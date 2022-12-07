В организации госпереворота в Германии ищут «русский след»

В Германии предотвращен государственный переворот, утверждают правоохранительные органы страны. Сообщается, что путч якобы готовил находящийся на связи с Москвой принц из старого немецкого рода. Среди задержанных – бывший депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии». Что стоит за заявлениями немецкой полиции о подготовке госпереворота, да и еще с наличием «русского следа».

Полиция Германии в среду начала крупную операцию против правых экстремистов. Их подозревают ни много ни мало в подготовке государственного переворота. По версии правоохранительных органов, задержанные принадлежали к неонацистскому движению «рейхсбюргеров», которые готовили нападение на здание Бундестага в Берлине и захват парламентариев в заложники. Под стражу уже взято 25 человек, сообщается на сайте Генпрокуратуры ФРГ.

По информации Генпрокуратуры, арестованные принадлежат к террористической организации, созданной не позднее конца ноября 2021 года, ставившей перед собой цель свергнуть существующий строй. Следующим шагом после захвата парламента стало бы создание переходного военного правительства, которое согласовало бы новый порядок в Германии с державами-победительницами во Второй мировой войне, причем в первую очередь с Россией.

Уточняется, что среди подозреваемых некий принц из старинного немецкого дворянского рода, носящий имя Генрих XIII П. Р. Якобы принц-то и связался с представителями России, однако следствие подчеркивает, что нет признаков положительного отклика Москвы. Среди задержанных оказалась россиянка, которую прокуроры именуют «Виталия Б.» (редкое в России женское имя). По данным прокуратуры, активисты группировки верят в теории заговора, схожие со взглядами американского движения QAnon. Рейхсбюргеры считают, что ФРГ – незаконное государство, созданное оккупационными войсками на месте Германской империи.

Как утверждают источники журнала Spiegel, спецназ провел работу одновременно в 11 федеральных землях, обыскав более 130 объектов. Как уточняет «Коммерсант», аресты прошли не только в самой Германии, но и в Австрии и Италии.

В частности, немецкие издания Welt и Zeit сообщили о задержании бывшего депутата Бундестага 58-летней Биргит Мальзак-Винкеманн. Полиция обыскала жилые помещения экс-депутата. Спецназ подъехал к зданию около 6.00 и тараном проломил входную дверь. Мальзак-Винкеманн – немецкий юрист, судья и политик. Она была депутатом от «Альтернативы для Германии» (АдГ) с 2017 по 2021 год и поэтому хорошо знакома с планом здания Бундестага. При этом бывший политик занимается спортивной стрельбой и владеет несколькими единицами огнестрельного оружия. Отмечается, что Мальзак-Винкеманн после переворота якобы должна была получить должность министра юстиции.

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«По информации различных источников, среди задержанных и подозреваемых есть даже представители старой немецкой аристократии, чуть ли не отставные генералы бундесвера и действующие офицеры. Все это вызывает больше вопросов, чем ответов», – сказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. «Основными подозреваемыми немецкие правоохранители считают несистемных правых радикалов, а также ищут связи между ними и партией АдГ . Кроме того, активно муссируется «российский след», сообщается о задержании гражданки России», – добавил он.

«Отмечу, что проникновение правых радикалов в бундесвер всячески пресекается правоохранительными органами и военной разведкой. Да, в этих структурах есть правые, но в основном в среде унтер-офицерского состава. Это носит, скорее, формат «кухонных разговоров» и обмена мемами* в соцсетях, не более», – полагает эксперт. «Самое большее, что сегодня позволяет себе оппозиция, в том числе отставные генералы бундесвера, – это критика отдельных аспектов политики, но не свержение действующего строя», – подчеркнул Камкин.

«Все это похоже на такую «азефовщину», когда правоохранители были очень глубоко вовлечены в подпольные структуры и фактически их контролировали», – отметил собеседник. «Я бы не исключал, что одна из целей провокации – это зачистка толерантных к России политических движений с помощью группы каких-то маргиналов», – признался Камкин. «Говоря о параллелях, сразу на ум приходит поджог Рейхстага нацистами в 1933 году. Хоть и сценарий не совсем аналогичен, суть провокации очень похожа», – напомнил собеседник.

Вообще-то ФРГ раньше отличалась активностью террористического подполья, напоминает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. «В 1970-е годы там действовали молодежные группы, вроде «Фракции Красной армии» («РАФ»), которые регулярно устраивали покушения и диверсии, держали в страхе всю Западную Германию. Поэтому нельзя исключить там появления новых радикальных структур. Однако данный случай носит явно декоративный и даже комический характер. Ну какой захват Бундестага?! О чем вы говорите? Скорее всего, дело просто раздуто спецслужбами», – предполагает генерал.

