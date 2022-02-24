Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию на Украине

Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию в ходе операции по демилитаризации Украины, летчик жив, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Конашенков заявил, что «в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25, летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части», передает РИА «Новости».

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Он не уточнил, где именно произошло ЧП.

Сообщается, что силы ДНР к Волновахе продвинулись «на глубину до 7 километров». В ходе боевых действий 14 украинских военнослужащих сдались, «после взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления все они будут отпущены к своим семьям».

Военные ЛНР в районе Степового, «несмотря на ожесточенное сопротивление националистических батальонов», продвинулась еще на один километр.

Кроме того, «в результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 74 военных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций комплексов С-300 и «БУК»-М1», сбит боевой вертолет и четыре беспилотника «Байрактар».

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.