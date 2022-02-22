Российские ученые предупредили о необратимых изменениях мозга после полета на Марс

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22 февраля, вторник | Последнее обновление — 14:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД разъяснил, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР
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Чтобы посольство официально, под собственным логотипом, распространяло паникерские слухи – это явление нечастое. Может быть, даже беспрецедентное. Что ж, США всегда отличались духом новаторства.
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Должны ли существовать понятные и прозрачные принципы, по которым то или иное творчество получает поддержку? Или все должно определяться личными знакомствами или лоббистскими возможностями конкретных людей?
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Историческое решение только что принято. И я, как свободный и тоже неслабый человек, говорю: я поддерживаю президента.
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Российские ученые предупредили о необратимых изменениях мозга после полета на Марс
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В случае полета к Марсу человек получит дозу ионизирующего излучения, что приведет к необратимым изменениям в работе мозга, соответствующие эксперименты на грызунах поставили сотрудники Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).
«Сотрудники сектора радиационной физиологии Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ провели сравнительный анализ поведения и морфологических изменений в головном мозге крыс после воздействия ионизирующего излучения различного типа. В результате исследования у лабораторных животных обнаружены нарушения памяти, исследовательской активности, а также необратимые патологические изменения в разных отделах головного мозга», – цитирует сообщение института ТАСС.
Исследования проводились, чтобы установить краткосрочные последствия воздействия космического излучения, в том числе солнечных вспышек, на экипажи космических кораблей.
Также исследователи планировали дать прогноз возможных отдаленных реакций тканей мозга на процедуры радиационной терапии опухолей. Во время экспериментов животные подверали воздействию различных видов ионизирующих излучений в дозе 1 Гр.
«Доза 1 Гр сравнима с дозой, которую получит космонавт за все время марсианской экспедиции. Она не вызывает серьезных видимых проявлений лучевой болезни. Если бы мы облучили дозой 7-8 Гр, животное бы заболело: начались бы проблемы с кишечником, уменьшились бы кроветворные органы, произошло бы резкое изменение состава крови, общее состояние изменилось бы. А доза 1 Гр на внешнем облике животных никак не сказывается, но приводит к изменениям, например, в составе крови и в тонких процессах работы центральной нервной системы, это мы и хотели изучить», – указал соавтор исследования Юрий Северюхин.
После облучения животных протестировали на возможные отклонения. У них зафиксировали нарушения памяти, общей двигательной и исследовательской активности, повышение уровня тревоги. Также у грызунов изменился состав крови, масса тела, размеры некоторых органов.
У грызунов произошли патологические необратимые изменения в гиппокампе, мозжечке, желудочках мозга. Зарегистрированы нарушения белкового обмена, дистрофия.
Появились сообщения о прибытии российских войск в Донбасс
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В Сети публикуют сообщения о том, что российские войска начали прибывать в Донбасс. Опубликованы видео, на которых, как заявляется, российские силы входят в Донецк.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, «две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики».
Украинское информационное агентство «ОстроВ» со ссылкой на соцсети пишет, что в Донбасс «входят первые подразделения российской армии».
Бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков также заявил в Facebook, что «несколько минут назад регулярные части РФ открыто вторглись на территорию Украины».
В соцсетях публикуют видео «прибытия первых подразделений ВС России в Донецк».
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@A_Yuzhakov пишет, что «прислали еще видео из Ханженково, Макеевка», «на улицах слышна бронетехника» (газета ВЗГЛЯД не может опубликовать видео из-за присутствия ненормативной лексики). Поступает информация, что «в республику, а именно в город Донецк, въезжает бронетранспортеры и автобусы с военными».
Telegram-канал «Типичный Донецк» сообщает, что «первые подразделения российских военных уже сейчас заходят в ДНР и ЛНР».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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Военные уничтожили две БМП украинских диверсантов в Ростовской области
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Российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы, сообщает Южный военный округ.
Как сообщает ТАСС, подразделения ЮВО и пограничники ФСБ России предотвратили нарушения госграницы России диверсионно-разведывательной группы с Украины в Ростовской области.
По сообщениям ЮВО, пять нарушителей границы России диверсионно-разведывательной группы уничтожены.
Для экстренной эвакуации украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России вошли две боевые машины пехоты ВСУ.
«В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских Вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены.
Военные России и пограничники ФСБ в ходе попытки нарушения российской госграницы не пострадали.
Ранее запущенный с украинской территории снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, здание уничтожено.
