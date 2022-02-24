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24 февраля, четверг | Последнее обновление — 17:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию на Украине
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Давайте будем честными, все те, кто «больше никогда», хотят сейчас только, чтобы не стреляли русские. А надо бы, чтобы не стрелял никто. Поэтому русские вынуждены стрелять.
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Я только молюсь за то, чтобы люди ни с какой стороны не пострадали. На Украине для меня нет ни наших, ни не наших. Все свои.
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Разве можно всерьез говорить о «мирной невинной Украине», на которую «вероломно напали», когда власть этой страны восемь лет разжигала милитаристский психоз и восемь лет продолжала убивать мирных людей, прикрываясь лицемерными западными политиками.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию на Украине
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Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию в ходе операции по демилитаризации Украины, летчик жив, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что «в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25, летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части», передает РИА «Новости».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Он не уточнил, где именно произошло ЧП.
Сообщается, что силы ДНР к Волновахе продвинулись «на глубину до 7 километров». В ходе боевых действий 14 украинских военнослужащих сдались, «после взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления все они будут отпущены к своим семьям».
Военные ЛНР в районе Степового, «несмотря на ожесточенное сопротивление националистических батальонов», продвинулась еще на один километр.
Кроме того, «в результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 74 военных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций комплексов С-300 и «БУК»-М1», сбит боевой вертолет и четыре беспилотника «Байрактар».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Кремль назвал максимальную цель спецоперации на Украине
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Денацификация предполагает, что в идеале нужно освободить Украину от нацистов, разъяснил термин журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов. От пронацистски настроенных людей и идеологии», – сказал он в ответ на вопрос, как понимать заявления о необходимости «денацификации» страны, передает ТАСС.
Кроме того, он добавил, что демилитаризация Украины, являющаяся одной из целей специальной военной операции России, предполагает нейтрализацию наращенного Киевом с зарубежной помощью военного потенциала.
«Безусловно, это означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран», – ответил он на вопрос, что понимается под целью демилитаризации Украины.
На просьбу журналистов уточнить, означает ли это ликвидацию Вооруженных сил Украины, Песков заметил: «Я ответил уже вам на этот вопрос».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Самолет ВСУ упал в Киевской области
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Самолет Вооруженных сил Украины рухнул в Киевской области, сообщили в Государственной службе республики по чрезвычайным ситуациям.
В ходе происшествия погибло пять человек, заявили в ГСЧС Украины. Детали произошедшего на данный момент уточняются. Известно, что самолет упал между населенными пунктами Жуковка и Триполье. Однако вскоре после публикации ГСЧС удалило пост, передает Федеральное агентство новостей.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Российские гражданские суда подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море
Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море, есть раненые, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
В ведомстве сообщили, что в 11.00 «в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины», передает ТАСС.
«Огонь велся со стороны города Мариуполя. В результате обстрела нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту вспыхнул пожар. Один из членов команды получил тяжелое ранение», – говорится в сообщении.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Минобороны России: Украинские пограничники не оказали сопротивления
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Пограничники Украине не оказали сопротивления российским подразделениям, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что «военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали», передает РИА «Новости».
«Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», – добавил он.
Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации.
При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.
Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бои идут по всей линии соприкосновения.
В Министерстве обороны подчеркнули, что высокоточное оружие поражает только военные цели, поэтому Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
ФСБ: Украинские пограничники прекратили охрану границы с Россией
По состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на границе с Россией, сообщает ЦОС ФСБ России.
В ФСБ сообщили, что «украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе, по состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе», передает ТАСС.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения.
В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Украинский таксист рассказал об очереди желающих уехать из Харькова в Крым за 300 долларов
Таксист рассказал, как перевозят людей из Харькова в Крым, каким образом объезжают обстреливаемые районы. По его словам, поездка стоит 300 долларов.
«Сейчас основной поток людей выезжает из Харькова. Проехать можно. Есть обходные пути. Естественно, заранее обговариваем с нашими людьми маршрут, нам сигнализируют, как объехать горячие дороги, где нет перестрелок. Средняя стоимость проезда 300 долларов от Харькова до Крыма. Но и расстояния приличные – порядка 700 км», – рассказал таксист Николай «Московскому комсомольцу».
