Хранившую тело ребенка в чемодане мать отдали под суд

В Калужской области в суд направили дело матери скончавшегося по недосмотру мальчика, тело ребенка родительница хранила в чемодане, заявили в региональной прокуратуре.

Ребенку было меньше одного года, 23-летняя мать уже отказывалась от воспитания собственных детей, установило следствие, передает РИА «Новости».

Чтобы устроить личную жизнь, женщина нередко оставляла малыша одного без присмотра надолго, и младенец в таких случаях ел лишь раз в сутки.

Она игнорировала образовавшееся на коже мальчика гниение, не обращалась в медучреждения, ребенку становилось хуже, и вскоре он умер, сообщили в прокуратуре.

Женщина испугалась привлечения к ответственности, завернула тело в пеленки и закрыла в чемодан, который спрятала в кладовке квартиры, где жила. Через месяц тело нашел родственник обвиняемой.

Действия матери определили как убийство с особой жестокостью, ей грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы. Дело направили в суд.

В ноябре жительница Москвы выкинула ребенка из окна 11-этажного жилого дома.