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Путин выступил против коллективного наказания в спорте
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Практика коллективного наказания в спорте за действия отдельных лиц недопустима, заявил глава российского государства Владимир Путин.
Путин написал статью «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для агентства «Синьхуа». Статья вышла в преддверии его визита в Пекин. Кроме того, на сайте Кремля опубликовано интервью Путина Медиакорпорации Китая.
В интервью Путин заявил, что Россия «выступает против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации». Он подчеркнул недопустимость «коллективного наказания» за «правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением». При этом Россия «решительно осуждает применение спортсменами запрещенных препаратов, выступает за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте», передает ТАСС.
В статье Путин пишет, что «в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям». По его словам, «это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии». Он подчеркнул, что спорт должен «объединять людей, дарить мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищать честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой», передает РИА «Новости».
Путин выразил уверенность, что богатый опыт Китая в «организации представительных международных состязаний» позволит провести Олимпиаду на самом высоком уровне. Президент не стал давать прогноз о количестве медалей, которые могут завоевать спортсмены из России, но заметил, что на этот раз получение наград будет зависеть не только от исхода борьбы, но и от эпидемической ситуации. Он отметил, что организаторы Игр в Пекине хорошо подготовились, создали условия для безопасного пребывания гостей Олимпиады.
Путин рассказал, что любит не только хоккей и горные лыжи, но и биатлон, фигурное катание, интересуется прыжками на лыжах с трамплина, но соревнования смотрит только по ТВ. Он пожелал участникам Олимпийских игр в Пекине успешных выступлений, а гостям Игр – хорошего настроения.
Президент сообщил, что решил с лидером Китая Си Цзиньпином организовать в 2022 и 2023 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта. Путин также сообщил, что с теплотой вспоминает свою поездку в Пекин в августе 2008 года на церемонию открытия летней Олимпиады.
Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Сейчас российские атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee). Запрет, введенный из-за допингового скандала, продлится до декабря. Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал петицию в поддержку российских спортсменов. Он призывает ВАДА и Международный олимпийский комитет разрешить им выступать под флагом России.
Кремль: Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«К переговорам заранее подготовлено совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, о глобальном устойчивом развитии. В этом совместном заявлении будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая и вопросы безопасности», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Ушаков добавил, что после переговоров запланирован обед двух глав государств в формате тет-а-тет. «Такой формат общения позволит максимально откровенно, доверительно обсудить наиболее важные международные и двусторонние проблемы и вопросы. Вечером в соответствии с программой наш президент примет участие в церемонии открытия 24-х зимних Олимпийских игр», – сказал он.
Также помощник президента отметил, что в делегацию, которая будет сопровождать Путина во время поездки в Пекин, войдут глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Роснефти Игорь Сечин, а также сам Ушаков.
«По прилете нашего президента в Пекин состоятся переговоры на высшем уровне. Нашего президента будет сопровождать делегация, в состав которой войдут Лавров, Чернышенко, как глава основной межправительственной комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Также Ушаков, Шульгинов, министр энергетики и Сечин», – сказал Ушаков, добавив, что без ограничений из-за коронавируса, российская делегация была бы представительнее – более 20 человек.
Ушаков подчеркнул, что в ходе визита планируется принять солидный пакет двусторонних документов, включая межправительственные, межведомственные и коммерческие. «Пока продолжается их согласование, список мы опубликуем по окончании переговоров. Могу сказать, что у нас где-то больше 15 договоров и соглашений в папке, которая готовится к этому визиту», – сказал он.
По словам помощника российского лидера, Китай поддерживает требование России о гарантиях безопасности. «Пекин поддерживает требования России о гарантиях в сфере безопасности, разделяет позицию о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другой страны, а региональная стабильность не может обеспечиваться за счет усиления военных альянсов», – заключил Ушаков.
Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине состоятся в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр. Встреча пройдет «где-то в середине дня по пекинскому времени».
В пятницу Китай анонсировал встречу Си Цзиньпина с Путиным.
В Кремле назвали три главных тезиса Путина по гарантиям безопасности
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НАТО обманула Москву, тезиса об «открытых дверях» нигде нет, а Украина может напасть на Россию – таковы три основных тезиса президента Владимира Путина по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что во время пресс-конференции премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая состоялась накануне, Путин поднял три важных тезиса по поводу политики НАТО, Украины и позиции России по данным вопросам, передает РИА «Новости».
«Первый посыл – это относительного того, что в свое время нас очень обманули, когда обещали не расширяться, потом расширились. Как президент образно сказал: по сути, нас просто кинули», – сказал представитель Кремля.
