В Совфеде не исключили попыток влияния извне на реализацию новых норм Конституции

Попытки повлиять из-за рубежа на реализацию новых конституционных норм, касающихся деятельности публичной власти в субъектах РФ, продолжатся в 2022 году, заявил глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов.

«Еще в прошлом году сенаторская комиссия зафиксировала попытки с помощью прозападных СМИ, соцсетей и разнообразных как бы независимых структур повлиять на реализацию новых конституционных норм, предполагающих регулирование в сфере публичной власти. По нашим данным, такого рода зарубежный нажим продолжится и в текущем году», – цитирует ТАСС сенатора.

Кроме того, по словам Климова, будет усиливаться внешнее влияние на российских граждан. Он посчитал неслучайным публикацию спецдоклада Атлантического совета.

«Это детище холодной войны, признанное в России нежелательной организацией, предлагает масштабный план сдерживания России на мировой арене, в том числе с широким использованием сбежавших за рубеж западных ставленников, выполняющих у нас функции иноагентов. Предусматривается и усиление внешнего влияния на российских граждан с помощью цифровых платформ», – отметил он.

Сенатор подчеркнул, что в связи с этим российские власти усилили работу по так называемому приземлению иностранных цифровых гигантов в российской юрисдикции.

«Кто не успел выполнить требования нового российского закона до 1 января, должен сильно поторопиться во избежание серьезных проблем», – добавил он.

Климов подчеркнул, что комиссия продолжит профилактическую работу и в отношении укрывшихся от закона России перебежчиков.

«Мы также не должны оставить без внимания опасные провокации иностранных поджигателей войны с Россией и события, связанные с попытками дестабилизации с участием внешних сил политической ситуации вдоль наших границ», – почеркнул сенатор.

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России ранее заявлял, что комиссия фиксирует агрессивные попытки внешнего вмешательства в законодательную деятельность

Ранее Андрей Климов заявлял, что российские власти будут работать в дипломатическом стиле над решением вопроса о выполнении зарубежными IT-компаниями законодательства о «приземлении», но в случае саботажа готовы и к принуждению.