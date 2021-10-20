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Сурки Московского зоопарка ушли в спячку раньше обычного
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Сурки, живущие в Московском зоопарке, ушли в зимнюю спячку чуть раньше обычного, сообщили в пресс-службе зоопарка.
«Наши сурки: Арчи, Сара и Нагайна – традиционно погрузились в спячку первыми среди обитателей зоопарка. Из своей уютной сурчины они практически перестали выходить еще в конце сентября. И теперь не выглядывают даже в теплые солнечные дни. Видимо, чувствуют, что зима в этом году может быть достаточно суровой», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы, где отметили, что в этом году сурки ушли в спячку чуть раньше обычного.
Там пояснили, что по традиции, Сара и Нагайна перестали выходить первыми, а Арчи в сентябре еще какое-то время совершал свои обходы по вольеру, приводил все в порядок к зиме. Но к концу сентября и он зашел в сурчину. Когда киперы увидели заделанный сеном вход, они поняли, что теперь сурки выйдут только весной, отметили в зоопарке.
«На то, когда сурки укладываются спать, влияет два основных фактора: погода и вес животных. К зиме суркам необходимо основательно поднабрать. Все лето специалисты зоопарка следили за рационом грызунов. В меню было много жирных семян, кукуруза, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, а также трава», – рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В пресс-службе зоопарка добавили, что уже с середины августа сурки начали готовить к спячке свою сурчину: они выгребали лишний песок и старую солому, ремонтировали подземные коридоры и утепляли спальную камеру. Именно в ней все три сурка проспят до весны.
«Чтобы грызунов не беспокоили холода, зоологи накрыли их сурчину слоем соломы – она будет выступать в качестве утеплителя, и если снег подтает, не даст воде просочиться в нору.
Всю зиму в сурковой норе поддерживается температура не ниже 0 градусов. Тогда как температура самих зверьков опускается с 36-38 градусов до 4-8 градусов. Их дыхание замедляется до 2-4 вдохов в минуту вместо 20-30, а сердцебиение доходит до 5-15 ударов в минуту вместо 88-140», – рассказали в пресс-службе.
Зимой сурки почти не двигаются, обменные процессы в их организме замедляются, а чтобы работа органов поддерживалась на должном уровне, в ход идут накопленные за лето жировые запасы. В пресс-службе добавили, что за период спячки сурки могут потерять больше 1/3 массы своего тела. Если учитывать, что средний вес взрослой особи равен 4,5-5 килограммов, то весной он сокращается до 3-3,25 килограмма.
«То, когда наши сурки проснутся, будет зависеть от температурного режима и таяния снега. Если весна принесет с собой потепление и снег сойдет к середине марта, то и сурки проснутся примерно к этому времени. Если же период холодов затянется, зверьки могут проспать и до мая. Хотя обычно сурки просыпаются на первой-второй неделе апреля», – рассказали в пресс-службе.
Ранее в Московском зоопарке впервые поселились краснокнижные муравьеды.
Названы европейские противники членства Украины в ЕС
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Богатые страны Европы не хотят оплачивать вступление Украины в Евросоюз. К таким выводам пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя заявление Владимира Зеленского о бессмысленности вопросов про принятие Украины в ЕС.
«Такие крупные и сильные страны Европы, как Германия, Франция, Нидерланды, выступают против членства Украины в ЕС, поскольку именно они во многом отвечают там за вопросы развития экономики и устойчивости финансовой системы», – полагает немецкий политолог Александр Рар. По его словам, они щепетильно относятся к тому, насколько кандидаты соответствуют установленным нормам и критериям для вступления в Евросоюз.
«Поэтому Украина может забыть об идее вхождения в ЕС, потому что она не соответствует Копенгагенским критериям вступления в Евросоюз, не разделяет ценности стран ЕС и принесет им лишь экономические и финансовые проблемы, – уверен политолог. – Все прекрасно понимают, что Украина не смогла пройти нужный путь, в отличие от той же Польши, и не усвоила сложные уроки для вхождения в европейские институты».
«Однако Польша и страны Балтии продвигают идею вступления Украины в ЕС, следуя собственным интересам. Они рассматривают ее как буфер против России, но этого недостаточно, чтобы войти в ЕС», – констатировал Рар.
