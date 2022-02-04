Отряд российских военных кораблей прибыл в Сирию

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4 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 06:32  |  vz.ru
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Европа сделала Газпрому большой подарок

Газовое топливо признано экологически правильным REUTERS/Denis Sinyakov
Важнейшее для российской энергетики решение принято Еврокомиссией. Атомная и газовая энергетика объявлены «переходными зелеными источниками энергии». За этими словами кроется изменение правил игры, которое должно принести дополнительные доходы Газпрому – даже если он не увеличит поставки топлива в Евросоюз. Каким образом? Подробности...
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Как остановить применение Украиной оружия НАТО против Донбасса

ВСУ получила боеприпасы от стран НАТО и использовала их против Донбасса facebook.com/UkrainianLandForces
ВС Украины использовали натовские снаряды против ДНР, обстреляв электроподстанцию в Еленовке. Ранее США и Британия поставили Украине тонны вооружений и боеприпасов якобы в оборонительных целях. Однако, по словам главы МИД ДНР, «поставка любого вооружения Киеву от стран Запада приводит к новым обстрелам». Как защитить мирное население Донбасса от натовского оружия? Подробности...
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Патриотические русские игры должны покорить мировую аудиторию

В мире уже обрели популярность игры на основе реальных операций Великой Отечественной войны worldoftanks.ru
Создатели компьютерных шутеров и стратегий получат гранты на создание игр, посвященных Великой Отечественной и войнам новейшего времени. Покорившая весь мир World of Tanks от белорусских разработчиков показала – можно создать популярный продукт, не оглядываясь на западную трактовку истории. Увидим ли российский стелс-экшен про дерзкого разведчика, который ликвидировал рейхсляйтера на Украине? Подробности...
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Зеленский требует от украинской армии невозможного

Зеленский надеется получить полностью профессиональную армию Efrem Lukatsky/АР/ТАСС
Уже через два года армия Украины будет составлять 361 тысячу профессиональных бойцов. Это всего лишь в два с небольшим раза меньше, чем численность личного состава российских вооруженных сил. Зачем Украине такое гигантское количество военных, откуда Киев возьмет деньги на эту реформу и какую угрозу новая украинская армия будет представлять для России? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как русские вытесняют французов из Африки

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
К глубокому сожалению Парижа, россияне обосновались в большинстве африканских стран. В Судане, Анголе, Гвинее, Мозамбике, ЮАР, Конго. Москва подписала соглашения о сотрудничестве примерно с 20 странами континента. Подробности...
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Мифы о России вредят самому Западу

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва мечтает о захвате Украины и возрождении СССР, российские солдаты готовятся напасть на Запад, а НАТО – сугубо мирная организация. Все это – вовсе не плод воображения голливудских сценаристов, а громогласные заявления, публикуемые в серьезных западных СМИ. Подробности...
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Украина откажется от Минских соглашений

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Давайте посмотрим правде в глаза. На Украине ни один президент не сможет реализовать Минские соглашения. Во всяком случае – пока он не зачистит праворадикальные группировки. Подробности...
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Украина заменила Джонсону вечеринки

Учебник истории перепишут в пользу Китая

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Кто такой Такер Карлсон

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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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Ушла из жизни выдающаяся итальянская актриса Моника Витти

На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
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Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
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    Отряд российских военных кораблей прибыл в Сирию

    4 февраля 2022, 06:32

    Текст: Антон Никитин

    Отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе, сообщили в пресс-службе Минобороны.

    «Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов в составе шести БДК «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королев», «Минск» и «Калининград» завершил переход вокруг Европы и прибыл в восточную часть Средиземного моря в рамках учения ВМФ России, проводимого под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Общая протяженность перехода составила более 6000 морских миль», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

    В настоящее время корабли находятся на рейде сирийского порта Тартус, где пополняют запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия до требуемых норм.

    Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ расположен на побережье Средиземного моря в районе порта Тартус и обеспечивает стоянку, восстановление технической готовности и ремонт российских военных кораблей, а также пополнение их необходимыми запасами материальных средств и другого имущества до требуемых норм.

    Большие десантные корабли проекта 11711 («Петр Моргунов») и 775 («Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королев», «Минск» и Калининград») предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники.

    Напомним, 18 января ВС России по просьбе сирийских властей взяли морской порт Латакия под круглосуточную охрану в связи с угрозой терактов. По данным сирийских органов безопасности, теракты в портах Тартус и Латакия планируют совершить диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из идлибской зоны деэскалации.


    Лукашенко предложил Шойгу продать переброшенную на учения военную технику
    		    3 февраля 2022, 12:41
    Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует закупать у России практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях.

