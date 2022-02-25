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Украинские войска обстреляли поселок Зайцево в ДНР из тяжелого вооружения
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Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (Южное) в ДНР, применив тяжелое вооружение, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.55 – н.п. Зайцево (северное) – н.п. Зайцево (южное), выпущено 7 мин калибром 120 мм», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.
Ранее в пятницу житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр. Как сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские силовики за семь минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, используя тяжелое вооружение.
Очевидцы показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине
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Местные жители ряда городов на границе России с Украиной показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине.
Очевидцы публикуют видео взрывов в городах на российско-украинской границе. На кадрах видны обломки возле части ПВО в районе мариупольского аэропорта после ракетного удара.
Еще один очевидец показал последствия удара по аэродрому Кульбакино под Николаевом. На видео показаны столб черного дыма, а также слышны взрывы.
Также в соцсетях опубликованы кадры удара по территории аэропорта в украинском Ивано-Франковске. Прогремел взрыв, после чего здание горюче-смазочных материалов аэропорта загорелось.
Ранее в ДНР сообщили об уничтожении штаба операции объединенных сил Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление. В ДНР также заявили о блокировании Мариуполя подразделением «Азова».
В «Ла Скала» поставили ультиматум Валерию Гергиеву из-за Украины
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Миланский театр «Ла Скала» потребовал от российского дирижера Валерия Гергиева призвать к мирному разрешению ситуации вокруг Украины, иначе грозит отстранить его от выступлений с оперой «Пиковая дама», которая идет на сцене с 5 по 13 марта, сообщило в четверг АНСА.
«В «Ла Скала» у нас идет «Пиковая дама», которой дирижирует Валерий Гергиев, человек, не скрывающий свою близость президенту России Владимиру Путину, и мы считаем, что он должен четко определить свою позицию и выступить против вторжения [на Украину], иначе нам придется прекратить сотрудничество», – приводит АНСА слова мэра Милана Джузеппе Салы, передает ТАСС.
Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев на протяжении уже многих лет является постоянным приглашенным дирижером «Ла Скала». Недавно его выступления с оркестром Мариинки были перенесены из-за его заражения коронавирусом.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.
Советник главы ЛНР: Основные силы ВСУ на линии соприкосновения сейчас стремительно тают
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«Я сильно сомневаюсь, что Киев сможет быстро создать эффективное ополчение. Это будут сырые формирования, пушечное мясо», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.
«При этом нельзя сказать, что никто из простых украинцев на это не пойдет. Во-первых, есть определенная категория радикально настроенных реваншистов. Во-вторых, атошники – ветераны антитеррористических операций (АТО, ныне называются «Операции объединенных сил» (ООС)). Им хорошо промыли мозги по части нацизма, у них есть боевые навыки, и это опасно», – считает представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, советник главы ЛНР Родион Мирошник.
По его мнению, в случае принятия закона о всеобщей мобилизации будут дополнительные жертвы и разрушения. «Основные силы ВСУ сейчас на линии соприкосновения, и они стремительно тают. Украинское руководство может бросить неподготовленных граждан на фронт, поскольку других войск у них уже не будет», – предупредил собеседник.
«В настоящее время в Донбассе подразделения украинской армии воюют прямо из жилых домов, прикрываясь мирным населением. Когда, к примеру, танк ставится за обыкновенный дом и ведет обстрел, или гаубица стоит в чьем-то огороде и стреляет, это напрямую подставляет гражданских. Украина пренебрегает этими нормами и, на мой взгляд, будет продолжать придерживаться такой тактики», – заключил Мирошник.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации. Это следует из базы данных украинского парламента, согласно которой документ «передан на рассмотрение руководству парламента». Примечательно, что собственно текст законопроекта отсутствует.
Напомним, в ночь на четверг, 24 февраля, по приказу президента России Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины. На Украине ввели военное положение. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. Газета ВЗГЛЯД писала, какие варианты ответа на действия России обсуждались на Западе и какие из них в итоге будут использованы.
ФСБ: Украинские пограничники прекратили охрану границы с Россией
По состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на границе с Россией, сообщает ЦОС ФСБ России.
В ФСБ сообщили, что «украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе, по состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе», передает ТАСС.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения.
