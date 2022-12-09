Волонтеры Победы рассказали о Героях Отечества жителям России

Волонтеры Победы в регионах России, а также в некоторых зарубежных странах рассказали о тех, кем может гордиться нынешнее молодое поколение. Добровольцы движения провели Всероссийскую акцию «День Героев Отечества».

В этот день по всей стране волонтеры вышли на улицы и площади населенных пунктов, чтобы вручить прохожим листовки в виде «писем-треугольников» с информацией о героях, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Волонтеры рассказали жителям своих городов не только о ветеранах Великой Отечественной войны, но и о тех героях, которые принимали участие в других боевых действиях.

Отдельное внимание добровольцы уделили героям современной России. Так, Волонтеры Победы рассказали про то, как во время грузинской агрессии в 2008 году совместно с миротворцами танковая рота во главе с Юрием Яковлевым вошла на территорию Южной Осетии. Жителям России напомнили про спецоперацию в Сирии, на которой российские солдаты спасли тысячи невинных людей ценою своих жизней. Активисты раздали листовки и о героях специальной военной операции России на Украине.

В Астраханской области Волонтеры Победы раздали листовки с информацией о своих земляках, участниках спецоперации Сергее Белозерове и Алексее Калмыкове.

Вместе готовили блюда и обсуждали русскую кухню Волонтеры Победы Орловской области и ветеран Великой Отечественной войны Абрам Израилевич Миркин. Ветеран провел мастер-класс для будущих поваров и показал им рецепт приготовления своих домашних блинчиков, которыми он на каждой встрече угощает волонтеров.

В Алтайском крае Волонтеры Победы раздали листовки-треугольники с информацией о героях края, которые также имеют звания Героя России и Героя Советского Союза. В Белгородской области добровольцев можно было встретить на улицах имени первого космонавта Юрия Гагарина, Героев Советского Союза маршала Ивана Конева и генерала армии Николая Ватутина.

В Нижегородской области активисты провели урок мужества, который посетила почетный ветеран Нижнего Новгорода Наталья Курепина. Жительница блокадного Ленинграда рассказала школьникам о жизни в окруженном городе. В свои 92 года женщина активно занимается общественной деятельностью: возглавляет городскую организацию «Жители блокадного Ленинграда».

В Севастополе в Российской галерее искусств добровольцы провели «Завтрак с Героем». Встреча состоялась с ветеранами Великой Отечественной войны Никой Чукариной и Михаилом Латохой. «В неформальной обстановке Герои и молодежь смогли пообщаться, обсудить разные вопросы, послушать истории друг друга, выпить чаю. Молодые ребята передали ветеранам письма, написанные их сверстниками. После встречи все вместе посетили одну из выставок галереи», – поделилась волонтер Мария Кузина.

Также 9 декабря добровольцы провели и другие акции: возложили цветы, открыли мемориальные таблички, организовали памятные митинги и уроки. Например, к Вечным огням и памятникам возложили цветы добровольцы из Ямало-Ненецкого автономного округа, Воронежской области и Башкортостана. Акция на Ямале прошла у памятника воинам-освободителям.