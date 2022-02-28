Москва выразила сожаление в связи с поздним началом переговоров с Киевом

Российская сторона сожалеет, что переговоры с украинской стороной не начались раньше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Единственное, мы весьма сожалеем, что эти переговоры не начались сутки назад, а возможность такая была. Вы знаете, что наша делегация там давно ждет, в Белоруссии», – цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что переговоры могли начаться и ночью, российская делегация была к ним готова «и в 12 ночи, и в час, и в два ночи».

«Но оппоненты прилетели только сейчас. Будем надеяться, что в эти минуты начинаются эти переговоры», – добавил он.

Песков отметил, что не нужно анонсировать запросные позиции российской стороны на переговорах с украинской.

«Все-таки переговоры эти должны идти, скажем так, в тишине», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее в Минске объявили, что переговоры между делегациями России и Украины состоятся в Гомельской области Белоруссии. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место.

Также в Белоруссию утром в понедельник въехала украинская делегация.

Белорусский политолог Юрий Воскресенский отмечал, что представители Киева боятся ехать на переговоры с делегацией России по прямой дороге через Гомель из-за опасений за свою жизнь. По его словам, они решили попасть в Белоруссию через Польшу.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский лишь за 10 минут до конца ожидания российской делегации подтвердил участие Украины в переговорах.