До этого в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
В Совфеде пояснили, в каких границах Россия признала ДНР и ЛНР
Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены, сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Как заявил Климов, «речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах». По его словам, «все остальное находится за рамками юридических действий», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Климов сообщил, что договоры с ЛНР и ДНР в Совфеде собираются ратифицировать во вторник: «Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он подписал соответствующие документы. Госдума обещала максимально оперативно начать их ратификацию.
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ФСБ показала кадры уничтоженных украинских БМП
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ФСБ опубликовала кадры уничтоженных украинских боевых машин пехоты (БМП), которые зашли на российскую территорию для эвакуации диверсантов.
На видео запечатлены две горящие БМП, которые утром в понедельник пересекли российско-украинскую границу для помощи диверсантам, говорится на сайте ФСБ.
«О нарушении российско-украинской границы... 21 февраля около 06.00 пограничным нарядом Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области совместно с подразделениями прикрытия границы Южного военного округа обнаружена неизвестная группа на двух боевых машинах пехоты, нарушившая границу из Украины в Российскую Федерацию. Группа остановлена и при оказании вооруженного сопротивления уничтожена», – говорится в сообщении.
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщали, что российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы.
Советник руководителя украинского МВД Антон Геращенко заявил, что сообщения о проникновении на российскую территорию украинских военных и БМП являются ложью.
В Вашингтоне отказались считать ввод российских войск в Донбасс «новым шагом»
Представитель Белого дома заявил, что для Вашингтона «вход российских войск в Донбасс сам по себе не будет новым шагом», так как, по версии США, «у России есть силы в Донбассе последние восемь лет».
При этом в американской администрации пока не могут подтвердить сообщения СМИ о вводе российских войск в Донбасс, передает РИА «Новости».
В администрации США заявили, что не готовы обещать, что встреча президента страны Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится. Белый дом также отказался сообщить, остаются ли в силе планы госсекретаря США Энтони Блинкена провести на неделе встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Напомним, после решения России признать ДНР и ЛНР, появились сообщения о прибытии российских войск в Донбасс. Вооруженным силам России поручено обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.
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Зеленский заявил, что Украина «никому и ничего не должна»
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Украина никому и ничего не должна, никому и ничего не отдаст, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к нации, комментируя признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
«Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель – мир в Украине», – сказал Зеленский.
По словам Зеленского, Киев «однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности» Украины. Он сказал, что «вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России». «За мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия России», – приводит его слова РИА «Новости».
Зеленский считает, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР «может означать односторонний выход России из минских соглашений и игнорирование решений в рамках «Нормандии». По его словам, «это подрывает мирные усилия и рушит существующие переговорные форматы». «Сегодняшним и завтрашними возможными решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года», – сказал он.
«Я инициировал проведение Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Рада».
Он сообщил, что Киев также инициировал экстренное заседание саммита «нормандской четверки». Киев ждет от партнеров «четких и действенных шагов поддержки». «Очень важно сейчас увидеть, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать Россию словами», – заявил президент Украины.
Президент Украины также заявил, что «в соответствии со статьей 51 Устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
«А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», – предупредил президент России.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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Путин поручил войскам России обеспечить мир в ДНР и ЛНР
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Вооруженным силам России поручено обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР, говорится в указах главы российского государства Владимира Путина.
В тексте указов говорится, что в связи с обращением глав ДНР и ЛНР российскому Минобороны поручено до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» на территории республик Донбасса, передает ТАСС.
Кроме того, президент поручил российскому МИДу провести переговоры с ДНР и ЛНР об установлении дипломатических отношений, дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
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Россия собралась договориться с ЛНР и ДНР о военных базах
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Договоры России с ЛНР и ДНР дают право сторонам на использование вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз друг друга, соответствующий законопроект направлен председателю Госдумы России Вячеславу Володину.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками, спикер Госдумы Вячеслав Володин направил документы в профильные комитеты палаты, передает РИА «Новости».
Как следует из текста документа, договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены сроком на десять лет. При этом их «действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить» соглашение «не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода». Проекты договоров предусматривают признание документов, выданных государственными органами друг друга.
Согласно проектам договоров, каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории, передает ТАСС.
При этом охрана госграниц ДНР и ЛНР «будет осуществляться совместными усилиями» сторон, «исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности». Для этого заключат «отдельное соглашение». Проекты договоров с ДНР и ЛНР предусматривают, что стороны подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга. Кроме того, Россия будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы республик.
