В Латвии призвали Запад ввести санкции против России из-за Донбасса

|
20 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 17:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ДНР абонентам разослали СМС-сообщения о всеобщей мобилизации
Разделы
Главная цель демократии – уничтожение культуры, культурных кодов народа, обращение народа в население, стирание его исторической памяти. Только когда мы это поймем, только тогда мы и начнем находить союзников.
Подробности...
Почему в США, стране образцовой демократии, за всё время их существования президентом ни разу не стал простой фермер или рабочий? А вот в тоталитарном СССР генеральными секретарями и министрами становились дети рабочих и крестьян.
Подробности...
Россия вольна определять дальнейшую судьбу Минского процесса, исходя из своих национальных интересов и гуманитарных соображений. Именно поэтому Москва может признать ЛДНР сейчас или позже.
Подробности...
Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
Подробности...
В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
Подробности...
Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Латвии призвали Запад ввести санкции против России из-за Донбасса
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Западу необходимо ввести первую очередь санкций против России из-за обострения ситуации в Донбассе, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
«Пришла пора Западу реализовать первую очередь санкций против России. В последние дни и часы Россия все чаще выступает в роли безжалостного агрессора», – написал Пабрикс в Facebook, передает РИА «Новости».
Ранее глава европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции Евросоюза против России в случае эскалации вокруг Украины затронут энергетический сектор и высокие технологии.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что экономических санкций, разработанных западными союзниками, может быть недостаточно для сдерживания «вторжения России» на Украину.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на введении санкций против России уже сейчас, а не после «начала бомбардировки», также он призвал дать гарантии безопасности его стране на пути в НАТО.
Задержанный агент разведки Украины рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс
|
|
Власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника Народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс, сообщил Первый канал.
Агента украинской разведки Антона Мацанюка оперативники министерства госбезопасности ДНР задержали 17 февраля в его съемной квартире в Донецке. От Мацанюка удалось получить ценнейшую информацию.
«В частности, Мацанюк сообщал украинской разведке о перемещениях начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, на которого вчера в Донецке было совершено покушение – его машину взорвали в центре города, на парковке прямо у здания администрации», – заявил он в эфире Первого канала.
Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс, по его словам, ВСУ планируют подвергнуть Донецк массированному артобстрелу. «Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь», – заявил задержанный.
«Также он (куратор Мацанюка - прим.ВЗГЛЯД) сказал, что желательно выехать с территории Донецка подальше, допустим Шахтерск, Торез, в те города ближе к границе, Донецк будет подвергать массированному артиллерийскому обстрелу и там нежелательно находиться в многоэтажных домах многоквартирных, потому что можно погибнуть», – рассказал Мацанюк.
Также он сообщил, что военные Украины планировали размещать самодельные бомбы на мостах и вокзалах в ДНР.
Как отметили в эфире Первого канала, кроме слежки за первыми лицами и свободного пропуска через границу на территорию ДНР «нужного» Киеву груза, Антон Мацанюк создал так называемую «спящую ячейку» – в Донецке он вербовал людей для совершения терактов в «нужный момент».
«При наступлении "времени Ч", им будет дано указание с размещением схронов, в которых находится СВУ, чтобы в дальнейшем эти СВУ были установлены в критически важных объектах ДНР – это мосты, это скопление людей, это железнодорожные переезды, также на пути следования первых лиц республики и военных кортежей», – приводит телеканал слова Мацанюка.
Также агент заявил, что недавно военные Украины незаконно зашли на территорию Белоруссии для разведки района учений с Россией. Мацанюк рассказал и о заданиях, которые получал от киевских кураторов.
«Они говорили, вот едет какая-то машина, через границу с Украиной, через Еленовку ехал автомобильный транспорт, и он скидывал мне в мессенджер WhatApp данные с указанием автомобиля, марки и номерные знаки, и типа можно эту машину неуглубленно досматривать»,– заявил Мацанюк.
Задержанный Антон Мацанюк имел навыки оперативной работы – до перехода в таможню он работал в милиции ДНР, в отделе наружного наблюдения, так называемой «семерке». После вербовки киевский куратор дал Мацанюку позывной «Сумрак».
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
CAS не разрешил наградить фигуристов США серебряными медалями ОИ за командный турнир
Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил наградить фигуристов сборной США серебряными медалями Олимпийских игр в Пекине за командный турнир, сообщается на сайте суда.
