявил о ликвидации главаря ИГ
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Американские военные уничтожили руководителя террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) в Сирии, заявил президент США Джо Байден.
«Минувшей ночью по моему приказанию Вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии с целью защиты американцев и наших союзников, а также укрепления безопасности в мире», – цитирует ТАССзаявление Байдена, распространенное Белым домом.
Байден заявил, что в ходе операции был ликвидирован главарь ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Все американские военные благополучно вернулись с операции.
В американской администрации пояснили, что главарь организации во время операции привел в действие взрывное устройство и сам погиб в этот момент. Также погибли его жена и дети.
При этом с места вывезли живыми восьмерых детей.
Также во время операции произошли технические неполадки с одним из вертолетов, он был уничтожен, поскольку не было смысла «доставлять его к следующему месту или возвращать».
«Это не имело отношения к каким-либо враждебным действиям. Это техническая неполадка, которая появилась на ранней стадии [операции]», – добавили в администрации.
При проведении операции, которая проходила рядом с границей Турции, были убиты не менее 13 человек, сообщило агентство Associated Press.
По этим данным, американские военные прибыли на вертолетах, операция длилась порядка двух часов.
По данным Reuters, во время операции из-за сработавшего взрывного устройства боевиков погибли мирные люди.
По данным CNN, главарь ИГ руководил зарубежными отделениями террористической организации, включая отделение в Афганистане. Он также несет ответственность за гибель нескольких морских пехотинцев США.
Сам аль-Курейши жил на третьем этаже дома вместе со своей семьей, он лишь изредка появлялся на публике, уточнил канал. Семьи, не связанные с террористами, жили на первом этаже. Вероятно, они не знали, что над ними проживал лидер ИГ.
Стало известно о решении Байдена перебросить дополнительные войска в Восточную Европу
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Глава Белого дома Джозеф Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу, сообщают СМИ.
В скором времени в Польшу будут отправлены две тысячи военнослужащих Соединенных Штатов, при этом еще «несколько тысяч» перебросят в Румынию, передает ТАСС со ссылкой на сообщение CNN.
«Кроме того, Пентагон рассчитывает совершить другие переброски сил внутри Европы и приказал еще нескольким тысячам военнослужащих находиться в состоянии готовности к развертыванию, помимо 8,5 тыс. военных, которые получили аналогичные приказы на прошлой неделе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявлял, что Соединенные Штаты скоро перебросят в Польшу около 2,5 тыс. военных.
До этого Байден заявлял о скорой переброске в Восточную Европу американских войск. При этом он заверил в отсутствии намерений размещать на Украине войска НАТО и США.
Российский ЗРК С-400 прибыл в Белоруссию
В Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщает российское Минобороны.
Личный состав ЗРК объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа должен будет совершить марш на полигон в Брестской области. Там российские военные выполнят ряд учебных задач. ЗРК заступит на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России, передает РИА «Новости».
Напомним, проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
США предложили России обсудить инспекции баз НАТО в Польше и Румынии
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Вашингтон выразил готовность обсудить с Москвой возможность российских инспекций баз НАТО в Польше и Румынии на предмет наличия там крылатых ракет Tomahawk, сообщили источники.
Как пишет журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс, «США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности проверить, что крылатые ракеты Tomahawk не размещены на базах НАТО». При этом США хотят, чтобы Москва «предоставила аналогичную информацию об определенных базах» на территории России, передает ТАСС.
При этом возможное соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками, в частности с Польшей и Румынией, заявил источник. Bloomberg пишет, что предложение США призвано развеять опасения Москвы относительно того, что пусковые установки могут быть использованы против России.
Напомним, в Румынии и Польше развернуты системы ПРО с пусковыми установками Mk-41, которые легко могут быть переоборудованы в установки для запуска крылатых ракет Tomahawk. США ответили отказом на основные предложения России по безопасности, но предложили вернуться к Договору по открытому небу и ДРСМД.
