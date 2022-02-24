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Советник главы ЛНР: Основные силы ВСУ на линии соприкосновения сейчас стремительно тают
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«Я сильно сомневаюсь, что Киев сможет быстро создать эффективное ополчение. Это будут сырые формирования, пушечное мясо», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.
«При этом нельзя сказать, что никто из простых украинцев на это не пойдет. Во-первых, есть определенная категория радикально настроенных реваншистов. Во-вторых, атошники, – ветераны антитеррористических операций (АТО, ныне называются «Операции объединенных сил» (ООС)). Им хорошо промыли мозги по части нацизма, у них есть боевые навыки, и это опасно», – считает представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, советник главы ЛНР Родион Мирошник.
По его мнению, в случае принятия закона о всеобщей мобилизации будут дополнительные жертвы и разрушения. «Основные силы ВСУ сейчас на линии соприкосновения, и они стремительно тают. Украинское руководство может бросить неподготовленных граждан на фронт, поскольку других войск у них уже не будет», – предупредил собеседник.
«В настоящее время в Донбассе подразделения украинской армии воюют прямо из жилых домов, прикрываясь мирным населением. Когда, к примеру, танк ставится за обыкновенный дом и ведет обстрел, или гаубица стоит в чьем-то огороде и стреляет, это напрямую подставляет гражданских. Украина пренебрегает этими нормами и, на мой взгляд, будет продолжать придерживаться такой тактики», – заключил Мирошник.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации. Это следует из базы данных украинского парламента, согласно которой документ «передан на рассмотрение руководству парламента». Примечательно, что собственно текст законопроекта отсутствует.
Напомним, в ночь на четверг, 24 февраля, по приказу президента России Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины. На Украине ввели военное положение. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. Газета ВЗГЛЯД писала, какие варианты ответа на действия России обсуждались на Западе и какие из них в итоге будут использованы.
Кремль назвал максимальную цель спецоперации на Украине
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Денацификация предполагает, что в идеале нужно освободить Украину от нацистов, разъяснил термин журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов. От пронацистски настроенных людей и идеологии», – сказал он в ответ на вопрос, как понимать заявления о необходимости «денацификации» страны, передает ТАСС.
Кроме того, он добавил, что демилитаризация Украины, являющаяся одной из целей специальной военной операции России, предполагает нейтрализацию наращенного Киевом с зарубежной помощью военного потенциала.
«Безусловно, это означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран», – ответил он на вопрос, что понимается под целью демилитаризации Украины.
На просьбу журналистов уточнить, означает ли это ликвидацию Вооруженных сил Украины, Песков заметил: «Я ответил уже вам на этот вопрос».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Самолет ВСУ упал в Киевской области
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Самолет Вооруженных сил Украины рухнул в Киевской области, сообщили в Государственной службе республики по чрезвычайным ситуациям.
В ходе происшествия погибло пять человек, заявили в ГСЧС Украины. Детали произошедшего на данный момент уточняются. Известно, что самолет упал между населенными пунктами Жуковка и Триполье. Однако вскоре после публикации ГСЧС удалило пост, передает Федеральное агентство новостей.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Российские гражданские суда подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море
Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море, есть раненые, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
В ведомстве сообщили, что в 11.00 «в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины», передает ТАСС.
«Огонь велся со стороны города Мариуполя. В результате обстрела нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту вспыхнул пожар. Один из членов команды получил тяжелое ранение», – говорится в сообщении.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Минобороны России: Украинские пограничники не оказали сопротивления
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Пограничники Украине не оказали сопротивления российским подразделениям, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что «военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали», передает РИА «Новости».
«Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», – добавил он.
Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации.
При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.
Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бои идут по всей линии соприкосновения.
В Министерстве обороны подчеркнули, что высокоточное оружие поражает только военные цели, поэтому Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
ФСБ: Украинские пограничники прекратили охрану границы с Россией
По состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на границе с Россией, сообщает ЦОС ФСБ России.
В ФСБ сообщили, что «украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе, по состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе», передает ТАСС.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения.
В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Земан призвал отключить Россию от SWIFT
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Президент Чехии Милош Земан раскритиковал действия России на Украине и призвал отключить РФ от системы SWIFT.
«РФ напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии», – передает его слова РИА «Новости».
