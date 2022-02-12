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Песков объяснил, к чему привело непонимание Мюнхенской речи Путина на Западе
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После Мюнхенской речи президента России Владимира Путина был шанс, что страны Запада поймут бесперспективность однополярного мира, но отказ прислушаться привел к опасной ситуации, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Причем бесперспективность не с той точки зрения, что кто-то будет этому как-то противодействовать, а с той точки зрения, что сам этот единый полюс уже не в состоянии обеспечивать порядок безопасности, и так же просто появляются много новых полюсов с не менее широким, не менее мощным потенциалом», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По словам представителя Кремля, это привело к тому, что сейчас мир подошел к той самой опасной черте.
Также Песков отметил, что речь Путина на Мюнхенской конференции не была агрессивной, это был призыв не прятать голову в песок, а решать проблемы.
Песков вспомнил, что был тогда в гостинице, а после вместе с коллегами пытался общаться с западными журналистами сразу после оглашения этой речи, чтобы показать им конструктивный характер этого выступления.
«Но все восприняли это в штыки, все – я имею в виду коллективный Запад – окрестили эту речь как самое агрессивное, что они слышали за последнее время. Хотя я по-прежнему уверен, ничего агрессивного там нет», – сказал Песков.
Напомним, 10 февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. он раскритиковал внешнюю политику США за идею устройства однополярного мира, выступил против планов по расширению НАТО в Восточной Европе.
Порошенко рассказал о вывозе золота и денег из Крыма в 2014 году
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Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и 4 млрд гривен наличными.
«Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом», – передает слова Порошенко РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube-канала Киевского апелляционного суда.
Он рассказал, что обсудил этот вопрос с тремя людьми, возглавлявшими тогда различные ведомства. Речь идет о главе Национального банка Валерии Гонтаревой, министре внутренних дел Арсене Авакове и главе Службы безопасности Украины Василии Грицаке.
«Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была 4 млрд гривен плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые <...> были завезены в хранилища Национального банка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения», – добавил Порошенко.
По словам Порошенко, если бы он этого не сделал, то деньги попали бы в Донецк.
Напомним, Киевский апелляционный суд рассматривал жалобы защиты и прокуратуры на меру пресечения в виде личного обязательства для Порошенко. Прокуратура настаивает на аресте с возможностью внесения залога, а защита настаивает на отмене личного обязательства. В результате суд оставил меру пресечения в силе.
Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, за что ему грозит 15 лет лишения свободы. Также он является фигурантом десятка уголовных дел в качестве свидетеля.
Шойгу назвал причину обострения ситуации в Европе
Военно-политическая ситуация на европейском континенте значительно обострилась из-за нагнетания напряженности вокруг Украины, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом.
«В повестку дня были включены наиболее актуальные проблемы европейской безопасности и взаимодействия военных ведомств двух стран. Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что военно-политическая ситуация в Европе значительно обострилась в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины, военным присутствием НАТО вблизи российских границ, что требует принятия неотложных мер по обеспечению гарантий безопасности для Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны, передает ТАСС.
Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что российская сторона готова рассмотреть предложения по восстановления взаимодействия по военной линии с Лондоном.
Как отметили в ведомстве, «на встрече достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств двух стран».
«Шойгу подчеркнул, что в Минобороны России готовы рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия по военной линии. Достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств», – добавили в ведомстве.
Ранее Сергей Шогу заявил министру обороны Британии, что на европейском континенте обстановка становится все более напряженной, но в этом нет вины России.
Напомним, в пятницу министр обороны Британии Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
До этого проходила встреча главы МИД Британии Лиз Трасс с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ходе переговоров Трасс оконфузилась, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.
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МИД отказался принимать коллективный ответ ЕС и НАТО о неделимости безопасности
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Россия не может принять коллективный ответ Евросоюза и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.
«Не можем принять «коллективный» ответ, напоминающий «круговую поруку». Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата. Увиливание от ответа означает, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет», – передает ТАСС заявление.
Отмечается, что в ответе генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля на послание нет предметной реакции по вопросу о понимании и реализации на практике принципа неделимости безопасности.
«Предметной реакции на прямо поставленный вопрос в полученных «документах» нет. Вместо этого нам предлагается вступить в диалог по укреплению безопасности», – отметила дипломат.
Напомним, Брюссель официально передал Москве коллективный ответ на письмо Лаврова. Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Как подчеркнул министр, Россия «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности».
