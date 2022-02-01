Газпром увеличил заявки на прокачку газа через Украину почти в два раза

США подготовили санкции против российских элит

Правительство Соединенных Штатов подготовило санкции против представителей российских элит и членов их семей на случай «вторжения на Украину», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину. Эти усилия предпринимаются при координации [действий] с союзниками и партнерами [США]», – приводит слова официального представителя президента США ТАСС.

«Лица, которых мы обозначили, входят в ближний круг Кремля или находятся около него, а также играют роль в выработке правительством [России] решений или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля. Многие из этих лиц являются особенно уязвимыми целями в силу своих глубоких финансовых связей с Западом», – утверждала Псаки. Имен лиц, включенных в эти списки, она не назвала.

«Я бы также отметила, что речь идет лишь об одной части наших усилий, направленных на то, чтобы нанести удар по России со всех направлений», – уточнила Псаки. Как она напомнила, ранее представители американской администрации, в том числе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, уже предупреждали о готовности в случае агрессии России против Украины ввести в отношении Москвы санкции, значительно выходящие за рамки рестрикций, которые были применены Вашингтоном в 2014 году. «Мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как [представителей] российских элит, так и членов их семей», – повторила Псаки.

В понедельник британские СМИ сообщили, что администрация Соединенных Штатов подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей. В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.

Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту о рисках зарубежного размещения средств.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

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