«Коллегия арбитров в составе Ларса Хиллигера, Алена Захлана де Кайетти и Сяньюэ Бай провели сегодня слушание в формате видеоконференции с 19:00 до 21:30 (по пекинскому времени). После завершения слушаний группа обсудила и приняла решение об отказе в удовлетворении заявления. Следовательно, решение исполкома МОК от 14 февраля 2022 года не проводить церемонию награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине остается в силе»,– говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
Ранее американские фигуристы обратились к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с заявлением, что хотят получить завоеванные в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине медали.
Напомним, глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт, говоря о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что «США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский попросил у Запада «безусловные деньги»
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности потребовал от Запада деньги без условий, и раскритиковал за постоянное информирование о возможном вторжении России.
«Дайте безусловные деньги. Почему, когда каждый раз нам выделяют те или иные суммы, то вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, десять реформ?» – возмутился президент Украины, передает Sputnik Ближнее Зарубежье.
По его словам, Украине нужно больше оружия и гранты.
«Давайте, помогайте нам укреплять армию. Давайте нам больше оружия. Вкладывайте в нашу экономику. Инвестируйте. Приглашайте свои компании. Дайте нам финансирование. Гранты», – заявил президент Украины.
Он также подчеркнул, что для помощи Киеву не нужно постоянно говорить о датах «вторжения России».
«Чтобы действительно помочь Украине, не нужно постоянно говорить о датах вероятного вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря», – подчеркнул Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе находится под полным контролем.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москву удивила реакция ОБСЕ на ситуацию на Украине
|
|
Постпредство России при ОБСЕ выразило удивление в связи с повторением руководством этой международной организации заявлений военного командования Украины о том, что сообщения о подготовке наступления Вооруженных сил Украины якобы является «дезинформацией».
«Удивляет реакция на происходящее на востоке Украины со стороны действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, его спецпредставителя по Украине Микко Киннунена и генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Все трое ретранслируют заявления военного командования о том, что «инфо о подготовке наступления ВСУ – дезинформация», – говорится в заявлении в Twitter постпредства.
«Все это вместо призывов к Киеву строго выполнять минские соглашения и меры по усилению РПО от 22 июля 2020 года. При этом все они молчали, когда СММ ОБСЕ в октябре прошлого года рассказывала о наступательных действиях ВСУ на юге Донецкой области. Разве это беспристрастность?» – отметили в российской делегации. В постпредстве также выразили сожаление, что Рау и Киннунен «в очередной раз не вняли серьезным предупреждениям России», которые прозвучали в ходе их поездки в Москву 15 февраля.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Глава государства также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. Пресс-секретарь президента заверил, что беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
11 февраля Пушилин констатировал, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться к России за помощью. В начале декабря Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет добровольно следовать минским договоренностям.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Генсек ОДКБ назвал условия отправки миротворцев в Донбасс
|
|
Размещение миротворцев ОДКБ в зоне конфликта в Донбассе было бы возможно с санкции Совета Безопасности ООН и при согласии Киева, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в интервью Reuters.
«Гипотетически это возможно, но для этого нужно согласие от Украины, в конце концов это ее территория, мандат Совбеза ООН, а также необходимо, чтобы это решение было поддержано всеми нашими правительствами», – приводит ТАСС ответ генерального секретаря ОДКБ на соответствующий вопрос.
Генсек ОДКБ добавил, что внутриукраинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем, однако сейчас ситуация развивается в опасном направлении. «Я не верю, что ситуация сейчас может вернуться к тому состоянию, когда танки оставались на своих базах, а солдаты находились в казармах. Сейчас следует осознать необходимость сесть за стол переговоров и прийти к соглашению. Такова новая реальность», – сказал Зась.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Зеленского в провоцировании «большой войны» в Европе.
В пятницу вечером власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. После объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны. В ЛНР уже приостановлено обучение в школах, колледжах и вузах. Минздрав республики развернул пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска на границе с Россией.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Глава государства также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. Пресс-секретарь президента России заверил, что беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Елисейский дворец раскрыл обещание Зеленского Макрону по Донбассу
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заверил французского лидера Эммануэля Макрона, что «не будет отвечать на провокации» на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил представитель Елисейского дворца после телефонного разговора политиков.
В администрации Макрона утверждают, что Зеленский «заявил о своем намерении не отвечать на провокации на линии соприкосновения в Донбассе», передает ТАСС.