Во-вторых, стратегия национальной безопасности Украины напрямую исходит из применения силы для возвращения территорий, «и в этом случае, гипотетически в будущем, в обозримом или далеком будущем, мы можем столкнуться, когда член НАТО, Украина может напасть на Россию».
«Учитывая националистически настроенные элементы, причем не только внизу, но и наверху в руководстве, этого нельзя исключать. Тогда мы столкнемся с угрозой войны России и блока НАТО», – подчеркнул Песков.
Третьим моментом является тот факт, что тезис об «открытых дверях» нигде документально не зафиксирован: «В статье 10 устава говорится, что могут приниматься новые члены, но про «открытые двери» нигде не говорится. И это тоже очень важно всем помнить».
Ранее дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais.
Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.
В Кремле и МИД не стал комментировать публикацию.
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Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
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Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества.
«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится на официальном портале правовой информации.
Согласно другому указу, заместителем главы Россотрудничества также назначен Илья Баланин.
Также сообщается, что Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.
«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации.
По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом России в Республике Кабо-Верде может быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства.
Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с «изменившимися личными обстоятельствами». В МИД России это официально подтвердили.
Путин обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности России, сообщила пресс-служба Кремля.
«Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, отмечается, что «президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей. Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику «открытых дверей» альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности».
Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».
Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина и Джонсона
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоится сегодня вечером, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
«Сегодня на вечер намечен телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Джонсоном», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «лидеры еще раз пройдутся по самым ключевым вопросам европейской повестки дня. Это внутриукраинское урегулирование, с учетом вчерашнего визита Джонсона в Киев. И также, конечно, будет обсуждение наших комплексных предложений по предоставлению долгосрочных гарантий обеспечения безопасности России».
Ушаков уточнил, что эти две темы будут ключевыми. Кроме того, лидеры «затронут некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, которое сейчас находится на очень-очень низком уровне».
Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».
Сборная России по хоккею запросила отдельный борт в Пекин
Сборная России по хоккею запросила отдельный борт для вылета на Олимпиаду в Пекин, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России вылетает в Пекин в среду.
«Руководство сборной России по хоккею запросило отдельный борт для вылета в Пекин из-за опасений по коронавирусу, чтобы минимизировать риски заражения. Так снижаются риски заражения и для представителей других видов спорта, которые полетят на другом борту», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что представлять Россию на зимних Олимпийских играх в Пекине едут лучшие представители российского спорта в зимних дисциплинах.
Напомним, 26 января первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде.
Музыкант Сергей Жуков поддержал российских спортсменов на Олимпиаде
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Музыкант Сергей Жуков присоединился к кампании #wewillROCyou. Он высказался в поддержку олимпийцев и заявил новый символ кампании – снежок.
«Пусть вот этот снежок из всех трудностей и запретов летит куда подальше от наших ребят! Этой зимой все узнают, откуда мы! Устроим we will ROC you!», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Отмечается, что #wewillROCyou уже поддержали десятки лидеров общественного мнения.
В этот раз все началось с петиции, которую написал фигурист Алекей Ягудин. Одной из первых его поддержала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Документ так же подписали десятки других спортсменов (Лена Радионова, Вера Бирюкова, Аделина Сотникова, Юлия Костюшкина, Татьяна Волосожар, Руслан Нигматуллин).
Так же на петицию обратили внимание и блогеры. Они активно подписывают ее и призывают своих фолловеров это сделать. За петицию уже высказались Анна Калашникова, Мария Погребняк, Муха Биттуев, Руслан Баргаев, Саша
Лукьянова.
Сейчас петиция собрала уже более сорока тысяч подписей.
Напомним, 4 февраля стартует зимняя Олимпиада, на которой атлеты из России будут выступать без гимна, флага, символики и без названия страны. Вместо этого называться сборная будет ROC (Russian Olympic Committee). Именно из этой аббревиатуры и родилась кампания #wewillROCyou.
Журова назвала виды спорта, где Россия претендует на медали на Олимпиаде
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Коньки и лыжи приносят России больше всего медалей, а биатлонисты на последних соревнованиях показали себя в лучшей форме, поэтому именно от них стоит ждать новых побед на зимних Олимпийских играх в Китае, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
«Тот вид спорта, за который, наверное, всегда все болеют – хоккей. Может быть, результат нас не всегда устраивает, но, я думаю, больше всего болельщиков все-таки смотрят хоккейные матчи. А если наши ребята попадают в финал, то тут точно вся страна практически у телевизоров. Ведь хоккей не такая предсказуемая вещь, как какие-то другие виды спорта, потому что всегда все может пойти не так, как хочется, или наоборот», – говорит Журова.
