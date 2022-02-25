Украинские войска обстреляли поселок Зайцево в ДНР из тяжелого вооружения

Герой России Бочаров обратился к согражданам на фоне ситуации в Донбассе

Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров выступил со специальным обращением к соотечественникам, в котором призвал россиян поддержать президента Владимира Путина и «донбасских соотечественников».

Бочаров указал, что «30 лет западные политики не только продвигали расширение военной инфраструктуры НАТО на восток, но и использовали для разрушения исторического единства России и Украины самые безудержные в своей русофобии политические силы – не просто националистов, а откровенных нацистов, бандеровцев», говорится в сообщении в Telegram-канале Общественной палаты.

«Все это делалось цинично, расчетливо, бесцеремонно, иногда и с издевкой, а конечная цель всего этого – разрушить славянское братство народов России и Украины, навсегда разорвать связи наших стран, переписать историю, оболгать подвиги наших предков», – подчеркнул он.

По его словам, любые страны в такой игре «мирового гегемона» – США «выступают лишь инструментом, пешкой, а цена этой политики никого на Западе не волнует».

«Именно так было с Украиной, когда закрывались глаза на откровенные преступления нацистов, на разграбление страны олигархами, не вопиющую незаконность государственного переворота 2014 года, подавление всякого инакомыслия и политической оппозиции», – указал Герой России.

Он призвал россиян поддержать президента России Владимира Путина и «донбасских соотечественников» в решении «защитить их свободный выбор, выбор крымчан и севастопольцев, защитить святую память о жертвах нашего единого народа, принесенных во имя победы над нацизмом в Великой Отечественной войне, запрет на которую фактически был установлен властями Украины».

«Призыв совести и справедливости – наказать виновных в пытках и других ужасных преступлениях, подобных тем, что весь мир видел в одесском Доме профсоюзов, виновных в многолетних обстрелах мирного населения Донецкой и Луганской республик, в поощрении фашизма, в геноциде собственного народа», – добавил он.

Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Максим Григорьев заявил, что «на протяжении всех этих восьми лет после 2014 года мои коллеги и по Общественной палате, и сотрудники Фонда исследования проблем демократии вели активную общественную работу, связанную с защитой прав человека на территории Украины, а в особенности прав наших соотечественников».

«Наша группа в Киеве вела мониторинг незаконного вооруженного переворота на Украине, в том числе фиксировали тактику действия боевиков в ходе незаконного вооруженного переворота, описывали действия западных стран и средств массовой информации по его поддержке (...) После разразившейся гражданской войны на Украине мы проводили многочисленные расследования и документировали как нарушения Минского соглашения, так и масштабные нарушения прав человека, которые происходили на Украине. Мы отслеживали обстрелы, которые, в нарушение Минского соглашения, осуществляли Вооруженные силы Украины. В ходе этой работы как я сам, так и мои коллеги с Донбасса неоднократно попадали под обстрелы», – указал он.

Кроме того, отдельно занимались «расследованиями пыток, которые системно использовались ВСУ, СБУ и другими силовыми ведомствами»: «Прямо во время обмена пленных с украинской стороной на Донбассе я беседовал с жертвами этих пыток – то, что они рассказывали, было ужасно. Подготовленные Общественной палатой и Фондом исследования проблем демократии доклады, а также их обсуждение, организованное нами на площадках ООН и ОБСЕ, стало значительным вкладом в то, что факты пыток были признаны на уровне ООН».

«Все эти восемь лет мы занимались документированием нарушений прав человека украинским режимом - это и военные преступления, и убийства, и репрессии против инакомыслящих, не укладывающееся ни в какие рамки закона уничтожение пророссийских политических сил. Мы расследовали события, связанные с трагедией в Одессе, когда украинские нацисты заживо сожгли людей в Доме профсоюзов», – подчеркнул он.

Отдельно, по его словам, в Общественной палате «занимались тематикой нарушения свободы слова на Украине и гонений, которыми подвергалась Русская православная церковь, изучали ситуацию с неонацизмом на Украине».

«Происходящее сейчас, включая денацификацию Украины, исторически необходимый выбор, и мы со стороны Общественной палаты все эти восемь лет делали все, чтобы защитить соотечественников, подготовить объективные материалы, которые позволят наказать виновных в нарушениях прав человека», – заключил Григорьев.