Представитель Елисейского дворца выразил мнение, что «Россия сосредоточила достаточно сил, чтобы осуществить вторжение на Украину, если этого захочет». «Военная акция против Украины принесла бы войну в центр Европы», – полагают в администрации Макрона.
«Президент республики [Эммануэль Макрон] прилагает последние усилия, чтобы не допустить крупного конфликта на Украине», – утверждают в администрации французского лидера. «Он готов к новым шагам ради стабильности и мира и не исключает новых миссий», – сообщили в Елисейском дворце. Представитель Макрона обратил внимание на «высокую опасность вступления в новую спираль насилия».
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Донбассе и пути «немедленной» деэскалации конфликта и политико-дипломатического урегулирования. Зеленский добавил, что проинформировал Макрона об обострении ситуации на линии соприкосновения.
Ранее Зеленский по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности провел в международном аэропорту Борисполь совещание с руководством силовых ведомств Украины.
-
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
В четверг разведка Донецкой народной республики (ДНР) получила данные о подготовке эвакуации офиса президента Украины и Верховной рады во Львов. Днем ранее США временно передислоцировали из Киева резидентуру ЦРУ. 13 февраля стало известно об эвакуации во Львов посла Соединенных Штатов и американских дипломатов. 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.
11 февраля Пушилин констатировал, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться к России за помощью. В начале декабря Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет добровольно следовать минским договоренностям.
Президент России Владимир Путин на Совете по правам человека в декабре 2021 года указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Раде призвали Зеленского уйти в отставку из-за «компромата» в Сети
|
|
Депутат Рады Ренат Кузьмин выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, если окажется правдивой информация об отправке родителей главы государства за границу на фоне призывов к нации «не паниковать».
Парламентарий опубликовал на своей странице в соцсети Facebook видеоролик, растиражированный в украинских соцсетях.
Судя по расшифровке телефонного разговора, в нем якобы принимал участие Зеленский, который попросил помощника организовать выезд родителей «в Испанию или на Карибы».
«16 февраля не напали (Россия), но мне так будет спокойнее. <…> Сними им дом на месяц. Папа будет орать, но ничего, я его успокою, пусть уезжает», – говорит на записи человек, тембр голоса которого напоминает Зеленского.
При этом автор обращения попросил оставить на Украине «супругу Лену» из-за повышенного внимания «конченных журналистов». «Если это правда, то президент, призывавший нацию не паниковать, «єднатися» (объединяться) и петь патриотические песни, должен уйти в отставку», – считает Кузьмин.
Ранее Зеленский записал видео с женой Еленой, чтобы успокоить граждан Украины после появления в Сети сообщений об отъезде семьи политика за границу.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
В четверг разведка Донецкой народной республики (ДНР) получила данные о подготовке эвакуации офиса президента Украины и Верховной рады во Львов. Днем ранее США временно передислоцировали из Киева резидентуру ЦРУ. 13 февраля стало известно об эвакуации во Львов посла Соединенных Штатов и американских дипломатов. 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Взрывное устройство обнаружено по пути следования автобусов с беженцами в Россию
|
|
Правоохранительные органы Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили взрывное устройство на пути следования автобусов с эвакуируемыми в Россию людьми в районе Краснодона.
«Дорога, по которой везут беженцев, оказалась заминирована. Предварительно там взрывное устройство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах ЛНР.
По некоторым данным, устройство находилось под мостом между Краснодоном и Молодогвардейском. По сообщениям очевидцев, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС.
Позже МГБ ЛНР подтвердили обнаружение заминированного автомобиля в районе Самсоновки.
«На мосту (путепроводе) по дороге Луганск-Краснодон в районе Самсоновки обнаружен заминированный автомобиль. Сейчас специалисты проверяют транспортное средство, оценивают мощность взрывного устройства. Судя по всему, он битком напичкан взрывчаткой. На месте работают все службы», – заявили в правоохранительных органах ЛНР.
Ранее властям Донецка поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе на севере города.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом
|
|
Следователи выехали в приграничный с Украиной хутор Патроновка Тарасовского района Ростовской области, где за ночь разрушился нежилой дом, сообщают в правоохранительных органах.
Позже ростовские пограничники зафиксировали попадание двух боеприпасов на территорию России, сообщил журналистам представитель Погрануправления ФСБ России по Ростовской области.
«Один из снарядов взорвался в 2 километрах от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовкого района. Другой снаряд разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовкого района», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Ранее сообщалось, что в 4.00 мск в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской произошел взрыв. Пострадавших и разрушений нет. Позже еще один снаряд «Град» 120 мм нашли рядом.