«Власти Украины вряд ли оставят свои надежды на вхождение в европейские институты. Киев продолжит торговаться за место в ЕС, потому что у нынешних властей нет альтернативной политической линии», – подчеркнул собеседник.
Схожей точки зрения придерживается и генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Во-первых, Украина структурно не готова к вхождению в европейские институты. Во-вторых, это создаст дополнительные проблемы финансового и административно-управленческого характера для ЕС, – отметил он. –
В частности, оплачивать ее интеграцию придется Германии, Франции, Бельгии, Люксембургу и Нидерландам, которые не испытывают большого желания этим заниматься.
А активные лоббисты вступления страны в ЕС – Польша и страны Балтии – вовсе не пытаются взять на себя это бремя, потому что они сами являются реципиентами структурных фондов Евросоюза».
Кроме того, помимо объективных причин, политолог указал и на целый ряд вопросов двусторонних отношений Украины со странами ЕС. «Так, у Венгрии и Румынии есть свои наборы претензий к Украине, включая политические и экономические вопросы. Так что они могут выступать против европерспектив Украины. Более того, даже в Польше есть политические силы, которые крайне критически относятся к Украине», – рассказал Кортунов.
«Таким образом, в подавляющем большинстве стран ЕС рассмотрение вопроса о вхождении Украины в объединение считается преждевременным. И вряд ли он станет предметно обсуждаться в обозримом будущем», – резюмировал эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС.
«Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни (главе Европейской комиссии) госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни (председателю Европейского совета) Шарлю Мишелю, у нас до этого было много встреч с Шарлем Мишелем. У нас прекрасные отношения», – сказал Зеленский.
По утверждению главы государства, если бы членство в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе «еще вчера». Проблема, как предположил Зеленский, сложилась на уровне отдельных государств ЕС. «Когда ты один на один, они говорят, что выступают за, но есть вопросы с какой-то другой страной», – добавил он.
Украинский лидер напомнил, что Киев продолжает готовить декларации с другими странами, чтобы понимать, кто точно готов голосовать за принятие Украины в Евросоюз. «Четыре страны уже подписали, три сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27 (стран)», – добавил Зеленский.
В прошлый четверг украинский посол в ФРГ Андрей Мельник потребовал от Германии закрепить перспективу принятия Украины в Евросоюз (ЕС). В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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США намерены привлечь Газпром к ответственности за нарушение санкций
Вашингтон хочет привлечь российскую компанию «Газпром» к ответственности за нарушение американских санкций, заявил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо.
«Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь Газпром к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции», – передает его слова РИА «Новости».
Подробностей он не привел. Заявление прозвучало на фоне критики сенаторов за то, что США отказались от санкций против трубопровода «Северный поток – 2».
Ранее Белый дом решил не принимать новые санкции против «Северного потока – 2».
Президент России Владимир Путин указывал, что санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом.
Сатановский: Претензии Эрдогана к итогам Второй мировой опасны для России
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«Сегодня Эрдоган возрождает новую Оттоманскую Порту на территории постсоветских республик. Завтра это произойдет и в тюркских регионах России», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Ранее президент Турции заявил, что судьба мира не должна быть оставлена на милость «горстке стран» – победителей во Второй мировой войне.
«Эрдоган претендует на большую власть, чем у него есть. Он ставит под сомнение статус-кво и Запада, и Востока, и вообще всех, кто ему под руку попадается», – считает президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«При этом на территории США, Франции и Британии он не так активен, как на постсоветском пространстве или в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, – рассказал Сатановский. – Насколько я понимаю, он вполне успешен в своих проектах, а если где-то не очень успешен – он отряхивается и идет дальше».
Антагонизм Эрдогана к послевоенному мироустройству может свидетельствовать о его желании не столько пересмотреть итоги, сколько забыть их. «Однако не очень-то важно, какие слова для этого использует турецкий лидер. Это как в той пословице: что совой о пень, что пнем о сову, а все сове больно. Я вижу, что Эрдоган возрождает новую Оттоманскую Порту, в том числе на территории постсоветских республик. А завтра это произойдет и на территории тюркских регионов России», – допустил Сатановский.
