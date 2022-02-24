Байден: Войска США не будут воевать с Россией на Украине

Войска США не будут воевать с Россией на Украине, заявил американский президент Джо Байден в телеобращении, посвященном ситуации вокруг Украины.

Байден заявил, что «наши силы не будут вовлечены в конфликт с Россией на Украине, наши силы направляются в Европу не воевать на Украине, а защищать союзников НАТО и поддержать наших союзников на восточном фланге», передает РИА «Новости».

«США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Нет сомнений в том, что каждый союзник по НАТО будет выполнять свои обязательства в рамках статьи 5 (Вашингтонского договора о коллективной обороне)», – подчеркнул американский лидер.

Он заявил, что Россия начала военную операцию в ответ на обращение Донбасса без оснований, «без повода, оправдания и необходимости (этому)», это, на его взгляд, «преднамеренная атака», передает ТАСС.

Американский лидер также заявил, что не планирует говорить с президентом России Владимиром Путиным.

«Он (президент России Владимир Путин) отверг каждое усилие доброй воли, которое предпринимали США и союзники, чтобы ответить на наши общие обеспокоенности в сфере безопасности через диалог, чтобы избежать ненужного конфликта и страдания людей», – добавил Байден.

Также, по его словам, Североатлантический альянс на саммите в пятницу рассмотрит все вопросы дальнейшего укрепления своей деятельности.

«Я буду там (...), чтобы подтвердить нашу солидарность и выработать дальнейшие шаги, которые мы сделаем для того, чтобы еще сильнее укрепить все стороны нашего альянса НАТО», – сказал он.

Ранее Байден заявил, что Россия отвергла предложения о диалоге по безопасности в Европе. Также он согласовал с главами G7 «разрушительных» санкций против России.

Напомним, президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.