По его словам, желающих уехать из Харькова очень много.
«Складывается впечатление, что весь Харьков готов покинуть город. Мы не успеваем оформлять заявки. У нас уже очередь. Все забронировано на несколько дней вперед. Люди плачут, умоляют их забрать. Как подтверждение тому, что у них все очень плохо, скидывают видео и фото, как обстреливают их районы. В Сети такого не покажут, что они снимают. У нас микроавтобусы, каждый вмещает по 12 человек. Мы в нарушении всех правил берем больше людей», – добавил он.
Также он рассказал, что по дороге «тормозят, но редко. Машины с беженцами сразу пропускают. Даже если людей в автомобиле набилось больше положенного, на это закрывают глаза. Пока еще никого из моих коллег не оштрафовали».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Советник главы ЛНР: Основные силы ВСУ на линии соприкосновения сейчас стремительно тают
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«Я сильно сомневаюсь, что Киев сможет быстро создать эффективное ополчение. Это будут сырые формирования, пушечное мясо», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.
«При этом нельзя сказать, что никто из простых украинцев на это не пойдет. Во-первых, есть определенная категория радикально настроенных реваншистов. Во-вторых, атошники – ветераны антитеррористических операций (АТО, ныне называются «Операции объединенных сил» (ООС)). Им хорошо промыли мозги по части нацизма, у них есть боевые навыки, и это опасно», – считает представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, советник главы ЛНР Родион Мирошник.
По его мнению, в случае принятия закона о всеобщей мобилизации будут дополнительные жертвы и разрушения. «Основные силы ВСУ сейчас на линии соприкосновения, и они стремительно тают. Украинское руководство может бросить неподготовленных граждан на фронт, поскольку других войск у них уже не будет», – предупредил собеседник.
«В настоящее время в Донбассе подразделения украинской армии воюют прямо из жилых домов, прикрываясь мирным населением. Когда, к примеру, танк ставится за обыкновенный дом и ведет обстрел, или гаубица стоит в чьем-то огороде и стреляет, это напрямую подставляет гражданских. Украина пренебрегает этими нормами и, на мой взгляд, будет продолжать придерживаться такой тактики», – заключил Мирошник.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации. Это следует из базы данных украинского парламента, согласно которой документ «передан на рассмотрение руководству парламента». Примечательно, что собственно текст законопроекта отсутствует.
Напомним, в ночь на четверг, 24 февраля, по приказу президента России Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины. На Украине ввели военное положение. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. Газета ВЗГЛЯД писала, какие варианты ответа на действия России обсуждались на Западе и какие из них в итоге будут использованы.
Земан призвал отключить Россию от SWIFT
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Президент Чехии Милош Земан раскритиковал действия России на Украине и призвал отключить РФ от системы SWIFT.
«РФ напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии», – передает его слова РИА «Новости».
Земан также выразил свою поддержку народу Украины. Он призвал ужесточить санкции, по его мнению, необходимо отключить Россию от системы SWIFT.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
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Украина разрывает дипломатические отношения с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», – сказал он, сообщает ТАСС.
Президент Украины перешел на русский язык во время обращения к украинцам. Зеленский 22 февраля сообщил, что получил запрос от МИД Украины о разрыве дипотношений с Россией.
По его словам, военнослужащие Украины ведут «тяжелые бои», и противник несет потери. «Россия подло напала с утра, как сделала фашистская Германия», – отметил президент Украины.
Зеленский добавил, что всем гражданам Украины готовы выдать оружие «для защиты нашей земли».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что штаб операции объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен. Очевидцы показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине.
ФСБ сообщила о перешедших российскую границу украинских пограничниках
Свыше 40 украинских пограничников перешли на российскую территорию в Крыму и в Брянской области, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Покинувшие места службы украинские пограничники прибывают на территорию Российской Федерации», – цитирует сообщение центра ТАСС.