    «Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной... Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом и следующем году и так далее», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

    По его словам, это важно для Белоруссии и Союзного государства «в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда».

    Между тем Шойгу высоко оценил действия по переброске группировок войск Восточного военного округа в Белоруссию и их прием на белорусской территории.

    «Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть все организовано просто блестяще. Есть еще возможности по дополнительному приему техники», – отметил Шойгу, которого цитирует БелТА.

    Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.

    В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

    Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.

    Ранее в четверг в Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.

    Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

    Коментарии (44)
    Украина обстреляла ДНР натовскими боеприпасами
    		    3 февраля 2022, 08:00
    Фото: Max Black/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Киев уже применил западное оружие на востоке Украины, обстрел подстанции в Еленовке велся натовскими боеприпасами, сообщила полпред ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова.

    «Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой.

    По ее словам, поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. «Очевиден вывод: поставка любого вооружения (Киеву от стран Запада) приводит к новым обстрелам Донбасса», – сказала Никонорова.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны. Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.

    Коментарии (48)
    Байден объявил о ликвидации главаря ИГ
    		    3 февраля 2022, 18:36
    Фото: Al Drago/CNP/Keystone Press
    Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные уничтожили руководителя террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) в Сирии, заявил президент США Джо Байден.

    «Минувшей ночью по моему приказанию Вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии с целью защиты американцев и наших союзников, а также укрепления безопасности в мире», –  цитирует ТАССзаявление Байдена, распространенное Белым домом.

    Байден заявил, что в ходе операции был ликвидирован главарь ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Все американские военные благополучно вернулись с операции.

    В американской администрации пояснили, что главарь организации во время операции привел в действие взрывное устройство и сам погиб в этот момент. Также погибли его жена и дети.

    При этом с места вывезли живыми восьмерых детей.

    Также во время операции произошли технические неполадки с одним из вертолетов, он был уничтожен, поскольку не было смысла «доставлять его к следующему месту или возвращать».

    «Это не имело отношения к каким-либо враждебным действиям. Это техническая неполадка, которая появилась на ранней стадии [операции]», – добавили в администрации.

    При проведении операции, которая проходила рядом с границей Турции, были убиты не менее 13 человек, сообщило агентство Associated Press.

    По этим данным, американские военные прибыли на вертолетах, операция длилась порядка двух часов.

    По данным Reuters, во время операции из-за сработавшего взрывного устройства боевиков погибли мирные люди.

    По данным CNN, главарь ИГ руководил зарубежными отделениями террористической организации, включая отделение в Афганистане. Он также несет ответственность за гибель нескольких морских пехотинцев США.

    Сам аль-Курейши жил на третьем этаже дома вместе со своей семьей, он лишь изредка появлялся на публике, уточнил канал. Семьи, не связанные с террористами, жили на первом этаже. Вероятно, они не знали, что над ними проживал лидер ИГ.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Стало известно о решении Байдена перебросить дополнительные войска в Восточную Европу
    		    2 февраля 2022, 17:24
    Фото: US Army
    Текст: Алексей Дегтярев

    Глава Белого дома Джозеф Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу, сообщают СМИ.

    В скором времени в Польшу будут отправлены две тысячи военнослужащих Соединенных Штатов, при этом еще «несколько тысяч» перебросят в Румынию, передает ТАСС со ссылкой на сообщение CNN.

    «Кроме того, Пентагон рассчитывает совершить другие переброски сил внутри Европы и приказал еще нескольким тысячам военнослужащих находиться в состоянии готовности к развертыванию, помимо 8,5 тыс. военных, которые получили аналогичные приказы на прошлой неделе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявлял, что Соединенные Штаты скоро перебросят в Польшу около 2,5 тыс. военных.

    До этого Байден заявлял о скорой переброске в Восточную Европу американских войск. При этом он заверил в отсутствии намерений размещать на Украине войска НАТО и США.

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    Российский ЗРК С-400 прибыл в Белоруссию
    		    3 февраля 2022, 06:57
    Фото: mil.ru
    Текст: Антон Антонов

    В Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщает российское Минобороны.

    Личный состав ЗРК объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа должен будет совершить марш на полигон в Брестской области. Там российские военные выполнят ряд учебных задач. ЗРК заступит на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России, передает РИА «Новости».

    Напомним, проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

    Коментарии (12)
    США предложили России обсудить инспекции баз НАТО в Польше и Румынии
    		    2 февраля 2022, 00:57
    Фото: Leah Stiles/U.S. Navy/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон выразил готовность обсудить с Москвой возможность российских инспекций баз НАТО в Польше и Румынии на предмет наличия там крылатых ракет Tomahawk, сообщили источники.