В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Минобороны России: Украинские пограничники не оказали сопротивления
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Пограничники Украине не оказали сопротивления российским подразделениям, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что «военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали», передает РИА «Новости».
«Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», – добавил он.
Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации.
При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.
Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бои идут по всей линии соприкосновения.
В Министерстве обороны подчеркнули, что высокоточное оружие поражает только военные цели, поэтому Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Эксперт назвал высокоточное оружие главным фактором операции на Украине
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В ходе операции на Украине ВС РФ задействует сухопутные силы по-минимуму, основные задачи будут решены с помощью ракет «Калибр». Наши солдаты-срочники в массовом порядке вряд ли появятся на Украине. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием и только по военным целям.
В наше время произошла трансформация военных конфликтов, поясняет член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартош. «Уже не создаются группировки сухопутных сил, танковые группировки, мотопехота, как это было во времена Второй мировой войны и даже в относительно недавних конфликтах. Военные действия сейчас начинаются с ракетно-бомбовых ударов по узлам связи, командным пунктам, складам оружия и боеприпасов, коммуникациям, аэродромам. При при этом российская армия применяет высокоточное оружие новейших образцов», – предполагает Бартош. По его словам, в миротворческой операции на Украине наша армия может применить крылатые ракеты класса «земля-земля», например, системы «Калибр».
«Позднее, возможно, будет активно использоваться и авиация. Но она может быть применена только при условии подавления украинской системы ПВО в зоне возможных боевых действий. Уже появилось сообщение о том, что украинская система ПВО подавлена. Но к этой информации все же нужно очень осторожно относиться», – уточняет военный эксперт.
«Кроме того, сегодня при ведении боев активно вводятся в действие силы специальных операций, используются диверсионно-разведывательные группы. Таких операций, где, как в советских фильмах о войне, за танками бежит пехота с автоматами, уже не планируется. Направлять срочников на такой сложный конфликт наше командование, думаю, не будет. Скорее всего, наш контингент будет состоять из частей, сформированные на контрактной основе», – говорит Бартош.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства.
Вскоре Воздушно-космические силы России нанесли ракетно-бомбовые удары по объектам украинской военной инфраструктуры. В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя. ВКС также нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском.
Всего в результате ударов российских военных перестали функционировать 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, сообщает «Лента.ру». В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
Минобороны сообщило о четырех сбитых «Байрактарах» в ходе операции на Украине
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В ходе проведения военной спецоперации на Украине были сбиты четыре ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2» и боевой вертолет, сообщило Минобороны России.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее удар по местам базирования беспилотников «Байрактар» был нанесен в Донбассе на территории, контролируемой Киевом. Также сообщается, что два беспилотника «Байрактар» сбиты под городом Счастье.
Таким образом, украинские ВС потеряли уже шесть «Байрактаров».
Народная милиция Луганской народной республики заявила, что два Су-24 Вооруженных сил Украины сбиты в районе населенных пунктов Смелое и Степовое недалеко от Луганска.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.
Шойгу распорядился относиться с уважением к украинским военнослужащим
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Глава Минобороны Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений с уважением относиться к украинским военным, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что Шойгу «дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим», передает ТАСС.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Подчеркивается, что «военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением». В связи с этим министр распорядился создать специальные коридоры для безопасного выхода украинских военнослужащих, сложивших оружие.
Конашенков также указал, что сопротивление оказывают в основном «вооруженные отряды националистов», а украинские военные «договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции».
Ранее он сообщил, что в ходе боевых действий 14 украинских военнослужащих сдались, «после взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления все они будут отпущены к своим семьям».
В Кремле оценили перспективу личных санкций против Путина
Кремль негативно относится к предложению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ввести санкции против президента России Владимира Путина и российского правительства, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на вопрос ТАСС о том, как в Кремле относятся к заявлению премьера Нидерландов о том, что в ЕС должны ввести личные санкции против Путина и правительства России: «Негативно».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Он также заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом»: «Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что новые санкции в отношении Москвы из-за начала спецоперации по демилитаризации Украины будут приняты Евросоюзом 24 февраля.
