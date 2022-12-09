СМИ: Заговорщики в Германии включили Бербок в список потенциальных «врагов»

СМИ: У подозреваемых в подготовке госпереворота в ФРГ найден список с потенциальными «врагами»

Полиция в Германии обнаружила у подозреваемых в подготовке государственного переворота список с потенциальными «врагами», в котором значится МИД Анналена Бербок, сообщило издание «Тагесцайтунг».

Всего в списке фигурируют 18 человек, в том числе лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен и Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, а также журналисты и политические деятели. Сообщается, что он был найден еще до начала операции по задержанию подозреваемых, передает ТАСС.

В том числе в списке значатся имена семерых членов Бундестага. Лидер СДПГ Эскен заявила, что нельзя недооценивать опасность, исходящую от агрессивно настроенных «граждан рейха» (националистическое движение «Рейхсбюргеры» – прим. ВЗГЛЯД).

По ее словам, участники движения бредят теориями заговора и готовы их реализовать. В генпрокуратуре сообщали, что заговорщики собирались штурмовать Бундестаг и задержать там членов правительства и парламентариев.

Издание пишет, что в списке были также имена минимум трех известных журналистов, работающих на общественно-правовом телевидении Германии. Между тем информацию издания о существовании списка в МВД отказались комментировать, сославшись на продолжающееся расследование.

Напомним, в среду полиция ФРГ провела масштабную операцию против правых экстремистов, планирующих штурмовать немецкий парламент. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в организации переворота искали русский след.

Немецкие СМИ отмечали, что Генрих XIII Рейсс, который якобы планировал возглавить Германию в случае переворота, уже заявлял о своей приверженности теории заговора и призывал к смене власти.

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