По данным ведомства, в 11.15 мск в пункт пропуска «Тробортное» погрануправления ФСБ по Брянской области пришли 26 военных из Госпогранслужбы Украины (ГПС). Они отказались проходить дальнейшую службу на территории Украины.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
«В 12.10 мск в пункт пропуска «Джанкой» пограничного управления ФСБ России по Республике Крым прибыли 16 военнослужащих ГПС Украины, отказавшиеся проходить дальнейшую службу на территории Украины», – добавили в ФСБ.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что количество украинских военных, сдавших оружие, растет. По его словам, украинских пленных перемещают в места, подготовленные пенитенциарными службами.
В ЛНР сообщали, что двое военнослужащих вооруженных сил Украины добровольно сложили оружие. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что украинские солдаты, которые сложат оружие, смогут попасть под амнистию.
Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.
В соцсетях опубликовали видео мощного взрыва у аэродрома Мелитополя
В социальных сетях появились видео из городов, где происходят мощные взрывы. Столбы дыма поднимаются выше многоэтажных домов.
Автор одного из роликов показал последствия взрыва у аэродрома в Мелитополе.
Позже появилось видео пожара аэродрома Певцы в Чернигове.
На этих кадрах видны последствия ракетного удара по мариупольскому аэропорту.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны России заявили, что удары наносят точечно лишь по военным объектам Украины, не по гражданским.
Песков высказался о возможности переговоров Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит преград к организации переговоров президентов России и Украины, но лишь в том случае, если Киев готов говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности.
«Если руководство Украины готово об этом говорить», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова помощника президента.
По словам Пескова, Путин сформировал видение того, что Россия ждала бы от Украины – «концептуальные краснолинейные проблемы были решены»: нейтральный статус и отказ от системы вооружений.
«Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это», – добавил Песков.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о спецоперации по демилитаризации Украины. Глава России призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позже в Минобороны России подчеркнули, что ВС страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, лишь по военным объектам.
В Кремле оценили перспективу личных санкций против Путина
Кремль негативно относится к предложению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ввести санкции против президента России Владимира Путина и российского правительства, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на вопрос ТАСС о том, как в Кремле относятся к заявлению премьера Нидерландов о том, что в ЕС должны ввести личные санкции против Путина и правительства России: «Негативно».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Он также заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом»: «Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что новые санкции в отношении Москвы из-за начала спецоперации по демилитаризации Украины будут приняты Евросоюзом 24 февраля.
Минобороны сообщило о четырех сбитых «Байрактарах» в ходе операции на Украине
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В ходе проведения военной спецоперации на Украине были сбиты четыре ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2» и боевой вертолет, сообщило Минобороны России.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее удар по местам базирования беспилотников «Байрактар» был нанесен в Донбассе на территории, контролируемой Киевом. Также сообщается, что два беспилотника «Байрактар» сбиты под городом Счастье.
Таким образом, украинские ВС потеряли уже шесть «Байрактаров».
Народная милиция Луганской народной республики заявила, что два Су-24 Вооруженных сил Украины сбиты в районе населенных пунктов Смелое и Степовое недалеко от Луганска.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.
МИД: Спецоперация России – предотвращение глобального военного противостояния
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Специальная военная операция России на Украине не является началом войны, она призвана предотвратить глобальное противостояние и завершить боевые действия в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала НТВ.
«Это не начало войны, это предотвращение развития ситуации, которое может или могло бы привести к глобальному военному противостоянию, и окончание той войны, которая велась [в Донбассе]», – передает ТАСС слова дипломата.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Захарова подчеркнула, что кровопролитная война с потерями среди гражданского населения велась в Донбассе восемь лет. «Война велась на различных фронтах: на санкционных – на нас давили санкциями, на информационном фронте – когда в отношении нас вбрасывали такие чудовищные фейки, что даже ни в одном учебнике об этом нельзя было прочитать, психологическая война – когда в том числе наш народ, наших граждан, нашу элиту пытались друг с другом стравить и так далее», – пояснила Захарова.
Напомним, в ночь на четверг, 24 февраля, по приказу президента России Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины. На Украине ввели военное положение. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. Газета ВЗГЛЯД писала, какие варианты ответа на действия России обсуждались на Западе и какие из них в итоге будут использованы.
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