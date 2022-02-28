Мединский назвал время переговоров с Украиной

Переговоры российской и украинской сторон в Белоруссии начнутся ориентировочно в 12.00 в понедельник, сообщил глава российской делегации и помощник президента России Владимир Мединский.

«Только сейчас мы получили информацию, что они прибудут где-то через час, соответственно мы в 12.00 сядем за стол переговоров», – цитирует Мединского РИА «Новости».

Он добавил, что не может раскрывать состав украинской делегации до того момента, пока они не сядут за стол переговоров.

«Не спали всю ночь, но, к сожалению, у них очень сложная логистика», – сказал Мединский, говоря о делегации России.

Он уточнил, что место переговоров расположено рядом с границей Украины, оно согласовано с Киевом.

Ранее в Минске объявили, что переговоры между делегациями России и Украины состоятся в Гомельской области Белоруссии. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место.

Также в Белоруссию утром в понедельник въехала украинская делегация.

Белорусский политолог Юрий Воскресенский отмечал, что представители Киева боятся ехать на переговоры с делегацией России по прямой дороге через Гомель из-за опасений за свою жизнь. По его словам, они решили попасть в Белоруссию через Польшу.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский лишь за 10 минут до конца ожидания российской делегации подтвердил участие Украины в переговорах.