«Поступили сообщения от жителей хутора Патроновка о том, что нежилой дом, где находилась летняя кухня, сегодня оказался разрушен», – говорится в сообщении.
Блинкен назвал «идею о геноциде» в Донбассе оскорбительной
|
|
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что идея о геноциде в Донбассе «обесценивает» само понятие и является «оскорбительной».
«Во-первых, идея о геноциде совершенно неверна, и она, честно говоря, оскорбительна, это обесценивает само слово, мягко выражаясь. Этого просто не происходит!.. Откуда мы это знаем? Оттуда, что, по крайней мере на украинской стороне от той разделительной линии, которая была проведена после российского вторжения на территорию Украины, работают наблюдатели ОБСЕ, они проверяют, что там происходит, а что не происходит», – заявил Блинкен в интервью «Дождю» (признан в России СМИ-иноагентом), передает РИА «Новости».
При этом госсекретарь пригрозил России ответом в случае «агрессии».
«Если есть шанс отыскать дипломатический путь разрешения этой ситуации, я твердо намерен сделать это. Но если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем это», – заявил Блинкен.
«Я могу сказать вам так: мы вполне уверены в информации, которая у нас есть. Как я сказал на днях в Совете Безопасности ООН, я признаю, что в прошлом мы выступали с информацией, которая оказывалась неточной. Но мы вполне уверены в нашей информации и выносим ее в публичное пространство не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы ее предотвратить», – подчеркнул он.
Ранее в российском МИД резко отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе, заявив, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида.
До этого немецкий политик заявил: «На Донбассе происходит геноцид - это, конечно, смешно». МИД России указал, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида.
Президент России Владимир Путин ранее на пресс-конференции после переговоров с Шольцем в Москве 15 февраля заявлял, что считает происходящее в Донбассе геноцидом.
США пригрозили России «совместными действиями» с Германией
|
|
В ответ на возможную «агрессию» России против Украины последуют совместные действия США и Германии во всех областях, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Я убежден, что в свете невероятно тесного сотрудничества между США и Германией во всех областях последуют совместные действия», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Наша позиция по «Северному потоку – 2» (Nord Stream 2) давно известна. Я не хотел бы ни за кого говорить, но канцлер [Германии Олаф] Шольц на вопрос о «Северном потоке – 2» сказал, что будет [дан] сильный, единый ответ. Эти слова говорят сами за себя», – заявил госсекретарь США в интервью германскому изданию Suddeutsche Zeitung, отвечая на вопрос о том, будет ли завершена реализация проекта «Северный поток – 2».
В четверг глава минфина США Джанет Йеллен предсказала «глобальные последствия» санкций против Москвы в случае гипотетического «вторжения» России на Украину. Днем ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
В прошлую среду Госдеп пригрозил России единым ответом Запада в случае якобы готовящегося «вторжения» на Украину. Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Москве «жесткими санкциями», которые якобы приведут к серьезным политическим, экономическим и геостратегическим последствиям для России.
-
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Джонсон заявил о риске начала крупнейшей войны в Европе со времен ВОВ
|
|
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон выразил мнение, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года.
«План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба», – приводит ТАСС слова Джонсона, сказанные политиком в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.
Как утверждает премьер-министр Соединенного Королевства, существует «достаточно высокая вероятность» вторжения российских войск на Украину, которое якобы может происходить не только через Донбасс, но и через белорусско-украинскую границу, «чтобы окружить Киев». При этом он подчеркнул, что в результате подобных гипотетических действий пострадают «не только украинцы, но и россияне».
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
-
В четверг разведка Донецкой народной республики (ДНР) получила данные о подготовке эвакуации офиса президента Украины и Верховной рады во Львов. Днем ранее США временно передислоцировали из Киева резидентуру ЦРУ. 13 февраля стало известно об эвакуации во Львов посла Соединенных Штатов и американских дипломатов. 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.
11 февраля Пушилин констатировал, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться к России за помощью. В начале декабря Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет добровольно следовать минским договоренностям.
Президент России Владимир Путин на Совете по правам человека в декабре 2021 года указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Врач назвал симптом ранней стадии рака
Одним из ранних признаков рака может быть пробуждение с не проходящей сильной болью в горле, рассказал врач Аббас Канани в комментарии британскому изданию Daily Express.
«Проснуться с сильной болью в горле, которая продолжается уже более двух недель без признаков улучшения, это может быть симптомом», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».