В Пентагоне сообщили о проведении «успешной контртеррористической операции» в Сирии
Подразделения специальных операций США провели «успешную контртеррористическую операцию» на северо-западе Сирии, следует из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби.
Кирби сообщил, что «силы специальных операций США под контролем Центрального командования провели сегодня вечером (2 февраля) контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии», передает РИА «Новости».
Отмечается, что «миссия прошла успешно, пострадавших среди граждан США не было».
Детали операции он не уточнил. В Пентагоне отметили, что дополнительная информация по этому поводу будет предоставлена «по мере поступления».
Напомним, Россия созвала заседание СБ ООН по ситуации в Сирии, на котором потребовала немедленного вывода американских войск из республики.
Кроме того, постоянное представительство России при ООН обвинило Соединенные Штаты в поддержке боевиков в Идлибе, укреплении позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), а также попытке проведения ребрендинга «идлибских головорезов», чтобы выставить их как альтернативу законному правительству Сирии в Дамаске.
Как подчеркнули российские дипломаты, американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу», «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть».
В конце января стало известно, что Россия продолжит операцию по ликвидации террористов в САР.
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Минск выразил Киеву протест из-за незаконного пересечения границы украинским БЛА
Белоруссия выразила протест Украине в связи с незаконным пересечением белорусской границы украинским беспилотным летательным аппаратом (БЛА), сообщила пресс-служба МИД республики.
В ведомстве сообщили, что в четверг в МИД «был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Белоруссии», передает ТАСС.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ни он, ни его военачальники не хотят «никакой войнушки».
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Российская армия решила закупить более 3 тыс. пистолетов «Удав»
Вооруженные силы до 2024 года закупят более 3 тыс. новейших самозарядных пистолетов «Удав», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Ожидается, что в оставшиеся три года текущей ГПВ госзаказчик закупит более трех тысяч пистолетных комплексов «Удав» в модификациях для войск (6П72) и спецподразделений (6П72-1). Основные отгрузки состоятся уже в 2022 году», – сообщил источник РИА «Новости».
Примерная сумма контрактов – 300 млн рублей, добавил он.
Новый девятимиллиметровый самозарядный пистолет, известный как пистолетный комплекс «Удав», успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию в 2019 году. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.
Конструкторские новинки, по данным разработчиков, обеспечивают технические преимущества пистолета над зарубежными конкурентами от CZ, Glock, Walther и Colt.
Кроме того, для «Удава» создали новую конструкцию магазина, позволяющую визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов. Емкость магазина составляет 18 патронов – на 10 больше, чем у пистолета Макарова. Для стрельбы из «Удава» можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 миллиметров.
Ранее стало известно, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Источник сообщил, что компактный пистолет Лебедева принят «по итогам государственных испытаний», он постепенно заменит в МВД «морально устаревший» пистолет Макарова советской разработки.
«Калашников» произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
Группа компаний «Калашников» выпустила крупную партию автоматов для одного из заказчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщили в компании.
«Крупная партия автоматов была произведена в ускоренном режиме на площадке АО «Концерн Калашников» в интересах иностранного заказчика из стран АТР по контракту, заключенному АО «Рособоронэкспорт», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
Как отмечают в «Калашникове», в 2021 году группа увеличила выпуск экспортной продукции военного назначения более чем на 70% по сравнению с 2020 годом. В числе основных экспортных продуктов «Калашникова» - автоматы 100-й и 200-й серий, автоматы серии «Ратник», различные виды высокоточного вооружения.
По словам гендиректора группы Владимира Лепина, военная и гражданская продукция под брендом «Калашников» сегодня поставляется в общей сложности в 27 стран мира.
В прошлом году в ходе официального визита в Индию президента России Владимира Путина был подписан контракт о совместном производстве более 600 тыс. автоматов АК-203 на предприятии в городе Корва (штат Уттар-Прадеш).
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке.