    Как пишет журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс, «США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности проверить, что крылатые ракеты Tomahawk не размещены на базах НАТО». При этом США хотят, чтобы Москва «предоставила аналогичную информацию об определенных базах» на территории России, передает ТАСС.

    При этом возможное соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками, в частности с Польшей и Румынией, заявил источник. Bloomberg пишет, что предложение США призвано развеять опасения Москвы относительно того, что пусковые установки могут быть использованы против России.

    Напомним, в Румынии и Польше развернуты системы ПРО с пусковыми установками Mk-41, которые легко могут быть переоборудованы в установки для запуска крылатых ракет Tomahawk. США ответили отказом на основные предложения России по безопасности, но предложили вернуться к Договору по открытому небу и ДРСМД.

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    В Пентагоне сообщили о проведении «успешной контртеррористической операции» в Сирии

    3 февраля 2022, 09:46

    Текст: Наталья Ануфриева

    Подразделения специальных операций США провели «успешную контртеррористическую операцию» на северо-западе Сирии, следует из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби.

    Кирби сообщил, что «силы специальных операций США под контролем Центрального командования провели сегодня вечером (2 февраля) контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что «миссия прошла успешно, пострадавших среди граждан США не было».

    Детали операции он не уточнил. В Пентагоне отметили, что дополнительная информация по этому поводу будет предоставлена «по мере поступления».

    Напомним, Россия созвала заседание СБ ООН по ситуации в Сирии, на котором потребовала немедленного вывода американских войск из республики.

    Кроме того, постоянное представительство России при ООН обвинило Соединенные Штаты в поддержке боевиков в Идлибе, укреплении позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), а также попытке проведения ребрендинга «идлибских головорезов», чтобы выставить их как альтернативу законному правительству Сирии в Дамаске.

    Как подчеркнули российские дипломаты, американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу», «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть».

    В конце января стало известно, что Россия продолжит операцию по ликвидации террористов в САР.

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    Минск выразил Киеву протест из-за незаконного пересечения границы украинским БЛА

    3 февраля 2022, 11:47

    Текст: Наталья Ануфриева

    Белоруссия выразила протест Украине в связи с незаконным пересечением белорусской границы украинским беспилотным летательным аппаратом (БЛА), сообщила пресс-служба МИД республики.

    В ведомстве сообщили, что в четверг в МИД «был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Белоруссии», передает ТАСС.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ни он, ни его военачальники не хотят «никакой войнушки».

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    Российская армия решила закупить более 3 тыс. пистолетов «Удав»

    2 февраля 2022, 08:58

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы до 2024 года закупят более 3 тыс. новейших самозарядных пистолетов «Удав», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    «Ожидается, что в оставшиеся три года текущей ГПВ госзаказчик закупит более трех тысяч пистолетных комплексов «Удав» в модификациях для войск (6П72) и спецподразделений (6П72-1). Основные отгрузки состоятся уже в 2022 году», – сообщил источник РИА «Новости».

    Примерная сумма контрактов – 300 млн рублей, добавил он.

    Новый девятимиллиметровый самозарядный пистолет, известный как пистолетный комплекс «Удав», успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию в 2019 году. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.

    Конструкторские новинки, по данным разработчиков, обеспечивают технические преимущества пистолета над зарубежными конкурентами от CZ, Glock, Walther и Colt.

    Кроме того, для «Удава» создали новую конструкцию магазина, позволяющую визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов. Емкость магазина составляет 18 патронов – на 10 больше, чем у пистолета Макарова. Для стрельбы из «Удава» можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 миллиметров.

    Ранее стало известно, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Источник  сообщил, что компактный пистолет Лебедева принят «по итогам государственных испытаний», он постепенно заменит в МВД «морально устаревший» пистолет Макарова советской разработки.

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    «Калашников» произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР

    1 февраля 2022, 08:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Группа компаний «Калашников» выпустила крупную партию автоматов для одного из заказчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщили в компании.

    «Крупная партия автоматов была произведена в ускоренном режиме на площадке АО «Концерн Калашников» в интересах иностранного заказчика из стран АТР по контракту, заключенному АО «Рособоронэкспорт», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

    Как отмечают в «Калашникове», в 2021 году группа увеличила выпуск экспортной продукции военного назначения более чем на 70% по сравнению с 2020 годом. В числе основных экспортных продуктов «Калашникова» - автоматы 100-й и 200-й серий, автоматы серии «Ратник», различные виды высокоточного вооружения.

    По словам гендиректора группы Владимира Лепина, военная и гражданская продукция под брендом «Калашников» сегодня поставляется в общей сложности в 27 стран мира.

