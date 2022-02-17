Российские военные решили провести десантирование на полигоне Брестский

Подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил (ВС) России в четверг в рамках совместных учений «Союзная решимость – 2022» проведут десантирование на полигоне Брестский и уничтожат условное незаконное вооруженное формирование, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

«На полигоне Гожский подразделения механизированной бригады Вооруженных сил Беларуси проводят уничтожение вклинившегося в оборону противника. На полигоне Брестский подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России осуществляют десантирование и уничтожение незаконного вооруженного формирования», – передает ТАСС сообщение оборонного ведомства.

По его данным, на участке местности Барановичи подразделения белорусской механизированной бригады и подразделения морской пехоты ВС России ведут «оборонительный и наступательный бой на рубеже маневренной обороны, а также осуществляют прикрытие войск от ударов средств воздушного нападения противника». На участке местности Гомель белорусские десантники осуществляют охрану объектов, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.

В пресс-службе добавили, что на участке местности Лунинец зенитные ракетные подразделения ВС осуществляют противовоздушное прикрытие войск, выполняются задачи боевого дежурства по ПВО. В соответствии с планами учений, на участке местности Марьина Горка подразделениями специального назначения вооруженных сил Белоруссии и России ведется «тактико-специальная подготовка, организация засады разведгруппой спецназначения, выполнение упражнений тактических стрельб ночью». На участке местности Речица мотострелковыми подразделениями и подразделениями ВДВ ВС России ведется размещение в районах сосредоточения, подготовка к ведению наступления, борьба с условными диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями, отметили в Минобороны Белоруссии.

Ранее летчики Белоруссии и России на учениях «Союзная решимость-2022» провели условный воздушный бой пара на пару.