«Конечно, в этом Эрдоган успешен. Очень успешен. Почитайте Шушинскую декларацию, посмотрите на подготовку к саммиту глав государств Тюркского совета. Вместо России в качестве метрополии для наших бывших братских республик возникает Турция. Отсюда у Эрдогана агрессивная и активная поддержка тюркского национализма с выживанием отовсюду русского языка и исторической памяти. Кстати, с такой же проблемой столкнулся Тегеран в регионах проживания иранских азербайджанцев. Это же касается уйгуров в Китае», – добавил востоковед.
«Поэтому все действия Эрдогана преследуют лишь одну цель – это контроль над территориями, ресурсами и торговыми путями.
Не знаю, хочет ли Эрдоган, чтобы все остальные с ним просто считались, или же он хочет денег заработать через свое окружение, но в данном случае его цель видна невооруженным глазом», – заключил Сатановский.
Накануне турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что «судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран-победителей во Второй мировой войне». По его мнению, мир серьезно изменился, в связи с чем нужно «прислушиваться к требованиям перемен», тогда как игнорирование этой тенденции «означает настойчиво пытаться сохранить» послевоенный статус-кво.
После войны для укрепления международного мира была создана Организация Объединенных Наций, в том числе Совет Безопасности ООН, в который вошли страны-победительницы: США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, как преемница СССР. Ранее Эрдоган призывал реформировать Совбез, включив туда новые государства.
Организация Объединенных Наций (ООН) – международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами. ООН была создана после Второй мировой войны странами-победителями.
Совет Безопасности ООН – постоянно действующий орган ООН, в который на постоянной основе вошли страны-победительницы: США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, как преемница СССР, и на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Относится к числу шести «главных органов» ООН.
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Представитель Дерипаски назвал причину обысков в доме бизнесмена
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ФБР США проводит обыски в домах родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке, это связано с санкциями, сообщил представитель олигарха.
«ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является», – передает его слова РИА «Новости».
В кадастровых документах округа Колумбия указано, что дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что эта корпорация связана с Дерипаской. По документам двухэтажный дом с жилой площадью 1080 кв. м был куплен в мае 2006 года за 15 млн долларов.
Ранее сообщалось, что ФБР проводит обыск в доме Дерипаски.
Напомним, в сентябре палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая Дерипаску.
Ранее окружной суд по округу Колумбия отказал Дерипаске в требовании отменить санкции США против него и закрыл дело.
Весной 2018 года минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.
Москва вводит новые меры из-за всплеска заболеваемости COVID-19
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Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице.
По решению Собянина с 25 октября до 25 февраля 2022 года москвичи старше 60 лет и все, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции, сообщается на сайте мэра. Допустимы прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе.
При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошли вакцинацию.
Кроме того, московские работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% от общего числа сотрудников и всех, кто старше 60 лет или страдает хроническими заболеваниями.
В первую очередь рекомендуется переводить на удаленную работу невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска. Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонной промышленности, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей.
Также отмечается, что главный санитарный врач по Москве принял решение об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг.
«В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 г. обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года», – говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте мэра, данные срочные меры приняты, чтобы защитить старшее поколение и другие уязвимые категории горожан от коронавирусной инфекции.
«В сентябре Москва вступила в новый период роста заболеваемости COVID-19. По сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев инфекции выросло в четыре раза – до 42 тыс. случаев в неделю. С каждым днем растет и количество людей, госпитализированных в стационары с тяжелой формой заболевания. Если в конце лета мы госпитализировали 400–500 человек в день, то в последнее время – 1200–1500 человек ежедневно. В два раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь. Однако при всей внешней схожести осени 2020 и 2021 годов между ними есть важные различия.
«Нынешней осенью эпидемиологическая обстановка серьезно осложняется из-за роста заболеваемости ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, чего не было в прошлом году. И самое тревожное – это ситуация с заболеваемостью ковидом среди старшего поколения. По правде говоря, мы надеялись, что в начале осени пенсионеры вернутся в Москву с дачных участков и обязательно выберут время, чтобы сделать прививку. К огромному сожалению, этого не произошло», – отмечается в сообщении на сайте столичного градоначальника.
