В Московском зоопарке впервые поселились краснокнижные муравьеды

Московский зоопарк приглашает познакомиться с муравьедами, которые появились среди его обитателей впервые за всю историю. В зоосаде поселились тамандуа, или четырехпалые муравьеды, которые занесены в Международную Красную книгу, сообщили СМИ.

Как сообщает «Вечерняя Москва», численность этих животных в свободной природе снижается из года в год, но пока размер популяции не вызывает опасений ученых.

В зоопарке поселились два представителя тамандуа. Самец Панчо прибыл в Москву из германского Крефельдского зоопарка. Самка Лола переехала из Антверпенского зоопарка, расположенного в Бельгии. Животные благополучно перенесли дорогу и быстро подружились со специалистами из нового дома.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, Панчо уже расположился в павильоне «Дом приматов» на новой территории.

«Выбирая ему жилище, мы учли особенности образа жизни муравьедов в естественной среде обитания. Поскольку эти звери готовы сосуществовать только с представителями других видов, мы подселили тамандуа в один вольер с саймири. Это подвижные темпераментные обезьянки, им легко ужиться со спокойным и добродушным муравьедом. На первых порах соседи отнеслись к новому жильцу настороженно, однако вскоре убедились, что Панчо не проявляет к ним интереса, он просто ищет муравьев», – рассказала она.

Ранее для панды Жуи в Московском зоопарке построили ракету из бамбука, чтобы заманить животное внутрь конструкции, туда поместили провиант.