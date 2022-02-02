Сурки Московского зоопарка проспали «официальный праздник»

Сурки из Московского зоопарка традиционно проспали свой «официальный праздник» День сурка, это связано с особенностями московского климата и тем, что для российских сурков характерна более длительная спячка, рассказали в пресс-службе столичного зоопарка.

Второго февраля в США и ряде других стран по традиции празднуется День сурка. Считается, что именно в этот день зима начинает идти на убыль и появляются первые вестники весны – сурки. Если грызуны выходят из спячки и начинают сновать по земле в поисках корма, то значит, что потепление не за горами, передает РИА «Новости».

«Наши сурки – Арчи, Нагайна и Сара – традиционно проигнорировали свой «официальный» праздник и не проснулись. Дело в том, что 2 февраля День сурка празднуют в США и ряде других стран, где средняя температура в это время значительно выше. Кроме того, на территории России и США обитают представители двух разных видов сурков. Американский сурок – лесной, а российский – степной (его второе название – байбак). Для нашего характерен более затяжной период спячки, который в общей сложности длится от трех до шести месяцев», – рассказали в зоопарке.

Как отметили в зоопарке, в этом году сурки ушли в зимнюю спячку чуть раньше обычного, тем самым предвещая снежную и продолжительную зиму, и уже можно сказать, что насчет количества снега грызуны точно не ошиблись.

Из своей уютной сурчины сурки практически перестали выходить еще в конце сентября. Сара и Нагайна перестали выходить первыми, а Арчи в сентябре еще какое-то время совершал свои обходы по вольеру, приводил все в порядок к зиме. Но к концу сентября и он зашел в сурчину.

Как пояснили в зоопарке, на то, когда сурки укладываются спать, влияет два основных фактора: погода и вес животных. К зиме суркам необходимо основательно поднабрать вес. Все лето специалисты зоопарка следили за рационом грызунов: в меню было много жирных семян, кукуруза, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, а также трава.

«Сейчас сурки продолжают спать. Если вдруг в феврале нас ждет потепление, то вполне возможно, что зверьки выйдут из норы к концу месяца. Однако, вероятнее всего, они по своему обыкновению проспят до марта, и гости зоопарка увидят их только с приходом весны. Тем не менее наши специалисты продолжают следить за сурками и ежедневно оценивают обстановку в их вольере. Так что, когда бы Арчи, Нагайна и Сара ни проснулись, их выход из спячки будет максимально естественным и комфортным», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в октябре в зоопарке рассказали, что сурки, живущие в Московском зоопарке, ушли в зимнюю спячку чуть раньше обычного. Там пояснили, что по традиции, Сара и Нагайна перестали выходить первыми, а Арчи в сентябре еще какое-то время совершал свои обходы по вольеру, приводил все в порядок к зиме.