СМИ: Российские школьники победили американскую русофобию в TikTok
В TikTok проходит столкновение между российскими и американскими подростками, они обмениваются мнением вокруг ситуации на Украине, по теме опубликовано свыше 15 тыс. клипов, сообщают СМИ. Сейчас можно заметить доминирование русскоязычных публикаций.
Российские подростки, которые раньше считались сторонниками западных ценностей, вполне патриотичны и готовы стать на защиту Родины перед лицом внешней угрозы, передает Ruposters.ru.
Все началось с довольно агрессивного русофобского тренда, который запустили молодые тиктокеры из США. Это не понравилось блогерам из России, которые тут же перехватили тренд и в довольно остроумной манере высмеяли своих американских сверстников.
«Американские подростки запустили тренд, где говорили: «Высадите меня в России с айс-кофе, музычкой в наушниках, подиком с монго, и она станет 51-м штатом США. Ну и, конечно, не в лучшем ключе высказывались о России, подростках, власти и всех, кто тут проживает», – пояснила блогер под ником Крути Землю.
По ее словам, все это пробудило патриотизм в российских подростках.
«Русские ясно дали понять, что американцы в минус 30 в России не выживут, говоря: «Вы, ребята, вообще видели, чем у нас школьники занимаются на уроке ОБЖ?» Ответочка звучала в стиле: «Дайте мне моего медведя, контурные карты, и в России появятся 50 новых регионов». Также русские подростки указали на незнание американцами географии, пообещали подарить им контурные карты и учебник, потому что они не могут отличить Россию от Украины», – объяснила блогер.
Перейдя в TikTok по тренду, можно заметить доминирование русскоязычных публикаций, в которых российские подростки в основном напоминают заокеанским оппонентам, что только россиянам можно критиковать Россию, и предлагают учить географию, чтобы для начала найти нашу страну на карте. Некоторые цитируют лидера ЛДПР Владимира Жириновского, известного своими резкими высказываниями про США, американских политиков и российско-американские отношения. Вспоминают покойного сатирика Михаила Задорнова, чья фраза про американцев «Ну тупые» уже стала крылатой. Иронизируют над тем, как подростки, обычно сами ругающие свою страну, вдруг становятся ярыми патриотами и начинают ее защищать.
В то же время в немногочисленных постах американцев можно заметить, как они пытаются соревноваться в остроумии, обильно перечисляя разные экзотические предметы и вещи из их повседневной жизни, с помощью которых они собираются покорить Россию после «высадки».
Блинкен выступил с новыми нападками против России
Госсекретарь США Энтони Блинкен использовал пресс-конференцию после встречи в Мельбурне с партнерами из Австралии, Индии и Японии, чтобы выступить с новыми нападками на Россию, отвечая на вопросы журналистов.
Блинкен заявил по итогам встречи формата QUAD, что «мы (США) продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, в том числе новые силы, прибывающие на украинскую границу», передает РИА «Новости».
По его словам, «вторжение может начаться в любое время, в том числе во время Олимпиады», и повторил, что американские граждане должны покинуть Украину.
«Мы продолжаем сокращать наше посольство, мы продолжим этот процесс и ясно дали понять, что американские граждане, которые остаются на Украине, должны уехать сейчас», – добавил он.
Вместе с тем, по его словам, США и их партнеры по QUAD выступают за «дипломатию и диалог», чтобы «устранять разногласия».
«В то же время мы дали понять России, что если она выберет агрессию, она столкнется с массивными последствиями», – пригрозил Блинкен.
Он добавил, что США сотрудничают с партнерами по всему миру, включая Австралию, решая, «какие могут быть последствия, в том числе экономические и финансовые санкции, экспортный контроль, укрепление обороны Украины и НАТО».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила НАТО в нагнетании ситуации вокруг Украины.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.
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Ветеран войны в Афганистане: Мир стоит на пороге серьезных событий
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«Президент Владимир Путин высказывает серьезные опасения по поводу безопасности в мире. Это правильно. Причем, безопасность должна быть не только для россиян, она должна быть общая», – сказал глава московской организации Союза ветеранов Афганистана Петр Петров. Ранее ветеранские организации страны поддержали требования руководства России к НАТО и США по гарантиям безопасности.
«Сегодня сложная международная обстановка. Мы – ветераны войны в Афганистане – особо остро ощущаем, что мир стоит на пороге серьезных событий. Конечно, хотелось бы, чтобы везде был мир, все ладили бы друг с другом, жили спокойно, но не все получается так, как мы того хотим», – заявил председатель московской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Петр Петров.