Войска Украины за семь минут обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские силовики за семь минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, используя тяжелое вооружение, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 08.30 до 08.37 в направлении населенных пунктов Васильевка, Широкая Балка и Саханка, выпущены мины калибром 82 и 120 мм, 150 выстрелов из БМП-1, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр.
Британия предложила убежище Зеленскому
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Великобритания будет готова оказать всю необходимую поддержку и предоставить убежище членам правительства Украины и его главе Владимиру Зеленскому в случае, если они решат покинуть территорию страны, заявил в четверг премьер-министр страны Борис Джонсон.
«Конечно, мы готовы оказать всю возможную поддержку – логистическую и иную. Британия всегда так поступала в отношении правительств в изгнании. Сегодня утром я как раз говорил президенту Зеленскому, что ему и его кабинету может понадобиться безопасное убежище», – цитирует ТАСС Джонсона.
Так он ответил на вопрос о том, сможет ли в Великобритании работать украинское правительство в изгнании, если украинские войска «окажутся разбиты» в противостоянии с Россией.
До этого в Британии решили ограничить размер вкладов россиян в британских банках, а также заморозили все активы ВТБ в стране.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Ранее газета ВЗГЛЯД предположила, какие варианты ответа на действия России обсуждались на Западе, какие из них в итоге будут использованы и какими будут последствия.
Полиция и СБУ по Донецкой области начали подготовку к эвакуации
Главное управление полиции и СБУ по Донецкой области готовятся к эвакуации, вывозят документы и оружие, сообщил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Представители Главного управления национальной полиции и СБУ по Донецкой области готовятся к эвакуации, спешным порядком вывозятся документы, оружие и ценное имущество. Проведение эвакуационных мероприятий отмечается также в Донецкой областной военно-гражданской администрации», – передает его слова ТАСС.
Он добавил, что с начала суток из-за обстрелов украинских войск погиб один мирный житель ДНР, восемь получили ранения.
По словам Басурина, с начала суток ВСУ более 50 раз открывали огонь по ДНР из крупнокалиберной артиллерии и минометов. Всего было выпущено более 300 снарядов. Он заявил, что артиллерия ВСУ целенаправленно бьет по жилым кварталам населенных пунктов ДНР.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.
Лукашенко предложил Москве и Киеву переговоры в Минске
Белорусский президент Александр Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в белорусской столице.
«Возможно, и это вполне реально, остановить этот конфликт, решить все вопросы. Может быть, они меня услышат. Мы не будем здесь [на переговорах в Минске] посредниками, нам не надо никакое посредничество: эта война уже у нас», – цитирует Лукашенко БелТА.
Он добавил, что для недопущения кровопролития и остановки эскалации важно сесть за стол переговоров.
«Но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе. Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое – демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы», – подчеркнул Лукашенко.
Ранее Лукашенко в четверг начал оперативное совещание с военными. По его словам, белорусские вооруженные силы не задействованы в спецоперации России на территории Украины. Также он заявил, что военное руководство Украины было предупреждено о возможности боевых действий.
Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Герой России Бочаров обратился к согражданам на фоне ситуации в Донбассе
Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров выступил со специальным обращением к соотечественникам, в котором призвал россиян поддержать президента Владимира Путина и «донбасских соотечественников».
Бочаров указал, что «30 лет западные политики не только продвигали расширение военной инфраструктуры НАТО на восток, но и использовали для разрушения исторического единства России и Украины самые безудержные в своей русофобии политические силы – не просто националистов, а откровенных нацистов, бандеровцев», говорится в сообщении в Telegram-канале Общественной палаты.
«Все это делалось цинично, расчетливо, бесцеремонно, иногда и с издевкой, а конечная цель всего этого – разрушить славянское братство народов России и Украины, навсегда разорвать связи наших стран, переписать историю, оболгать подвиги наших предков», – подчеркнул он.
По его словам, любые страны в такой игре «мирового гегемона» – США «выступают лишь инструментом, пешкой, а цена этой политики никого на Западе не волнует».
«Именно так было с Украиной, когда закрывались глаза на откровенные преступления нацистов, на разграбление страны олигархами, не вопиющую незаконность государственного переворота 2014 года, подавление всякого инакомыслия и политической оппозиции», – указал Герой России.