Земан также выразил свою поддержку народу Украины. Он призвал ужесточить санкции, по его мнению, необходимо отключить Россию от системы SWIFT.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Украинский таксист рассказал об очереди желающих уехать из Харькова в Крым за 300 долларов
Таксист рассказал, как перевозят людей из Харькова в Крым, каким образом объезжают обстреливаемые районы. По его словам, поездка стоит 300 долларов.
«Сейчас основной поток людей выезжает из Харькова. Проехать можно. Есть обходные пути. Естественно, заранее обговариваем с нашими людьми маршрут, нам сигнализируют, как объехать горячие дороги, где нет перестрелок. Средняя стоимость проезда 300 долларов от Харькова до Крыма. Но и расстояния приличные – порядка 700 км», – рассказал таксист Николай «Московскому комсомольцу».
По его словам, желающих уехать из Харькова очень много.
«Складывается впечатление, что весь Харьков готов покинуть город. Мы не успеваем оформлять заявки. У нас уже очередь. Все забронировано на несколько дней вперед. Люди плачут, умоляют их забрать. Как подтверждение тому, что у них все очень плохо, скидывают видео и фото, как обстреливают их районы. В Сети такого не покажут, что они снимают. У нас микроавтобусы, каждый вмещает по 12 человек. Мы в нарушении всех правил берем больше людей», – добавил он.
Также он рассказал, что по дороге «тормозят, но редко. Машины с беженцами сразу пропускают. Даже если людей в автомобиле набилось больше положенного, на это закрывают глаза. Пока еще никого из моих коллег не оштрафовали».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
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Украина разрывает дипломатические отношения с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», – сказал он, сообщает ТАСС.
Президент Украины перешел на русский язык во время обращения к украинцам. Зеленский 22 февраля сообщил, что получил запрос от МИД Украины о разрыве дипотношений с Россией.
По его словам, военнослужащие Украины ведут «тяжелые бои», и противник несет потери. «Россия подло напала с утра, как сделала фашистская Германия», – отметил президент Украины.
Зеленский добавил, что всем гражданам Украины готовы выдать оружие «для защиты нашей земли».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что штаб операции объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен. Очевидцы показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине.
В Кремле оценили перспективу личных санкций против Путина
Кремль негативно относится к предложению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ввести санкции против президента России Владимира Путина и российского правительства, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на вопрос ТАСС о том, как в Кремле относятся к заявлению премьера Нидерландов о том, что в ЕС должны ввести личные санкции против Путина и правительства России: «Негативно».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Он также заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом»: «Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что новые санкции в отношении Москвы из-за начала спецоперации по демилитаризации Украины будут приняты Евросоюзом 24 февраля.
Лукашенко: Россия не собирается оккупировать Украину
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными заявил, что Россия «действительно не собирается оккупировать» Украину.
Лукашенко заявил, что «мы славяне, три славянских народа, давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда», передает БелТА.
«Что является основой этого? Я на месте (президента Украины) Зеленского за это бы уцепился. (Президент России Владимир) Путин заявил – и молодец, я в разговоре похвалил его за это: «Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину». Что еще надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать», – подчеркнул он.
Он добавил, что «никто не собирается там насаждать свои силы и правительства, это же основа для переговоров, на этой основе давайте вырабатывать повестку и решения».
«Чтобы не допустить этого (кровопролития на Украине) и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров, но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться», – сказал Лукашенко.
По его словам, эти условия Россия «прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе»: «Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое – демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы».
По его словам, в телефонном разговоре президент России Владимир Путин назвал целью операции на Украине прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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В Австрии объявили о заморозке «Северного потока – 2»
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Проект российского газопровода «Северный поток – 2» заморожен из-за проводимой Россией военной операции на Украине, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.
«Это только одна из многих мер, которые мы примем, чтобы показать России, что в Европе не будет проявлено к ней понимание, когда политика совершается путем насилия», – цитирует Нехаммера РИА «Новости».
Ранее глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер страны Роберт Хабек заявил, что после военной операции России на Украине Германия должна будет покупать газ и уголь в других странах.
Между тем цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росли до 1400 долларов за тысячу кубометров, они подскочили на 35% в четверг.
Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве) Михаэль Хармс объявлял, что «Северный поток – 2» не остановлен окончательно, это задержка процесса сертификации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Запад отреагирует на российскую операцию по демилитаризации Украины
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
ФСБ сообщила о перешедших российскую границу украинских пограничниках
Свыше 40 украинских пограничников перешли на российскую территорию в Крыму и в Брянской области, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Покинувшие места службы украинские пограничники прибывают на территорию Российской Федерации», – цитирует сообщение центра ТАСС.
По данным ведомства, в 11.15 мск в пункт пропуска «Тробортное» погрануправления ФСБ по Брянской области пришли 26 военных из Госпогранслужбы Украины (ГПС). Они отказались проходить дальнейшую службу на территории Украины.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
«В 12.10 мск в пункт пропуска «Джанкой» пограничного управления ФСБ России по Республике Крым прибыли 16 военнослужащих ГПС Украины, отказавшиеся проходить дальнейшую службу на территории Украины», – добавили в ФСБ.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что количество украинских военных, сдавших оружие, растет. По его словам, украинских пленных перемещают в места, подготовленные пенитенциарными службами.
В ЛНР сообщали, что двое военнослужащих вооруженных сил Украины добровольно сложили оружие. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что украинские солдаты, которые сложат оружие, смогут попасть под амнистию.
Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.
Песков высказался о возможности переговоров Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит преград к организации переговоров президентов России и Украины, но лишь в том случае, если Киев готов говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности.
«Если руководство Украины готово об этом говорить», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова помощника президента.
По словам Пескова, Путин сформировал видение того, что Россия ждала бы от Украины – «концептуальные краснолинейные проблемы были решены»: нейтральный статус и отказ от системы вооружений.
«Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это», – добавил Песков.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о спецоперации по демилитаризации Украины. Глава России призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позже в Минобороны России подчеркнули, что ВС страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, лишь по военным объектам.
В Крыму поддержали «освобождение Украины от нечисти»
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Беженцев с Украины, скорее всего, будет немного, потому что спецоперация России проводится не против граждан страны, а против силового блока и антинародных властей в Киеве, сказал газете ВЗГЛЯД представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.
«У меня складывается ощущение, что беженцев с Украины будет немного, потому что эта спецоперация проводится не против гражданского населения, а, прежде всего, против антинародных властей Украины. Причем эти власти не только антироссийские, но и антиукраинские», – говорит Цеков.
Собеседник подчеркнул, что вопрос с беженцами будет достаточно просто решить, поскольку у многих из них есть родственники и какое-то имущество в Крыму. «А если кому-то будет необходимо размещение, то его у нас достаточно много. Это пансионаты, санатории и так далее, которые сейчас не работают», – отмечает сенатор.
Кроме того, собеседник обратил внимание на то, что обстановка в регионе достаточно спокойная, к событиям крымчане относятся с пониманием. Он убежден, что 90 % крымчан поддерживают решение президента.
«То, что происходит на Украине, это не нападение, а освобождение. Освобождение Украины от всякой нечисти. Я все-таки думаю, что значительная часть Вооруженных сил Украины либо сложит оружие, либо вообще перейдет на сторону нормальной власти на Украине, которая будет сформирована», – полагает Цеков.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил
МЧС организовать пункты приема беженцев в регионе. Позже советник главы республики Олег Крючков заявил
, что все пункты пропуска на российско-украинской границе в Крыму закрыты, в связи с чем он попросил крымчан не планировать поездки до особого распоряжения.
Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.
После этого военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бои идут по всей линии соприкосновения. В Министерстве обороны Российской Федерации подчеркнули, что высокоточное оружие поражает только военные цели, поэтому Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
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Лукашенко предложил Москве и Киеву переговоры в Минске
Белорусский президент Александр Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в белорусской столице.
«Возможно, и это вполне реально, остановить этот конфликт, решить все вопросы. Может быть, они меня услышат. Мы не будем здесь [на переговорах в Минске] посредниками, нам не надо никакое посредничество: эта война уже у нас», – цитирует Лукашенко БелТА.
Он добавил, что для недопущения кровопролития и остановки эскалации важно сесть за стол переговоров.
«Но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе. Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое – демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы», – подчеркнул Лукашенко.
Ранее Лукашенко в четверг начал оперативное совещание с военными. По его словам, белорусские вооруженные силы не задействованы в спецоперации России на территории Украины. Также он заявил, что военное руководство Украины было предупреждено о возможности боевых действий.
Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.