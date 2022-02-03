Эксперт: Дипломатическая ловкость помогает России находить себе союзников в мире

Москва укрепила свои позиции в мире в последнее время. Она стала активнее не только на Ближнем Востоке, но даже в Африке. Одновременно сам Запад становится все более разобщенным. Вот почему Америке никак не удается изолировать Россию. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Василий Кашин, комментируя предстоящий визит президента Путина в Китай.

«У Запада не получается изолировать, сковать Россию так сильно, как ему хотелось бы, – по причине собственной разобщенности. Это проявилось в поведении целого ряда стран, которые ранее были известны тесным сотрудничеством со Штатами», – заявил заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Скажем, Турция проводит совершенно отдельную политику в отношении Москвы, и Вашингтон ничего не может ей за это сделать. Соседний Иран в последние полгода стал активнее в своем регионе. За пределами Европы тоже оживились самостоятельные центры силы: так, Западу приходится делегировать все больше прав Японии и Южной Корее. Они превращаются в мощные военные державы», – указал собеседник. «Еще один показательный пример – Польша. Ее президент Анджей Дуда, хотя и слывет близким к США политиком, взял да и наплевал на призыв Америки устроить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. И едет на Игры», – добавил он.

Кроме того, дипломатическая ловкость самой России помогает ей выстраивать отношения с другими странами. «В отличие от Запада, у нас есть важное преимущество: мы не пытаемся навязывать свои ценности другим государствам и вмешиваться в их внутренние дела. Это повышает уровень доверия и дает возможность лучше кооперировать с развивающимися странами», – считает Кашин.

«Внешнеполитическая роль России усилилась благодаря серии наших удачных дипломатических шагов.

Москва стала активнее проявлять себя на Ближнем Востоке. Наблюдается рост экспорта атомных технологий, сохраняется высокий экспорт вооружений. Мы стали вмешиваться в политические сюжеты в удаленных частях мира. Более того, мы начали бросать вызов традиционным игрокам в Африке, – например, Франции в случае с Мали. То есть мы появились в удаленных регионах, где раньше нас не было. Важную роль Москва сыграла и в сохранении правительства в Венесуэле. В какие-то моменты этот «режим» на Западе уже собирались списать со счетов, но РФ заняла четкую позицию, и вот Мадуро до сих пор держится», – заметил политолог.

По мнению Кашина, последовательному курсу России на взаимодействие с другими странами не мешают и экономические санкции Запада. «Ему не удается обвалить нас, хотя наш экономический рост действительно мог бы быть больше. Но в итоге западные «коллеги» оказались в неудобном положении, вынуждены тратить свои ресурсы, нести потери, отвлекаться на ненужные для себя сюжеты, – все это оправдывает избранную Россией тактику. Может, эта тактика поможет Западу осознать, что с нами слишком невыгодно враждовать», – заключил Кашин.

Как уже сообщалось, в пятницу в Китае ожидают президента России Владимира Путина, который примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Как заявил в четверг глава МИД Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, приезд Путина «демонстрирует высокую степень взаимного доверия и дружеских отношений между двумя главами государств».

В канун визита российский лидер написал статью для агентства «Синьхуа» о партнерстве России и Китая. В ней он фактически сформулировал принципы внешней политики РФ: «равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого».

В четверг президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе визита в Москву сообщил, что уже в пятницу вновь встретится с Путиным на Олимпийских играх в Пекине. Кроме того, он предложил сделать Аргентину для России «входными воротами» в Латинскую Америку.

Как отмечают политологи, несмотря на попытки Запада сдерживать Россию, Путин в последние месяцы активно выстраивает диалог с другими странами. В январе встречу с президентом провели итальянские бизнесмены, такую же встречу теперь хотят организовать немецкие. А в начале этой недели Путин встретился в Кремле с премьер-министром Виктором Орбаном. Венгерский премьер, назвавший свой визит в Москву «миротворческим», выразил уверенность, что расхождения в позициях РФ и Запада можно преодолеть.

Как пишут зарубежные издания, США оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины. Издание Folha de Sao Paulo сообщило, что госсекретарь Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Бразилии Карлосом Франса выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону России в конфликте. По данным издания, аналогичные переговоры администрация Джо Байдена проводила и с Аргентиной, но президент страны все равно решил посетить Москву.