Эрдоган объяснил покупку российских С-400
Поставки российских ЗРК С-400 являются внутренним делом Турции, они не несут негатива в отношении НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Соглашение о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 является важным шагом с точки зрения развития взаимодействия между Турцией и Россией. Российские комплексы – очень важная система наступательной обороны. Поставки являются внутренним делом Турции. Это наше решение. Мы приняли это решение, мы договорились с Россией. Никакого негатива с точки зрения НАТО этот шаг не несет», – передает РИА «Новости» слова Эрдогана на встрече с турецкой молодежью в Трабзоне.
По его словам, страны-члены Североатлантического альянса «вправе самостоятельно принимать решения о закупке вооружений для нужд своих вооруженных сил».
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Риме выразил обеспокоенность по поводу приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, четко обозначив последствия этого шага.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на предложение. Более того, Турция намерена в будущем приобрести у России дополнительные партии С-400. США активно пытались помешать Турции купить ЗРК С-400 у России и многократно угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.
Корабль ВМС Британии начал сопровождение российских судов в Ла-Манше
Военный корабль ВМС Британии следует за двумя российскими военными судами, проходящими через пролив Ла-Манш, сообщает газета Mirror со ссылкой на британское минобороны.
Ранее о сопровождении судов «Сообразительный» и «Стойкий» сообщили французские ВС. Согласно их сообщению, работа по отслеживанию кораблей затем была передана британскому фрегату «Argyll» и американскому авианосцу «Roosevelt».
«В качестве единого ответа с нашими союзниками королевские ВМС следят за присутствием российских военных кораблей, которые переходят через Ла-Манш», – передает РИА «Новости» слова представителя МО Британии.
Согласно представителю, слежение за судами – «нормальная реакция».
Ранее сообщалось, что в Балтийском и Северном морях корабли ВМС Британии и НАТО сопроводили российские военные корабли.
Разработчик анонсировал первый полет «Ориона» со спутниковой связью
Новый вариант российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата «Орион», оснащенный спутниковой связью, выполнит первые полеты в феврале-марте, сообщили в компании-разработчике дрона «Кронштадт».
«Первый этап летных испытаний нового «Ориона» планируется провести в первом квартале этого года», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
В «Кронштадте» уточнили, что система спутниковой связи и управления позволяет существенно повысить эффективную контролируемую дальность действия беспилотного летательного аппарата. В настоящее время дальность базовой версии «Ориона», без спутниковой антенны, ограничена дальностью прямой радиовидимости аппарата с наземного пункта управления.
Ранее министру обороны России Сергею Шойгу на спецзаводе представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью.
В ФРГ назвали условия сохранения ядерной миссии НАТО
Совместная ядерная миссия стран НАТО сохранится до тех пор, пока у России есть соответствующее оружие, заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Штрак-Циммерман отметила, что «Россия призывает прекратить Nuclear sharing (стратегия совместного использования ядерного арсенала НАТО государствами-членами) на Западе», однако эта стратегия «сохранится до тех пор, пока в России есть соответствующее вооружение», передает РИА «Новости».
Так она ответила на вопрос о том, должна ли Россия получить гарантии безопасности со стороны НАТО.
Глава комитета добавила, что «было бы хорошей новостью», если бы ряд международных договоров в сфере ядерной безопасности «были вновь активированы».
Ранее была подтверждена подлинность опубликованного в СМИ конфиденциального ответа США и НАТО России. До этого глава МИД Сергей Лавров заявлял, что в этом ответе «по главному вопросу о нерасширении НАТО на восток позитивной реакции нет».
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Зеленский заявил о защитной функции поставляемого Западом на Украину оружия
Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, что «мы наращиваем нашу боеспособность и возможности нашей армии», для Украины «очень важно, что все это (получаемое из других стран) оружие – это защита», передает ТАСС.
«Мы думаем только про мир и только про деоккупацию территорий. И только дипломатическим путем», – утверждает он.
Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что Украина не отдаст «больше ни одного участка своей земли».
Ранее сообщалось, что Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.
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