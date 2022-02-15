Лавров: Диалог по безопасности может растечься на маленькие ручейки

Венский диалог по безопасности на площадке ОБСЕ рискует «растечься на маленькие ручейки», считает глава МИД России Сергей Лавров.

«В отсутствие прогресса на американском и натовском треке разговор в Вене будет заведомо безрезультатным, это все понимают. Это будет еще один дискуссионный формат... И мы рискуем получить ситуацию, когда весь этот диалог растечется на маленькие ручейки и будем только имитировать активность. А суть проблемы будет оставаться нерешенной», – заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау, передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, Россия считает интересным предложение Варшавы возобновить в ОБСЕ диалог по евробезопасности.

«В контексте поиск путей преодоления растущей напряженности в Евроатлантике мы обсудили и инициативу польского председательства, которое предложило начать в ОБСЕ неформальный возобновленный диалог по евробезопасности. Мы считаем это предложение интересным, потому что оно показывает понимание существующих проблем и желание что-то сделать для того, чтобы эти проблемы снимались с повестки дня», – сказал министр.

При этом он напомнил, что «на данном этапе главное – это наш диалог с США и наш диалог с Североатлантическим альянсом, где мы обсуждаем долгосрочные правовые гарантии безопасности».

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия может напасть на Украину. Однако, по его словам, «сегодня ничего не указывает», что Москва приняла такое решение.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.