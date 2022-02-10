Новый сезон конкурса «Моя страна – моя Россия» посвятили культурному наследию народов России

XIX сезон всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – посвящен культурному наследию народов России.

По словам председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, чтобы культурное наследие сохранялось, оно должно передаваться из поколения в поколение, от старших – к младшим, как эстафетная палочка, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Поэтому в рамках сегодняшнего круглого стола мы решили дать старт всероссийскому конкурсу «Моя страна – моя Россия». Этот замечательный проект реализуется уже много лет и объединяет тысячи активных, ярких и неравнодушных молодых людей из разных регионов страны. На этот раз тематика конкурса соотнесена с приоритетами Года культурного наследия народов России. Уверен, что он привлечет к себе большое внимание», – рассказал он.

В мероприятии принял участие заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, который поддержал идею сделать основной тематической линией конкурса культурное наследие народов России.

«Любое наследие передается из поколения в поколение через молодежь. Мы ожидаем от конкурса и его участников реализации основного гражданско-патриотического смысла проекта – сопричастности к настоящему и будущему своей большой и малой Родины. Мы вместе с региональными руководителями поддерживаем и всяческим образом стараемся воплотить в жизнь наработки молодых экспертов», – отметил он.

В этом году конкурс пройдет в двух возрастных категориях: 14-17 лет, а также 18-35 лет. Участники смогут предложить культурные, образовательные, технические и социально-экономические проекты, направленные на развитие российских территорий. Лучшие инициативы получат адресную поддержку. Содержание номинаций – а в этом году их 17 – уточняется и корректируется каждый год, полный список доступен на официальном сайте конкурса.

Как рассказала руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова о главных нововведениях проекта, в нынешнем сезоне список тематических номинаций проекта изменился более, чем на треть.

«В первую очередь, это номинации «Культурное наследие моей страны» и «Мое ремесло», отражающие основную тематическую линию проекта в 2022 году. В соответствии с ней обновится и наша специальная номинация для детей до 13 лет, впервые запущенная в прошлом сезоне. Свои сказки по мотивам фольклора народов России ребята смогут представить в направлении «Детские народные сказки». Также появится номинация в области инклюзии – «Моя страна. Моя добрая Россия». Уверены, что XIX сезон станет особенным и сможет удивить не только новых участников, но и наших выпускников, которые, по сложившейся традиции, возвращаются за новыми победами», – рассказала она.

Конкурс стартовал 10 февраля в Доме Российского исторического общества в рамках круглого стола, посвященного Году культурного наследия народов России.