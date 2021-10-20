Сурки Московского зоопарка ушли в спячку раньше обычного

Сурки, живущие в Московском зоопарке, ушли в зимнюю спячку чуть раньше обычного, сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Наши сурки: Арчи, Сара и Нагайна – традиционно погрузились в спячку первыми среди обитателей зоопарка. Из своей уютной сурчины они практически перестали выходить еще в конце сентября. И теперь не выглядывают даже в теплые солнечные дни. Видимо, чувствуют, что зима в этом году может быть достаточно суровой», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы, где отметили, что в этом году сурки ушли в спячку чуть раньше обычного.

Там пояснили, что по традиции, Сара и Нагайна перестали выходить первыми, а Арчи в сентябре еще какое-то время совершал свои обходы по вольеру, приводил все в порядок к зиме. Но к концу сентября и он зашел в сурчину. Когда киперы увидели заделанный сеном вход, они поняли, что теперь сурки выйдут только весной, отметили в зоопарке.

«На то, когда сурки укладываются спать, влияет два основных фактора: погода и вес животных. К зиме суркам необходимо основательно поднабрать. Все лето специалисты зоопарка следили за рационом грызунов. В меню было много жирных семян, кукуруза, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, а также трава», – рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В пресс-службе зоопарка добавили, что уже с середины августа сурки начали готовить к спячке свою сурчину: они выгребали лишний песок и старую солому, ремонтировали подземные коридоры и утепляли спальную камеру. Именно в ней все три сурка проспят до весны.

«Чтобы грызунов не беспокоили холода, зоологи накрыли их сурчину слоем соломы – она будет выступать в качестве утеплителя, и если снег подтает, не даст воде просочиться в нору.

Всю зиму в сурковой норе поддерживается температура не ниже 0 градусов. Тогда как температура самих зверьков опускается с 36-38 градусов до 4-8 градусов. Их дыхание замедляется до 2-4 вдохов в минуту вместо 20-30, а сердцебиение доходит до 5-15 ударов в минуту вместо 88-140», – рассказали в пресс-службе.

Зимой сурки почти не двигаются, обменные процессы в их организме замедляются, а чтобы работа органов поддерживалась на должном уровне, в ход идут накопленные за лето жировые запасы. В пресс-службе добавили, что за период спячки сурки могут потерять больше 1/3 массы своего тела. Если учитывать, что средний вес взрослой особи равен 4,5-5 килограммов, то весной он сокращается до 3-3,25 килограмма.

«То, когда наши сурки проснутся, будет зависеть от температурного режима и таяния снега. Если весна принесет с собой потепление и снег сойдет к середине марта, то и сурки проснутся примерно к этому времени. Если же период холодов затянется, зверьки могут проспать и до мая. Хотя обычно сурки просыпаются на первой-второй неделе апреля», – рассказали в пресс-службе.

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