Договоры предусматривают, что Россия и республики Донбасса будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга, «безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной» из сторон «возникнет угроза нападения на нее». Стороны будут совместно принимать все доступные меры для устранения угрозы миру и противодействия актам агрессии против них.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. «А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», – предупредил президент России.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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ФСБ заявила о пленении пытавшегося проникнуть в Россию украинского диверсанта
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В Россию со стороны Луганской народной республики и Мариуполя шли две диверсионные группы, они уничтожены, один украинский солдат из числа пытавшихся пересечь границу взят в плен, сообщил глава ФСБ Александр Бортников.
«Сегодня в ночь две диверсионные группы военных Украины вышли на границу с РФ в Луганской области и с территории Мариуполя. В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке Министерства обороны РФ эти две диверсионные группы были уничтожены. Один из военнослужащих Украины захвачен в плен», – передает его слова ТАСС.
При этом он заверил, что в целом обстановка на российской границе с Украиной стабильная, она отслеживается.
Президент России Владимир Путин в понедельник проводит заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.
Между тем главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать республики.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
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Путин: Решение по вопросу признания Россией ДНР и ЛНР будет принято сегодня
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Президент России Владимир Путин выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, однако пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.
«Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня», – сказал Путин, поблагодарив членов Совбеза, принявших участие в совещании, сообщает ТАСС.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит иного пути, кроме как признать ЛНР и ДНР, а то, что Запад не изменит свою позицию, понятно.
«Я очень надеюсь, что мы тем самым пошлем сильный сигнал русскому миру. Мы не можем смотреть равнодушно все восемь лет на то, как издеваются над нашими соотечественниками, поэтому я не вижу другого пути. Что касается того, чтобы дать Западу два–три дня, чтобы он одумался, это дело вкуса. Но то, что он не изменит свою позицию, это всем понятно», – сказал он.
Глава МВД России Владимир Колокольцев поддержал признание независимости ДНР и ЛНР, но в границах «до оккупации».
«Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку – признавать в тех субъектах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами», – выступил он во время Совбеза.
За признание ДНР и ЛНР во время Совбеза выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, признание республик останется единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию и не будет никаких признаков улучшения.
«На мой взгляд, если ситуация будет развиваться по такому пути, о котором я только что сказал, а никаких признаков улучшения нет, то единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий, что находится всецело в компетенции президента страны. Но по тем признакам, что мы сейчас видим, это ситуация, по всей вероятности, улучшаться не будет», – приводит его слова РИА «Новости».
Также рассмотреть обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР президента попросил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Здесь речь идет о защите граждан нашей страны и наших соотечественников. И мы также исходим из того, что ситуация уже на протяжении восьми лет не меняется. И, более того, несмотря на подключение к этому вопросу представителей других стран, Киев саботирует все взятые ранее на себя обязательства. Поэтому, Владимир Владимирович, мы просим вас рассмотреть обращение Государственной думы и признать Донецкую и Луганскую народные республики», – сказал Володин в ходе внеочередного заседания Совбеза.
О том, что Россия должна принять решение о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, несмотря на угрозу санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Нужно принимать решение. Если признание Донецкой и Луганской народных республик разрешит проблему – а это очевидно – значит, мы должны пойти на этот шаг. Угроза санкций – это, конечно, больно, конечно, это неприятно... Но, на мой взгляд, время пришло, откладывать нельзя, нужно принимать решение», – сказала она.
Также в ходе заседания Совбеза министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что однозначно необходимо признать Донецкую и Луганскую народные республики.
«В этой ситуации нам не оставили выбора. Поэтому я однозначно говорю «да». Да, надо признавать», – заявил он.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Президент России Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.
Между тем главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать республики.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Путин заявил о готовности России показать Украине «настоящую декоммунизацию»
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Россия «готова показать» Киеву, что значит для Украины «настоящая декоммунизация», заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что на Украине «благодарные потомки посносили памятники Ленину», назвав этот «декоммунизацией». При том, что «современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее большевистской, коммунистической Россией», указал президент России в своем телеобращении в связи с ситуацией на юго-востоке Украины. «Причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом – за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий» – заявил Путин.
«Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР.
Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
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Владимир Путин объявил о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР Россией
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Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером. Президент подписал соответствующие документы.
Выступая перед этим с телеобращением к гражданам, он пояснил: «Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики».
Глава государства попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Объявляя об этом, президент выразил уверенность в поддержке со стороны граждан России, всех патриотических сил страны.
После этого Путин встретился с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником и подписал с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и двумя народными республиками. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля, где ранее состоялось заседание Совета безопасности РФ. Члены Совбеза на этой встрече высказались за признание независимости ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР.
Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
ЕК назвала последствия санкций против России для экономики ЕС
Санкции в отношении России, которые Евросоюз (ЕС) готовится ввести в связи с обострением ситуации вокруг Украины, окажут влияние на экономику самого сообщества, заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.