По данным мэрии, из 3 млн москвичей в возрасте старше 60 лет вакцинацию прошли всего лишь 1,14 млн человек – чуть больше трети.
«В результате сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет. Почти 80% на ИВЛ – люди пожилого возраста. Среди умерших от ковида их доля достигает 86%. И, как правило, они не сделали прививку», – подчеркивается в сообщении.
«Дорогие мои бабушки и дедушки. Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует. Пожалуйста, сделайте прививку. Тем самым вы защитите свое здоровье и сможете сохранить привычный образ жизни», – приводит сайт обращение Сергея Собянина к пожилым москвичам.
Ранее Управление Роспотребнадзора по Москве приступило к усиленному контролю за соблюдением коронавирусных ограничений в столице из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Глава ведомства Анна Попова заявила, что введенной системы проверки QR-кодов в 28 регионах страны недостаточно. Для борьбы с коронавирусом необходимо усилить меры, заявила она во время совещания 19 октября.
Также вице-премьером Татьяной Голиковой было предложено ввести период нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября, в отдельных регионах – с 23 октября. Все это из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом.
Эксперт: На фоне эпидемии власти Латвии начали относиться к русским с уважением
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«Откуда депутат Иесалниекс взял данные о процентном соотношении латышей и русских в ковидных госпиталях. Откуда он знает? Врачи не ведут такой статистики», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Европарламента от Латвии Александр Мирский. Ранее латышский депутат-националист Янис Иесалниекс заявил, что в больницах Риги 80 процентов пациентов с ковидом составляют русскоязычные.
«Моя близкая родственница в больнице работает старшей медсестрой. С ее слов я знаю, что там абсолютно одинаковое отношение ко всем пациентам. Причем, практически все медики свободно говорят на обоих языках. Так что эпидемия сумела объединить все население, – именно такая беда сумела, а не правительство. Но правительство тоже осознает, что невозможно вылечить одну часть населения, игнорируя другую часть населения», – сказал бывший депутат Европарламента от Латвии, певец Александр Мирский.
«На фоне эпидемии власти впервые начали с уважением относиться к русским. Видимо, у кого-то в правительстве мозги встали на место – и информационная кампания о вакцинации сейчас ведется на обоих языках», – пояснил Мирский. «Ведь пожилые русскоязычные люди, – все те, кому за 70 лет, – почти поголовно не говорят на латышском. А ведь они-то как раз – в зоне риска. Для них, как известно, давно действуют драконовские языковые законы, но в данной ситуации власти сделали исключение, потому что здоровье всех жителей Латвии важно, ковид не разбирает, кто какой национальности», – напомнил экс-депутат.
При этом Мирский признал, что противников вакцинации среди русскоязычных заметно больше. «Латыши очень дисциплинированы. У меня нет русской крови, латыши есть. Им было сказано, что надо и они массово идут. Даже из деревень люди массово едут на прививку. Среди тех, кто общается дома на русском языке, – это не только русские, но и белорусы и украинцы, большинство не считает Латвию своей родиной. А это 23% населения. Они не участвуют в выборах, не участвуют в социальной жизни. Среди них царит не столько недоверие к конкретным вакцинам, сколько общее недоверие к руководителям государства, которые делают явные отвратительные глупости в отношении большинства русскоязычных», – подытожил Мирский.
В понедельник Латвия вышла на первое место в мире по росту заболеваемости ковидом. Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний республики. Число новых случаев инфицирования на прошлой неделе увеличилось на 48,8%, госпитализированных больных – на 56%, тяжелых пациентов – на 62,8%, передал ТАСС.
Ранее власти Латвии объявили локдаун с 21 октября по 15 ноября – на фоне роста числа заболеваний коронавирусом и низких темпов вакцинации. В частности, в стране с 20:00 до 05:00 вводится комендантский час. Открыты будут только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости, тогда как школы и рестораны закрываются. Отменены все массовые мероприятия.