    В прошлом году в ходе официального визита в Индию президента России Владимира Путина был подписан контракт о совместном производстве более 600 тыс. автоматов АК-203 на предприятии в городе Корва (штат Уттар-Прадеш).

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке.

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    Эрдоган объяснил покупку российских С-400

    2 февраля 2022, 08:14

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Поставки российских ЗРК С-400 являются внутренним делом Турции, они не несут негатива в отношении НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Соглашение о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 является важным шагом с точки зрения развития взаимодействия между Турцией и Россией. Российские комплексы – очень важная система наступательной обороны. Поставки являются внутренним делом Турции. Это наше решение. Мы приняли это решение, мы договорились с Россией. Никакого негатива с точки зрения НАТО этот шаг не несет», – передает РИА «Новости» слова Эрдогана на встрече с турецкой молодежью в Трабзоне.

    По его словам, страны-члены Североатлантического альянса «вправе самостоятельно принимать решения о закупке вооружений для нужд своих вооруженных сил».

    Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Риме выразил обеспокоенность по поводу приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, четко обозначив последствия этого шага.

    Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на предложение. Более того, Турция намерена в будущем приобрести у России дополнительные партии С-400. США активно пытались помешать Турции купить ЗРК С-400 у России и многократно угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.

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    Корабль ВМС Британии начал сопровождение российских судов в Ла-Манше

    2 февраля 2022, 10:39

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Военный корабль ВМС Британии следует за двумя российскими военными судами, проходящими через пролив Ла-Манш, сообщает газета Mirror со ссылкой на британское минобороны.

    Ранее о сопровождении судов «Сообразительный» и «Стойкий» сообщили французские ВС. Согласно их сообщению, работа по отслеживанию кораблей затем была передана британскому фрегату «Argyll» и американскому авианосцу «Roosevelt».

    «В качестве единого ответа с нашими союзниками королевские ВМС следят за присутствием российских военных кораблей, которые переходят через Ла-Манш», – передает РИА «Новости» слова представителя МО Британии.

    Согласно представителю, слежение за судами – «нормальная реакция».

    Ранее сообщалось, что в Балтийском и Северном морях корабли ВМС Британии и НАТО сопроводили российские военные корабли.

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    Разработчик анонсировал первый полет «Ориона» со спутниковой связью

    1 февраля 2022, 08:47

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Новый вариант российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата «Орион», оснащенный спутниковой связью, выполнит первые полеты в феврале-марте, сообщили в компании-разработчике дрона «Кронштадт».

    «Первый этап летных испытаний нового «Ориона» планируется провести в первом квартале этого года», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

    В «Кронштадте» уточнили, что система спутниковой связи и управления позволяет существенно повысить эффективную контролируемую дальность действия беспилотного летательного аппарата. В настоящее время дальность базовой версии «Ориона», без спутниковой антенны, ограничена дальностью прямой радиовидимости аппарата с наземного пункта управления.

    Ранее министру обороны России Сергею Шойгу на спецзаводе представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью.

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    В ФРГ назвали условия сохранения ядерной миссии НАТО

    2 февраля 2022, 12:34

    Текст: Наталья Ануфриева

    Совместная ядерная миссия стран НАТО сохранится до тех пор, пока у России есть соответствующее оружие, заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

    Штрак-Циммерман отметила, что «Россия призывает прекратить Nuclear sharing (стратегия совместного использования ядерного арсенала НАТО государствами-членами) на Западе», однако эта стратегия «сохранится до тех пор, пока в России есть соответствующее вооружение», передает РИА «Новости».

    Так она ответила на вопрос о том, должна ли Россия получить гарантии безопасности со стороны НАТО.

    Глава комитета добавила, что «было бы хорошей новостью», если бы ряд международных договоров в сфере ядерной безопасности «были вновь активированы».

    Ранее была подтверждена подлинность опубликованного в СМИ конфиденциального ответа США и НАТО России. До этого глава МИД Сергей Лавров заявлял, что в этом ответе «по главному вопросу о нерасширении НАТО на восток позитивной реакции нет».

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    Зеленский заявил о защитной функции поставляемого Западом на Украину оружия

    2 февраля 2022, 15:54

    Текст: Наталья Ануфриева

    Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, что «мы наращиваем нашу боеспособность и возможности нашей армии», для Украины «очень важно, что все это (получаемое из других стран) оружие – это защита», передает ТАСС.

    «Мы думаем только про мир и только про деоккупацию территорий. И только дипломатическим путем», – утверждает он.

    Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что Украина не отдаст «больше ни одного участка своей земли».

    Ранее сообщалось, что Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.

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