Также она отмечает, что многим россиянам очень нравится смотреть фигурное катание, а успехи, которые наблюдали мы за последний год, очень воодушевляют. Кроме того, чемпионка подчеркивает, что в фигурном катании очень интересная программа, а сам просмотр этого вида спорта все время держит в напряжении, что привлекает.
«Вообще, когда выступают команды, например в коньках, лыжах или биатлоне, эстафеты – это всегда смотрится очень интересно. Биатлон, кстати, у нас тоже очень любят, поэтому многие тоже будут смотреть его, и я его рекомендую, потому что последние Кубки мира показывали нам, что наши ребята могут завоевывать медали. Поэтому, если и был какой-то период неудач, то, надеюсь, сейчас уже разговор все-таки идет о медалях», – считает собеседница.
Она подчеркивает, что несмотря на прошлый сезон, видно, что лыжи и коньки приносят больше всего медалей, поэтому если речь идет об общекомандном зачете, то за эти виды спорта нужно особенно активно болеть.
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
«Ну и есть необычные и интересные виды, в которых тоже стоит ждать медалей. Это и фристайл, и сноуборд, поэтому, я думаю, что там стоит поболеть. Ведь наша поддержка очень нужна спортсменам, равно как и санным видам спорта (бобслей, скелетон, сани). Единственное, в скелетоне у нас есть с коронавирусом проблемы – не все спортсмены доедут, но в целом там тоже любой поворот может закончиться победой или поражением. Как раз эти виды спорта даже интереснее смотреть по телевизору, потому что если смотреть живьем, то за эти доли секунды не всегда все понятно. А так – азарт, цифры постоянно меняются, напряжение», – заключила Журова.
Ранее СМИ сообщили, что в Китае начались первые соревнования 24-х зимних Олимпийских игр, которые открылись с программы матчей группового этапа турнира по керлингу в дабл-миксте.
Фигуристка из Грузии призналась в любви к России
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Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за сборную Грузии, призналась в любви к России.
19-летняя Губанова выступит на Олимпиаде в Пекине, которая начнется в пятницу.
«Впечатления невероятные, совершенно новое все для меня. Никогда не была на подобного уровня соревнованиях. Эмоции непередаваемые, ощущения нереальные! Это хорошо, что тут такая безопасность, каждого проверяют. Я считаю, что это очень хорошо. Арена очень красивая. Ощущения от соперниц из России? Как обычно (смеется). Так как я сама катаюсь в России и люблю свою родину. Конечно, присутствует волнение, это абсолютно нормально. Готовлюсь к празднику. Хочется медаль, конечно, но важно откатать свои программы чисто и показать максимум», – передает РИА «Новости» слова Губановой.
Напомним, в конце августа российская фигуристка Анастасия Губанова получила гражданство Грузии, она будет выступать за сборную этой страны. Всего же пятеро из девяти грузинских олимпийцев, которые выступят в Пекине на Зимних Играх, в прошлом имели гражданство России.
Депутат: Российским олимпийцам не угрожает продление запрета ВАДА
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Россия выполняет все требования Международного олимпийского комитета и ничто не мешает полноценному восстановлению в правах наших олимпийцев в срок, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Дмитрий Свищев. В интернете появилась петиция фигуриста Алексея Ягудина с просьбой разрешить спортсменам выступать под российским флагом уже сейчас.
«Я не вижу рисков продления запрета для наших спортсменов выступать под российским флагом. Россия сдержала все обещания, которые давала. Все пункты дорожной карты по восстановлению спортсменов в правах исполняются. На сегодняшний день к России нет претензий вообще», – говорит председатель думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Политик приветствовал петицию фигуриста Алексея Ягудина по поводу досрочной отмены запрета для российских спортсменов выступить на Олимпиаде в Пекине под национальным флагом. «Я не знаю ни одного гражданина России, который был бы за то, чтобы наши спортсмены не выступали под цветами национального флага и награждались не под гимн Российской Федерации. Но касательно действующего запрета есть решение суда и мы обязаны выполнять его», – подчеркнул Свищев.
На этой неделе российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал петицию на change.org в поддержку российских спортсменов. Он призывает ВАДА и Международный олимпийский комитет (МОК) разрешить им выступать под флагом России.
Сейчас российские атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee). Запрет, введенный из-за допингового скандала, продлится до декабря этого года.
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
В связи с петицией Ягудин вспомнил и хэштег #wewillROCyou, ставший популярным во время летней Олимпиады в Токио. Эту акцию особенно поддержали популярные музыканты и певцы, среди которых Тимати, DJ Smash, Дима Билан.
Петицию Ягудина уже поддержала его коллега Ирина Слуцкая и другие спортсмены и блогеры. В настоящий момент под ней подписались более 42 тыс. человек.