При этом администрации крупных больниц Латвии объявили, что к ним стали все чаще попадать русскоговорящие пациенты с коронавирусом. В крупнейших медицинских учреждениях Риги 80 процентов пациентов с ковидом составляют русскоязычные, заявил депутат Сейма Латвии от праворадикального Национального блока Янис Иесалниекс. По версии депутата, к провалу кампании по вакцинации привела «пропаганда Кремля». «Латышские дети не смогут учиться и заниматься спортом, потому что приехавшие в советское время колонисты не желают вакцинироваться и теперь перегружают больницы», – цитирует Иесалниекса «Лента.ру».
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков назвал свою версию, по которой в больницах Латвии среди госпитализированных с COVID оказалось больше русскоговорящих. Объяснил он это тем, что носители русского языка живут преимущественно в городах с высокой плотностью населения, в многоквартирных домах, пользуются общественным транспортом, поэтому болеют чаще жителей сел.
Самолет с пассажирами в США развалился на куски при взлете
Самолет McDonnell Douglas DC-9-87 в штате Техас не смог набрать высоту в конце взлетно-посадочной высоты в аэропорту, вылетел за ограждение на пересеченную местность и разбился, в результате чего пострадал один человек из 21 находившегося на борту, сообщил местный телеканал Click2Houston.
Самолет загорелся и рассыпался на куски. При этом почти всех пассажиров и членов экипажа удалось безопасно эвакуировать, в больницу был доставлен один пострадавший, передает РИА «Новости».
По данным телеканала KTRK, самолет был зарегистрирован на владельца местной строительной компании Flair Builders Дж. Алана Кента, который во время крушения находился на борту самолета.
Ранее в результате падения легкомоторного самолета на жилые дома в США два человека погибли, еще двое пострадали.
Голикова предложила Путину объявить нерабочую неделю
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Вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.
«Предлагается первое – обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни», – передает ее слова РИА «Новости».
«При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года», – добавила Голикова.
Вице-премьер считает, что одновременно нужно ввести допуск на отдельные объекты вакцинированных и переболевших при предъявлении QR-кодов.
«Кроме того, предлагается работодателям незамедлительно перевести работающих, невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее 4 недель с тем, чтобы эти граждане, если они не имеют противопоказаний медицинских, прошли вакцинацию», – добавила Голикова.
Кроме того, она поручила по истечении 7 ноября включительно активно мониторить эпидемиологическую ситуацию и ситуацию в системе здравоохранения.
«Мы предлагаем регионам страны аккуратно открывать те отрасли и объекты, которые в период нерабочих дней будут закрытыми», – сказала она, пояснив, что под словом «аккуратно» имеется в виду введение QR-кодов для посещения этих мест для недопущения распространения коронавируса.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для отдельной категории работников.
В тот же день власти Петербурга решили с 1 ноября ввести QR-коды для посещения выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. С 15 ноября потребуется предъявить QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря QR-коды введут также для посещения ресторанов и кафе.
Метеоролог сказал, когда в Европейской России наступит зима
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, когда синоптики ожидают начала метеорологической зимы 2021–2022 годов – с устойчивыми отрицательными температурами и снегом.
По словам Тишковца, метеорологи считают, что в этом году зимний сезон в европейской части России наступит согласно установившейся климатической норме.
«Я думаю, что это будет происходить в рамках климатических норм. У нас метеозима, как правило, наступает после 10 ноября. Я предполагаю, что это произойдет во второй декаде ноября», – передает «Ридус» слова Тишковца.
18-19 октября в ряде городов европейской части России впервые за осень 2021 года был отмечен снег.
Напомним, в июле на перевале «Дедушкина лысина» на трассе «Колыма» в Магаданской области выпал снег.
Мишустин поддержал предложение ввести нерабочую неделю
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Премьер-министр Михаил Мишустин считает необходимыми меры для борьбы с COVID-19, которые предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова; в частности, он поддержал предложение ввести нерабочую неделю.
«Действительно, решения эти – непростые, сложные. Я бы еще сказал, вынужденные. Но необходимые», – передает его слова ТАСС.
В связи с ситуацией с коронавирусом Мишустин также поручил подготовить новые предложения о мерах поддержки бизнеса.
«Прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова оперативно подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса. Нужно помочь предприятиям продолжить устойчивую работу», – сказал он.