«Безопасность в мире – ключевой вопрос, для нас, для ветеранов войны в Афганистане, это особенно ясно. Война – это слишком тяжелое испытание. Мы на себе испытали, как это – терять боевых товарищей. Это тяжело переживается. Многие помнят те афганские события. Не хотелось бы, чтобы повторялись подобные кровавые события», – подчеркнул Петров. Собеседник напомнил, что на следующей неделе – 15 февраля – отмечается День вывода войск из Афганистана. В Москве, во всех районах запланированы памятные акции, в том числе в Перовском районе столицы, где установлен мемориал погибшим в афганской войне.
В пятницу руководители ведущих ветеранских организаций России, в том числе и Петров, подписали заявление, в котором полностью поддержали требования руководства страны, адресованные Западу, – речь идет о юридическом закреплении договоренностей об отказе стран НАТО от размещения ударных систем вооружений, создающих угрозу РФ. Авторы документа отметили, что российский офицерский корпус действующего состава, в запасе и в отставке, во все времена будет «становым хребтом» страны, объединяя в себе лучших представителей всех народов России, посвятивших «свои жизни самоотверженному служению Родине».
«Ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных cил, правоохранительных органов, ветераны боевых действий, офицеры всех категорий, выполнявшие задачи в боевых частях и на боевом дежурстве, полностью разделяют обеспокоенность руководства нашего государства последовательной деятельностью США и НАТО в Европе, несущей непосредственную угрозу военной безопасности нашей страны», – говорится в обращении ветеранских организаций.
Подписавшие обращение представители офицерского корпуса призвали «всех ветеранов Вооруженных сил, правоохранительных органов, участников боевых действий – настоящих патриотов нашей Родины, несмотря на имеющиеся политические предпочтения, а также попытки внести раскол и разрушить наше офицерское братство, – к сплочению ради будущего нашей Отчизны!»
Кроме Петрова, заявление подписали председатель Совета общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ, генерал армии Виктор Ермаков председатель общественной организации «Российский союз офицеров запаса» Энрико Тодуа, председатель Совета Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай, президент международной общественной организации бывших военнослужащих «Марс-Меркурий» Сергей Бирюков, председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев, председатель совета Всероссийской общественной организации ветеранов войны Владимир Епифанов, а также зампред московского городского Совета ветеранов войны Расим Акчурин.
США, ЕС, Британия, Канада согласовали единый пакет санкций против России
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Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
По словам помощника президента США по нацбезопасности, в Вашингтоне и Брюсселе «готовы решительно ответить вместе с нашими союзниками и партнерами, если Россия предпримет военные действия». «Наш ответ будет включать жесткие экономические санкции. Одинаковые пакеты будут введены Евросоюзом, Великобританией, Канадой и другими странами», – приводит слова Салливана ТАСС.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил по видеосвязи с главой аппарата председателя Еврокомиссии Бьорном Зайбертом ситуацию вокруг Украины. «Они согласовывали детали потенциального трансатлантического ответа [в случае «вторжения» России], включающего как финансовые санкции, так и меры экспортного контроля», – сообщили в пресс-службе Белого дома.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел разговор с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем, в ходе которого обсудил ситуацию с безопасностью и антироссийские санкции. По словам главы МИД Украины, Боррель «подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов». Кулеба поблагодарил Евросоюз «за жесткую позицию и готовность к решительным действиям».
Между тем, как сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США и ЕС, отключение России от системы SWIFT не войдет в итоговый пакет санкций. По данным трех его источников, вариант с отключением от SWIFT в качестве возможной ограничительной меры перестали активно рассматривать после получения возражений со стороны стран Европы.
Как в свою очередь отмечает Bloomberg, новые рестрикции в отношении таких финансовых организаций, как ВТБ или Сбербанк, будут сопровождаться определенными исключениями, чтобы снизить ущерб для американских и европейских компаний.
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Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Стало известно об отказе Макрона сдать ПЦР-тест перед встречей с Путиным
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Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле отделили от российского лидера Владимира Путина длинным столом, так как западный политик отказался сдать в Москве ПЦР-тест на коронавирус, заявил анонимный источник в Елисейском дворце.
Источники в окружении Макрона заявили Reuters, что президент Франции стоял перед выбором: либо он соглашается на ПЦР в России и ему разрешают приблизиться к Путину, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию, передает РИА «Новости».
«Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки», – сказал источник, объяснив причину отказа от тестирования.
Второй источник заявил, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом и тест на антитела, сделанный его личным врачом уже после приезда в Россию.
Напомним, встреча Путина и Макрона в Москве состоялась в понедельник. Они сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе.
В начале февраля за этим же столом Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тот после сказал, что из-за коронавируса встреча прошла «в необычном формате», и он «никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом».
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Байден назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину
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Президент США Джо Байден в пятницу в ходе разговора с лидерами союзных стран в режиме видеоконференции выступил с утверждением, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину, говорится в материале американского издания Politico.
Участие в упомянутой беседе приняли лидеры Британии, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии и Франции, а также генеральный секретарь НАТО и глава Еврокомиссии. Как пишет издание, Вашингтон сообщил союзникам, что, как полагают в США, «вторжению» могут предшествовать ракетные удары и кибератаки. Один из источников издания выразил мнение, что содержание состоявшегося разговора указывало на «неизбежность» кибератак, а другой назвал соответствующие разведданные «конкретными и тревожными», передает ТАСС.
В свою очередь неназванный британский чиновник заявил изданию, что у Лондона «иная интерпретация данных разведки» о 16 февраля. Европейские источники издания отреагировали с еще большим скептицизмом. Так, один дипломат сообщил, что в ЕС «по-прежнему отказываются верить в это». «Это будет такая ошибка <…>. Война дорого обходится», – сказал он. При этом чиновник из одного из восточноевропейских государств отметил, что «трудно сказать», насколько неизбежно «вторжение». «Основная идея заключается в том, чтобы быть готовыми с санкциями <…>. Ключевое значение имеют координация и единство», – добавил он.
При этом само издание признает, что данные разведки о 16 февраля могут быть еще «сырыми» и не представлять общую оценку ситуации властями США.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
В пятницу журналист телекомпании PBS Ник Шифрин написал в Twitter, что, по сведениям неназванных чиновников в американской администрации, «вторжение» России на Украину якобы начнется на следующей неделе. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в тот же день отметил, что материал PBS не отражает данные, которыми располагает администрация США. «Наше представление заключается в том, что мы не считаем, что [Россия] приняла какое-либо окончательное решение», – сказал он.
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой находящийся на Украине американец должен уехать в течение 24-48 часов.
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26 января посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о выезде с Украины «сейчас» из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. Двумя днями Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут эвакуировать американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами при помощи гражданских авиарейсов.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте заявил, что рекомендации американским гражданам покинуть Украину не означают, что администрация Джо Байдена уверена в том, что Россия начнет предполагаемое «вторжение». Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепартамента США «чрезмерной реакцией». Позже Зеленский не исключил, что Вашингтон может целенаправленно преувеличивать «угрозу».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Москва обвинила Запад в попытке дискредитации требований по безопасности
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Скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности, оправдание западных геополитических устремлений, говорится в сообщении МИД РФ о масштабной дезинформации западных СМИ о «вторжении» России на Украину.
В дипведомстве указали, что в конце 2021 – начале 2022 г. мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по своей масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой – убедить мировую общественность в том, что РФ якобы готовит вторжение на территорию Украины, передает ТАСС.
«В данном досье собраны и задокументированы некоторые из наиболее ярких фейковых публикаций в западных СМИ. Они доказательство того, что против Москвы ведется скоординированная информационная атака, нацеленная на подрыв и дискредитацию справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины», – говорится в сообщении российского дипведомства.
На Смоленской площади указали, что «СМИ, вопреки стандартам честной журналистики, распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы».
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
«При этом игнорировались подробные и аргументированные разъяснения российских официальных лиц, в частности многократные заверения в приверженности России мирному дипломатическому урегулированию кризиса на Украине на основе минского Комплекса мер, ссылки на национальное суверенное право государств осуществлять передислокацию вооруженных сил на своей территории, а также заявления об оборонительном характере воинских учений, проводимых совместно с вооруженными силами Белоруссии. Кроме того, игнорировались озабоченности Москвы, указывающей на то, что это Запад продвигает свою военную инфраструктуру к границам России, оказывает военно-техническую помощь Украине, вооружает ее, направляет своих военных инструкторов, проводит масштабные и опасные военные учения», – отметили в министерстве.
Там также указали, что, по сути, западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне.
В дипведомстве отдельно обратили внимание на позицию официальных лиц западных стран в условиях массированной дезинформационной кампании против России. «Они всячески избегают давать ей должную оценку, тем самым, по сути, подтверждая свою причастность к фейкам и вбросам. Показательны в этом контексте высказывания представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано по ситуации вокруг вброса Bloomberg о якобы начале вторжения России на Украину», – добавили в министерстве. – Даже когда дезинформация официально была признана как таковая самим ее источником, политик, вынужденно отвечая на вопрос СМИ (об инициативном комментировании не идет и речи), охарактеризовал ее как «ошибка с коротким сроком жизни». То есть, признав явный подлог, по сути, попытался его оправдать тем, что он не имел последствий».
Таким образом, подчеркнули на Смоленской площади, «можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий».
Министерство иностранных дел России привело большое количество примеров масштабной дезинформационной кампании западных СМИ. В первую очередь на Смоленской площади обратили внимание на американские средства информации.
В МИД подчеркнули, что тон всей кампании ожидаемо задают наиболее цитируемые ресурсы из США, характер публикаций которых «выдержан в нарочито экспрессивной манере». В ведомстве обратили внимание на то, что «особую роль в рамках данной активности взяло на себя тесно связанное с американским политистеблишментом информационное агентство Bloomberg, которое за недавнее время дважды отметилось ничем не подтвержденными сознательными фейками, которые пришлось опровергать на самом верху».
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После США вторым по активности медиаполем стало информпространство ФРГ – важного союзника США в НАТО и локомотива ЕС. «На роль основного исполнителя фейковых заказов был выбран весьма популярный журнал Bild, а конкретно его штатный автор Ю. Репке», – отметили в дипведомстве. В МИД РФ не оставили без внимания и СМИ Великобритании, «которые в большом количестве и весьма часто печатают сообщения о «вторжении», пользуются теми же риторическими приемами, что и другие их коллеги по блоку НАТО».
На Смоленской площади указал и на СМИ, «казалось бы, нейтральной Швейцарии». Так, собственный корреспондент телеканала SRF в Москве Д. Науэр в телесюжете от 28 января утверждает, что «Россия перебрасывает огромные силы на границу с Украиной. За тысячи километров из Сибири пригнали военную технику, в том числе и танки». «При этом в качестве видеосопровождения используются кадры отработки учебных задач на полигонах подразделениями общевойскового объединения ЮВО, тем самым создавая у зрителя ложное впечатление стягивания наступательных вооружений к границам с Украиной для реализации существующих только в головах западных пропагандистов агрессивных планов Москвы», – указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД России отметили также французские средства массовой информации. «Имеющие давнюю публицистическую традицию СМИ Франции отрабатывают фейковую повестку в своем стиле: используя литературные обороты, стараясь брать не фактологией, а образностью. В качестве примера таких публикаций можно назвать репортаж спецкорреспондента французского журнала Le Point Г. Перрье из Киева от 3 февраля этого года», – указали в российском внешнеполитическом ведомстве. В МИД России обратили внимание в том числе на публикуемую информацию в СМИ ЕС, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Норвегии, Дании, Исландии, Швеции, Австралии и Японии.
Накануне Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Москва и Вашингтон согласовали телефонный разговор Путина и Байдена
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны в субботу планируют провести телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным», – приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Песков подчеркнул, что «запросу предшествовало письменное обращение американской стороны». Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что разговор президентов России и США планируется провести в субботу вечером по московскому времени. Позже представитель Белого дома сообщил, что беседа президентов США и России состоится в субботу утром по вашингтонскому времени (во второй половине дня мск). При этом, по версии американской стороны, «Россия предложила провести телефонный разговор в понедельник», а «Белый дом сделал встречное предложение насчет субботы, они согласились».
Напомним, в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет. В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами России и США, но это должно произойти «при правильных обстоятельствах».
Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце прошлого года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.
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Антонов ответил на заявления США о сроке «вторжения» России на Украину
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Заявления американских политиков о том, что Россия якобы «нападет» на Украину во время Олимпиады или после завершения международных соревнования, не подкреплены никакими доказательствами, Вашингтон продолжает «пускать пыль в глаза», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ответ на вопрос Newsweek.
«Ремарки [помощника американского президента по национальной безопасности] Джейка Салливана выдержаны в алармистском ключе. Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандистской кампании против нашей страны. Сформировать у общественности впечатление, что «агрессия» неминуема», – указал дипломат, слова которого приводятся в на странице дипмиссии в соцсети Facebook.
«Комментарии политиков о том, что Россия «нападет» на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает «пускать пыль в глаза», основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит», – подчеркнул Антонов.
При этом, как обратил внимание российский дипломат, даже в Соединенных Штатах обозреватели «отмечают, что доверие американских граждан к подобным голословным утверждениям резко снизилось». «В свою очередь российское руководство неоднократно заявляло о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается», – подытожил Антонов.