В Кремле не исключили вероятности посягательств Украины на Крым силой
В свете националистических настроений в Киеве нельзя исключать, что Украина в будущем может силой посягнуть на российский Крым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион Крым... Учитывая националистически настроенные элементы, причем не только внизу, но и наверху, в руководстве, этого нельзя исключать», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам Пескова, стратегия национальной безопасности Украины напрямую касается применения силы для возвращения территорий.
Ранее Верховная рада проголосовала за создание временной следственной комиссии (ВСК) по событиям, повлекшим потерю Крыма в 2014 году. За соответствующее постановление проголосовали 229 парламентариев при 226 необходимых.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Путин рассказал о русском мире
Русский мир огромен, а одной из его миссий является развитие и укрепление, что становится выгодным для всего мира, заявил президент Владимир Путин.
«Владыка Иларион применительно к православному миру сказал: «Не мы созидали, не нам разрушать». Конечно! Я могу сказать применительно ко всему русскому миру, который так же, как наша страна, является <…> и многоконфессиональным, и многонациональным, он такой многоликий русский мир, огромный – не мы его создавали, но наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира», – сказал президент на церемонии вручения госнаград в Кремле, передает РИА «Новости».
Напомним, 2 февраля в Кремле президент страны вручил государственные награды выдающимся деятелям. Был отмечен труд 20 россиян, добившихся заметных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и некоторых других областях.
ФБР призвало спортсменов отказаться от личных смартфонов на Олимпиаде
Спортсменам из США не рекомендуется пользоваться личными смартфонами на Олимпиаде в Пекине, так как есть угроза кибератак, заявило ФБР.
ФБР «предупреждает организации», связанные с проведением ОИ–2022, что «лица, осуществляющие свою деятельность в кибербпространстве, могут использовать широкий спектр киберактивности для подрыва этих мероприятий», передает ТАСС.
Бюро заявило, что существуют «потенциальные угрозы, связанных с мобильными приложениями, созданными ненадежными разработчиками». Подчеркивается, что их «загрузка и использование» может «увеличить возможность кражи личных данных или установки отслеживающих инструментов, вредоносного кода или ПО».
ФБР отмечает, что речь идет и о приложениях. «необходимых для участия» в Олимпиаде «или нахождения в стране». ФБР призвало спортсменов оставить личные смартфоны дома, а в Китае использовать «временный телефон». При этом ФБР признает, что сейчас нет сведений «о какой-либо конкретной киберугрозе для Олимпийских игр».
Напомним, в последние месяцы целью атак США, направленных против Китая, стала дискредитация Зимней Олимпиады в Пекине. Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля, а завершатся Игры 20 февраля.
Джонсон заявил Путину об озабоченности ситуацией с Украиной
В ходе телефонного разговора премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что глубоко озабочен ситуацией на украинской границе и «деятельностью России», рассказали в канцелярии премьера после беседы политиков.
«Премьер-министр выразил глубокую озабоченность нынешней враждебной деятельностью России на украинской границе. Он подчеркнул необходимость найти путь вперед, который уважал бы как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону. Премьер-министр подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины было бы трагическим просчетом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Также Джонсон напомнил, что, согласно политике открытых дверей НАТО, европейские страны могут стремиться к членству в альянсе, что относится и к Украине. Лидеры согласились с тем, что обострение ни в чьих интересах.
Напомним, в среду состоялся телефонный разговор Путина и Джонсона, в ходе которого они обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности России.
Накануне британские премьер посетил Киев, где обсудил с президентом Владимиром Зеленским вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
Стало известно о попытке постпреда США отговорить генсека ООН от поездки на Олимпиаду
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд просила генсека организации Антониу Гутерреша отказаться от поездки в Пекин на Олимпийские игры, сообщили источники в ООН.
«Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в частном порядке отговаривала генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша от присутствия на Олимпийских играх в Пекине», – передает издание Foreign Policy со ссылкой на источники.
Отмечается, что когда генсек ООН дал понять, что все-таки поедет на Олимпиаду, то она попросила хотя бы выразить озабоченность ситуацией с правами человека в Китае, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение американского СМИ.
Гутерреш планирует явиться в Пекин 4 февраля. Представитель генсека заявил, что Гутерреш «считает Олимпийские игры важным выражением единства, взаимного уважения и сотрудничества между различными культурами, религиями и этническими группами». Отметив мнение генерального секретаря по поводу соблюдения прав человека.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США. Австралия присоединилась к бойкоту. Аналогичное решение приняла Канада.
Между тем в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китайская сторона отметила, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии».
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.