Премьер призвал действовать на опережение. «За все время борьбы с коронавирусом приобретен немалый опыт и знания, закуплено нужное оборудование, налажено производство необходимых медицинских изделий, препаратов. Но нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться, и в этой ситуации надо действовать на опережение», – заявил Мишустин.
Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.
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Канадский политолог рассказал о перспективах примирения Москвы и Варшавы
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Москва и Варшава могли сблизиться за счет улучшения отношений Польши с Венгрией и Италией, но против этого будет выступать местная оппозиция. При этом Польша поддержит вступление Украины в ЕС и в перспективе в НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД канадский политолог польского происхождения Петр Дуткевич в кулуарах заседания международного клуба «Валдай».
«Для сближения Москвы и Варшавы есть все предпосылки в условиях конфронтации между Польшей и Брюсселем. До сих пор сближение не было реальным, поскольку нас разделяет не только политика, но и история», – считает член ученого совета «Валдайского клуба» и директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета (Канада) Петр Дуткевич, который сейчас находится в Сочи, где проходит заседание клуба.
Дуткевич напомнил, что в апреле премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Польши Матеуш Моравецкий и бывший глава МВД Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини договорились на встрече в Будапеште работать над формированием общеевропейского правого политического объединения. С этими политическими силами Москва «вполне адекватно разговаривает», и за счет этого можно выстраивать российско-польский диалог.
Эксперт сожалеет, что у польской оппозиции вместо программы развития отношений с Россией очень критический взгляд на нее. Это будет препятствовать попыткам правительства сблизиться с РФ. «Никто из польской оппозиции, даже бывший премьер-министр Дональд Туск, не имеет хотя бы короткой программы отношений с Россией. Это их большая ошибка», – уверен политолог.
Что касается позиции простых поляков, то часть из них находится под влиянием правящей партии «Право и справедливость» и слогана «Польша прежде всего», что «тоже не способствует хорошим контактам с Россией». «Но что касается личных отношений, то поляки относятся к России нормально. Многие россияне, которые бывают в Польше, удивляются позитивной реакции людей на русский язык. Но это не касается радикальных националистических элементов, которые всегда будут», – добавил собеседник.
Говоря о позиции Польши по поводу вступления Украины в НАТО, а затем в ЕС, Дуткевич отметил огромные риски такого пути для Киева. «С точки зрения Польши, было бы гораздо более прагматично начать разговор о вступлении Украины в Европейский союз, а где-то в будущем, когда ситуация на Украине стабилизируется и будут выполнены Минские соглашения, о вступлении в какой-то военный блок», – подытожил Дуткевич.
В прошлый четверг украинский посол в ФРГ Андрей Мельник потребовал от Германии закрепить перспективу принятия Украины в Евросоюз. В июле президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
Ранее председатель Европарламента Давид Сассоли сообщил, что «Еврокомиссия ведет переговоры с польскими властями по поводу основополагающих принципов, несоблюдение которых может заблокировать утверждение плана восстановления Польши». Так политик отреагировал на решение польского Конституционного суда, который констатировал несоответствие нормы о приоритете европейского права над национальным положениям основного закона и подтвердил превосходство конституции над правом ЕС.
Это произошло после того, как Европейский суд юстиции заключил, что очередная реформа польской судебной системы может нарушать законодательство ЕС.
В конце 2020 года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Это касается всех средств бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран ЕС после пандемии. По оценке Сассоли, «еще есть шанс избежать необратимого кризиса», однако «должно быть ясно, что примат европейского права над национальным не может быть поставлен под сомнение».
Погребинский объяснил необходимость подключения США к нормандскому формату
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«Франция и Германия не смогли убедить Киев реализовать политическую часть Минских соглашений, поэтому Россия уже предприняла попытку подключить к нормандскому формату США», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на слова Сергея Лаврова о том, что Москва ранее уже предлагала Вашингтону подключиться к урегулированию в Донбассе.
«Попытка подключения США к нормандскому формату уже фактически состоялась», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его мнению, исходной позицией для привлечения США к украинской и донбасской проблематике была женевская встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена в июне.