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Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Захарова объяснила «истерику Белого дома» стремлением развязать войну
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей.
«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы – излюбленный метод решения собственных проблем. Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя. А пропагандистская бригада во главе с Bloomberg все это обслуживает», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой находящийся на Украине американец должен уехать в течение 24-48 часов.
26 января посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о выезде с Украины «сейчас» из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. Двумя днями Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут эвакуировать американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами при помощи гражданских авиарейсов.
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При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте заявил, что рекомендации американским гражданам покинуть Украину не означают, что администрация Джо Байдена уверена в том, что Россия начнет предполагаемое «вторжение». Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепартамента США «чрезмерной реакцией». Позже Зеленский не исключил, что Вашингтон может целенаправленно преувеличивать «угрозу».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
-
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Байден подписал указ о блокировании 7 млрд долларов афганских активов в США
Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о блокировании 7 млрд долларов активов Центрального банка Афганистана в США, сообщил на специальном телефонном брифинге представитель американской администрации высокого ранга.
По информации источника, в целом Центральный банк Афганистана размещал за рубежом резервы в размере более 9 млрд долларов, «в том числе 7 млрд долларов хранились в Соединенных Штатах». «Сегодня утром президент Байден подписал указ о блокировании активов Центрального банка Афганистана, которые находятся на хранении в американских финансовых институтах», – передает ТАСС его слова.
Как при этом отметил ведущий брифинга, «после этого мы будем стремиться способствовать предоставлению доступа к порядка 3,5 млрд долларов для обеспечения нужд афганского народа и Афганистана». По его словам, еще половину замороженных активов ЦБ Афганистана США зарезервируют для возможной выплаты компенсаций по искам в американских судах для родственников жертв терактов, в том числе 11 сентября 2001 года.
Тем временем центральный банк России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд на 1 п.п. – до 9,5% годовых.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как рубль понес геополитический ущерб, а также анализировала, как выгоднее распорядиться сбережениями в 2022 году.
Песков высказался о географических ошибках западных политиков
Ведущие лица мировой дипломатии имеют проблемы с прочтением короткого текса минских соглашений, но давайте будем считать географические ошибки политиков оговорками, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Давайте все-таки оговорки называть оговорками и давайте надеяться до последнего, что речь идет об оговорках, но то, что, действительно, ведущие действующие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением очень короткого и предельно четкого текста минского комплекса мер – это очевидно», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он связал с этим такие оплошности и неточности, «которые ведут к концептуальному непониманию происходящего со стороны наших оппонентов».
«Отсюда неспособность очень квалифицированных, высокопоставленных политсоветников глав государств минской четвертки прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание. Вот мы с вами, например, все стали свидетелем того, как вчера опять, к сожалению, безрезультатно завершилась очередная встреча политсоветников нормандской четверки», – отметил Песков.
По его словам, такая ситуация – реальность, в которой приходится работать и отставить свою позицию, одна надежда – на дипломатов и то, что они «проактивно продолжат отстаивать дальше наши интересы и терпеливо объяснять географические, геополитические и иные реалии своим собеседникам».
Ранее сообщалось, что постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд продемонстрировала незнание деталей минских соглашений.
До этого глава МИД Британии ЛизТрасс на переговорах с Лавровым отказалась признавать «суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями». Позже в британском посольстве пояснили, что Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, думала, что речь идет об Украине.
Трасс заявила, что в ходе переговоров с Лавровым по теме Украины и европейской безопасности она «точно не была немой». Она сделала такое заявление после того, как российский министр по итогам переговоров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ошибку главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая перепутала территории России и Украины. Она указала, что на Западе «так часто говорят об Украине, и они так часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории, что подобные ошибки для них могут стать просто фатальными».
За последний месяц Трасс уже несколько раз попадалась на некомпетентности, явно не соответствующей должности, которую она занимает. В январе она (кстати, выпускница Оксфорда) заявила, что Украина «пережила немало вторжений – от монголов до татар». Захарова по этому поводу выразила недоумение тем, кто выдал диплом нынешнему министру. А в начале февраля глава британской дипломатии заявила о том, что «мы также продолжаем снабжать и предоставляем дополнительную поддержку нашим балтийским союзникам через Черное море». Захарова в этой связи напомнила министру, что для «защиты Прибалтики» надо действовать не через Черное море, а через Балтийское.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах географических ошибок западных дипломатов.