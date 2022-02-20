Эксперт допустил стремление Турции вмешаться в конфликт на Украине

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов выразил мнение, что Турция может предпринять попытки вмешаться в украинский конфликт, чтобы добиться его разрешения в своих интересах.

«Теоретически мы можем видеть стремление Турции также вмешаться в украинский конфликт, чтобы добиться его разрешения в свою пользу. Турция хотя и не поддерживается всеми членами НАТО, молчаливо поддерживается Соединенными Штатами – в контексте американской политики сдерживания России», – приводит мнение эксперта ТАСС.

Эксперт обратил внимание на то, что Анкара активизировалась в последнее время и на украинском направлении, не говоря уже о том, что с самого начала Турция заявила о непризнании воссоединения Крыма с Россией. «Между Турцией и Украиной налажено также и военно-техническое сотрудничество – поставки беспилотников, военных кораблей. Есть даже сведения о том, что при помощи Турции передислоцируется ряд отрядов исламистских боевиков из подконтрольных Турции районов Сирии. Кроме того, Турция, это говорится и ее официальными представителями, в случае начала конфликта на Украине будет выполнять свои обязательства как член НАТО», – продолжил он.

Долгов указал и на то, что Турция также вовлечена и в сирийский кризис, где активно преследует собственные цели. Он указал на то, что в Сирии продолжают действовать базирующиеся в Идлибе радикальные исламистские группировки, которые Турция и Запад называют умеренными. «Турцией эти группировки поддерживаются. Есть также сообщения о том, что эти радикальные группировки продолжают действовать против сирийских сил и российских военных объектов в Сирии. Здесь, видимо, продолжение политики Турции, которая продвигает свои интересы», – пояснил аналитик.

Он напомнил, что армяно-азербайджанский конфликт, который был заморожен многие годы, приблизился к развязке именно после вмешательства Турции. «Это вмешательство не привело к полному разрешению военным путем, но содействовало успеху одной из конфликтующих сторон – Азербайджана», – добавил Долгов.

По мнению эксперта, Россие стоит принимать во внимание, что у Турции достаточно широкие амбиции на многих направлениях, что помимо Сирии, Ливии и Южного Кавказа, может включать в себя и украинское направление.

Ранее Анкара анонсировала телефонный разговор президента Турции Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на Украине. В пятницу президент Турции заявил о готовности организовать встречу между главами России и Украины.

В среду Эрдоган допустил проведение трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от Путина. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский позитивно относится к идее трехсторонней встречи.

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