«Там обсуждалась украинская тема и, по-видимому, по следам этой встречи произошел визит замруководителя Госдепа Виктории Нуланд и ее разговор с замглавы администрации российского президента Дмитрием Козаком», – полагает собеседник.
«В Москве прозвучали слова о том, что контакты с Владимиром Зеленским бессмысленны, – заметил Погребинский. – Это говорит о том, что нормандский формат в значительной мере исчерпал свои возможности. Дело в том, что Германия с Францией так и не смогли оказать влияние на Киев для того, чтобы он приступил к реальному процессу реализации политической части минских соглашений. В этом смысле надежды на нормандский формат очень малы сейчас», – подчеркнул Погребинский.
Он добавил, что не возлагает большие надежды на посреднические усилия США. «Но в любом случае, Соединенные Штаты имеют большее влияние на Киев, чем Германия и Франция», – добавил киевский эксперт.
В понедельник глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что Россия предлагала подключить США к переговорам в нормандском формате, но западные участники нормандской четверки – Франция и ФРГ категорически отказались. По словам Лаврова, подобный разговор имел место во время визита в Москву Джона Керри – на тот момент главы Госдепа (речь идет о президентстве Барака Обамы), и его встречи с Владимиром Путиным.
«Еще когда Джон Керри был госсекретарем и он приезжал с очередным визитом в Москву, и мы были на приеме у Путина, Путин сказал, что «вот мы видим, что американцы влияют на Украину, у вас есть свой специальный представитель, Порошенко к вам прислушивается. Может быть, поговорить с Германией и Францией, чтобы вы подключились к нормандскому формату?». Это было при мне», – цитировал «Коммерсант« слова главы МИД. В ответ Керри тогда заметил, что если бы Соединенные Штаты пригласили бы подключиться к нормандскому формату, «может быть, мы бы подумали».
«Потом мы спросили у немцев, у французов, они сказали: категорически нет. Мы должны работать в формате, который был создан, в котором были подписаны Минские договоренности, только так», – передавал слова Лаврова ТАСС.
При этом глава российской дипломатии отметил: необязательно быть участником нормандской четверки, «необязательно четверку превращать в пятерку или в семерку для того, чтобы каким-то образом помочь урегулированию».
В то же время Лавров назвал фантазиями заявления украинского президента Владимира Зеленского о желании Киева напрямую контактировать с высшим российским руководством. Ранее Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом Путиным в любом формате.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с президентом Украины сложно выстраивать диалог, поэтому президент России отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности ведения переговоров с нынешним руководством Украины, так как «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Россия вынесла приговор властям Украины.
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Шарий оценил заявление «Мисс Украина» в защиту права говорить по-русски
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«Если язык вынуждены навязывать – значит, он никому не нужен. Поэтому оправдания в такой ситуации означают слабость», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя реакцию победительницы украинского конкурса «Мисс Вселенная» Анны Неплях на критику в свой адрес из-за использования русского языка.
«Я не считаю позицию этой девушки смелой, поскольку она, как и многие другие, начала оправдываться перед маргинальной украинской властью и ее сторонниками», – считает лидер украинской «Партии Шария», блогер Анатолий Шарий.
«Мне уже надоели эти бесконечные оправдания за использование русского языка вместо мовы. Понятно, что для украинских радикалов это своего рода работа. Только выглядит все это плохо», – добавил он.
В этой связи блогер напомнил о недавнем скандале, связанном с руководителем компании веганской еды Yaro Юлии Приваловой. «Такого шоколада, как там производят, я не могу найти даже в Европе, – рассказывает Шарий. – Из-за того, что руководитель этой компании сфотографировалась на фоне Кремля и пошутила про бандеровцев, украинский националист и радикал Сергей Стерненко начал травить ее в соцсетях. Судя по всему, про бандеровцев нельзя шутить в этом «свободном» государстве. В результате девушка начала оправдываться и говорить весь этот бред о том, как она любит Украину».
«Когда людей вынуждают говорить на языке, на котором они говорить не хотят или не умеют, это грустно. Если язык вынуждены навязывать – значит, он никому не нужен. И оправдываться за использование русского языка – это слабость», – констатировал собеседник.
