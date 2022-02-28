Политолог: Любые договоренности с Украиной могут похоронить кураторы Зеленского из США

В ходе первого дня переговоров Москва и Киев пытались найти точки соприкосновения. Одной из них может стать прекращение огня. И хотя нам и украинцам оно нужно для разных целей, само наличие такой точки соприкосновения не так уж и плохо, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя первый раунд российско-украинских переговоров, состоявшийся в Белоруссии.

«Это была абсолютно адекватная встреча сторон, которым нужно было «пристреляться» – обменяться своими исходными позициями. Это нормальная дипломатическая практика, когда сперва на стол выкладываются «хотелки» обеих сторон, а потом их постепенно пытаются свести к общему знаменателю», – пояснил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт напомнил, что еще до переговоров Москва потребовала денацификации, демилитаризации, признания Крыма и прекращения огня. Киев в ответ требовал полного вывода российских войск с украинской территории и тоже прекращения огня. «Последний пункт, вероятно, и стал общей точкой, которую стороны сумели найти, – сказал собеседник. – Правда, нам и украинцам прекращение огня нужно для диаметрально противоположных вещей. Но само наличие хотя бы одной точки соприкосновения для начала – уже не так плохо».

Политолог обратил внимание на то, что Киев в последние дни явно оттягивал переговоры, причем под разными поводами – например, меняя место встречи. «Разговор все не начинался, поскольку Киев ждал сигнала от западных партнеров, а также, очевидно, на ходу менял тактику своих действий против российской армии. Украинские власти хотели выиграть время для национальных батальонов, чтобы те успели вернуться с линии фронта в крупные города и создали бы там живой щит из мирных жителей», – предположил политолог.

«Сейчас главное – не останавливать нашу армию, как мы это сделали после того, как украинцы первый раз брякнули, что, мол, готовы к переговорам. Теперь им на это не стоит рассчитывать», – считает эксперт. Что касается дальнейших перспектив переговоров, то их омрачает сам статус президента Украины, добавил политолог. «Владимир Зеленский не может быть субъектом переговоров, хотя он и дал мандат своей делегации. Другими словами, все, о чем нашим делегациям удастся договориться, может быть тут же похоронено кураторами Зеленского из США», – опасается эксперт.

«Все же видели: Зеленский сначала сообщил, что хочет переговоров, а после вдруг пропал. Вероятно, ему пришлось уйти в тень, в астрал, принять наркотики – или что там еще он делает. Скорее всего, такие перемены в его поведении вызваны тем, что американские хозяева Зеленского были очень злы на его инициативу о диалоге с Москвой», – допустил Данилин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Белоруссии, в Гомельской области состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой было прекращение огня, которая получит дальнейшую «практику развития» на втором раунде переговоров, если они состоятся, передает РИА «Новости».

«Россия и Украина договорились продолжить переговорный процесс, встреча состоится в ближайшие дни. На переговорах делегаций России и Украины найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции», – заявил глава нашей делегации, помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, каждая из делегаций до второго раунда проконсультируется с руководством своей страны, а следующий раунд пройдет на польско-белорусской границе.

Главный итог переговоров заключается в том, что стороны слышат друг друга, добавил член российской делегации, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. «Теперь нужно проконсультироваться в Москве и в Киеве», – цитирует его РИА «Новости». По мнению депутата, «формат состоялся».