Он призвал россиян поддержать президента России Владимира Путина и «донбасских соотечественников» в решении «защитить их свободный выбор, выбор крымчан и севастопольцев, защитить святую память о жертвах нашего единого народа, принесенных во имя победы над нацизмом в Великой Отечественной войне, запрет на которую фактически был установлен властями Украины».
«Призыв совести и справедливости – наказать виновных в пытках и других ужасных преступлениях, подобных тем, что весь мир видел в одесском Доме профсоюзов, виновных в многолетних обстрелах мирного населения Донецкой и Луганской республик, в поощрении фашизма, в геноциде собственного народа», – добавил он.
Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Максим Григорьев заявил, что «на протяжении всех этих восьми лет после 2014 года мои коллеги и по Общественной палате, и сотрудники Фонда исследования проблем демократии вели активную общественную работу, связанную с защитой прав человека на территории Украины, а в особенности прав наших соотечественников».
«Наша группа в Киеве вела мониторинг незаконного вооруженного переворота на Украине, в том числе фиксировали тактику действия боевиков в ходе незаконного вооруженного переворота, описывали действия западных стран и средств массовой информации по его поддержке (...) После разразившейся гражданской войны на Украине мы проводили многочисленные расследования и документировали как нарушения Минского соглашения, так и масштабные нарушения прав человека, которые происходили на Украине. Мы отслеживали обстрелы, которые, в нарушение Минского соглашения, осуществляли Вооруженные силы Украины. В ходе этой работы как я сам, так и мои коллеги с Донбасса неоднократно попадали под обстрелы», – указал он.
Кроме того, отдельно занимались «расследованиями пыток, которые системно использовались ВСУ, СБУ и другими силовыми ведомствами»: «Прямо во время обмена пленных с украинской стороной на Донбассе я беседовал с жертвами этих пыток – то, что они рассказывали, было ужасно. Подготовленные Общественной палатой и Фондом исследования проблем демократии доклады, а также их обсуждение, организованное нами на площадках ООН и ОБСЕ, стало значительным вкладом в то, что факты пыток были признаны на уровне ООН».
«Все эти восемь лет мы занимались документированием нарушений прав человека украинским режимом - это и военные преступления, и убийства, и репрессии против инакомыслящих, не укладывающееся ни в какие рамки закона уничтожение пророссийских политических сил. Мы расследовали события, связанные с трагедией в Одессе, когда украинские нацисты заживо сожгли людей в Доме профсоюзов», – подчеркнул он.
Отдельно, по его словам, в Общественной палате «занимались тематикой нарушения свободы слова на Украине и гонений, которыми подвергалась Русская православная церковь, изучали ситуацию с неонацизмом на Украине».
«Происходящее сейчас, включая денацификацию Украины, исторически необходимый выбор, и мы со стороны Общественной палаты все эти восемь лет делали все, чтобы защитить соотечественников, подготовить объективные материалы, которые позволят наказать виновных в нарушениях прав человека», – заключил Григорьев.
В МИДе заявили об отказе США от обсуждения гарантий безопасности
США уведомили Россию, что не намерены заниматься переговорным процессом по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы делали все, чтобы были переговоры. Вчера эти переговоры закрыли американцы, отказавшись от дальнейших обсуждений по дипломатическим каналам и вопросов глобальной безопасности, и ситуации вокруг Украины», – сказала Захарова в эфире Первого канала.
По ее словам, на четверг были запланированы переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Но за несколько часов до вылета, Блинкен официально уведомил по дипканалам, что США больше не намерены заниматься переговорным процессом по обозначенной проблематике.
Захарова также напомнила, что от запланированной на 25 февраля встречи глав МИД России и Франции в Париже отказалась французская сторона.
«МИД Франции устами своих представителей отказался от этой встречи, которую они не просто инициировали, а навязывали нам. Нам не надо навязывать, не надо нас уговаривать. Нам предложили – мы согласились. Они просто были очень настойчивы в публичном освещении своих усилий, но они отказались. Они сами закрыли эту дверь», – отметила официальный представитель российского МИДа.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в данный момент не видит смысла «двигаться вперед» со встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым. Блинкен утверждает, что Россия пытается подчинить Украину или восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО. Администрация США полагает, что Москва якобы «начала разрывать» Будапештский меморандум еще в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма с Россией.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.