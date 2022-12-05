Украина загнала Европу в финансовую зависимость от США

Взгляд
5 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 19:55  |  vz.ru
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Запад подорвал рыночные механизмы на рынке нефти

Кардинальная перестройка мирового рынка нефти началась Егор Алеев/ТАСС
После долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть. Он оказался жестче, чем заявляли изначально. Тем самым Запад впервые искусственным образом вмешался в рыночное ценообразование, за что всегда ругал другие страны. Чего Европа хочет добиться и к каким последствиям это приведет? Подробности...
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Проблемы Фридмана в Лондоне станут для бизнеса уроком

Фридмана как будто не волнуют денежные потери, санкции ЕС и проблемы с властями Британии Михаил Джапаридзе/ТАСС
Владелец многомиллиардного состояния Михаил Фридман был задержан в Лондоне. Бизнесмена, проживающего в Британии, выпустили под залог, но вопросы остались. Фридман, с весны находящийся под санкциями Запада и потерявший к концу года заметную долю своего состояния, тем не менее живет и ведет дела вне России. Какой сигнал посылает Запад владельцам российских капиталов? Подробности...
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«Понимаю, что в России не пропаду». Как на Дальнем Востоке устроились беженцы из Мариуполя

Разрушенный Мариуполь восстанавливают, но его жители могут устроиться и на других территориях России Илья Питалев/РИА Новости
«По сравнению с тем, что мы пережили, здесь – рай», заявляют переселенцы из Мариуполя, которые более полугода живут и работают на Дальнем Востоке. Еще в Таганроге сотрудники Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики объяснили переселенцам, почему для дальнейшей жизни в России можно выбрать далекий Хабаровский край. Подъемные, вакансии, помощь с документами и полная программа адаптации. Общее мнение собеседников газеты ВЗГЛЯД: «Нам повезло, бояться ехать через всю страну, если предложат – не стоит». Подробности...
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Зачем Иран на самом деле распустил «полицию нравов»

В иранской власти три группы влияния, консерваторы лишь одна из них Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters
В Иране распустили «полицию нравов», также известную как «Назидательный патруль». Он следил за шариатским дресс-кодом в городах Исламской Республики. По словам генпрокурора Ирана, этот орган упразднен, поскольку «не имеет ничего общего с судебной системой». Но причина его ликвидации в другом: у протестующих на улицах иранских городов есть мощные союзники со своим интересом. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Повод для вторжения на Украину Польше даст Тайвань

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Кажется очевидным, что почти с самого начала СВО поляки явно ищут предлоги зайти на Украину. И чем дальше, тем мечта полакомиться украинскими территориями разгорается в польской душе все сильней. Подробности...

Главный ресурс России в СВО – время

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Штатам и Европе неизбежно придется принимать решение, сжигать ли и дальше в украинской топке все более ценные и дорогостоящие ресурсы или все-таки взять паузу и найти иной выход из сложившейся для Запада тупиковой ситуации. Подробности...
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Цель Запада – перепрошивка наших мозгов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Чумой XX века называли нацизм. Русофобия наследует нацизму, развивает нацизм на новой основе, в современных условиях. Нацизм был явлением глобальным; у Гитлера были британские, французские, бельгийские, американские симпатизанты. Точно так же и русофобия сегодня стала идеологическим ядром, вокруг которого объединились страны Запада. Подробности...
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Иран поддался протестующим

Потолок цен на русскую нефть

Казахи оценили спецоперацию

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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    		   5 декабря 2022, 19:30
    Фото: imagebroker/Christian Ohde/Global Look Press
    Текст: Алена Задорожная, Дарья Волкова

    Германия заявила о намерении стать гарантом безопасности в Европе, однако одновременно призналась, что пока не в состоянии даже выполнить директиву НАТО – поднять расходы на оборону до 2% ВВП. Эксперты считают, что в целом экономика ЕС на фоне многомиллиардной помощи Украине трещит по швам. Какую роль в этом сыграли антироссийские санкции и какую финансовую выгоду из ситуации извлекает Вашингтон?

    Правительство Германии в понедельник призналось, что вряд ли сможет увеличить расходы на оборону до 2% ВВП в этом году, хотя этого требует директива НАТО. «Да, верно, цель в 2%, скорее всего, не будет достигнута в этом году, потому что есть различные показатели, которые играют роль», – сказал представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт. «По сути, мы прилагаем огромные усилия, и все знают, что мы разработали специальную программу на 100 миллиардов для вооруженных сил ФРГ, поскольку предполагается их укрепление структурно», – отметил он.

    Хебештрайт выразил надежду на то, что Германия все же сможет увеличить расходы на оборону до 2% ВВП до следующих парламентских выборов, намеченных на 2025 год, сообщает ТАСС.

    Ранее о том, что Германия не сможет выполнить директиву НАТО, сообщило Bloomberg, ссылаясь на данные Института экономических исследований (IW). В исследовании института указано, что экономическая ситуация заставляет отодвинуть достижение установленного показателя «в далекое будущее». Чтобы выполнить директиву, Германии необходимо увеличивать ежегодный оборонный бюджет на 5% в год – и это без учета «специального фонда» перевооружения, о создании которого канцлер Олаф Шольц заявил сразу после начала украинской СВО. Как известно, канцлер 27 февраля пообещал инвестировать в оборону более 2% национального ВВП в свете ситуации на Украине и выделить на 2022 год 100 млрд евро в специальный фонд для перевооружения бундесвера. Издание отмечает проблемы в реализации и этого амбициозного плана.