«Всегда есть риски. И когда мы обсуждаем этот пакет санкций, также становится ясно, что он окажет определенное влияние на экономику ЕС», – цитирует ТАСС заявление Домбровскиса в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.
По его словам, такого рода рестрикции никогда не остаются без последствий. «Мы также должны признать, что мы понесем некоторые расходы», – подчеркнул замглавы Еврокомиссии.
При этом Домбровскис заверил, что в случае необходимости ЕС «может ввести санкции в течение нескольких дней». «Я не хочу вдаваться в подробности, но будет широкий спектр санкций, направленных против отдельных лиц, секторов и финансовой системы», – заявил замглавы ЕК, уточнив, что рестрикции коснутся и сферы энергетики, а также экспортного контроля и высокотехнологичной продукции.
Ранее американский президент Джо Байден ввел санкции против Донецкой и Луганской народных республик, заявив, что признание Россией их независимости является «угрозой» для США.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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Небензя подчеркнул обязанность Киева выполнить Минские соглашения
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Украинская сторона по-прежнему обязана выполнить Минские соглашения, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, осудив Запад за то, что тот накачивает Украину вооружениями.
На заседании СБ ООН Небензя заявил, что «Минские соглашения, часть положений которых должна была быть выполнена еще в 2015 году, давно уже открыто саботировались Украиной при покровительстве наших западных коллег». «И сейчас мы видим, что многие коллеги хотят расписаться в том, что Минские соглашения мертвы. Но это не так», – приводит его слова ТАСС.
Небензя подчеркнул, что «раздувая вот уже несколько недель беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину, западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями». На Украину «направляли инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооруженным провокациям против Донбасса». В результате «надувшийся общими стараниями Запада и Украины пузырь не мог не лопнуть» – «резко возросла интенсивность украинских обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР», передает РИА «Новости».
Западу необходимо сдержать милитаристские планы Киева, обстрелы территории ДНР и ЛНР в новых условиях могут иметь особенно опасные последствия, заявил Небензя.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
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Глава Минэнерго: Партнеры Газпрома могут подать в суд, если «Северный поток – 2» не запустят
Европейские партнеры Газпрома по «Северному потоку – 2» могут подать в суд, если газопровод в результате санкций не будет запущен, вопрос обеспечения потребителей газом не должен политизироваться, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью Energy Intelligence.
«В реализации проекта участвовали несколько европейских компаний. Это будут потери для них, и кто-то им должен будет компенсировать эти потери. Они в суд могут обратиться. Мы исходим из того, что вопрос газоснабжения не должен политизироваться», – передает РИА «Новости» сообщение министра.
При этом Минэнерго пока не подтверждает, что Газпром в соответствии с требованиями Третьего энергопакета Евросоюза не сможет на 100% использовать мощность «Северного потока – 2».
«По требованиям Третьего энергопакета с 2009 года 50% объема должно быть зарезервировано под независимых поставщиков. Пока мы не подтверждаем, что это является для Газпрома каким-то ограничительным условием, компания сейчас ведет консультации с соответствующими регуляторами», – отметил он.
По словам министра, Европа не сможет заместить большие объемы российского газа на сжиженный природный газ из других стран, поскольку все они уже законтрактованы на длительный срок.
«Идут обсуждения, что можно наш газ заместить другими поставками, но все законтрактовано. Если и могут быть замещены какие-то объемы, то, я думаю, не очень большие», – добавил он.
Шульгинов добавил, что Россия выступает за долгосрочные контракты на поставки газа, так как в них цены и для покупателей, и для производителей «более адекватные». Спотовые же контракты, в отличие от долгосрочных, нестабильны с точки зрения и цен, и объемов.
По его словам, помочь в этом вопросе может ресурсная база для поставок газа Китаю с Дальнего Востока в рамках нового контракта Газпрома и CNPC, есть объединение систем «Силы Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток. «Ресурсная база есть. Соединение трубопроводов может помочь», – подчеркнул Шульгинов.
При этом на вопрос о том, может ли быть увеличена добыча газа на Ковыктинском месторождении для его направления в систему Сахалин – Хабаровск – Владивосток, министр сообщил, что «в предложениях это есть».
Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз (ЕС) предпринял обширные меры предосторожности на случай, если поставки российского газа прекратятся.
Между тем цена газа в Европе во время торгов опустилась почти до 800 долларов за тысячу кубометров на фоне заявлений по итогам переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.
Напомним, цена газа в Европе на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднималась почти до 1032 долларов за тысячу кубометров.
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