По мнению Шария, большинство жителей Украины никогда не осмелеет настолько, чтобы отстаивать свою позицию перед властью. «То, что украинцы вольнолюбивые и резкие – красивая сказка. В европейских странах, в которых я жил, люди не терпели бы и недели того, что терпят украинцы, и однозначно вышли бы на улицы и смели эту власть. Может, через 40 лет что-то поменяется на Украине, но точно не сейчас», – резюмировал блогер.
Ранее победительница украинского конкурса «Мисс Вселенная» Анна Неплях отреагировала на критику в свой адрес из-за использования русского языка при общении. 15 октября девушка из Днепропетровска завоевала титул «Мисс Украина Вселенная – 2021». После победы в конкурсе девушку начали критиковать в соцсетях за использование в своих блогах русского языка.
«За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского», – сказала Неплях на украинском языке. Видео из Instagram-stories модели опубликовал телеканал ICTV.
Она отметила, что в данном видео говорит по-украински, что показывает, как «можно выучить родной язык за сутки» и разговаривать «чисто и хорошо». «Также хочу подчеркнуть, что я как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90% разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно. Спасибо за понимание», – добавила «Мисс Украина».
Ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила об ограничениях в использовании русского языка на Украине.
Напомним, в сентябре советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать украинский язык в «руський» вслед за переименованием государства в Русь-Украину. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие выгоды принесет России возможный переход Украины с кириллицы на латиницу.
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МИД: Киев не уведомил Россию, что задержанный офицер СЦКК является гражданином РФ
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Киев не сообщил российским дипломатическим ведомствам о том, что задержанный на Украине представитель Луганска в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрей Косяк является гражданином России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Украинская сторона сообщила в СМИ о наличии у А. В. Косяка гражданства России. Несмотря на это, никаких уведомлений о произошедшем в российские дипломатические и консульские учреждения не поступало, хотя российско-украинская Консульская конвенция предписывает делать это незамедлительно, не позднее чем через три дня после задержания», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Захарова уточнила, что «посольство России в Киеве и генконсульство в Харькове обращались в МИД Украины и местные органы власти с требованиями разъяснить ситуацию, информировать о местонахождении задержанного и обеспечить к нему консульский доступ, который в соответствии с Консульской конвенцией должен быть предоставлен не позднее чем через четыре дня после задержания. Прошло уже шесть дней, но Киев так и не выполнил свои обязательства по Консульской конвенции».
Дипломат подчеркнула, что в Москве расценивают действия украинской стороны как вероломные и провокационные.
«Призываем украинскую сторону пересмотреть свою позицию, прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России А. В. Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников. Продолжим добиваться соблюдения законных прав российского гражданина. Ожидаем также принципиальной оценки произошедшего инцидента со стороны ОБСЕ», – сказано в комментарии.
Ранее украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.
Позже Северодонецкий городской суд Луганской области отправил под стражу Косяка.
Попавшая в «Миротворец» 12-летняя девочка попросила генсека ООН закрыть сайт
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Девочка из Луганска Фаина Савенкова, которую ранее внесли в базу украинского сайта «Миротворец», написала генсеку ООН письмо с просьбой повлиять на закрытие экстремистского ресурса, сообщил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Вчера мы препроводили генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо Фаины Савенковой, в котором она просит его оказать воздействие на Украину с тем, чтобы экстремистский сайт «Миротворец», в базу данных которого ее внесли украинские националисты и радикалы, был закрыт», – написал Полянский в Telegram.
По его словам, это не совсем обычная практика для российского постпредства, «однако ситуация вокруг прямых угроз в адрес 12-летнего ребенка требует немедленных действий и четкой, недвусмысленной классификации».
«Копию письма мы также направили в ЮНИСЕФ. Надеюсь, что руководство ООН не оставит данный вопиющий случай без внимания и надлежащей оценки», – добавил он.
Ранее девочка из Луганска попала в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Она записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН и призвала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что внесение Фаины Савенковой в базу «Миротворца» является шокирующим фактом.
Напомним, Генпрокуратура России потребовала признать украинский сайт «Миротворец» нарушающим права граждан. В Генпрокуратуре подчеркнули, что экстремистский сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины «для большего эффекта при проведении «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов».