Немецкие СМИ: Лидер заговорщиков в Германии уже заявлял о смене власти в стране

Задержанный в Германии Генрих XIII Рейсс уже заявлял о необходимости смены власти

Генрих XIII Рейсс, который якобы планировал возглавить Германию в случае успеха заговора против государства, уже заявлял публично о своей приверженности теориям заговора, а также считал, что нужно сменить власть в стране, сообщила немецкая газета Frankfurter Rundschau.

По данным издания Frankfurter Rundschau, Генрих XIII – предприниматель и дворянин, проживает в элитном районе Франкфурта-на-Майне Вестенд. По данным генпрокуратуры ФРГ, он является предполагаемым главой террористической сети «Рейхсбюргер», который должен был возглавить правительство страны после госпереворота, передает РИА «Новости».

Газета пишет, что Генрих приобрел пустующий замок близ Тюрингского района Германии Заале-Орла за 100 тыс. евро, а с княжеской семьей Рейсс он разорвал связи 14 лет назад и больше не общался. Представитель семьи назвал своего старика частично запутавшимся, который разделял заблуждения о теориях заговора.

Сообщается, что Генрих уже заявлял публично о своей приверженности идеологии заговора перед большой аудиторией на мероприятии Worldwebforum, прошедшем в 2019 в Цюрихе. Он отметил, что его семья была очень влиятельной тысячу лет, но затем ее лишили прав и собственности. Однако теперь, спустя 30 лет после произошедшего, по его словам, он нашел причину событий и войн, которые обременяли общество.

В своей речи он упомянул имя Ротшильда, который, как считает «принц», контролировал поток британских денег и империю. Также, по его словам, Первая мировая война была спровоцирована иностранными масонами, а Германия не является суверенным государством с 8 мая 1945 года, и в этой связи требуется подписание мирного договора со стороны США.

Сам Генрих Рейсс называет себя принцем и причисляет к прямым потомкам владетельного дома, правившего на территории немецкой земли Тюрингия. Фамилия Рейсс восходит к прозвищу, которое носил в XIV веке родоначальник Генрих I Русский, совершивший путешествие в Карпатскую Русь за своей невестой и будущей женой, Юттой Шварцбург-Бланкенбургской, внучкой Даниила Галицкого.

Ранее генпрокуратура Германии сообщала, что Генрих XIII выходил на контакт с представителями РФ, однако, по данным следствия, на данный момент нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его попытки с ними связаться.

Газета ВЗГЛЯД писала, как в организации германского переворота искали русский след.

Напомним, в среду полиция Германии провела крупную операцию против правых экстремистов, планирующих штурмовать немецкий парламент.

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