По словам медика, к другим ранним признакам рака можно отнести кашель по утрам и сильную усталость, которая не отпускает больного с самого утра и до позднего вечера.
«Ничего страшного, если вы себя чувствуете немного уставшим по утрам, но если для вас это непривычно, то вам следует пройти обследование», – уточнил специалист.
В материале отмечается, что раковое заболевание часто остается не диагностированным из-за слишком незаметных симптомов. Пациенты обращают внимание, только когда болезнь начинает прогрессировать.
Ранее главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков назвал симптомы возможного развития онкологических заболеваний.
Украинский эксперт: В теории у Зеленского есть возможности создания ядерного оружия
|
|
«Мы помним, под каким нажимом Киев расставался с ядерным оружием – не только стратегическим, ключи от которого фактически находились в Москве, но и с тактическим ядерным оружием. Украина была вынуждена отказаться от третьего в мире ядерного потенциала, поскольку ей грозила экономическая и политическая изоляция, санкции. Полагаю, такие рестрикции ей могут грозить и сейчас», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен уже заявила, что Будапештский меморандум не содержит юридических обязательств. Однако своим заявлением Зеленский подставил коллег из европейских стран и США. Понятно, что теперь, когда они будут говорить с Ираном или с Северной Кореей, все будут ссылаться на опыт Украины», – считает политолог.
По его словам, у Украины есть возможности создания ядерного оружия. «Но это в теории. На деле же у страны нет ни средств, ни достаточного научного потенциала, чтобы в относительно короткий срок создать такое оружие. Для этого нужны годы и колоссальные средства, которых тоже у Украины нет», – добавил собеседник.
Впрочем, по мнению Золотарева, уже сейчас Украина может столкнуться с некоторыми неприятностями. «Пожалуй, это одно из наиболее сильных выступлений Зеленского, и оно может принести ему некоторые политические баллы. Но если смотреть серьезно на ситуацию, в которой оказалась Украина, то президенту нужно больше думать о последствиях», – прогнозирует эксперт. Он считает, что в этой ситуации рассчитывать, что президент Зеленский будет услышан коллективным Западом, не приходится.
«Выступление Зеленского произвело впечатление, но то, на что он рассчитывает, он не получит: ни списания долгов, ни военной помощи, ни инвестиций. Очевидно, что Запад рассматривает Украину как инструмент, разменную монету или кабанчика, с помощью которого можно выманить русского медведя из берлоги, чтобы обложить», – объяснил Золотарев.
В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министерству иностранных дел созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума. «Если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году», – заявил Зеленский.
В декабре 2021 года бывший глава СБУ Игорь Смешко заявил о необходимости тактического ядерного оружия Украине для «победы в войне» с Россией. В августе на Украине пригрозили возвращением ядерного потенциала в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. В свою очередь экс-депутат Рады Елена Бондаренко назвала безъядерный статус гарантией существования Украины. Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждал, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х. В апреле украинский посол в ФРГ Андрей Мельник увязал вопрос ядерного статуса Украины с вступлением страны в НАТО.
Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
Сейчас на Украине работают четыре АЭС с 15 энергоблоками советского образца ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 общей мощностью более 13,8 ГВт. Также в стране есть несколько месторождений урановых руд, которые частично покрывают потребности украинских АЭС в уране.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американские разведчики пожаловались на токсичный коллектив
|
|
Сотрудники Разведывательного управления Министерства обороны США подвергаются на рабочем месте негативной атмосфере, мешающей работать, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на поступившие в конгресс и сенат показания работников.
«Токсичная обстановка в министерстве представляет угрозу национальной безопасности», – заявил ушедший в отставку подполковник ВВС США Райан Суизли, который занимался сбором свидетельских показаний, передает РИА «Новости».
В частности, один из сотрудников аппарата Атташе по вопросам обороны в Риме сообщал начальству негативную информацию о работе своих коллег. Это создало враждебную обстановку в коллективе и стало мешать сбору разведывательных данных.
Согласно показаниям одного из офицеров ВМС США, на работе узнали о наличии у него проблем со здоровьем и начали использовать против него эту информацию. Этот же офицер пожаловался на отсутствие возможности проявлять инициативу.
В 2020 году был проведен опрос сотрудников службы, согласно которому около 50% респондентов подверглись запугиванию, домогательствам и издевательствам, тогда как 30% опрошенных столкнулись с расовой, гендерной и другими формами дискриминации.
|
|