    Пока же НАТО оценивает расходы ФРГ на оборону в этом году в 1,4% от ВВП. Для сравнения: во Франции – 1,9%, 2,1% в Великобритании и 3,5% в США. Европа сталкивается с неутешительной реальностью, сетуют эксперты: она не может обеспечивать собственных расходов на оборону.

    Вместе с тем в понедельник Шольц в статье для журнала Foreign Affairs заявил о планах Берлина стать гарантом европейской безопасности. «Германия делает все возможное для защиты и укрепления международного порядка, основанного на принципах Устава ООН. Демократия, безопасность и наше процветание зависят от соблюдения общих правил», – пишет политик. «Поэтому Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как этого ожидают наши союзники, возводить мосты внутри Европейского союза и быть поборником многосторонних решений для глобальных проблем», – заявил канцлер. По словам Шольца, «только так» ФРГ сможет пережить «геополитические бури».

    Шольц также заявил, что с самого начала боев на Украине было ясно, что антироссийские санкции «придется сохранять в течение длительного времени», и о том, что эффективность таких ограничений якобы «возрастает от недели к неделе».

    Однако, по мнению экспертов, европейская экономика сегодня трещит по швам – на фоне многомиллиардной помощи Украине, что в свою очередь приводит к еще большей зависимости ЕС от Вашингтона. «Слова Олафа Шольца о желании сохранить независимость от других политических игроков ярко иллюстрирует сложившееся противоречие в Европе – желание есть, а возможностей не наблюдается», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Многополярность предполагает, что такие центры силы, как

    США, Европа, Россия, Азия, Китай и Индия, будут находиться в некотором динамическом равновесии друг с другом.

    В Европе, безусловно, хотели бы, чтобы ЕС стал таким полноценным центром силы», – объясняет политолог. «Однако, согласно последним документам администрации Байдена, США рассчитывают, что движение будет идти в другом направлении. Да и сама идея многополярности неоднократно подвергалась серьезной критике в Америке», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, тенденция к объединению Запада противоречит идее многополярного мира, а слова Шольца – это лишь риторика, которая к практической стороне политики имеет слабое отношение», – считает Кортунов.

    «Назревает противоречие. Европа выбирает путь единства с Америкой потому, что на фоне антироссийских санкций и поддержки Украины она не может самостоятельно исполнить все свои обязательства. Фактически Штаты в экономическом плане эксплуатируют европейцев», – обратил внимание политолог.

    «Элиты Евросоюза давно перестали руководствоваться принципами реализма и все больше придерживаются «политики, ориентированной на либеральные ценности». Так что в ЕС будут и дальше придумывать все новые и новые санкции в отношении России», – в свою очередь замечает немецкий политолог Александр Рар.

    «Причем все эти рестрикции будут вводиться, невзирая на растущие экономические и социальные проблемы в европейском обществе. Европа самоуверенно полагает, что ее экономика настолько мощнее российской, что ее хватит надолго. Но уже сейчас и бизнес-сообщество, и простые граждане требуют от своих правительств переориентироваться от миллиардной помощи Украине на удовлетворение нужд собственного населения», – говорит эксперт. «Фраза главы германского МИДа Анналены Бербок о том, что ей наплевать на мнение избирателей, когда речь идет о помощи Киеву, очень показательна. Берлин фактически встал на сторону Польши и Прибалтики, решив, что их политика в отношении Москвы верна», – продолжает политолог.

    «В целом Германия по-прежнему видит себя в качестве лидера европейской политики. Именно поэтому там критично было воспринято заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что будущую систему безопасности в Европе можно выстроить только вместе с Россией», – заключил Рар.

    «Сегодня мы видим фактический отказ Европы от стратегической автономии и изменение соотношения сил в пользу США. Это позволяет Вашингтону диктовать свои условия, – сказал Кортунов. – Кроме того, США пытаются перевести свое политическое лидерство в экономическую гегемонию, чтобы добиться улучшения финансовых условий для самих себя. В том числе это делается за счет продажи в ЕС энергоресурсов по высоким ценам. Америка перекладывает инфляционные последствия экономического кризиса на европейцев».

    Есть несколько точек зрения насчет того, как ситуация будет развиваться, поясняет Кортунов. «Одни полагают, что скоро острота кризиса снизится, и тогда на первый план выйдут разногласия между союзниками. Другие, в том числе американцы, говорят о возрождении однополярного мира. Если так случится, то тогда единство Запада при безусловном американском лидерстве – это всерьез и надолго», – добавил он.

    В недавнем интервью телеканалу CBS президент Макрон подтвердил, что безработица и инфляция во Франции сейчас колеблются в районе 7%. Как отмечало The Wall Street Journal, европолитики недовольны введением в США закона «о снижении инфляции», который может поспособствовать ухудшению ситуации в ЕС. Французский лидер посетовал, что Европа остается покупателем нефти и газа, а США – его производителем, и таким образом потребители покупают сегодня энергоресурсы в Европе и в США по совершенно разным ценам.

    Санкции против РФ вредят самим европейским странам, которые их ввели, напомнил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Шольца. «Этот вред очевиден, очевиден и вред этих санкций для экономики ФРГ, об этом всем специалистам известно хорошо у нас, специалистам в Брюсселе и специалистам в Берлине», – обратил внимание пресс-секретарь.

     
     
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