Скорее всего, подобного рода акция понадобилась лично для канцлера Олафа Шольца, подозревает эксперт. «Нужно каким-то образом отвлечь внимание общества от экономических неприятностей, связанных с поддержкой Украины. Из-за этого вокруг Шольца накапливается негативное поле, вот почему немецкие спецслужбы и начали эту игру», – говорит Михайлов.

Кстати, похожая история была в 1994 году, когда германская разведка (БНД) тоже устроила грубую провокацию по отношению к России, вспоминает генерал. «Готовились перевыборы канцлера Гельмута Коля и нужно было изменить общественную повестку. Нужно было переключить внимание с провалов политики первого лица на какую-нибудь «ржавую селедку». И тогда они запустили легенду о том, что Россия «не контролирует свои ядерные запасы». На борту самолета Lufthansa прилетевшего из Москвы в Мюнхен, «было обнаружено» шесть граммов оружейного плутония. Этот скандал потом тянулся долго», – поясняет эксперт. Но позднее сама же немецкая пресса доказала, что это была утка, придуманная в БНД.

Чисто теоретически здание парламента ФРГ действительно может захватить даже небольшая группа вооруженных людей, если речь идет о профессионалах, говорит военный эксперт Алексей Леонков. «Даже 30 человек, взвода будет достаточно, чтобы захватить и удержать Бундестаг, если это квалифицированные подготовленные бойцы. Вспомните, как быстро пал Капитолий, когда безоружная толпа ворвалась в здание. Даже вооруженная охрана ничего не смогла сделать. Если Бундестаг будут штурмовать спецназовцы, у которых будет все четко расписано, то они его возьмут», – пояснил он.

Эксперт напомнил, что в апреле-мае 1945 года Советской армии понадобилось несколько дней, чтобы взять это же самое здание штурмом (тогда немецкий парламент назывался рейхстагом). «Но тогда его обороняли несколько тысяч солдат, в том числе части дивизии СС «Шарлемань». В здании были оборудованы огневые точки с круглосуточным дежурством на пулеметах, все было готово к обороне. А нынешний Бундестаг – это обычное административное здание, в котором может и есть внутренняя охрана и какие-то еще меры безопасности, но оно не имеет ничего общего с крепостью, которое здание представляло из себя в 1945 году. Там стоят обычные охранники», – пояснил Леонков.

«Здесь нужно вспоминать Белый дом в октябре 1993 года, который защищали полувоенные формирования. Его штурмовали с помощью танков, и даже спецназ «Альфа» привлекали, то есть профессионалов», – напомнил эксперт.

«Кстати, в отличие от апреля 1945 года, сейчас здание Бундестага прикрывает не железобетонный, а стеклянный прозрачный купол.

Однако ключевым элементом будет не столько военная подготовка штурмующих, сколько количество заложников, которые они успеют захватить, и главное, кого захватят. Если вдруг Шольца возьмут и с ним почти все правительство Германии, то будет один расклад, а если рядовых парламентариев или технический персонал – это будет другой расклад», – пояснил Леонков.

В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «пока мало информации, чтобы оценивать, насколько серьезными были планы переворота. Однако логика подсказывает: государство ФРГ – достаточно устойчивое, с сильными институтами и традициями. Невозможно себе представить, что политическая система там висела на волоске», – сказал он. Утверждения немецкой прессы о связи заговорщиков с АдГ еще больше усилят отторжение партии от политического мейнстрима, уверен эксперт, добавив, что пророссийских движений и так уже осталось немного.

«С учетом информационной войны, которая ведется против России, инцидент обязательно используют еще и как повод в очередной раз обвинить Владимира Путина. Ожидаю, что в его адрес посыплются обвинения в попытке подорвать основы немецкой демократии», – заключил собеседник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему «нечего сказать» по поводу серии арестов в Германии. «Это, скорее, внутренняя проблема ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может», – заявил Песков.

А зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев расценил сообщения немецкой прокуратуры как «явный признак наследственной болезни» всей модели управления в Германии.

«Ведь правы эти недоделанные заговорщики: Германия не обладает полным суверенитетом на своей земле. Решения по вопросам немецкой энергетики, промышленности и обороны принимает «глубинное американское государство», а отнюдь не ливерная колбаса и даже не вашингтонские старцы, пребывающие во фрагментарной деменции», – считает Медведев.

Впрочем, по сути, перед нами «чистая провокация и конспирология», добавил он и посоветовал запасаться попкорном, поскольку «триллер будет поинтереснее, чем пресловутый немецкий сериал Dark».

Тем временем партия АдГ поспешила откреститься от предполагаемых заговорщиков. Сопредседатели партии Тино Хрупалла и Алис Вайдель выступили с осуждением планов раскрытой ячейки и призвали провести быстрое и всеобъемлющее расследование. Экс-депутат Мальзак-Винкельман, задержанная по делу о подготовке переворота, может быть исключена из партии, если обвинения против нее подтвердятся. Об этом заявила глава берлинского подразделения АдГ Кристин Бринкер.