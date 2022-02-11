Матвиенко сравнила поведение сенаторов во время заседания Софеда с «броуновским движением»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала сенаторов за разговоры по телефону в ходе заседаний, это мешает работе и похоже на «броуновское движение».

«Можно пожить без телефона два раза в месяц, когда проходят пленарные заседания? Кто-то звонит, и вы берете телефон, выходите разговаривать. Вы же не в МЧС работаете, чтобы срочно реагировать на звонки», – цитирует Матвиенко РИА «Новости».

Она добавила, что в результате таких разговоров в зале происходит «броуновское движение» и «проходной двор», а это мешает работать.

«Пленарное заседание это святое для каждого из нас. Мы не просто должны присутствовать, надо активно участвовать: выступать, готовиться к правительственному часу, отстаивать интересы регионов, а не отбывать номер», – указала Матвиенко.

«Сколько можно призывать к дисциплине? Мы же не в детском саду», – подчеркнула спикер.

Также она сообщила, что 20 сенаторов сейчас болеют штаммом коронавируса «омикрон». Матвиенко добавила, что «от этого никуда не деться», но попросила соблюдать эпидемиологические требования и ограничивать контакты.